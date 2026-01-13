„Zerstört Europas managerielle Plantage“ – Abrechnung mit der EU-Technokratie

Von John Waters, Ross Calvin

Sie kennen das jährliche Treffen in Davos, bei dem anonyme Anteilseigner und geschlechtslose Bürokraten in privaten Chalets zusammenkommen. Wie Wissensgötter blicken sie aus der Vogelperspektive auf die Weltlage und überlegen, wie sie noch mehr Reichtum für eine privilegierte Minderheit abschöpfen können. Ihre alten Zitadellen – London (Finanzen), Brüssel (Verwaltung), Paris (Staatskontrolle) – wurden wiederbelebt und metropolitanisiert, um den Interessen einer vergoldeten Elite zu dienen, die sich von ihren Herkunftsländern losgelöst hat. Unter der kontrollierten Ästhetik der europäischen Technokratie liegt ein neuer Mittelalterzustand.

Um seinen angestammten Vorteil zu bewahren, hebt der europäische Bürokrat Souveränität auf, verwässert Währungen, harmonisiert Gesetze, manipuliert menschliche Energie und plündert das globale System nach Reichtum. Um sein Gewissen zu beruhigen, bekennt er sich zu New-Age-Prinzipien wie Diversität und Gleichheit, während er sich innerhalb seines Netzwerks aus überaus wohlhabenden Verbündeten selbst segregiert – fellow manageriale Souveräne, die über den einheimischen Bürgern stehen, deren Arbeit und Steuern seine kulturelle Macht finanzieren. Wir Amerikaner mögen vor etwa 150 Jahren den zwergenhaften Bauernhöfen des bäuerlichen Deutschlands und Böhmens entkommen sein, aber auch wir sind unter die Herrschaft des manorialen europäischen Bürokraten geraten.

„Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Amerika Europas managerielle Plantage auslöscht“, sagt Unternehmer und Designer Ross Calvin. Er verweist auf ein System von Organisationen – das Weltwirtschaftsforum, die Bank of England, die Europäische Zentralbank, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und die NATO –, die unfaire Spielregeln für Wirtschaft und Politik festlegen. Doch dank Präsident Trump und anderer populistischer Bewegungen weltweit glaubt Calvin, dass dieses System zusammenbricht. „Es wird nicht leise untergehen“, warnt Calvin. Was folgt, ist Teil eins einer Reihe von Gesprächen über die Zukunft der globalen Politik – Europa, die Ukraine und das Schicksal der Kinder Amerikas.

Elegant, intensiv, mehrsprachig – die EU-Bürokratin hat sich von der Lethargie ihres Nationalstaats emanzipiert; sie ist stolz auf die „Offenheit“ ihrer globalen Stadt. Von einem Gremium paneuropäischer Experten in Brüssel oder Davos aus führt sie das, was Sie die „managerielle Plantage“ nennen, die die Einfaltspinsel Europas als austauschbare Maschinenteile behandelt, deren höchster Zweck darin besteht, ihr Herrenhaus zu bedienen. Erklären Sie das.

Es beginnt mit einem „Current Thing“, das beim Weltwirtschaftsforum oder anderswo aufgeblasen wird, um die öffentliche Aufmerksamkeit von managerieller Ausbeutung abzulenken. Die Propaganda des Tages ist natürlich die Ukraine, der Klimatismus, die illegale Verwässerung der Staatsbürgerschaft und so weiter – es spielt keine Rolle, ob das neueste hergestellte Thema kohärent oder dauerhaft ist, entscheidend ist nur, dass es haftet, um zu bekommen, was sie von Ihnen wollen. Der Plantagenmanager, etwa der EU-Bürokrat, ist ein Produzent dieser Art von Propaganda. Die EU sagt, sie wolle „Transparenz“, doch ihre Agenda erfordert feudale Anonymität und Geheimhaltung, wie sie es immer tat. Bonuspunkte gibt es, wenn diese Geheimhaltung genügend plausible Abstreitbarkeit liefert, sodass der EU-Bürokrat als bona-fider Verpächter zukünftigen Wissens erscheint und keinen privaten Gewinnanreiz zu haben scheint.

