Für Biden ist die Vereitelung der Entwicklung Chinas die wichtigste Aufgabe

Von Mike Whitney

Die Regierung Biden hat eine Blockade für moderne Computerchips verhängt, die nach China geliefert werden. Es wird erwartet, dass diese Maßnahme die technologische Entwicklung Chinas verlangsamt und gleichzeitig der Wirtschaft im Allgemeinen schweren Schaden zufügt. Die Strategie wurde von den Medien und Außenpolitikexperten weitgehend gelobt, aber immer mehr Analysten fragen sich, ob der Plan nicht nach hinten losgehen könnte.

Dan Wang ist skeptisch, dass Bidens Blockade so erfolgreich sein wird, wie es die Autoren beabsichtigt hatten. Wang ist ein Technologieanalyst, der seine Ansichten in einem Leitartikel in der New York Times darlegte. Hier ist sein Kommentar:

Das Weiße Haus ist darauf bedacht, China im technologischen Bereich zu überflügeln. Der Boden, auf dem dieser Wettbewerb stattfindet, ist die Chipherstellung. Aber die Regierung Biden sollte sich nicht zurücklehnen und diese Errungenschaft genießen, und zwar aus einem Grund: Was ist, wenn ihre Kernüberzeugung – dass fortschrittliche Halbleiter eine der entscheidenden Fronten in diesem Wettbewerb sind – falsch ist?… Amerikas Handlungen werden von der Annahme angetrieben, die vom nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan geäußert wurde, dass Computerchips eine Kraftmultiplikatortechnologie sind, die für den Fortbestand der Führungsposition der USA entscheidend ist. Aber was ist, wenn sich die US-Regierung zu sehr auf die neuartigsten Technologien konzentriert, anstatt auf die wichtigsten? Ich glaube, dass sich Amerika in einem Großmachtkampf mit China befindet, der multidimensional und langwierig sein wird, so dass es unwahrscheinlich ist, dass der Erfolg nur davon abhängt, wer bei einigen wenigen fortschrittlichen Technologien die Nase vorn hat…. Wenn sich die Vereinigten Staaten zu sehr auf die künstliche Intelligenz – und die dafür erforderlichen fortschrittlichen Chip-Herstellungsfähigkeiten – konzentrieren, verkennen sie möglicherweise die umfassenden technologischen Stärken Chinas. Während China bei der Chipproduktion ernsthafte Rückschläge erlitten hat, sind seine Unternehmen in anderen Bereichen auf dem Vormarsch. Im vergangenen Jahr hat China Deutschland bei den Automobilexporten überholt und ist auf dem besten Weg, Japan in diesem Jahr als Weltmarktführer zu überholen. Zwar handelt es sich bei den meisten dieser Exporte um ausländische Marken, die in China hergestellt werden, doch spiegeln die Zahlen das große Fachwissen wider, das chinesische Unternehmen in der nächsten Ära der Automobiltechnologie aufgebaut haben, insbesondere bei Autobatterien. Es geht nicht nur um Autos. Nach Schätzungen der Industrie besitzen chinesische Unternehmen etwa 80 Prozent der Lieferkette für die Solarproduktion. Chinesische Elektronikhersteller haben einen steigenden Anteil an den Komponenten des iPhones von Apple produziert. Und zunehmend auch bei weniger glamourösen Produkten – wie Industriemaschinen und einfachen Haushaltsgeräten… Mit der einen Hand blockiert die US-Regierung Chinas Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz und im Supercomputing, mit der anderen drängt sie chinesische Unternehmen dazu, ihre Anstrengungen auf Chips für Produkte des täglichen Bedarfs zu konzentrieren. Und eine Welt, in der chinesische Unternehmen die Produktion von ausgereiften Chips dominieren – direkt angetrieben durch die amerikanische Politik – sieht kaum nach einem siegreichen Ausgang für die Vereinigten Staaten aus…. Wir müssen weniger Zeit damit verbringen, eine aufstrebende Technologie durch immer neue Feinheiten einzuschränken. Vielmehr sollten wir eine ganzheitlichere Sichtweise eines langfristigen Wettbewerbs mit einem gleichrangigen Konkurrenten einnehmen. Das bedeutet, dass wir den strategischen Fokus auf ein breiteres Spektrum von Sektoren ausdehnen und Pläne zum Aufbau auch unrühmlicher Technologien verfolgen sollten. Biden Is Beating China on Chips. It May Not Be Enough, New York Times

