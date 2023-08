Die Kagans – eine schrecklich nette Familie – Jene Leute, die uns in den nächsten Weltkrieg steuern

Das Kriegsdebakel im Irak, die relative (im Vergleich zu Bush) Zurückhaltung der Obama-Regierung und die anti-interventionistische Kampagne von Donald Trump im Jahr 2016 mögen die neokonservative Bewegung und ihre Persönlichkeiten scheinbar diskreditiert haben. Aber sie sind mit Macht zurückgekommen.

Diese neue Phase der amerikanischen Außenpolitik könnte man als Kaganismus bezeichnen: weder Demokraten noch Republikaner, sondern eher ein überparteilicher Kreuzzug für den „Liberalismus“ des 21. Jahrhunderts.

Donald Kagan, der Patriarch des Kaganismus, hat einen ähnlichen intellektuellen Weg eingeschlagen wie seine Kollegen Irving Kristol und Norman Podhoretz: Marxistische Akademiker, die sich als Reaktion auf die Unterstützung der Sowjetunion für den arabischen Nationalismus und den Antizionismus in den 1960er Jahren in wütende reaganoide Kalte Krieger verwandelten. Donald Kagan war ganz klar im republikanischen Lager, auch wenn seine Kinder einige der „rechten“ Elemente der neokonservativen Doktrin (die früher dazu diente, evangelikale christliche Wählerschichten zu mobilisieren) fallen gelassen und durch eine einheitliche amerikanische Staatsideologie ersetzt haben, die in der Demokratischen Partei ebenso zu Hause ist wie bei den Republikanern (GOP).

Donalds Söhne, Frederick Kagan vom American Enterprise Institute und Robert Kagan vom Brookings Institute, waren in der Regierung von George W. Bush über Denkfabriken wie das Project For A New American Century (PNAC) und die Foreign Policy Initiative sehr einflussreich, obwohl sie sich heute weitgehend von der GOP distanziert haben, nachdem sich die Partei durch die Trumpifizierung von den jüdischen Eliten entfremdet hat.

Bei PNAC ging es den Kagans in erster Linie um die Ausweitung der israelischen Macht, indem sie die Vereinigten Staaten dazu benutzten, Saddam Hussein und Bashar Al-Assad zu stürzen und den Iran zu strangulieren, aber ab 2006 wurden sie Russland und China gegenüber zunehmend misstrauisch und feindselig, weil sie mehr Kontrolle darüber anstrebten, wie sie mit westlichen (sprich: jüdischen) Finanzinstitutionen und kulturellen Werten zusammenarbeiten, während sie sich gleichzeitig dafür entschieden, ihre eigenen außenpolitischen Wege unabhängig von der Pax Americana zu verfolgen. Im Laufe der Zeit haben sich die Befürchtungen des Kaganismus bewahrheitet, denn Russland und China haben sich von Platzhaltern bei den Vereinten Nationen zu regelrechten revisionistischen Mächten entwickelt, die bereit sind, Washington in ihrem Hinterhof direkt zu konfrontieren.

Die Kaganisten machen das kriegs- und freihandelsmüde amerikanische Volk für den Aufstieg Chinas, Russlands und des Irans verantwortlich, das 2016 sogar Hillary Clinton dazu brachte, ihre Unterstützung für die Transpazifische Partnerschaft (TPP) taktisch zurückzunehmen (was Kagan wütend machte). Für die meisten Amerikaner sind jene die Nation zerstörenden Handelsdefizite (die in Wahrheit Subventionen sind, um sich Unterwürfigkeit zu erkaufen), die Billionen-Dollar-Kriege und Berge von Leichensäcken, die zur Überwachung eines Weltimperiums erforderlich sind, weder notwendig noch lohnenswert für das Wohlergehen der geografisch privilegierten und ressourcenreichen Vereinigten Staaten.

Im Jahr 2019 veröffentlichten der derzeitige Außenminister Antony Blinken und Robert Kagan, der Ehemann der stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland, einen Leitartikel, in dem sie die von Teilen beider Parteien vertretene „America First“-Botschaft anprangerten und den von einer jüdischen Minderheit vertretenen internationalistischen Elite-Konsens wiederholten, welchen die Denkfabriken seit Jahrzehnten propagieren. Laut Blinken und Kagan ist eine Welt des Realismus, in der Länder frei von jüdischen Aufpassern sind und amerikanisches Blut und Schätze ausschließlich für das amerikanische Volk reserviert sind, ein „Dschungel“, der es angehenden Hitlers (Putin), Mussolinis (Iran) und Hirohitos (China) ermöglicht, eine „antidemokratische“ Revolution gegen die „angloamerikanische“ (ein Begriff, den die Kaganisten verwenden, um ihr zivilisatorisches Projekt zu kennzeichnen, obwohl sie die demografische Ersetzung des europäischen Bestands in englischsprachigen Ländern unterstützen) liberal-globalistische Hegemonie zu verbreiten. (Anm.d.Ü.: Jetzt weiß ich auch, wo der Obergärtner Borrell und das EU-Pack seine Flausen her hat).