Um die neueste vom EU-Bürokraten propagierte Krise zu „lösen“, werden die Regierungen Italiens, Griechenlands und anderer gezwungen, Geld von EU-Ebene-Institutionen zu leihen, wodurch die Einfaltspinsel Europas doppelt zur Kasse gebeten werden – sie zahlen die Zinsen über Steuern und verlieren Ersparnisse durch Inflation. Stimmt das?

Das System der manageriellen Plantage nutzt Anreizstrukturen rund um die Währung. Grob gesagt funktioniert der Euro, indem er die Kreditaufnahme der nationalen Regierungen der Eurozone auf den Euro zwingt. Dies ermöglicht es den Geldzentren-Banken, Euro zu drucken und sie gegen Zinsen an EU-Wohlfahrtsstaaten zu verleihen und die Erhebung lokaler Steuern in Euro zu erzwingen. Wohlfahrtsausgaben für illegale Einwanderer und neue Importe sowie Klimatismus können als Vorwand für weitere schuldenfinanzierte Staatsausgaben dienen, die wiederum Staatsanleihen erzeugen, mit denen Geschäftsbanken doppelt kassieren können. Der europäische Bürger wird gezwungen, seine eigene wirtschaftliche und demografische Demontage zu finanzieren, während der EU-Bürokrat das „Wissen“ zu seinen Pseudo-Krisen-Propagandastücken produziert und Plattitüden ausstößt, um ihn im Namen der anonymen Anteilseigner der Zentralbanken zu befrieden. Der Kern ist, dass, je mächtiger die Bank gegenüber der Schuldner-Regierung wird, die Systeme der manageriellen Plantage Gewalt gegen souveräne Individuen initiieren.

Doch die EU hat in den letzten 25 Jahren rund 45 Prozent ihres globalen Anteils am BIP verloren. Wie kann ein schwächlicher EU-Bürokrat Russland als Chance für finanzielle Erlösung betrachten?

Das ergibt vollkommen Sinn. Es ist kein Zufall, dass Russlands Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP mit rund 16 Prozent bei einem BIP von 2,2 Billionen Dollar die niedrigste in der Region ist. Eine erzwungene finanzielle Konsolidierung Russlands in die EU würde nicht nur einen Anstieg des EU-BIP um 15 Prozent bedeuten, sondern auch einen Zuwachs der gesamten Verschuldungskapazität um mehr als 25 Prozent sowie einen Windfall von 1,8 Billionen Dollar für Eurozonen-Banker. Der Zusammenbruch und das Ausschlachten Russlands, um seinen Rohstoffreichtum als Sicherheiten in britische/EU-Banken zu integrieren, ist der nächstliegende Weg, ein bankrottes System zu rekapitalisieren. Doch die europäischen Bürokraten können diese finanzielle Konsolidierung nicht erreichen, ohne die Vereinigten Staaten erneut als Rammbock in der Ukraine einzusetzen. Infolgedessen muss sich die primäre Mission der EU in Richtung der Absetzung der Trump-Administration und der America-First-Bewegung entwickeln.

Der amerikanische Bürger ist provinziell, selbstverwaltet, im gesunden Menschenverstand verankert – das genaue Gegenteil des EU-Bürokraten. Wie wird der EU-Bürokrat den amerikanischen Bürger unterwerfen?

Für den EU-Bürokraten gibt es nichts Traumhafteres, als eine feudale Diktatur aus Rassenhändlerei und Klimapanik über die Vereinigten Staaten zu installieren, was wahnsinnig und komisch klingt, bis man erkennt, dass populistische, nationale und naturschützende Gruppen am stärksten in den Erhalt der „Eigentümer-Ingroup-Struktur“ und ihrer Ökonomie investiert sind – sie sind das natürliche Ziel der mittleren Gewalt einer europäischen manageriellen Bürokratie. Das Animal-Farm-, trotzkistische Muster externer Manager aus dem Komintern beruht darauf, Gewalt gegen die bloße Vorstellung einer Ingroup-Eigentümerstruktur zu richten und dann gegen die Vorstellung von „Ingroups“ und gegen die Vorstellung von „Eigentum“.

