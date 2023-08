Thailand will eine digitale Währung mit einem Ablaufdatum von sechs Monaten einzuführen, die nur innerhalb nächster Umgebung ausgegeben werden darf

Die thailändische Pheu-Thai-Partei verspricht, den Bürgern digitale Währungen mit einem Ablaufdatum von sechs Monaten auszuhändigen, die innerhalb von 4 km von ihrem Wohnort ausgegeben werden müssen

Das vorgeschlagene Wallet hat einen Wert von ca. 260 €, enthält alle Merkmale eines programmierbaren CBDC, einschließlich Verfallsdaten und Einschränkungen, wo der Betrag ausgegeben werden darf.

Die thailändische Pheu-Thai-Partei hat angekündigt, dass sie nach ihrer Machtübernahme allen Bürgern ab 16 Jahren einen Gutschein im Wert von etwa 260 € aushändigen wird, der nur in einem Umkreis von vier Kilometern von ihrem Wohnort ausgegeben werden darf und nach sechs Monaten verfällt.

Um sowohl die Wirtschaft anzukurbeln als auch den Grundstein für eine digitale Wirtschaft zu legen, würde die programmierbare Spende in Höhe von 10.000 Baht (ca. 260 €) an die digitale Geldbörse jedes berechtigten Bürgers gesendet, der die Anwendung auf seinem Smartphone hat.

Für diejenigen, die keine Smartphone-App haben, sagte der stellvertretende Generalsekretär der Pheu Thai Partei, Paopoom Rojanasakul: „Es gäbe keine Probleme […], da sie stattdessen ihren Personalausweis benutzen könnten, um einen persönlichen Code zu erhalten“, berichtete die Bangkok Post.

„Rojanasakul, der auch Sprecher des Wirtschaftsausschusses ist, sagte, dass eine Koalitionsregierung unter Führung der Pheu Thai Partei die versprochene Politik umsetzen würde, sobald sie an die Macht käme“, berichtete The Nation.

Der Almosenvorschlag wurde ursprünglich im April angekündigt, aber auf Eis gelegt, nachdem die Pheu Thai Partei bei den Wahlen am 14. Mai den zweiten Platz belegt hatte.

Die Pheu-Thai-Partei, die die zweitmeisten Sitze erhielt, wird eine Regierung führen“.

„Thailands Pheu Thai Partei übernimmt die Kontrolle – aber zu einem langfristigen Preis“, Joshua Kurlantzick, Council on Foreign Relations

Thailands Premierminister wird voraussichtlich zwischen dem 18. und 22. August gewählt.

Laut Reuters „wird die Pheu Thai Partei Srettha Thavisin, einen ehemaligen Immobilienmogul ohne politische Erfahrung bis zur Wahl, für das Amt des Premierministers nominieren“.

„Um erfolgreich zu sein, benötigt Srettha die Unterstützung von mehr als der Hälfte des Unter- und Oberhauses, ein Ergebnis, das alles andere als sicher ist“.

Die Pheu-Thai-Partei kam bei den Wahlen im vergangenen Mai auf den zweiten Platz hinter der Move Forward-Partei, und die beiden Parteien bildeten eine kurzlebige Koalition, bevor sie sich im Juli trennten.

„Da Move Forward nun in der Opposition ist, ist es fast sicher, dass Srettha als Premierminister bestätigt wird“, schreibt Joshua Kurlantzick, Senior Fellow des Council on Foreign Relations (CFR).

„Neue Fähigkeiten wie Programmierbarkeit, Kombinierbarkeit und Tokenisierung sind nicht auf Kryptowährungen beschränkt, sondern können auf digitalen Zentralbankwährungen aufgebaut werden.“

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Jahreswirtschaftsbericht, 2022.

Der Pheu Thai Token weist alle Merkmale einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) auf, einschließlich der Blockchain-Technologie und Programmierbarkeitsfunktionen wie der Festlegung von Verfallsdaten und der Auferlegung von Transaktionsbeschränkungen auf der Grundlage des geografischen Standorts einer Person.

Die Bank of Thailand, die das Charity-Programm derzeit ablehnt, befindet sich jedoch noch in der CBDC-Testphase, und das Land hat noch keine CBDC offiziell eingeführt.

Es bleibt abzuwarten, ob die Almosen tatsächlich die Wirtschaft ankurbeln oder zu mehr Inflation führen, aber die geschaffene digitale Infrastruktur könnte langfristig zu einem CBDC auf Basis der digitalen ID führen.

Und nicht nur Thailand forscht an einer programmierbaren digitalen Währung.

Weit über 100 Zentralbanken forschen derzeit an programmierbaren CBDCs und alle orientieren sich bei CBDCs an Organisationen wie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und dem Weltwirtschaftsforum (WEF). Politik und Umsetzung.

Wenn Banker und Ökonomen über die Programmierbarkeit von tokenbasierten CBDCs sprechen, meinen sie Regeln, die festlegen, wann, wo und wie man sein Geld ausgeben kann. Es könnte eine potenziell […] dunklere Welt geben, in der die Regierung entscheidet, dass die Geldeinheiten der Zentralbank verwendet werden können, um bestimmte Dinge zu kaufen, aber nicht andere Dinge, die sie für weniger wünschenswert hält, wie Munition, Drogen, Pornografie oder dergleichen.“ Eswar Prasad, WEF Annual Meeting of the New Champions, Juni 2023

"You could have a potentially […] darker world where the government decides that [CBDC] can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable like say ammunition, or drugs, or pornography, or something of the sort": Eswar Prasad, WEF #AMNC23 pic.twitter.com/KkWgaEWAR5 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 28, 2023

Bei der diesjährigen 14. Jahrestagung der neuen Champions des WEF, auch bekannt als „Sommer-Davos“ in Tianjing, China, sagte Eswar Prasad, Professor an der Cornell University, dass „wir kurz davor stehen, dass physische Währungen im Wesentlichen verschwinden“ und programmierbare CBDCs dies tun könnten. Sie bringen uns entweder an einen besseren oder einen viel dunkleren Ort.

