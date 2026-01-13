Von Noriega bis Maduro: Die lange Geschichte der Entführung ausländischer Staatschefs durch die USA

Von Alan Macleod

Die Entführung von Präsident Nicolás Maduro durch die Trump-Regierung hat zweifellos die Welt schockiert, reiht sich jedoch in eine lange Geschichte von Entführungen ausländischer Staatschefs durch die Vereinigten Staaten ein.

Am 3. Januar drangen US-Spezialeinheiten auf dem Luftweg nach Venezuela ein, nahmen Maduro und First Lady Cilia Flores gefangen und töteten dabei etwa 80 Menschen. Sie wurden in die Vereinigten Staaten geflogen, wo Maduro wegen angeblichen Drogenhandels und Besitzes von Schusswaffen vor Gericht gestellt wurde.

Obwohl Präsident Trump selbst erklärte, dass „Entführung” ein angemessener Begriff für das Geschehene sei, haben die Medien weltweit darauf verzichtet, das offensichtliche Wort für das Geschehene zu verwenden, und bevorzugten stattdessen „Gefangennahme” oder „Festnahme”. Diese Begriffe stellen den Vorfall in ein anderes Licht und lassen Zweifel an seiner Illegalität aufkommen, was dazu beiträgt, die Zustimmung der Öffentlichkeit für einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht zu erzeugen. Tatsächlich verschickten die Manager der BBC ein Memo an ihre Mitarbeiter, in dem sie ihnen unmissverständlich anwiesen, bei der Berichterstattung über die Nachrichten „die Verwendung des Begriffs ‚entführt‘ zu vermeiden”.

Venezuela im Visier

Maduro ist nicht der erste venezolanische Politiker, den Washington bei der Entführung unterstützt hat. Im Jahr 2002 plante und führte die Bush-Regierung einen Staatsstreich durch, der Maduros Vorgänger Hugo Chávez vorübergehend aus dem Amt verdrängte.

Die US-Regierung hatte die Anführer des Putsches monatelang organisiert und finanziert und die wichtigsten Akteure zu Treffen mit Spitzenbeamten nach Washington, D.C. geflogen. Am Tag des Staatsstreichs befand sich der amerikanische Botschafter Charles Shapiro in der Villa des lokalen Medienmagnaten Gustavo Cisneros, dem Hauptquartier des Staatsstreichs.

Zwei US-Kriegsschiffe drangen in venezolanische Gewässer ein und fuhren in Richtung der abgelegenen Insel La Orchila, wohin Chávez mit einem Hubschrauber gebracht worden war. Chávez selbst erklärte, dass hochrangige amerikanische Beamte während seiner Entführung anwesend waren. Es überrascht nicht, dass die Bush-Regierung das Vorgehen sofort befürwortete und es als Rückkehr zur Demokratie bezeichnete.

Chávez entging nur deshalb dem gleichen Schicksal wie Maduro, weil Millionen Venezolaner auf die Straße strömten und die Rückkehr ihres Präsidenten forderten. Ihre Aktionen spornte loyale Militäreinheiten an, die den Präsidentenpalast zurückeroberten, und das Projekt scheiterte. Nach dem Putsch vervierfachte die USA ihre Finanzmittel für die Putschisten (einschließlich Maria Corina Machado) über Einrichtungen wie USAID und die National Endowment for Democracy.

Eine weitere Entführung eines venezolanischen Beamten ereignete sich im Juni 2020, als die USA das Flugzeug des venezolanischen Diplomaten Alex Saab abschossen. Saab befand sich zu diesem Zeitpunkt in Cabo Verde und war auf der Rückreise von einer diplomatischen Mission im Iran, wo er dabei half, amerikanische Sanktionen zu umgehen. Er wurde erst 2023 freigelassen, nachdem Venezuela einen Gefangenenaustausch ausgehandelt hatte, der eine Reihe von CIA-Agenten umfasste, die in Venezuela bei der Durchführung von Terroranschlägen gegen die Infrastruktur des Landes gefasst worden waren.

Hinterhof-Tyrannen

Die Maßnahmen gegen Maduro erfolgen genau 36 Jahre nach dem Tag, an dem die Vereinigten Staaten den panamaischen Präsidenten Manuel Noriega entführten. Wie Maduro wurde auch Noriega wegen Drogenvergehen angeklagt. Im Gegensatz zu Maduro besteht jedoch kaum Zweifel an seiner Schuld, da er zum Zeitpunkt der Verbrechen auf der Gehaltsliste der CIA stand.

Die USA marschierten im Dezember 1989 mit 27.000 Soldaten in Panama ein, schossen sich den Weg zum Präsidentenpalast frei und töteten dabei Hunderte von Panamaern. Noriega ergab sich am 3. Januar 1990 den Amerikanern und verbrachte den Rest seines Lebens im Gefängnis. Er starb 2017.

Panama selbst wurde von der Regierung Theodore Roosevelts aus Kolumbien herausgelöst, damit die Vereinigten Staaten den damals im Bau befindlichen Panamakanal direkt kontrollieren konnten. Auch Haiti hat unter den direkten Interventionen der USA immer wieder gelitten. Die Vereinigten Staaten marschierten 1915 in den Inselstaat ein, besetzten ihn 19 Jahre lang und setzten dann eine Reihe brutaler Diktaturen ein, die die Bevölkerung unterdrückten.