Der EU-Bürokrat ist faktisch ein ausländischer Besatzer. Gewalt gegen soziale Strukturen hat sich in Form von Zensur und der Einfuhr von ungezählten Millionen Fremder manifestiert, um amerikanische Bürger zu entrechten und Wohlfahrtssysteme auszubluten, die für die Bürger-Ingroup-Eigentümerstruktur konzipiert waren – unter Ausschluss aller anderen. Herbeigeführte Insolvenz ist mehr oder weniger das Ziel des EU-Bürokraten, denn die Panik schafft den Vorwand, staatliche Kontrolle über die Bevölkerung weiter zu erhöhen. Vergessen wir nicht, dass die Schaffung des Euro als halb-populistischer Trotz gegen die Hegemonie des US-Dollars verkauft wurde. In Wirklichkeit wurde der Euro bewusst als Derivat in einem Pyramidensystem auf dem US-Dollar gestaltet. Die oben erwähnten Staatsanleihen der Eurozone, die als Sicherheiten für EU-Bankkredite dienen, erforderten ihrerseits Bestände an US-Anleihen auf Ebene der Zentralbanken der Eurozone als Tier-Zero-Sicherheiten. Innerhalb seines ersten Jahrzehnts wurden ein bankrotter Euro und Eurozonen-Banken von Ben Bernanke gerettet. Seine Schaffung war ein Akt finanzieller Konsolidierung in Europa, der nun die zwangsweise Integration Russlands anstrebt – mit amerikanischer Jugend als Rammbock.

Wie passt der Krieg in der Ukraine in diese Theorie?

Komischerweise erklärte der NATO-Chef Mark Rutte kürzlich, es sei ihm egal, wenn eine Ausweitung des Ukraine-Krieges den Dritten Weltkrieg auslöse. Die ersten zwei Monate der Trump-Administration wurden damit verbracht, die USA davon zu überzeugen, der EU Sicherheitsgarantien zu geben, indem wertvolle amerikanische Jugendliche in die drohnenverseuchten Schützengräben der Ukraine geschickt würden. Auf diese Weise könnten, wenn deutsche und französische Truppen als Stolperdraht in den Donbass entsandt und beschossen würden, amerikanische Jugendliche die Aufräumarbeiten erledigen. Der Kern einer trotzkistischen manageriellen Bürokratie besteht darin, Patriotismus auszuhöhlen und zu entnaturalisieren. Genau wie Kalifornien existieren ohne die Nutzung der Vereinigten Staaten keine europäischen Patrioten, die die EU-Bürokratie verteidigen könnten.

Die Ukraine ist im amerikanischen öffentlichen Bewusstsein stark untergewichtet, doch seit mehr als einem Jahrzehnt steht sie fieberhaft im Zentrum des Bewusstseins der US- und EU-Bürokratien. Als Ground Zero für globales Geldwaschen haben sich das Coronavirus-Fiasko, Attentatsversuche und Wahlbetrug allesamt um die Bewahrung der Nutzung der Ukraine durch das Eurodollar-/Außenpolitik-Establishment als Keil gedreht, um Russland zu spalten und es zu konsolidieren.

Also ist die Ukraine ein Keil zur Ausschlachtung russischer Vermögenswerte und zur erzwungenen Integration Russlands in die europäische Finanzarchitektur. Nachdem sie ihre eigene Bürgerschaft unterwürfig gemacht und kampfunfähig gemacht hat, muss die EU amerikanische Jugend in die Rolle bezahlter Söldner drängen?

Für Amerikaner ist es sehr schwierig, ein mentales Modell zu entwickeln, das die Deformationen des arroganten, nutzer-nihilistischen-feudalen europäischen Bürokraten korrekt erfasst, doch die gesamte Nachkriegszeit war von der Nutzung amerikanischer Jugend als unbezahltem Söldner-Rammbock für den EU-Bürokraten geprägt. Europa ist seit mehr als einem Jahrhundert verzweifelt und standhaft abhängig vom Opfer junger amerikanischer Männer. Frankreich verlor im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland, bis die Amerikaner in letzter Minute kamen, mit 116.000 toten und 204.000 verwundeten amerikanischen Jugendlichen. Sie schrieben den Versailler Vertrag, der den Zweiten Weltkrieg auslöste, einschließlich Hitlers direkter Fahrt nach Paris, um das deutsche Gold zurückzuholen. Junge amerikanische Männer eroberten das Land erneut für sie – mit 407.000 Toten und 670.000 Verwundeten. Amerika investierte Billionen in den Wiederaufbau Europas nach dem Krieg, die sonst in die Entwicklung des amerikanischen Kernlands geflossen wären. Alles, damit Europa in flanierender Ruhe wiederaufbauen konnte.

