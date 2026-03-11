Die KI-Kriege: Du bist nicht vorbereitet

Von James Corbett

Vor etwas mehr als einem Jahr schrieb ich „The Drone Wars: You Are Not Prepared“ (Die Drohnenkriege: Sie sind nicht vorbereitet), in dem ich Ihnen Folgendes mitteilte:

Nein, die Drohnenkriege der Zukunft sind keine Science-Fiction-Fantasie. Sie sind sehr real und finden gerade jetzt statt.

Wie hat sich diese Vorhersage bewahrheitet?

Werfen wir einen Blick auf die Schlagzeilen dieser Woche, um uns über die neuesten Entwicklungen im Drohnenkrieg zu informieren.

Wie die Zuschauer der jüngsten Folge von „New World Next Week“ wissen, führt der Iran Kamikaze-Drohnenangriffe auf KI-Rechenzentren durch, und Uncle Sam reagiert darauf (mit Drohnen, die nach iranischem Vorbild gebaut wurden).

Und nun berichtet das „Wall Street Journal“ darüber, wie „der Iran mit Einweg-Angriffsdrohnen die Radarsysteme angreift, die die Grundlage der US-Raketenabwehr bilden“. In dem Artikel heißt es: „Einer der bedeutendsten Angriffe traf ein hochentwickeltes Frühwarnradarsystem in Al-Udeid in Katar, wo sich die größte amerikanische Militärbasis in der Region befindet.“

Ja, die Iraner setzen jetzt 20.000-Dollar-Drohnen ein, um milliardenschwere Radarabwehrsysteme auszuschalten, und Sie können davon ausgehen, dass alle Militärs der Welt davon Kenntnis nehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ja, der Drohnenkrieg hat begonnen, und wie immer haben Sie es hier zuerst erfahren.

Wie sieht es also mit der nächsten Entwicklung in der Kriegsführung des 21. Jahrhunderts aus? Gute Frage. Hier ist die Antwort…

DER KI-INDUSTRIEKOMPLEX

Es ist über 60 Jahre her, seit Eisenhower uns vor dem Aufstieg des militärisch-industriellen Komplexes gewarnt hat.

Obwohl wir uns alle an seine Warnung vor „der Erlangung ungerechtfertigter Einflussnahme, ob angestrebt oder nicht, durch den militärisch-industriellen Komplex“ erinnern, unterstützt die Rede selbst die Entwicklung dieses Komplexes mehr, als Sie vielleicht denken. „Wir erkennen die zwingende Notwendigkeit dieser Entwicklung an“, fügte Eisenhower vorsichtig hinzu. Vielleicht war ihm bereits bewusst, was mit dem nächsten Präsidenten geschehen würde, der es wagte, sich gegen die Militärführer zu stellen.

Unabhängig davon wurde der Begriff „militärisch-industrieller Komplex“ bald von Kriegsgegnern aufgegriffen und hat ihnen über Generationen hinweg gute Dienste geleistet. Er fasst die Industrialisierung der Kriegsführung treffend zusammen und vermittelt, wie riesige Vermögen heute auf der Produktion (und dem Einsatz) von Militärwaffen beruhen. Es gibt also doch einen Grund, warum Loudoun „pro Kopf der reichste Landkreis des Landes“ ist.

Ja, genau wie vorhergesagt, lacht sich der gute alte militärisch-industrielle Komplex auf dem Weg zur Bank ins Fäustchen, während die Bomben auf Teheran niedergehen.

Aber die Zeiten ändern sich. Die Raytheons, Lockheed Martins und Northrop Grummans von einst werden durch die nächste Generation von Todeshändlern ersetzt: KI-Auftragnehmer.

Es sollte keine Überraschung sein, dass alle schnell wachsenden Militärdienstleister – von Anduril über Helsing bis hin zu Palantir und, ja, „CHAOS Industries“ – an KI-Technologien und autonomen Waffensystemen arbeiten. Wie ich in „Was macht Palantir eigentlich?“ beobachtet habe, gaben Anduril und Palantir letztes Jahr eine gemeinsame Pressemitteilung heraus, in der sie damit prahlten, wie die beiden Unternehmen daran arbeiteten, „unseren Partnern in Regierung und Industrie zu ermöglichen, Amerikas weltweit führende KI-Fortschritte in militärische und nationale Sicherheitskapazitäten der nächsten Generation umzuwandeln“.

Natürlich müssen wir nicht warten, bis sich dieser KI-Industriekomplex auf dem Schlachtfeld manifestiert.

Israel setzt KI bereits in Gaza ein, um mutmaßliche Hamas-Führer und Verstecke zu identifizieren und anzugreifen.