Ein Lichtblick in einer langen dunklen Geschichte ereignete sich 1990, als die ersten demokratischen Wahlen des Landes den populistischen Priester Jean-Bertrand Aristide an die Macht brachten. Aristide besiegte den von den USA unterstützten Kandidaten Marc Bazin (ein ehemaliger Weltbank-Beamter) mit 68 % zu 14 % der Stimmen. Die USA weigerten sich, das Ergebnis anzuerkennen, und arbeiteten daran, Aristide zu stürzen, sodass Bazin schließlich doch Präsident wurde.

Bemerkenswerterweise war Aristides politische Karriere damit noch nicht beendet, und er wurde im Jahr 2000 erneut gewählt. Er weigerte sich, Haitis Rolle als Quelle billiger Arbeitskräfte für die USA zu akzeptieren, und bestand darauf, ein gerechtes, gleichberechtigtes und prosperierendes Land aufzubauen.

Dies brachte ihn erneut auf Kollisionskurs mit Washington, das im Februar 2004 einen Putsch gegen ihn organisierte. US-Soldaten marschierten in Haiti ein, umzingelten den Präsidentenpalast, entführten Aristide und stürzten das Land in eine weitere Phase der Diktatur, aus der es bis heute nicht herausgefunden hat.

„In der Nacht des 28. Februar gab es einen Staatsstreich. Man könnte sagen, dass es sich um Terrorismus handelte, der als Diplomatie getarnt war“, sagte Aristide und berichtete, dass schwer bewaffnete „ausländische weiße Männer“ ihre Waffen auf ihn richteten, ihn zum Rücktritt zwangen und ihn in ein erzwungenes Exil in die Zentralafrikanische Republik und nach Südafrika verschleppten.

Während seiner Absetzung versuchte Aristide verzweifelt, Hugo Chávez um Hilfe zu bitten. Chávez war jedoch auf einer Konferenz und hat sein Telefon nicht überprüft. „Ich bin unglaublich verärgert. Er hat versucht, mich anzurufen, und wir waren mit der Konferenz beschäftigt. Als ich die Nachricht erhielt, war es bereits zu spät. Er war bereits nach Südafrika gebracht worden, und ich bedaure das“, sagte Chávez und merkte an, dass er versucht hätte, Aristide zu helfen, seine Entführung zu überleben.

Im Jahr 2013 zwangen die Vereinigten Staaten das Präsidentenflugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales über Österreich zur Landung und verlangten, an Bord zu gehen, was zu einer angespannten Pattsituation führte, die Vizepräsident Álvaro García Linera als „Entführung durch den Imperialismus“ bezeichnete.

Morales war auf dem Rückweg aus Moskau, und US-Beamte glaubten, dass der Whistleblower Edward Snowden an Bord des Jets sei. Anstatt Snowden möglicherweise die Flucht in die Freiheit zu ermöglichen, beschloss Washington daher, einen großen diplomatischen Zwischenfall auszulösen. Morales durfte später in sein Heimatland zurückkehren. Snowden war nicht an Bord.

Das gleiche Schicksal wird amerikanischen Beamten jedoch nicht widerfahren, dank eines wenig bekannten Gesetzes, das 2002 von der Bush-Regierung verabschiedet wurde. Der Hague Invasion Act sieht vor, dass die Vereinigten Staaten im Falle der Inhaftierung eines amerikanischen Beamten oder Militärangehörigen im Ausland durch den Internationalen Strafgerichtshof in die Niederlande (ihren NATO-Verbündeten) einmarschieren, um zu verhindern, dass diese vor Gericht gestellt werden.

Wer ist der Nächste?

Maduros Entführung könnte sich als nur die erste einer Reihe aggressiver Maßnahmen der USA erweisen, die vom Außenministerium unter Trump/Rubio geplant sind. Nachdem er die Maßnahmen der USA gegen Venezuela verurteilt hatte, warnte Trump, dass der kolumbianische Präsident Gustavo Petro als „Nächster“ für einen Regimewechsel an der Reihe sei. „Kolumbien ist ebenfalls sehr krank, regiert von einem kranken Mann, der gerne Kokain herstellt und es an die Vereinigten Staaten verkauft. Und das wird er nicht mehr lange tun, das kann ich Ihnen sagen“, erklärte er und fügte hinzu, dass eine Militäroperation gegen Petro für ihn „gut klingt“. In den letzten Tagen hat Trump auch angemerkt, dass Kuba „bereit zum Fallen“ scheint und dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, Grönland zu annektieren.

Auch wenn die Entführung eines ausländischen Staatsoberhauptes und dessen Verurteilung aufgrund zweifelhafter Anschuldigungen durch die Vereinigten Staaten die Welt schockiert haben mögen, so passt dies doch in eine lange Geschichte imperialistischer Maßnahmen der USA, die darauf abzielen, Führer und Bewegungen zu beseitigen, die nicht den Interessen Washingtons dienen. Und dies könnte nur der Anfang einer ganzen Reihe weiterer Maßnahmen sein.