Die managerielle Fehlleistung des EU-Bürokraten schafft eine Krise, die den Einsatz amerikanischer Jugend als dauerhaftes Opfer, als permanenten Söldner zur Sicherung der finanziellen Stabilität Europas erfordert. Was ist die Konsequenz für Amerikas Jugend?

Schauen Sie sich unsere Probleme an. Die Krise der Bezahlbarkeit von Wohnraum ist zum Beispiel eher eine langsam abrollende Währungskrise, die amerikanische Jugendliche bei der Familiengründung akut trifft. Es ist kein Defizit an Wohnraumangebot; vielmehr rührt die Währungskrise von dem militärischen Expansionismus nach 1971 und insbesondere nach 2003 her, der zur Durchsetzung der Eurodollar-Hegemonie betrieben wurde, gepaart mit der Liquidierung einer US-Industriebasis, die einst einen Weg zum amerikanischen Traum bot. Das Scheitern der Familiengründung ist ein Produkt der Bezahlbarkeit von Wohnraum. Japan erlebte dasselbe Phänomen seit nunmehr 30 Jahren –

Wo eine stagnierende amerikanische Wirtschaft, geschwächte soziale Institutionen und weniger Familiengründung unsere jungen Menschen anfällig für Kontrolle durch globale Finanzmächte machen …

Die Liquidierung amerikanischer Fertigungskapazitäten verhindert frühe Berufsausbildung und Kapitalbildung in den Zwanzigern. Herbeigeführte Finanzpaniken wie 2008 und 2020 verhinderten, dass ganze Jahrgänge kritische Berufserfahrung sammelten und frühe Ersparnisse aufbauten. In derselben Lebensphase besaßen Babyboomer rund 24 Prozent des nationalen Vermögens, während Millennials nur 2,3 Prozent besitzen. Das hat Gen Y und Gen Z anfälliger für den Sozialismus und die Opferideologie gemacht, die der EU-Bürokrat und seine US-Gegenstücke verkaufen. Gefährlicher noch: Es hat den Anteil dieser Generationen an der Zukunft reduziert.

Sie sehen den EU-Bürokraten als neofeudalen Räuber, den ultimativen Zweithand-Akteur, einen gotischen Bösewicht, der den Westen hypnotisiert …

Er braucht uns, nicht umgekehrt. Die EU will „Globalismus“ als endlose Ausweitung des Eurodollar-Pfuschwerks. Sie wollen Islamismus als neue Quelle politischer Rückendeckung gegen die Eigentümer-Bürger, die sie verraten, betrogen und belogen haben – die Menschen Europas. Sie wollen offene Grenzen. Sie wollen Zensur. Sie brauchen amerikanisches Geld. Sie brauchen das amerikanische Militär. Das einzige verbliebene Feigenblatt des EU-Bürokraten wird von einem amerikanischen Jugendlichen geliefert, der Abgase einatmet, um die europäische Verteidigung zu garantieren, während er mit der anderen Hand Hunderte Milliarden an Wohlfahrtsbestechungen an zig Millionen ausländisch Geborene und andere verräterisch Importierte finanziert. Diese inländische welfaristische Wahlverdünnung ist so angeschwollen, dass sie die EU nahezu allein bankrottiert, ohne dass eigene Armeen in Sicht wären.

Das Endspiel: Europäische Technokraten behandeln die zukünftigen Steuergelder und die Arbeitskraft unserer Kinder als Sicherheiten für ihre eigenen außer Kontrolle geratenen internationalen Schulden.

Es ist Zeit, dass Amerikaner aufhören, den EU-Bürokraten für sein schwächliches Verhalten zu verspotten, und beginnen, ihn als den jahrhundertealten Feind zu behandeln, der er ist!

*

John J. Waters ist Autor des Nachkriegsromans River City One (Simon and Schuster, 2023).