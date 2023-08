Der Nahe Osten macht sich die multipolare Welt stärker zu eigen

Von Salman Rafi Sheikh

Die von China vermittelte Einigung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und die von Russland vermittelte Einigung zwischen Saudi-Arabien und Syrien gaben einen Einblick in die sich verändernde Dynamik der globalen Geopolitik, die die regionalen Ausrichtungen verändert. China und Russland brauchen den Nahen Osten auf ihrer Seite, um das von den USA dominierte System wirksam herauszufordern – und sogar umzukehren. In den letzten Monaten waren in dieser Hinsicht einige Erfolge zu verzeichnen, was sich darin zeigt, dass viele Länder im Nahen Osten nicht mehr dem Diktat der USA folgen und einige sogar die USA herausfordern (Saudi-Arabien) oder Zugeständnisse von ihnen verlangen (Türkei), während Länder wie der Iran bereits seit vielen Jahren in einem ständigen Konflikt mit Washington stehen. Gleichzeitig ist das, was im Nahen Osten geschieht, nicht einfach ein Ergebnis des chinesischen und russischen Einflusses. Vieles davon ist in der Tat mit der spezifischen Politik einzelner Länder und ihren eigenen strategischen (Neu-)Berechnungen als Reaktion auf die Weltpolitik verbunden. Obwohl vieles davon vor dem Hintergrund des Wandels zur Multipolarität geschieht, haben die folgenden Entwicklungen nicht notwendigerweise Supermächte zur Folge, die zwischen den betreffenden Ländern vermitteln, um neue Wege einzuschlagen. Vielmehr zeigen sie, wie sich die Region in dieser multipolaren Welt zu einem Kraftzentrum entwickelt.

Man denke nur an die jüngste Umarmung zwischen dem türkischen Präsidenten Erdoğan und dem saudi-arabischen Präsidenten Mohammad bin Salman (M.B.S.). Die Tatsache, dass Ankara im Zusammenhang mit dem Mord an Jamal Khashoggi ein glühender Gegner von MBS war und nun den Prozess wegen des Mordes von der Türkei nach Saudi-Arabien verlegt hat, zeigt eine parallele Verschiebung in den bilateralen Beziehungen beider Länder – eine Verschiebung, die durch die nationalen Interessen beider Länder bedingt ist. Mit dem Ende der Kriege in Libyen, Jemen und Syrien und dem Ende des „Arabischen Frühlings“ haben sowohl Ankara als auch Riad Gründe, die Zeit der Feindseligkeit – die das Jahrzehnt zwischen 2010 und 2020 bestimmte – zu beenden und ihre Beziehungen neu zu gestalten, um den neuen regionalen und globalen Realitäten gerecht zu werden.

Im vergangenen Jahrzehnt verfolgte die Türkei eine aggressive Außenpolitik, die darauf abzielte, Ankara als Führungsmacht in der muslimischen Welt zu etablieren. Doch von diesem Ziel ist die Türkei heute weit entfernt. Ihre Wirtschaft ist schwach, die Inflationsrate liegt bei über 60 Prozent, und ihre Währung hat ihren Wert um ein Vielfaches verloren. Gleichzeitig steht die Türkei unter starkem geopolitischen Druck von Ländern im östlichen Mittelmeerraum, und Ankara wird auch von den USA und ihren NATO-Verbündeten unter Druck gesetzt, die NATO-Mitgliedschaft Schwedens zu erleichtern. Saudi-Arabien hingegen diversifiziert seine Beziehungen im Zuge der schwindenden Bindungen an die USA. Das Bestreben des Landes, seine militärischen Kapazitäten auszubauen und einen autonomen militärischen Ansatz zu entwickeln, steht im Mittelpunkt der jüngsten Verteidigungsabkommen (Drohnen) mit der Türkei. Die gegenseitige Bequemlichkeit bringt die beiden einstigen politischen und ideologischen Rivalen einander also näher.