Wangs Meinungsbeitrag trägt dazu bei, die Unzulänglichkeiten von Bidens Blockade aufzuzeigen. Welche technologischen Fortschritte die USA auch immer in naher Zukunft erzielen mögen, sie werden im Vergleich zu Chinas Fortschritten in anderen, eher profanen Wirtschaftsbereichen verblassen. Die Blockade verdeutlicht die obsessive Suche der US-Regierung nach einer „Silberkugel“, d. h. nach einer „Wunderwaffe“, mit der sie ihre umfassenderen strategischen Ziele erreichen kann. Leider gibt es keine Wunderwaffe, die ein schwindendes Imperium mit einer maroden Infrastruktur, einer alternden Erwerbsbevölkerung, einem versagenden Bildungssystem und einem ausgehöhlten industriellen Kern wettbewerbsfähiger macht. Die Vereinigten Staaten müssen weniger Geld für ihr verschwenderisches und aufgeblähtes Militär ausgeben und mehr in die Entwicklung ihrer Produktionsmittel und Industrien investieren, wenn sie mit einer Produktionsmacht wie China mithalten wollen.

Es ist auch erwähnenswert, dass sich die Blockade dramatisch auf die Gewinne der großen Chiphersteller ausgewirkt hat. Schlagzeilen wie diese finden sich jetzt in allen großen Mainstream-Medien:

Samsung will Produktionskürzungen nach 7 Mrd. Dollar Chip-Verlust im ersten Halbjahr ausweiten, Reuters SK Hynix, einer der größten Hersteller von Speicherchips, meldet einen Rekord-Quartalsverlust, da die Preise einbrechen, CNBC Intel, Samsung, Micron und andere sind von einer der schlimmsten Chip-Routen aller Zeiten betroffen, die durch den pandemischen Verkaufsanstieg ausgelöst wurde, Bloomberg Halbleitergiganten verlieren Geld mit jedem Chip, da eine historische Schwemme die Gewinne zu vernichten droht, South China Morning Post

Ein Wirtschaftszweig, der immer noch unter dem Post-Covid-Notstandssyndrom leidet, wurde nun durch eine überstürzte Politik zur Eindämmung des aufstrebenden Chinas durchgeschüttelt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in einem Artikel der Global Times:

Bei einem kürzlichen Treffen im Weißen Haus mit den Vorstandsvorsitzenden amerikanischer Halbleiterriesen kritisierten Intel, Nvidia und Qualcomm das unnachgiebige Vorgehen der Regierung Biden, die Ausfuhren fortschrittlicher Chips an chinesische Kunden einzuschränken, und erklärten, die Beschränkungen würden mit Sicherheit nach hinten losgehen, sie um eine wichtige Einnahmequelle bringen und ihre Fähigkeit gefährden, den Sektor in Zukunft anzuführen. Die unverblümte Warnung ist ein Beleg dafür, dass die so genannte Strategie der US-Regierung „kleiner Hof und hoher Zaun“, mit der Chinas Fortschritte im Technologiesektor zunichte gemacht werden sollen, von vornherein unausgegoren ist und am Ende keinen Erfolg verspricht. So erklärte beispielsweise Nvidia-CEO Jensen Huang gegenüber hochrangigen US-Beamten, dass die Beschränkung des Verkaufs amerikanischer Chips in China „nur dazu geführt hat, dass Alternativen beliebter geworden sind“. Der Unterton ist, dass die amerikanischen Chiphersteller ihren Marktanteil auf dem größten Halbleitermarkt der Welt verlieren werden, und zwar dauerhaft. Die Verfügbarkeit und Qualität der Software, die chinesische Unternehmen einsetzen, mache jegliche Hardware-Restriktionen Washingtons mehr als wett, so die CEOs. Die von den USA angeführte Blockade der Halbleitertechnologie wird auf sie selbst und ihre Verbündeten zurückfallen, Global Times

