Die Oligarchie, das trojanische Pferd der Kapitalisten

Während der Westen unaufhaltsam auf einen dystopischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abgrund zusteuert, erkennen die Menschen immer noch nicht den wahren Feind, schreibt Eamon McKinney.

Das Konzept der Oligarchie ist nicht neu, es geht auf die Tage von Aristoteles und davor zurück. Die Herrschaft einer wohlhabenden, reichen und mächtigen Minderheit reicht bis in die frühesten aufgezeichneten Zivilisationen zurück. Diese verderbliche und oft verdeckte herrschende Klasse übt seit langem die Macht über die politischen und regierenden Institutionen aus, wobei sie nominell die Interessen der Mehrheit zu vertreten vorgibt. Aufgrund ihres Reichtums oder ihrer Geburt hat sich diese Minderheit für berechtigt gehalten, über die Mehrheit zu herrschen und jeden Überschuss zu plündern, der von ihren Untergebenen produziert wird.

Für die internationale Kapitalklasse ist die Schaffung einer oligarchischen Elite ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Plans zur Unterwanderung und Korrumpierung der bestehenden politischen Institutionen. Die europäische Bankenelite konnte sich in den jungen Vereinigten Staaten kaum durchsetzen. Die Gründerväter, insbesondere Thomas Jefferson und John Adams, hatten mit ihnen zu tun, als sie versuchten, Mittel für ihren Unabhängigkeitskrieg zu beschaffen, und sie durchschauten das Spiel schnell. Die Unabhängigkeitserklärung war ebenso eine Absage an diese Kapitalklasse wie an König George und die Monarchie. Die Mächtigen sahen sich durch das schlechte Beispiel Amerikas bedroht, und eine Verfassung, die erklärte, dass „alle Menschen gleich geschaffen sind“, musste zwangsläufig eine negative Reaktion bei denen hervorrufen, die glaubten, die Welt zu beherrschen. Das damals herrschende britische Imperium verzieh den aufmüpfigen Amerikanern nie und begann einen jahrhundertelangen Krieg der kapitalistischen Rache.

Durch die Schaffung einer amerikanischen Oligarchie gelang es der Bankenelite, Amerika wieder unter die Kontrolle der europäischen Bankiers zu bringen. Die oft als „Raubritter“ bezeichneten Rockefeller im Ölgeschäft, Carnegie im Stahlgeschäft, Harriman im Eisenbahngeschäft und J.P. Morgan im Bankwesen sowie viele andere Monopolkapitalisten wurden alle heimlich von Londoner Banken finanziert. Diese entstehende Oligarchie brauchte einige Jahre, aber 1913 gelang es ihnen, den verfassungswidrigen Federal Reserve Act zu verabschieden. Das amerikanische Geldsystem befand sich nun unter der Kontrolle der europäischen Bankiers, wo es bis zum heutigen Tag geblieben ist. Dies war der Punkt, an dem Amerika genau das wurde, wogegen es sich zu wehren begann. Der Gründungsmythos des amerikanischen Traums wurde genau das, ein Mythos.

Heute sind die amerikanischen Oligarchen nicht in der Stahlindustrie oder im Eisenbahnbau tätig, sondern im Finanzwesen und in der Technologie, alles wesentliche Bestandteile einer vollständigen Kontrolle der Gesellschaft. Der „charismatisch herausgeforderte“ Bill Gates ist eine solche Kreation. Finanziert vom Staat für nationale Sicherheit hatte er den finanziellen Rückhalt, um Microsoft ein virtuelles Monopol über das weltweite Softwaregeschäft zu sichern. Unbekannt war, dass seine Software Hintertüren enthielt, die den US-Sicherheitsbehörden zugänglich waren, damit sie die Welt ausspionieren konnten. Bill fühlt sich nun offenbar qualifiziert, die Welt über Impfstoffe und Gesundheit zu belehren, während er gleichzeitig seine Entvölkerungsagenda vorantreibt. Der ebenso abscheuliche Mark Zuckerberg ist eine neuere Version desselben Phänomens.

In den letzten Jahren wurde dem Begriff Oligarch oft das Wort „Russe“ vorangestellt. Als die Sowjetunion 1989 zusammenbrach, bot sich der Kapitalklasse die Chance ihres Lebens. Die riesige russische Landschaft war reich an Öl, Gas und anderen natürlichen Ressourcen. Der russische Staatssektor, ineffizient und bankrott, war besonders reif für die Plünderung. Scheinbar aus dem Nichts tauchte eine neue Generation russischer „Geschäftsleute“ auf, die begann, notleidende Vermögenswerte des Staatssektors für einen Pfennig aufzukaufen. Diese neu aufstrebenden, vom Westen unterstützten Oligarchen plünderten das Land, in dem sie geboren wurden, ungestraft und ohne Skrupel. Über diese Vertreter hat sich der neoliberale Westen gierig an der russischen Leiche gütlich getan. In Francis Fukuyamas Buch „Das Ende der Geschichte“ erklärte er, der Westen habe gewonnen, der Kalte Krieg sei vorbei und der Neoliberalismus regiere. Nicht so schnell…