Die Ukraine setzt bereits KI-Drohnen – und ja, auch „teilautonome“ Roboter – in ihrem Kampf gegen Russland ein.

Und nun, wie wir in der vergangenen Woche gesehen haben, verstärkt das iranische Schlachtfeld die Erzählung vom KI-Krieg. Der Einsatz autonomer Waffen und KI-Zielsysteme wird schnell zu einem wichtigen Teil der Iran-Kriegsgeschichte selbst.

DIE ANTHROPISCHE PSYOP

Wir alle haben das jüngste Psychodrama zwischen dem KI-Unternehmen Anthropic und dem Kriegsministerium mitverfolgt, das in den Schlagzeilen der etablierten Presse ausgetragen wurde.

Zunächst forderte Kriegsminister Hegseth Anthropic auf, dem Pentagon zu erlauben, die Sicherheitsvorkehrungen für sein KI-Modell „Claude” zu umgehen. Konkret wurde uns mitgeteilt, dass „das Pentagon, das einen Vertrag über 200 Millionen Dollar mit Anthropic hat, von dem Unternehmen verlangt, seine Beschränkungen aufzuheben, damit das Militär das Modell für „alle rechtmäßigen Zwecke” nutzen kann, wie zwei mit den Gesprächen vertraute Quellen berichten”.

Als Nächstes wurde uns mitgeteilt, dass der CEO von Anthropic, Dario Amodei, sich heldenhaft gegen diesen Druck wehrte und einen langen Blogbeitrag verfasste, in dem er sich weigerte, Claude für die Massenüberwachung im Inland oder für den Einsatz in vollautonomen Waffen zuzulassen.

…Natürlich stellte Amodei den KI-Industriekomplex selbst nicht in Frage. „Ich bin fest davon überzeugt, dass der Einsatz von KI zur Verteidigung der Vereinigten Staaten und anderer Demokratien sowie zur Bekämpfung unserer autokratischen Gegner von existenzieller Bedeutung ist“, begann er seine „mutige“ Erklärung, in der er sich gegen das Pentagon stellte.

Um ganz sicher zu gehen, dass dieser Punkt nicht untergeht, befindet sich Amodei derzeit auf einer Art Entschuldigungstour und bemüht sich in einem aktuellen Blogbeitrag nach Kräften zu verdeutlichen, dass er es nicht gewagt habe, den Nutzen von KI in der Kriegsführung oder die absolute Vorrangstellung des Pentagons bei der Entscheidung über den Einsatz dieser Technologie auf dem Schlachtfeld in Frage zu stellen: „Wie wir am vergangenen Freitag erklärt haben, glauben wir nicht und haben nie geglaubt, dass es die Aufgabe von Anthropic oder einem anderen privaten Unternehmen ist, sich an operativen Entscheidungen zu beteiligen – das ist die Aufgabe des Militärs.“

Oh, und übrigens möchte er Ihnen auch mitteilen, dass KI die Zukunft der Welt ist – „Letztendlich wird KI alles können, und wir müssen uns damit auseinandersetzen“ –, aber Sie sollten sie nicht für den Verlust von Arbeitsplätzen verantwortlich machen. Übersetzung: Der KI-Zug muss weiterrollen!

Der dramatische Schlagabtausch zwischen dem KI-Unternehmen und dem Kriegsministerium – der darin gipfelte, dass das Pentagon Anthropic zu einem „Risiko für die Lieferkette“ erklärte und dessen Auslaufen aus den Militärsystemen innerhalb der nächsten sechs Monate anordnete – ist natürlich völlig bedeutungslos.

Nicht nur hat Sam Altmans OpenAI erneut bestätigt, dass seine eigene KI-Technologie von den Kriegstreibern nach Belieben als Waffe eingesetzt werden kann, sondern Anthropics Claude spielt sogar eine zentrale Rolle bei den amerikanischen Kriegsbemühungen im Iran.

Wie aus aktuellen Berichten hervorgeht, wird Claude trotz seiner Aufnahme in die Auslauf-Liste derzeit mit dem Maven Smart System des US-Militärs – einem von Palantir entwickelten Echtzeit-Zielerfassungssystem – gekoppelt, um unabhängig Strike-Listen für die Epstein-Fury-Kampagne zu generieren.

Als die Planung für einen möglichen Angriff auf den Iran im Gange war, schlug Maven, unterstützt von Claude, Hunderte von Zielen vor, gab präzise Standortkoordinaten an und priorisierte diese Ziele nach ihrer Wichtigkeit, sagten zwei der Personen. Die Kombination von Maven und Claude hat ein Werkzeug geschaffen, das das Tempo der Kampagne beschleunigt, die Fähigkeit des Iran zu Gegenangriffen verringert und wochenlange Kampfplanungen in Echtzeitoperationen verwandelt, sagte eine der Personen. Die KI-Tools bewerten einen Angriff auch nach dessen Beginn, sagte die Person.