Gemäß der Doktrin des Kaganismus besteht die einzige Lösung für globale Konflikte darin, die Diplomatie mit souveränen Staaten, die andere Kulturen oder politische Traditionen haben, abzulehnen und sie stattdessen durch den bolschewistischen Export „amerikanischer“ Werte in die ganze Welt zu töten und zu ersetzen. Was sie als das Primat des New Yorker Finanzwesens und des Freihandels beschreiben, willkürliche und illegale Regimewechsel-Kriege, offene Grenzen und die Freizügigkeit von Menschen, die aktive Demoralisierung und Entmachtung rassischer Mehrheiten und andere Forderungen der jüdischen Offenen Gesellschaft, die alle potenziellen Keimzellen für „Faschismus“ oder „Antisemitismus“ versalzen will, auch wenn ein Großteil der Welt, einschließlich des amerikanischen Volkes, das nicht will.

Die zentrale innenpolitische Theorie des Kaganismus besagt, dass der Liberalismus in ständigem Widerspruch zum „Populismus“ steht (den die Kaganisten als eine Spielart des Faschismus betrachten), mit anderen Worten, zum Willen des Volkes. Die Kaganisten betrachten die demokratische Rechenschaftspflicht politischer Führer, eigennützige Kompromisse (zumindest bei Nichtjuden) und die freie Diskussion von Ideen als Ablenkung oder kleine Unannehmlichkeit, die es zu unterdrücken und durchzusetzen gilt, wie ihr jüngstes Buch zeigt, in dem Franklin Delano Roosevelt dafür gefeiert wird, dass er das amerikanische Volk dazu verleitet hat, einen Weltkrieg gegen Deutschland und Japan zu führen, zwei Länder, von denen Kagan zugibt, dass sie nie eine Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten darstellten, die aber trotzdem in eine Konfrontation gelockt werden mussten.

Am Institute for the Study of War (ISW) haben Frederick Kagan und ISW-Gründerin Kimberly Kagan (Fredericks Ehefrau) ausführlich über den Informationsraum als einen Kampfbereich geschrieben, der sich nicht von dem zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterscheidet. Im Kaganismus sind die Köpfe der Bürger zu formen, und die Rolle der amerikanischen Regierung und der Wirtschaftseliten besteht darin, durch die Kontrolle und Manipulation des Cyberspace und der Massenmedien im Namen der Bekämpfung von „Falschinformationen“ einen Konsens für die Entscheidungen der jüdischen Entscheidungsträger herzustellen. Das Heimatschutzministerium, ein hochgradig abgeschotteter jüdischer Flügel der US-Regierung, der sich der Spionage im Inland verschrieben hat, wollte diese Richtlinie formell umsetzen, hat dann aber nach dem Aufschrei der Bevölkerung ihre offizielle Einrichtung gestoppt. Die Schließung dieses „Desinformation“-Boards war bedeutungslos. Jüngste journalistische Arbeiten haben berichtet, dass ein Großteil der politischen Inhalte, die Nutzer auf Facebook, Google und Twitter konsumieren, einer direkten redaktionellen Kontrolle durch Scharen von FBI- und CIA-Agenten unterliegt, die hauptamtlich bei Social-Media-Unternehmen beschäftigt sind. In den letzten Jahren haben westliche und zionistische Geheimdienste sehr aktiv versucht, in der Bevölkerung Unterstützung für ausländische Interventionen zu erzeugen, die in der Praxis vom dilettantischen und analogen Syrien-Informationskrieg vor zehn Jahren bis zum viel ausgefeilteren, sehr online und organischer wirkenden Pro-Ukraine-Vorstoß reichen.

Der größte Teil des Kagan-Clans widmet sich der Bereitstellung des ideologischen Rahmens Washingtons, aber sein prominentestes Mitglied, Robert Kagans Frau Victoria Nuland, war maßgeblich an dessen Umsetzung in der Welt beteiligt. Auch wenn sie bisher nicht so bekannt war, ist Nuland keine Unbekannte, wenn es um katastrophale außenpolitische Entscheidungen geht. Bevor sie unter Obama diente, war sie eine wichtige nationale Sicherheitsberaterin, die während der ersten Bush-Regierung für Dick Cheney Gespräche über den Irak führte. Während ihr Mann damit beschäftigt war, die Europäer als Weicheier zu bezeichnen, weil sie sich weigerten, der „Koalition der Willigen“ gegen Saddam Hussein beizutreten, war Nuland damit beschäftigt, Europa in den Afghanistan-Sumpf hineinzuziehen, um die Besatzung aufrechtzuerhalten und die amerikanischen logistischen Herausforderungen im Irak zu erleichtern.

