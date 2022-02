Die Impfmaschinerie wird nicht aufhören – sechs Milliarden mRNA-Impfstoffdosen in der Pipeline

Mercola.com

Bei einem virtuellen Treffen am ersten Tag der Agenda 2022 des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos erläuterten Stéphane Bancel, CEO von Moderna, und seine Kollegen, darunter Dr. Anthony Fauci, ihre Pläne, die „Impfmanie“ auf unbestimmte Zeit zu verlängern

Moderna arbeitet aktiv mit „Faucis Team“ an der Entwicklung einer neuen Impfung für Herbst 2022; Moderna entwickelt außerdem einen Omikron-spezifischen Impfstoff, der bereits im März 2022 auf den Markt kommen soll

Moderna plant, mehrere Impfungen, wie z. B. eine COVID-19-Impfung, eine Grippeimpfung und eine Impfung gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), in einer einzigen Injektion zu kombinieren, die 2023 auf den Markt kommen soll, um „Compliance-Probleme“ zu vermeiden.

Eine Vereinbarung zwischen Pfizer und BioNTech zur Entwicklung des ersten mRNA-Impfstoffs gegen Gürtelrose wurde im Januar 2022 getroffen.

Weitere Impfungen gegen HIV, das Zika-Virus, das Nipah-Virus, Krebs, das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), das Cytomegalovirus (CMV), das Epstein-Barr-Virus, Influenza (mRNA) und andere sind in der Entwicklung.

Viele Experten haben Alarm geschlagen, dass es bei der COVID-19-Pandemie nur um die Impfung und um ein größeres Ziel ging, nämlich die weltweite Durchsetzung einer totalitären Kontrolle. Aus einer Impfung sind bereits zwei Dosen und eine dritte Auffrischung geworden. Eine vierte Auffrischungsimpfung wird ebenfalls diskutiert, unter anderem von Moderna-CEO Stéphane Bancel, der sagte, dass die Wirksamkeit der dritten Impfung wahrscheinlich über mehrere Monate hinweg abnimmt, sodass bald darauf eine weitere Impfung erforderlich wird.

„Ich werde überrascht sein, wenn wir in den kommenden Wochen die Daten erhalten, dass die Wirkung über einen längeren Zeitraum hinweg gut anhält – ich würde erwarten, dass sie nicht sehr gut anhält“, sagte Bancel in einem Interview mit Goldman Sachs. Praktischerweise arbeitet Moderna an einem Omikron-spezifischen Impfstoff, den sie bereits im März 2022 auf den Markt bringen wollen – und das ist erst der Anfang.

In einem Beitrag für Substack erklärte Eugyppius: „Moderna, nur einer von mehreren Pharmakonzernen, die unseren neuen Impfstoffwahn ausnutzen wollen, baut seine Produktionskapazitäten aus, um bis zu 6 Milliarden mRNA-Impfstoffdosen pro Jahr herzustellen. Die Informationen kamen direkt aus erster Hand, und zwar bei einem virtuellen Treffen, das am ersten Tag der Davoser Agenda 2022 des Weltwirtschaftsforums (WEF) in einer Sitzung mit dem Titel „COVID-19: What’s Next?

Neben Bancel nahmen auch Dr. Anthony Fauci, Direktor des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Richard Hatchett, CEO der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), und Professorin Annelies Wilder-Smith von der London School of Hygiene and Tropical Medicine an dem Treffen teil und erläuterten ihre Pläne für eine unbegrenzt anhaltende „Impfmanie“.

Kombinationsimpfungen zur Vermeidung von „Compliance-Problemen“ geplant

In der Diskussion erklärte Bancel, Moderna bereite sich aktiv darauf vor, „wie der Impfstoff im Herbst 2022 aussehen und was er enthalten soll“. Das Unternehmen arbeitet mit Gesundheitsexperten wie Faucis Team zusammen, um dies herauszufinden. Denn schon bald werden wir entscheiden müssen, was der Impfstoff im Herbst 2022 enthalten soll, sagte er.

Faucis NIAID ist Teil der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA (NIH), die, was manche überraschen mag, tatsächlich die Hälfte des Patents für die COVID-19-Injektion von Moderna besitzen. Tatsächlich besitzen die NIH Tausende von pharmazeutischen Patenten, und die U.S. Centers for Disease Control and Prevention geben jährlich 4,9 Milliarden Dollar aus ihrem 12-Milliarden-Dollar-Budget für den Kauf und die Verteilung von Impfstoffen aus.

„Tony Fauci war in der Lage, vier seiner hochrangigen Mitarbeiter auszuwählen und zu benennen, die jeweils individuelle Patentanteile erhalten“, so Robert F. Kennedy Jr. in einem Interview mit James Corbett. „Sie werden lebenslang 150.000 Dollar pro Jahr kassieren, wenn der Moderna-Impfstoff zugelassen wird, was der Fall ist.

