Unregierbar – Tragödie und Farce

Egon W. Kreutzer

Es war einmal ein selbsternannter deutscher Kanzler, der nach 100 Stunden im Amt feststellen musste, dass er ein Land ohne Strom, ohne Geld und ohne fahrende Züge nicht regieren konnte. Seine Herrschaft endete am 17. März 1920 mit der Flucht nach Schweden.

Der Mann hieß Wolfgang Kapp, geboren am 24. Juli 1858 in New York. Seine Eltern waren 1848 nach der gescheiterten Revolution in die USA geflohen und kehrten erst 1870 nach Deutschland zurück. Kapp machte in Berlin sein Abitur, studierte Jura in Tübingen und Göttingen und machte als preußischer