Nulands berühmtester Moment kam 2014, nachdem ein Telefonanruf aus der US-Botschaft veröffentlicht wurde, in dem sie als eine der schattenhaften Figuren hinter dem Putsch entlarvt wurde, der die demokratisch gewählte ukrainische Regierung stürzte und das Land auf den Weg zu dem blutigen Krieg brachte, in den es derzeit verwickelt ist. Nuland hat zugegeben, dass dieser Putsch die amerikanischen Steuerzahler 5 Milliarden Dollar gekostet hat.

Für Nuland sind die Leben von „Verbündeten“ und unschuldigen Menschen Wegwerffiguren auf einem Schachbrett. Ähnlich wie die jüdisch-liberale Interventionistin Madeline Albright, die bekanntlich das Leben einer halben Million irakischer Kinder eintauschte, nur um die irakische Wirtschaft zu schwächen, glauben die Kagans, dass Hunderttausende ukrainische Opfer und der irreparable Schaden, der der ukrainischen Nation zugefügt wird, ein lohnender Tausch sind, wenn dies bedeutet, dass das Ansehen Russlands und Chinas auf der Weltbühne möglicherweise beschädigt oder Washingtons universelle Hegemonie um ein paar Jahre verlängert wird.

Während sich der Krieg hinzieht, zeigen Umfragen, dass die Mehrheit der Amerikaner weitere Hilfen für die Ukraine ablehnt. Ermutigende Nachrichten für die ukrainische Seite werden immer spärlicher, und die berühmte „Gegenoffensive“ scheint ins Leere gelaufen zu sein. Dennoch veröffentlicht Frederick Kagan – der verrückte Kopf hinter der katastrophalen Truppenaufstockung im Irak 2007 und Befürworter einer zweiten Aufstockung – weiterhin Artikel mit Titeln wie „How The Ukraine Counter-Offensive Can Still Succeed“.

(Anm.d.Ü.: Siehe: https://publikumsrat.blog/2023/08/05/propagandameldungen-vom-5-august-2023/#comment-198888

Die Ukraine ist bei weitem nicht das letzte Beispiel für den Kaganismus. Zwar hat die Welt weitaus differenzierter auf den Konflikt reagiert als erwartet, und die USA haben Mühe, den größten Teil der Welt für die antirussische Kampagne zu gewinnen, aber die neokonservative Doktrin ist wieder auf dem Vormarsch.

Im Juli übernahm Nuland eine neue und noch mächtigere Rolle als stellvertretende Außenministerin. In ihrer vorherigen Rolle als Staatssekretärin für politische Angelegenheiten wurde Nuland von dem inzwischen inhaftierten pakistanischen Führer Imran Khan öffentlich als Hauptverantwortliche für den von den USA inszenierten Staatsstreich gegen ihn bezeichnet, der als Vergeltung für Khans Neutralitätspolitik im Ukraine-Krieg durchgeführt wurde. In Niger, wo 1.000 US-Soldaten stationiert sind und sich weigern, das Land zu verlassen, traf Nuland mit der neuen Regierung des Landes zusammen und drohte mit Gewalt, falls die abgesetzte Marionettenregierung nicht wieder eingesetzt werde – eine Drohung, die auch das afrikanische Stellvertreterbündnis von Washington und Paris, ECOWAS, offen ausgesprochen hat.

Obwohl Nuland auf allen Kontinenten der Erde Feuer entfacht hat, bestand die typischste kaganistische Eskalation in der Entsendung von Tausenden von US-Marines in den Persischen Golf, um die strategischen Interessen Israels zu fördern.

Kurz nachdem Nuland ihr neues Amt angetreten hatte, verkündete das US-Außenministerium, dass die Fortsetzung des Projekts der Trump-Ära, eine anti-iranische und anti-palästinensische Allianz zwischen Saudi-Arabien und Israel zu schmieden, nun oberste Priorität im Nahen Osten habe.

Seit Washington 2018 willkürlich aus dem Iran-Atomabkommen ausgestiegen ist, bezahlen die USA Katzenpfoten wie Saudi-Arabien dafür, iranische Ölschiffe in der Region zu beschlagnahmen, um die iranische Wirtschaft zu schädigen. Nach internationalem Recht handelt es sich dabei um einen Akt der Piraterie, und der Iran hat das Recht, seine Schiffe durch militärische Maßnahmen zu verteidigen. Seit Beginn der Beschlagnahmungen reagiert der Iran auf feindliche Nationen, indem er deren Schiffe zurückkapert und Drohnenangriffe auf die saudische Ölinfrastruktur startet.