Dennoch macht die Regierung Biden trotz der Proteste von Industrievertretern oder skeptischen Verbündeten blindlings weiter. Sie machen sich keine Gedanken über die Umsatzeinbußen der Chiphersteller oder die Auswirkungen, die ihre Blockade auf die gesamte Branche haben könnte. Sie sind überzeugt, dass ihre strengen Exportkontrollen erfolgreich sein werden und dass sich Peking schließlich dem Diktat Washingtons beugen wird.

Die meisten Analysten sind jedoch der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis China aufholt und in der Lage ist, seine eigenen modernen Halbleiter zu produzieren. Schließlich gibt China „jährlich 400 Milliarden Dollar für Chip-Importe“ aus, die nun in die heimische Produktion umgeleitet werden sollen. Angesichts der Fortschritte Chinas in anderen Bereichen der technologischen Entwicklung gehen wir davon aus, dass das Land den Rückstand innerhalb des nächsten Jahrzehnts aufholen wird. Denken Sie zum Beispiel daran, was mit Huawei passiert ist. Dies ist einem Artikel der New York Times entnommen:

Huawei könnte sich einmal mehr als lehrreich erweisen. Durch amerikanische Sanktionen und Chinas strenge Pandemie-Kontrollen gebeutelt, sanken die Gewinne des Unternehmens 2022 im Vergleich zum Vorjahr um schwindelerregende 70 Prozent. Doch es gibt auch Lebenszeichen: Trotz des Gewinneinbruchs sind die Einnahmen leicht gestiegen, und das Betriebssystem HarmonyOS, das das Unternehmen entwickelt hat, nachdem es von der Verwendung von Android ausgeschlossen wurde, ist auf mehr als 330 Millionen Geräten installiert, vor allem in China. … Ohne amerikanische Chips und Technologie war Huawei gezwungen, alle seine alten Produkte neu zu gestalten und zu überarbeiten, um sicherzustellen, dass sie keine amerikanischen Komponenten enthalten. Das Unternehmen zieht eine ganze inländische Lieferkette mit sich, indem es seine eigenen Ingenieure zur Ausbildung und Aufwertung chinesischer Zulieferer schickt, die es früher zugunsten ausländischer Alternativen gemieden hat. Kürzlich behauptete Huawei, es habe bedeutende Durchbrüche bei der elektronischen Design-Software erzielt, die für die Herstellung fortschrittlicher Halbleiter verwendet wird, und zwar in einer Größenordnung, die zwar immer noch einige Generationen hinter den USA zurückliegt, es aber weiter bringt als jedes andere chinesische Unternehmen. Wenn Huawei erfolgreich ist, könnte es aus den amerikanischen Sanktionen stärker und widerstandsfähiger denn je hervorgehen.“ An Act of War‘: Einblicke in Amerikas Silizium-Blockade gegen China, New York Times

Ja, Trumps Sanktionen haben Huawei ins Trudeln gebracht, aber jetzt ist der Tech-Riese wieder auf den Beinen und gewinnt an Schwung. Können wir das Gleiche von Chinas aufstrebender Chipindustrie erwarten?

Ja, das können wir. Die Entwicklung Chinas mag sich verzögern, aber sie wird nicht aufgehalten werden. Und wenn China schließlich aufholt, wird man sich an die Länder erinnern, die gegen die WTO-Regeln verstoßen und ihre Grundsätze des „freien Marktes“ aufgegeben haben, um China so viel Schmerz wie möglich zuzufügen. Dies stammt aus einem Beitrag bei Econofact:

