Was ist aus Amerikas „Friedenspräsident“ geworden?

Paul Craig Roberts

Stephen Miller, Präsident Trumps jüdischer stellvertretender Stabschef und Architekt von Trumps Agenda, ist die Stimme der Regierung in der amerikanischen Außenpolitik. Die jüdische Stimme, die für Amerika spricht, hat erklärt, es sei die „formelle Position“ der US-Regierung, dass Grönland den Vereinigten Staaten gehöre und dass kein Land Washington daran hindern könne, das dänische Territorium zu annektieren. Millers jüdische Ehefrau stellte online eine Karte von Grönland ein, die mit der amerikanischen Flagge überzogen war. Trump stimmte zu und sagte, Washington „brauche Grönland absolut“. Auf die Bitte, Washingtons Absichten zu bestätigen, sagte Miller, es sei seit Beginn der Trump-Regierung die formelle Position gewesen, dass „offensichtlich Grönland Teil der Vereinigten Staaten sein sollte“, ungeachtet der Tatsache, dass Grönland seit Langem zu Dänemark gehört. Miller stellte Dänemarks Anspruch auf Grönland infrage und sagte, dass „niemand wegen der Zukunft Grönlands gegen das US-Militär kämpfen wird“. Mit anderen Worten: So wie Israel Palästina an sich reißen kann, kann Washington Grönland, Venezuela, Mexiko, Kuba, Iran und jedes andere Land an sich reißen, das es will.

Miller behauptet, Washington müsse Grönland an sich reißen, um „die Arktis zu sichern“. Mit der Sicherung der Arktis meint Miller, andere Länder daran zu hindern, die Wasserwege zu nutzen und die Ressourcen auszubeuten. Nicht zufrieden damit, Venezuela auszuplündern, hat Washington nun damit begonnen, NATO-Länder und die Arktis auszuplündern.

Die Gesetzlosigkeit des von Israel dominierten Trump-Regimes könnte zur Isolation der Vereinigten Staaten und zu einer Neuorientierung Westeuropas hin zu Russland führen. Territorium von Dänemark zu stehlen, widerspricht dem NATO-Vertrag, der die Vereinigten Staaten zur Verteidigung der territorialen Integrität Dänemarks verpflichtet. Die unverhohlene und unentschuldigte Ankündigung, dass Washington beabsichtigt, Grönland zu annektieren, sollte dem Kreml klar machen, dass es keine Möglichkeit gibt, mit Washington zu einer friedlichen Einigung zu gelangen. Falls der Kreml noch immer anderes glaubt, hat er sich in eine Irrenanstalt verwandelt. Was den Ukraine-Konflikt beenden könnte, ist die Erkenntnis Europas, dass selbst NATO-Mitglieder vom Trump-Regime ausgeplündert werden sollen. Die Europäer werden sich fragen müssen, warum sie Amerikas Krieg gegen Russland führen, und stattdessen ein Sicherheitsabkommen mit Russland anstreben, um sich selbst vor der Ausplünderung durch das Trump-Regime zu schützen.

Es ist außergewöhnlich, dass Trump in weniger als der ersten Woche des neuen Jahres Venezuela, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Iran und Dänemark auf die Abschussliste gesetzt hat, während er keinerlei bedeutende Schritte unternommen hat, um Washingtons Konflikt mit Russland in der Ukraine zu beenden. Als ob diese aggressive Agenda nicht schon genug wäre, provoziert das Trump-Regime China zusätzlich durch den Verkauf von Hunderten von Raketen an Taiwan, die zum Angriff auf chinesische Städte eingesetzt werden können. Offenkundig ist Donald Trump alles andere als ein „Friedenspräsident“.