„Wenn man über die Vorteile von digitalem Geld nachdenkt, gibt es enorme potenzielle Gewinne“, sagte Prasad und fügte hinzu: „Es geht nicht nur um digitale Formen von digitalem Geld; Sie können Programmierbarkeit haben – Einheiten der Zentralbankwährung mit Verfallsdaten .

„Möglicherweise existiert eine potenzielle Realität, die von einigen als verbessert oder von anderen als düsterer betrachtet wird. In dieser Realität könnte die Regierung entscheiden, dass Einheiten der Zentralbankwährung für bestimmte Zwecke akzeptiert werden, während andere Verwendungen, die sie als weniger wünschenswert erachtet – wie der Kauf von Munition, Drogen, Pornografie oder ähnlichen Gütern – ausgeschlossen sind. Diese Herangehensweise könnte eine effiziente Nutzung einer CBDC ermöglichen, birgt jedoch nach meiner Einschätzung auch erhebliche Risiken für die Stabilität der Zentralbanken“, war seine zusätzliche Anmerkung.

Während Prasad betonte, dass die Programmierung von CBDC für wirtschafts- oder sozialpolitische Zwecke die Integrität der Zentralbanken untergraben könnte, sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, kürzlich, dass die Programmierbarkeit Intermediären wie Geschäftsbanken überlassen werden sollte.

'The issuance of a digital currency that would be central bank money would not be programmable […] Those who can associate the use of digital currency with programmability would be the commercial banks': Christine Lagarde, @BIS_org Innovation Summit, March 2023 #CBDC pic.twitter.com/x7xByPJmuR — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 11, 2023

Auf dem BIZ-Innovationsgipfel im März erklärte Lagarde den Teilnehmern, dass eine Zentralbank nicht für die Programmierung einer digitalen Währung zuständig sei.

„Für uns [Zentralbanken] wäre die Ausgabe einer digitalen Währung, die Zentralbankgeld wäre, nicht programmierbar – es gäbe keine besonderen Einschränkungen, weder zeitlich noch in Bezug auf die Art der Verwendung – es wäre für mich ein Gutschein. Es wäre keine digitale Währung“, sagte Lagarde.

„Diejenigen, die die Verwendung digitaler Währungen mit Programmierbarkeit verbinden könnten, wären die Intermediäre – wären die Geschäftsbanken .“

„Und das ist ihr Geschäft. Sie wissen, wie es geht, aber wenn wir sagen müssen, dass ein Dollar ein Dollar ist, ob in bar oder digital, oder ein Euro ein Euro ist, ob in bar oder digital – dann kann es für uns [Zentralbank] nicht programmierbar sein.

„Es kann mit Konditionalität verbunden sein, die anders ist, aber nicht programmierbar“, fügte sie hinzu.

Durch die Programmierung von CBDC kann dieses Geld genau auf die Art von Menschen ausgerichtet werden, die es besitzen können, und für welche Zwecke dieses Geld verwendet werden kann. Bo Li, IWF, Oktober 2022

Today: "CBDC can allow gov agencies & private sector players to program/allow targeted policy functions (i.e. consumption coupons) By programming #CBDC the money can be precisely targeted for what kind of people can own & what kind of use this money can be utilized" Bo Li, #IMF pic.twitter.com/kcROTxXZau — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2022

Bei einer hochrangigen Podiumsdiskussion über CBDC im Oktober 2022 in Washington D.C. sagte Bo Li, stellvertretender geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) und ehemaliger stellvertretender Gouverneur der People’s Bank of China (PBoC), über die Programmierbarkeit von CBDC:

„CBDC kann es Regierungsbehörden und privatwirtschaftlichen Akteuren ermöglichen, Programme zu erstellen – Smart Contracts -, um gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. “Unter anderem Sozialhilfe; etwa Konsumgutscheine; insbesondere Lebensmittelmarken“.

„Durch die Programmierung von CBDC kann dieses Geld genau auf die Art von Menschen ausgerichtet werden, die es besitzen können, und für welche Zwecke dieses Geld verwendet werden kann“, fügte er hinzu.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln geben und sie damit hinder, dass sie Junk Food kaufen. Alexey Zabotkin, Cyber Polygon, Juli 2021

Im Juli 2021 gab der stellvertretende Gouverneur der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, ein reales Beispiel für die Programmierbarkeit von CBDC, als er auf der jährlichen Cybersicherheitsschulung Cyber Polygon sprach.

Dort sagte Zabotkin:

„Dieser [digitale Rubel] wird eine bessere Nachverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldflüssen ermöglichen und die Möglichkeit untersuchen, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen.“

„Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln geben und sie dann zum Beispiel daran hindern, Junkfood zu kaufen.“

„Das wäre eine nützliche Funktionalität für einen Kunden, und natürlich können Sie sich Hunderte ähnlicher Anwendungsfälle vorstellen.“

Wir bekommen immer mehr Einblick in diese „Hunderte von ähnlichen Anwendungsfällen“, wenn wir uns die Vorschläge aus Ländern wie Thailand mit seinen geografischen Beschränkungen und Verfallsdaten oder Nigeria mit seinen Spar- und Ausgabenobergrenzen ansehen.