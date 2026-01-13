Die imperiale Mordmaschine befindet sich in einem Zustand der Hyperaktivität.

Es war einfach ein ununterbrochener Ansturm. Sobald sie eine ungehorsame Regierung oder Bevölkerung ausgeschaltet haben, machen sie sich an die nächste.

Caitlin Johnstone

Ich hasse das.

Ich hasse es, auf den nächsten imperialistischen Kriegshandlung zu warten.

Ich hasse es, auf die Sonnenaufgangszeit im Iran achten zu müssen, damit ich mich entspannen kann, weil ich weiß, dass sie eine weitere Nacht ohne US-Luftangriffe überstanden haben.

Ich hasse es, mich fragen zu müssen, welche vom Imperium ins Visier genommene Bevölkerungsgruppe als nächste getroffen wird.

Die imperiale Mordmaschine war in den letzten Jahren so frenetisch aktiv. Als ich anfing, über das US-Imperium zu schreiben, war es der Beginn von Trumps erster Amtszeit, in einer Phase relativer Ruhe. Es gab zwar zunehmende Spannungen mit Russland im Stil des Kalten Krieges, die von den USA unterstützten Gräueltaten Saudi-Arabiens im Jemen, einen stockenden schmutzigen Krieg in Syrien und einen halbherzigen Putschversuch in Venezuela, aber diese rasenden, ununterbrochenen Operationen zum Regimewechsel und dreisten Machtübernahmen waren damals noch nicht so sehr ein Thema.

Es gab Tage, an denen es einfach nicht viel über die Kriegstreiberei der USA zu schreiben gab. Ich versuche, jeden Tag etwas zu schreiben, also veröffentlichte ich oft Gedichte oder Artikel über Philosophie und Spiritualität oder einfach nur einige Beobachtungen zur US-Politik, weil die Lage einfach nicht so angespannt war wie heute. Das ging jahrelang so.

Dann, im Jahr 2022, eskalierte die Politik des Pokerns mit Russland in einem Stellvertreterkrieg in der Ukraine, und plötzlich explodierte meine Zuschauerzahl, und seitdem bin ich sehr beschäftigt.

Im Jahr 2023 begann der Holocaust im Gazastreifen, und es gelang den USA und Israel, das Gebiet in einen Schotterparkplatz zu verwandeln, mit dem noch immer bestehenden Ziel, die gesamte Bevölkerung ethnisch zu säubern.

Die Zerschlagung der Hisbollah, der rasch vorangetriebene Angriff auf das Westjordanland, der Sturz Assads und die Angriffe auf den Jemen und den Iran brachten die Nahost-Agenda voran, die die USA und Israel seit Jahren verfolgten.

Dann begannen sie, die Kriegsmaschinerie nach Lateinamerika zu verlegen, entführten schließlich Maduro und richteten das imperiale Fadenkreuz sofort auf Kuba.

Und jetzt tun sie alles, was sie können, um einen Bürgerkrieg im Iran anzuzetteln, wobei Luftangriffe der Trump-Regierung jederzeit möglich sein sollen.

In den Kreisen, in denen ich mich bewege, hört man oft Leute darüber reden, dass das US-Imperium auf dem Rückzug ist und immer schwächer wird, aber ich weiß nicht so recht. Es hat in letzter Zeit sicherlich viele Erfolge erzielt. Vielleicht versuchen sie nur, so schnell wie möglich so viel globale Macht wie möglich an sich zu reißen, bevor es zu Spannungen mit China kommt, aber was auch immer der Grund sein mag, sie verhalten sich derzeit jedenfalls nicht so, als hätten sie die Fähigkeit verloren, die Weltpolitik zu dominieren.

Ob sie es haben oder nicht, die Aufgabe bleibt dieselbe: die Öffentlichkeit für die Unannehmbarkeit des Imperiums und für die Wahrheit, dass eine bessere Welt möglich ist, zu sensibilisieren.

Wir können die Macht unserer Zahlen nutzen, um diese Bastarde zu stoppen und die Entstehung einer gesunden Menschheit zu erzwingen. Der erste Schritt besteht darin, unsere Mitbürger aus ihrem durch Propaganda verursachten Koma zu wecken, damit sie sich für die Möglichkeit des Widerstands öffnen.

Letztendlich haben die Manager des Imperiums nur so viel Macht, wie wir ihnen gemeinsam zugestehen.