Unabhängig von der Realität vor Ort hat der Streit zwischen Anthropic und DoW jedoch dazu beigetragen, die Erzählung über KI und Kriegsführung zu festigen. KI ist nun offiziell eine Frage der nationalen Sicherheit, und jedes Unternehmen, das sich nicht zu 100 % den Kriegstreibern verpflichtet, wird fallen gelassen.

Der KI-Industriekomplex ist da.

Aber was bedeutet das?

KI UND DAS GROSSE SCHACHBRETT

Es ist nicht schwer zu erkennen, wie sich die Erzählung vom „KI-Industriekomplex“ im großen Kampf zwischen den Nationen entwickeln wird.

KI ist heute eine Frage der nationalen Sicherheit, nicht nur für die USA, sondern auch für China, Russland, Nordkorea, Großbritannien und alle anderen Schurken und Marionetten auf dem zweidimensionalen Schachbrett.

Die wachsende Bedeutung der KI auf dem Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts spiegelt sich nicht nur in der zunehmenden Verwendung von KI in Ziel- und Waffensystemen im andauernden Konflikt im Iran wider, sondern auch darin, was der Iran mit seinen autonomen Kamikaze-Drohnen ins Visier nimmt.

Wie James Evan Pilato in der jüngsten Ausgabe von New World Next Week berichtete, nimmt der Iran nun bewusst kommerzielle Rechenzentren im Nahen Osten ins Visier. Tatsächlich bestätigte Amazon Web Services (AWS) letzte Woche, dass ein Cluster von Rechenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten – intern als ME-CENTRAL-1 Region (mec1-az2) bezeichnet – aufgrund von „lokalen Stromproblemen”, die auf den Angriff zurückzuführen waren, „Betriebsprobleme” hatte.

Um jeden Zweifel auszuräumen: Nein, dieser Angriff auf das Rechenzentrum war kein Einzelfall. Tatsächlich hat der Iran offen zugegeben, dass die Bekämpfung von Rechenzentren ein wichtiger Teil seiner Militärstrategie für das 21. Jahrhundert ist.

Wie The Register berichtet, nimmt die Iranische Revolutionsgarde (IRGC) nun offiziell Rechenzentren als Teil ihrer gezielten Kriegsstrategie ins Visier. Sie hat sogar ihre Zielliste erweitert und umfasst nun nicht nur Amazon-Rechenzentren in der Region, sondern auch Microsoft-Einrichtungen.

In einem Telegram-Beitrag, den The Register mithilfe von Google Translate und Bing Translate aus dem Farsi ins Englische übersetzt hat, behauptete die Nachrichtenagentur Fars, der Iran habe Drohnen entsandt, um das Rechenzentrum von Amazon in Bahrain anzugreifen, „um die Rolle dieser Zentren bei der Unterstützung der militärischen und nachrichtendienstlichen Aktivitäten des Feindes zu identifizieren“. „Die Angriffe sind Teil der jüngsten Operationen der IRGC gegen Amazon-Rechenzentren in Dubai und andere strategische Zentren in der Region“, heißt es in dem Beitrag weiter, bevor er mit den Worten schließt: „Amazon und Microsoft haben mit diesen Operationen der technologischen und informationstechnischen Infrastruktur des Feindes einen schweren Schlag versetzt.“

Wenn Ihre natürliche Reaktion auf diese Nachricht lautet: „Oh nein! Wird denn niemand etwas gegen die Rechenzentren unternehmen!“, dann haben Sie Glück! Tyler Durden von ZeroHedge ist offenbar sehr begeistert, dass sein/ihr/dessen Artikel vom Januar mit dem Titel „Explosion In AI Data Center Buildouts Will Demand Next-Gen Counter-Drone Security“ (Explosion beim Ausbau von KI-Rechenzentren erfordert Sicherheitsmaßnahmen der nächsten Generation gegen Drohnen) bestätigt wurde, und ebenso begeistert, dass dies ein Segen für den KI-Industriekomplex und die damit verbundene KI-Verteidigungsindustrie sein wird.