Wladimir Putin, den man für einen weiteren korrupten, aufstrebenden Oligarchen hielt, wurde vom Westen nicht bekämpft, als er für die russische Präsidentschaft kandidierte. Putin deutete an, dass es „business as usual“ sein würde, wenn er Präsident würde, und das reichte dem Westen zur Beruhigung, und er wurde im Jahr 2000 zum russischen Präsidenten gewählt. Es stellte sich jedoch heraus, dass Vlad weder korrupt noch ein aufstrebender Oligarch war, sondern ein zutiefst patriotischer russischer Nationalist, der verachtete, was der Westen Russland angetan hatte, und entschlossen war, dies rückgängig zu machen. Besonders verärgert war er über die russischen Verräter, die die russische Wirtschaft so rücksichtslos vergewaltigt und das ohnehin schon geschundene Volk verarmt hatten. Putin rief die achtzehn prominentesten Oligarchen zusammen und legte das Gesetz fest. Sie durften einen Teil ihrer unrechtmäßig erworbenen Gewinne behalten, mussten aber Steuern zahlen und durften den politischen Prozess nicht beeinflussen oder sich einmischen. Viele nahmen das Gesetz an und flohen aus Russland in den sicheren, Oligarchen-freundlichen Hafen von London und hielten sich aus den russischen Angelegenheiten heraus. Aber nicht alle: Michail Chodorkowski mischte sich weiter ein, und Putin hielt sein Wort und brachte ihn ins Gefängnis.

Putin hatte den Westen zum Narren gehalten und Russland für das russische Volk zurückerobert, und der Westen hat ihm nicht verziehen, und seither ist Russland allen Tricks des Rache-Kapitalismus ausgesetzt. Unter Putin hat Russland seinen Status als Großmacht wiedererlangt. Seine Beliebtheit beim russischen Volk beruht auf dem Verständnis für die Kräfte, gegen die er kämpft.

China genießt zwar seinen spektakulären Aufstieg aus der Asche seines vom Westen aufgezwungenen „Jahrhunderts der Schande“, kämpft aber mit denselben Kräften der „Geldmacht“ wie Putins Russland. Jack Ma, der Chef des Mega-Tech-Konglomerats Alibaba, hat entdeckt, wie ernst es China mit diesem Thema ist. Kurz vor dem lang erwarteten Börsengang von Alibaba fühlte sich Jack Ma ermutigt, das staatliche chinesische Bankensystem zu kritisieren. Sein Börsengang wurde abgesagt, und man riet ihm, in Ruhe irgendwo zu leben und sein Geld zu genießen, was er klugerweise auch tat. In Wirklichkeit ist Jack Ma nur eine Kreation, eine Fassade für die reiche und mächtige Jiang-Familienfraktion aus Shanghai. Einer ihrer Söhne, Jiang Zemin, war in den frühen 2000er Jahren chinesischer Premierminister und galt immer als zu wohlwollend gegenüber westlichen Interessen. Die wahre Macht braucht Strohmänner, und wie Gates, Zuckerberg und Co. war auch Jack Ma ein solcher Strohmänner.

Letzte Woche sprach Präsident Xi per Videolink auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Falls die Anwesenden in Davos eine Aufweichung der chinesischen Position erwartet hatten, wurden sie enttäuscht. In typisch nuancierter Weise verwies er auf die Kapitalklasse und ihre Ambitionen. Er machte deutlich, dass China an seiner Politik der Nulltoleranz gegenüber ausländischer Einmischung in chinesische Angelegenheiten strikt festhalten werde. Er bekräftigte das chinesische Engagement für eine multipolare Welt. Auf einem anschließenden internen Gipfel zur Korruptionsbekämpfung war die Sprache weniger nuanciert. „Die Absprachen zwischen Kapital und Macht“ (Oligarchie) seien die Hauptursache für Korruption und würden nicht toleriert.

Die spektakulären wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wiedergeburten sowohl Russlands als auch Chinas sollten der Welt als Beispiel dafür dienen, was ohne den heimtückischen Einfluss einer parasitären Geldklasse erreicht werden kann. Während der Westen unaufhaltsam auf einen dystopischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abgrund zusteuert, erkennen die Menschen in diesem Land noch immer nicht den wahren Feind. Der Kampf Russlands und Chinas gegen diese oligarchische Klasse ist ein Kampf für alle. Sobald der Rest der Welt dies erkennt, wird sie ein besserer Ort für alle anständigen Menschen sein.