Moderna arbeitet nicht nur eng mit Fauci zusammen, sondern plant auch, mehrere Impfungen, z. B. eine COVID-19-Impfung, eine Grippeschutzimpfung und eine Impfung gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV), in einer einzigen Injektion zu kombinieren, die 2023 auf den Markt kommen soll, um „Compliance-Probleme“ zu vermeiden. Er sagte:

Der andere Teil, an dem wir für 2023 arbeiten, ist die Frage, wie wir es von einem gesellschaftlichen Standpunkt aus möglich machen, dass die Menschen sich impfen lassen wollen. Wir arbeiten an einem Grippeimpfstoff, wir arbeiten an einem RSV-Impfstoff, und unser Ziel ist es, eine einzige jährliche Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, damit wir keine Probleme mit der Einhaltung der Vorschriften bekommen, weil die Menschen sich nicht zwei oder drei Mal im Winter impfen lassen wollen, sondern nur eine Dosis erhalten, und zwar eine Auffrischungsimpfung für Corona und eine Auffrischungsimpfung für Grippe und RSV, um sicherzustellen, dass die Menschen ihren Impfstoff erhalten.

Auf die Frage, wie schnell dies geschehen würde, fuhr er fort:

Das RSV-Programm ist jetzt in Phase 3, das Grippe-Programm ist in Phase 2 und bald in Phase 3, ich hoffe, schon im zweiten Quartal dieses Jahres. Das beste Szenario wäre also der Herbst 2023, ich glaube nicht, dass es in jedem Land verfügbar sein wird, aber wir glauben, dass es möglich ist, in einigen Ländern im nächsten Jahr zu arbeiten.

Impfstoffe für mindestens 20 Krankheitserreger in Arbeit

SARS-Cov-2 ist nicht das einzige Virus, gegen das Moderna und andere Pharmaunternehmen zusammen mit den Gesundheitsbehörden weitere Impfungen planen. Erinnern Sie sich an das Zika-Virus, das Kennedy als eine weitere Pandemie bezeichnete, die zum Zweck des Verkaufs von Arzneimitteln und zur Förderung der totalitären Kontrolle erfunden wurde? Ein Impfstoff ist auf dem Weg.

Wie steht es mit dem Nipah-Virus? Das Nipah-Virus, ein Zoonoseerreger, für den es keine Behandlungsmöglichkeiten gibt, diente als Inspiration für den Film „Contagion“. Mit dem Virus kann nur in BSL-4-Labors experimentiert werden. Nebenbei bemerkt wird die National Bio and Agro-Defence Facility in Kansas die erste Biocontainment-Einrichtung in den USA sein, in der Forschungen zu Nipah (und Ebola) an Nutztieren durchgeführt werden können.

Im Jahr 2019 gehörte auch Nipah Malaysia zu den tödlichen Virusstämmen, die vom kanadischen National Microbiology Lab an das Wuhan Institute of Virology geliefert wurden. Wenn Sie noch nichts von Nipah gehört haben, werden Sie es wahrscheinlich bald tun – ein weiterer Impfstoff ist in Arbeit. Bancel sagte:

Wir arbeiten mit Dr. Faucis Team, wir arbeiten mit Richard [Hatchett], um an vielen weiteren Erregern zu arbeiten … Die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft weiß seit Jahren, dass es mindestens etwa 20 Krankheitserreger gibt, die ein Risiko darstellen und gegen die wir Impfstoffe brauchen, Sie wissen, dass wir einen Zika-Impfstoff in Phase 2 haben … wir arbeiten an einem Nipah-Impfstoff, das sind Viren, von denen noch nicht jeder gehört hat. Denn wir brauchen die Daten. Welche Dosis, welches Konstrukt aus genetischer Sicht erforderlich ist … damit wir, wenn ein neuer Erreger aus dieser Familie auftaucht, sehr schnell in eine Phase 3 übergehen können.

Weitere mRNA-Impfungen sind in Vorbereitung

Zahlreiche weitere Impfstoffe befinden sich in der Entwicklung, darunter eine Phase-3-Studie, in der die COVID-19-Injektion von Pfizer mit dem Prevnar 20™ (20-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff) für Erwachsene ab 65 Jahren kombiniert wird.

In einer damit zusammenhängenden Pressemitteilung sprach Kathrin U. Jansen, Ph.D., Senior Vice President und Leiterin der Impfstoffforschung und -entwicklung bei Pfizer, über die Bedeutung der Sensibilisierung für die Wichtigkeit von Impfungen bei Erwachsenen“ und schloss sich dem Wunsch von Bancel an, Kombinationsimpfungen zu entwickeln, damit Erwachsene bei einem einzigen Arzt- oder Apothekenbesuch mehrere Impfstoffe erhalten können.

„Da die COVID-19-Impfstoffe und Auffrischungsdosen weiterhin verabreicht werden, glauben wir, dass Gesundheitsdienstleister die Möglichkeit haben, mit ihren erwachsenen Patienten über andere empfohlene Impfstoffe im Einklang mit den CDC-Richtlinien zu sprechen“, sagte sie.

