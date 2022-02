Österreich: ein wiederauferstandenes Drittes Reich?

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Österreicher sollen zur Covid-Zwangsimpfung verpflichtet werden. Dies ist ein direkter Verstoß gegen die Nürnberger Gesetze. Wird das Hakenkreuz in ganz Europa aufgehängt?

Gibt es in der österreichischen Regierung auch nur ein Quäntchen Intelligenz und Integrität? Es ist eine erwiesene Tatsache, dass der Covid-Impfstoff nicht schützt. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass Covid nur für diejenigen tödlich ist, die an Komorbiditäten leiden und nicht mit wirksamen Mitteln wie HCQ, Ivermectin oder monoklonalen Antikörpern behandelt werden. Es ist erwiesen, dass der Covid-Impfstoff zu einer hohen Rate an Gesundheitsschäden und Todesfällen führt. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass die Massenimpfung neue Varianten hervorbringt. Es ist eine erwiesene Tatsache, dass der Impfstoff daher kontraproduktiv ist.

Warum also hat die österreichische Regierung ein Gesetz erlassen, das vorschreibt, dass jeder Österreicher mit einer gefährlichen Substanz geimpft werden muss? Wie viel hat Big Pharma den Mitgliedern der Regierung gezahlt? Warum hat die österreichische Regierung die Todesstrafe für ihre Verstöße gegen die Nürnberger Gesetze eingeführt, während andere europäische Regierungen alle Zwangsbestimmungen abschaffen?

Warum duldet das österreichische Volk, dass seine Nazi-Regierung es dazu zwingt, sich eine gefährliche Substanz injizieren zu lassen, die es verletzen und töten kann? Zumindest sollte die österreichische Nazi-Regierung gestürzt werden, und vielleicht sollten auch handfestere Methoden gegen eine Regierung angewandt werden, die massenhafte Schädigungen und Tötungen vorschreibt.