Die Saudis scheinen ihre Verluste begrenzt zu haben und unterzeichneten im Frühjahr ein von China vermitteltes Friedensabkommen mit Teheran. Die Forderungen an Riad, dieses neue Abkommen mit dem Iran zu brechen, werden von Minute zu Minute dreister, da man weiß, wie verzweifelt Washington die israelischen Interessen durchsetzen will. Als Gegenleistung für die Normalisierung der Beziehungen zu Israel wollen die Saudis das Recht, sich an der Verbreitung von Atomwaffen zu beteiligen, Hightech-Offensivwaffen im Wert von Milliarden und eine Sicherheitsgarantie, von der selbst die Regierung Biden weiß, dass sie schwer missbraucht werden wird.

Bislang hat Washington nur zögerlich auf alle Wünsche Riads reagiert, aber das Außenministerium ist nach wie vor bestrebt zu zeigen, dass es im Nahen Osten sehr engagiert ist. Man könnte sogar argumentieren, dass es versucht, eine Grundlage für einen Krieg zu finden.

In dieser Woche kündigte das Verteidigungsministerium an, dass Tausende von US-Soldaten und Kriegsschiffe der Marine in der Straße von Hormuz stationiert werden, mit der Anweisung, auf iranische Streitkräfte zu schießen, die versuchen, Schiffe zu kapern. Diese Stationierung ist eine offene Provokation, auf die die Iraner mit einer entsprechenden Reaktion, notfalls auch mit Hyperschallraketen, zu reagieren versprochen haben.

Hierfür gibt es einen historischen Präzedenzfall. Frühere US-Regierungen haben kriegerische Handlungen auf See genutzt, um einen Casus Belli zu schaffen und die Unterstützung der Bevölkerung für einen von den Eliten bereits geplanten Krieg zu gewinnen. Wäre Washington wirklich an einem sicheren Seehandel interessiert, würde es aufhören, regionale Nachbarn anzuweisen, iranische Schiffe zu kapern.

Dieses ungeheuerliche Verhalten erinnert an die Ereignisse der Jahre 1940 und 1941. Franklin Delano Roosevelt blieb zwar offiziell neutral, entschied aber, dass die USA einen größeren Sicherheitsbereich im Nordatlantik hätten und setzte die Marine ein, um britische Schiffe zu eskortieren, die den Seekrieg gegen Deutschland verloren.

Indem sie britische Schiffe auf dem Atlantik schützten und gleichzeitig den alliierten Streitkräften erlaubten, deutsche Schiffe anzugreifen, hofften die USA, die Achsenmächte in einen offenen Konflikt zu zwingen – ein Punkt, den Robert Kagan in seinem jüngsten Buch über die amerikanische Außenpolitik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begeistert einräumt.

Roosevelt erfüllte sich schließlich im September 1941 seinen Wunsch, als ein deutsches U-Boot drei Monate vor Pearl Harbor irrtümlich auf die USS Greer schoss. Historiker, einschließlich Kagan, sind sich einig, dass es sich bei dem Zwischenfall mit der USS Greer um einen Unfall handelte, der durch Amerikas kriegerisches Verhalten auf See verursacht wurde, aber FDR log unverhohlen darüber und nutzte den Vorfall, um antideutschen und anti-italienischen Hurrapatriotismus zu schüren und zu versuchen, den unerschütterlichen Widerstand der amerikanischen Bevölkerung gegen einen weiteren europäischen Krieg zu brechen.

Nach weiteren übertriebenen Eskalationen durch die FDR-Regierung beschlossen Deutschland, Italien und Japan, dass sie ein Risiko eingehen und versuchen müssten, den transatlantischen Moloch in einem Zweifrontenkrieg zu bekämpfen, den sie schließlich angesichts des industriellen, finanziellen und zahlenmäßigen Vorteils der USA, der bereits vor Pearl Harbor die sowjetischen, französischen und britischen Kriegsanstrengungen antrieb, verloren.

In seinem Buch von 2023 betrachtet Kagan den Dritten Weltkrieg nicht als einen Konflikt, den die Menschheit besser hätte vermeiden sollen, sondern als einen Beweis für die Unbesiegbarkeit des amerikanischen Imperiums und die Notwendigkeit des Krieges zur Verbreitung der Ideologien des Liberalismus, Kapitalismus und Globalismus. Die Kaganisten glauben, dass ein Mehrfrontenkrieg gegen das atomar bewaffnete China, gegen Russland und (bald) den Iran besser ist, als die Welt mit jemandem zu teilen, den sie als „antidemokratisch“ oder „faschistisch“ einstufen.

Wie viele Amerikaner sind mit dieser irrsinnigen Aussicht einverstanden?

Die Kaganisten kümmert das nicht. Wenn wir uns nicht politisch organisieren, um sie zu stoppen, werden sie uns mit hineinziehen, ob wir wollen oder nicht.