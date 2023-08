Millionen wissen jetzt, was wirklich passiert ist: „Das ist unglaublich schockierend, das war Absicht!“

Tucker Carlson hat ein schockierendes Interview mit dem ehemaligen Polizeichef des Kapitols, Steven Sund, ausgestrahlt. Sund erzählt darin ausführlich, was während des Sturms auf das Kapitol im Jahr 2021 geschah.

Das Interview wurde für Fox News aufgezeichnet, aber nie ausgestrahlt. Millionen von Menschen haben es inzwischen auf X, dem früheren Twitter, gesehen.

Die vielleicht größte Enthüllung ist, dass die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sich trotz Sunds ausdrücklicher Bitte weigerte, die Nationalgarde während des Sturms einzusetzen. Auch Bundesbehörden hielten Informationen zurück.

Ep. 15 Der ehemalige Polizeichef des Kapitols, Steven Sund, enthüllt, was am 6. Januar wirklich passiert ist. Unser Fox News-Interview mit ihm wurde nie ausgestrahlt, also haben wir ihn erneut eingeladen.

Ep. 15 Former Capitol Police Chief Steven Sund reveals what really happened on January 6th. Our Fox News interview with him never aired, so we invited him back. pic.twitter.com/opDlu4QGlp