Saudi-Arabien und die Türkei haben ihre Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, die Zusammenarbeit und Koordinierung in der Verteidigungs- und Militärindustrie zu verstärken und ihre Abkommen „in einer Weise zu aktivieren, die den gemeinsamen Interessen der beiden Länder dient und zur Erreichung von Sicherheit und Frieden in der Region und der Welt beiträgt“, heißt es in der am 19. Juli veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Gleichzeitig hat die Türkei auch ihre Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten neu gestaltet. Während des jüngsten Besuchs von Erdoğan unterzeichneten beide Staaten Handelsabkommen im Wert von 50 Milliarden US-Dollar. Im Anschluss an Erdoğans Gul-Reisen kündigte Ankara an, dass es ausländische Investitionen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar aus den Golfstaaten erwartet, wobei über einen längeren Zeitraum weitere Investitionen in Höhe von bis zu 30 Milliarden US-Dollar in den türkischen Energie-, Infrastruktur- und Verteidigungssektor erwartet werden.

Saudi-Arabien ist bestrebt, sich von einem Hauptverfechter des Wahhabismus in der ganzen Welt zu einem modernen Zentrum der muslimischen Welt zu entwickeln, in dem der Islam selbst in den Hintergrund tritt, und seine direkte Beteiligung an Konflikten drastisch zu reduzieren. Am deutlichsten ist dies im Jemen zu sehen, wo Krieg und Kämpfe deutlich zurückgegangen sind (auch wenn der Jemen noch lange nicht friedlich ist). In diesem Zusammenhang hat das Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran einen entscheidenden Einfluss auf den Stand des Krieges gehabt. Zugleich macht Saudi-Arabien selbst diplomatische Fortschritte gegenüber den Houthi-Rebellen. Auch wenn Riad noch keine nennenswerten Erfolge vorweisen kann, lässt sich nicht leugnen, dass sich die Haltung Riads gegenüber dem Jemen ändert und dass das Land diesen Konflikt mit Würde beenden möchte. Für den Ausstieg Riads gibt es zwei Gründe. Erstens ist die Unterstützung der USA nicht mehr verfügbar. Zweitens fordert der Krieg im Jemen einen hohen finanziellen Tribut, und er ist auch eine massive Ablenkung für Riads superintensive Bemühungen um eine Mega-Infrastrukturentwicklung, um sich in ein „neues Dubai“ zu verwandeln. Krieg, Entwicklung und Modernisierung lassen sich in der jetzigen Situation nur schwer miteinander vereinbaren. Riad ist sich dessen bewusst.

Damit soll nicht gesagt werden, dass sich der Nahe Osten zu einem Block nach dem Vorbild der Europäischen Union und/oder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) entwickelt oder vereinigt. Der Nahe Osten ist weit davon entfernt, doch die Entwicklungen, die wir gesehen haben oder noch sehen werden – einschließlich der zunehmenden Verteidigungszusammenarbeit zwischen Ländern wie Saudi-Arabien und der Türkei – deuten auf eine genaue Verschiebung in Richtung einer solchen Möglichkeit in der Zukunft hin.

Damit ein solcher Block entstehen kann, müssen die regionalen Bruchlinien verschwinden. Diese Verwerfungen, z.B. die ideologische Kluft zwischen der Türkei, Saudi-Arabien, dem Iran und Katar, sind zwar nicht verschwunden, aber diese Staaten haben gelernt, sie zu umgehen und Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen zu entwickeln. Genau das haben die europäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg getan. Für die Staaten des Nahen Ostens bietet sich nach dem Rückzug der USA aus der Region, der Möglichkeit diversifizierter Bündnisse mit den Supermächten und dem Willen, ihre eigene politische Wirtschaft von der Abhängigkeit vom Öl wegzuentwickeln, sicherlich die Gelegenheit, dasselbe zu tun.

Vor allem aber wird der Nahe Osten die Politik einer multipolaren Welt umso mehr stärken, je mehr er sich darauf konzentriert, seine internen Verwerfungen zu neutralisieren und sich als Region zu entwickeln. Die Chancen des Nahen Ostens, sich zu einer Macht zu entwickeln und zu überleben, sind an diese multipolare Welt gebunden. In einer von den USA dominierten unipolaren Welt wird der Nahe Osten ein nachrangiger Akteur bleiben, der die regionale und globale Politik nicht zu seinem Vorteil beeinflussen kann.