Eine Vereinbarung zwischen Pfizer und BioNTech zur Entwicklung des ersten mRNA-Impfstoffs gegen Gürtelrose wurde ebenfalls im Januar 2022 getroffen. In einer Pressemitteilung von Pfizer heißt es: „Während es derzeit zugelassene Impfstoffe gegen Gürtelrose gibt, besteht die Möglichkeit, einen verbesserten Impfstoff zu entwickeln, der potenziell eine hohe Wirksamkeit und bessere Verträglichkeit aufweist und weltweit effizienter hergestellt werden kann, indem die mRNA-Technologie genutzt wird.

Eine Phase-1-Studie von Moderna für seine mRNA-Impfung gegen das Epstein-Barr-Virus ist ebenfalls im Gange. Die erste Dosis der experimentellen Spritze wurde einem Studienteilnehmer am 5. Januar 2022 verabreicht. In einer Pressemitteilung erläuterte Moderna seine Absicht, weitere mRNA-Impfstoffe gegen eine Reihe weiterer Viren auf den Markt zu bringen:

Der Beginn dieser Phase-1-Studie ist ein wichtiger Meilenstein bei der Weiterentwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen latente Viren, die nach einer Infektion lebenslang im Körper verbleiben und zu chronischen Erkrankungen führen können. Moderna hat sich der Entwicklung eines Portfolios von erstklassigen Impfstoffen gegen latente Viren verschrieben, für die es heute keine zugelassenen Impfstoffe gibt, einschließlich Impfstoffen gegen CMV [Cytomegalovirus], EBV und HIV. Unser Forschungsteam arbeitet daran, noch mehr Impfstoffe gegen latente Viren in die Klinik zu bringen. Wir glauben, dass diese Impfstoffe die Qualität der Gesundheit von Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erheblich verbessern könnten

Weitere mRNA-Impfstoffe, die sich ebenfalls in der Entwicklung befinden, sind:

Ein mRNA-Krebsimpfstoff für nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC)

mRNA-Grippeimpfstoffe, die von mehreren Unternehmen entwickelt werden, darunter Pfizer, Moderna, Sanofi und Translate Bio

Ein mRNA-HIV-Impfstoff, der von Moderna in Zusammenarbeit mit dem NIH untersucht wird

Verschiedene zusätzliche mRNA-Krebsimpfstoffe, darunter ein Impfstoff gegen fortgeschrittenes Melanom – entwickelt von BioNTech und Regeneron Pharmaceuticals – und mehrere von Moderna entwickelte Impfstoffe gegen Melanom, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs

Hochfahren der Produktion für Milliarden von Dosen

Für den Fall, dass es irgendeinen Zweifel daran gibt, dass die Machthaber beabsichtigen, Injektionen als einen zunehmend integralen Bestandteil Ihrer Gesundheitsfürsorge und Ihres täglichen Lebens zu verwenden, beschrieb Bancel Pläne für die Herstellung von Milliarden von Dosen von Spritzen in einer Angelegenheit von Monaten. Er sagte während der WEF-Sitzung:

Der andere Teil ist die Herstellung. Wenn Sie sich das Jahr 2020 ansehen, konnten wir 20 Millionen Dosen an die US-Regierung liefern, als der Impfstoff genehmigt wurde. Das ist nicht sehr viel. Aber in diesem Jahr werden wir eine Kapazität von 2 bis 3 Milliarden Dosen in einem Zeitrahmen von sechs Monaten haben, was meiner Meinung nach nötig ist, um die Zulassung eines Impfstoffs zu erhalten, wenn die ganze Arbeit vorher gemacht wurde … Sie könnten 1,5 Milliarden Dosen in sechs Monaten zur Verfügung haben, und das ist nur von Moderna. Mit anderen Plattformen könnte die Zahl noch viel größer sein …

Angesichts der allgegenwärtigen Zensur und der Tatsache, dass Big Tech mit Diktatoren und Pharmakonzernen zusammenarbeitet, um die durch diese experimentellen Impfstoffe verursachten Schäden – einschließlich des Todes – zu vertuschen, ist es heute wichtiger denn je, seine Stimme für die medizinische Freiheit und gegen die Einschüchterung, Bedrohung und Nötigung von Bürgern durch staatliche Gesundheitsbeamte zu erheben, damit diese gegen ihre Gewissensüberzeugungen verstoßen.

Der ethische Grundsatz der informierten Zustimmung zur Übernahme medizinischer Risiken, der das Recht einschließt, freiwillig über experimentelle Injektionen zu entscheiden, muss geschützt werden. Vorerst jedoch, wie Eugyppius erklärte:

Die Impfindustrie sind ein großes Damoklesschwert über unseren Köpfen. Während ich dies schreibe, durchforsten sie die Erde nach neuen Krankheitserregern, die sie für ihre Produkte benötigen, und sie werden zusammen mit ihren bürokratischen und akademischen Verbündeten ihr Bestes tun, um neue Pandemieängste und Impfkampagnen ins Leben zu rufen, wann immer es möglich ist – vielleicht in jeder Grippesaison.