Die Regeln der WTO verbieten es den Ländern, einseitig auf Verstöße zu reagieren, die sie als solche empfinden. Stattdessen sind die WTO-Mitglieder verpflichtet, für ihre Beschwerden das Streitbeilegungssystem der WTO in Anspruch zu nehmen. Damit soll die Möglichkeit einer Vergeltungsspirale protektionistischer Maßnahmen ausgeschlossen werden. Die jüngsten Maßnahmen der Vereinigten Staaten zur Einführung von Zöllen, die mit der nationalen Sicherheit begründet werden, werden von anderen Ländern weithin als unilaterale Maßnahmen betrachtet, die nach dem WTO-Recht illegal sind….. Einseitige Maßnahmen, die gegen die WTO-Regeln verstoßen, bergen die Gefahr, ein System zu zerstören, das die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten anführen und von dem das Land profitiert hat. U.S.-Handelspolitik: Alleingänge vs. Befolgung der Welthandelsorganisation, Econofact

Bidens fortschrittliche Halbleiter-Blockade ist schlicht und einfach Betrug. Sie ist ein klarer Verstoß gegen die Regeln, zu deren Einhaltung sich die USA verpflichtet haben.

Wie wir bereits festgestellt haben, unterstützt die große Mehrheit der westlichen Journalisten nicht nur die Blockade, sondern freut sich auch darüber, dass China zu Unrecht angegriffen wird. Michael Schuman von The Atlantic zum Beispiel ist begeistert, dass Biden eine so aggressive Maßnahme ergriffen hat, die seiner Meinung nach völlig gerechtfertigt ist. Hier ist sein Kommentar:

Präsident Joe Biden hat Xi gezeigt, wer der Boss ist. Zwei Tage zuvor, am 21. Oktober, hatte Biden den Hammer auf Chinas Halbleiterindustrie niedersausen lassen, indem er eine Reihe von strengen Kontrollen für den Export amerikanischer Chiptechnologie nach China durchsetzte. Dies ist ein schmerzhafter Schlag für Xis Ambitionen, den USA Konkurrenz zu machen…. Bidens neue Politik zeigt, dass die gängige Darstellung von Chinas unaufhaltsamem Aufstieg und Amerikas unaufhaltsamem Niedergang auf fehlerhaften Annahmen beruht. Die USA verfügen weiterhin über enorme wirtschaftliche und technologische Vorteile gegenüber China, die Washington, wie Biden soeben signalisierte, zunehmend bereit ist, gegen seinen kommunistischen Konkurrenten einzusetzen. Vor allem aber sind Bidens Exportkontrollmaßnahmen ein rücksichtsloser Ausdruck amerikanischer Verschlossenheit – und eine bewusste Erinnerung daran, dass Amerika in vielerlei Hinsicht die Macht hat und China nicht. … Diese Kontrollen markieren eine deutliche Verschiebung in Washingtons Ansatz gegenüber China. Zusätzlich zu dem Versuch, China zu überflügeln, was die Absicht des kürzlich verabschiedeten CHIPS-Gesetzes zur Unterstützung des US-Halbleitersektors ist, arbeitet Washington nun absichtlich und offen daran, den wirtschaftlichen Fortschritt Chinas aufzuhalten. Allen nannte die Kontrollen einen „echten Meilenstein in den Beziehungen zwischen den USA und China“, der „eine neue US-Politik der aktiven Strangulierung großer Teile der chinesischen Technologieindustrie einläutet – Strangulierung mit der Absicht zu töten„. Warum Bidens Chipsperre für China eine große Sache ist, The Atlantic

Es überrascht nicht, dass Schumans Ansichten von einer großen Zahl seiner Kollegen in den Medien geteilt werden. Sie alle scheinen zu glauben, dass China dafür bestraft werden muss, dass es in einem System erfolgreich ist, das die USA mit geschaffen haben. Auffallend an Schumans Beitrag ist jedoch die teuflische Freude, mit der er die „neue US-Politik der aktiven Strangulierung großer Teile der chinesischen Technologieindustrie … mit der Absicht zu töten“ propagiert. Das mag für einen Meinungsartikel etwas extrem klingen, aber es spiegelt genau die Ziele des Biden-Teams wider, das sich offenbar voll und ganz der „Vereitelung chinesischer Fähigkeiten auf breiter und grundlegender Ebene“ verschrieben hat. Kurz gesagt, die Sabotage von Chinas technologischem Aufstieg scheint Washingtons oberste Priorität zu sein.