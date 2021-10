Die Impfpflicht ist ein Scherz

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Liebe Leserinnen und Leser, im Folgenden finden Sie eine Sammlung von Artikeln, die Ihnen helfen werden, zu verstehen: (1) die Gefahr des Impfstoffs im Vergleich zur Gefahr von Covid und (2) die Macht, die Big Pharma hat, um Sicherheitsstandards zu umgehen, um ihre Gewinne zu maximieren.

Was Bidens „Impfstoff-Mandat“ betrifft, so gibt es kein solches Mandat. Der US-Präsident ist kein Diktator und kann keine Gesetze oder Mandate erlassen. Alle derartigen Gesetze oder Erlasse, die aus dem Weißen Haus kommen, würden von den Bundesgerichten gekippt. Der Kongress ist die Quelle des Rechts. Selbst wenn der Kongress ein Impfstoffmandat erlassen und Biden es unterzeichnet hätte, würde das Gesetz von den Gerichten, die sich an die Verfassung halten, für ungültig erklärt werden.

Noch wichtiger ist, dass jedes Mandat oder Gesetz, das gegen die Einwilligung nach Aufklärung verstößt, einen Verstoß gegen die Nürnberger Gesetze darstellt, mit denen die deutschen Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Verletzung der Einwilligung nach Aufklärung bei ihren medizinischen Experimenten hingerichtet wurden.

Bidens „Mandat“ war nichts anderes als eine Pressemitteilung, in der private Arbeitgeber dazu ermutigt wurden, das zu tun, was der Präsident der USA nicht tun kann, nämlich Impfstoffmandate für die Beschäftigten zu erlassen. Aber natürlich haben private Arbeitgeber keine Gesetzgebungsbefugnis. Sie haben sicherlich keine rechtliche Befugnis, gegen die Nürnberger Gesetze zu verstoßen.

Das Biden-„Mandat“ ist nur ein weiterer Schwindel, der von den Hurenmedien zu einer Tatsache gemacht wird.

Wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen sagt, dass Sie sich eine zweifellos gefährliche Injektion geben müssen oder entlassen werden, verklagen Sie ihn, wenn er Sie entlässt, egal ob Sie Krankenschwester, Software-Ingenieur oder Walmart-Kassiererin sind.

Alle entlassenen Arbeitnehmer können sich einer zivilrechtlichen Sammelklage anschließen, die die Möglichkeit bietet, die korrupten Arbeitgeber, die an der Verletzung amerikanischer und internationaler Gesetze mitwirken, in den Bankrott zu treiben.

Das ist die Chance für eine echte Revolution. Das Establishment befindet sich auf der falschen Seite des Gesetzes. Sobald die Schwachköpfe massenhaft Leute entlassen, werden sie auf der Anklagebank sitzen. Wenn auch die Bundesgerichte die Verfassung, das US-Recht, das Völkerrecht und das Volk im Stich lassen, bleibt nur noch die gewaltsame Revolution als Ausweg. Da das Volk dem kriminellen Establishment zahlenmäßig weit überlegen ist, könnten die Arbeitgeber am Ende an Laternenpfählen hängen, wo sie nach Ansicht des Volkes zunehmend hingehören.