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Wall-Street-Analysten und Entwickler von Rechenzentren gerade einen wichtigen Weckruf erhalten haben: Der geplante Ausbau von Rechenzentren im Wert von Billionen Dollar erfordert Sicherheitsmaßnahmen der nächsten Generation, darunter hochtechnologische Systeme zur Erkennung, Verfolgung und kinetischen Abwehr von Drohnen. Dies folgt auf den Krieg in der Ukraine und andere aktuelle Konflikte, die zu einer rasanten Entwicklung billiger, doppelt nutzbarer Drohnen für Verbraucher geführt haben, die zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Luftwaffenmunition in Massenproduktion hergestellt werden können. Wir haben vor einigen Wochen gesagt, dass diese Verbreitung von Drohnen und KI-Kill-Chains den Lesern einen Einblick in das Schlachtfeld der 2030er Jahre gegeben hat. Wir sind der Ansicht, dass die Wall Street nun nach „Kriegs-Einhörnern“ suchen wird, die sich auf Systeme zur Abwehr von Bedrohungen spezialisiert haben, sei es in den Bereichen Erkennung, elektronische Kriegsführung oder kinetische Verteidigung, da die Welt zunehmend instabiler wird und die Notwendigkeit, kritische Rechenzentrumsinfrastrukturen gegen FPV- und andere Drohnenbedrohungen zu schützen, zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit wird. [Hervorhebungen im Original.]

Juhu?

Natürlich bist du kein uninformierter Zero-Hedge-Leser. Du bist ein kluger, aufgeweckter Corbett-Report-Abonnent und erkennst eine Problem-Reaktion-Lösung-Taktik, wenn du sie siehst.

Du weißt, dass es eine breite Volksbewegung gegen die Datencenter-Giganten gibt, die sich wie ein Krebsgeschwür über die Erde ausbreiten. Sie wissen, dass die Menschen die steigenden Strompreise, die Erschöpfung der Wasserressourcen und die Umweltzerstörung satt haben. Sie wissen, dass sie Palantir und diese anderen KI-Unternehmen, die ihre Technologie nutzen, um uns alle auszuspionieren und ihre blutigen Geschäfte im Ausland zu betreiben, bereits satt haben. Sie erkennen, dass die neue iranische Bedrohung für Rechenzentren den Militärstrategen die perfekte Gelegenheit bietet, diese Rechenzentren für die nationale Sicherheit als unverzichtbar und damit als unantastbar zu erklären.

Und vor allem ahnen Sie zweifellos bereits, dass die Angriffe auf Rechenzentren, über die in den Nachrichten berichtet wird, tatsächlich zeigen, dass es bei dieser iranischen, ukrainischen oder israelischen KI-Kriegspropaganda überhaupt nicht um das 2D-Schachbrett geht. Vielmehr wissen Sie, dass es tatsächlich um den Krieg der fünften Generation gegen alle geht.

DER (KI-UNTERSTÜTZTE) KRIEG GEGEN UNS ALLE

Ja, China führt seinen „AI+ Action Plan” ein.

Ja, die NATO überarbeitet ihre Strategie zur künstlichen Intelligenz, um „die Entwicklung und den Einsatz von KI in verantwortungsvoller Weise für die Verteidigungs- und Sicherheitszwecke der Alliierten zu fördern”.

Ja, die Ukraine nutzt KI, um Drohnenangriffe gegen Russland zu automatisieren und damit ihre Trefferquote zu vervierfachen.

Und ja, amerikanische Handlanger des Deep State wie Erik Prince und Alex Karp zeigen sich öffentlich völlig aus dem Häuschen angesichts der Zukunft der KI-gestützten Kriegsführung.

Aber diese Revolution des KI-Industriekomplexes hat im Grunde nichts mit dem inszenierten Pro-Wrestling-Theater zu tun, das sich auf dem globalen 2D-Schachbrett abspielt.

Wie Sie inzwischen wissen, ist der wirkliche Kampf der Krieg der fünften Generation gegen alle. Und im 5GW sind Sie das Ziel, nicht die Ayatollahs im Iran oder die ChiComs oder die Russkies oder was auch immer diese Woche als Inbegriff des Bösen in der Welt hingestellt wird.

Die eigentliche Frage ist also nicht, wie diese KI-Technologie gegen „unsere“ „Feinde“ auf dem globalen Schachbrett (wer auch immer das sein mag) als Waffe eingesetzt wird, sondern wie diese Technologie gegen uns als Waffe eingesetzt wird. Sieht denn niemand die Drohnenschwärme, humanoiden Roboter und autonomen Schlachtfeld-Kampfroboter und stellt sich nicht vor, dass diese Technologie von Regierungen auf der ganzen Welt in erster Linie gegen ihre eigene Bevölkerung eingesetzt werden wird?

Natürlich gibt es auch KI-Skeptiker. Diejenigen, die glauben, dass maschinelles Lernen, große Sprachmodelle, generative KI, autonome Waffensysteme und all die anderen neuartigen Technologien, die in den letzten Jahren begonnen haben, unsere Welt komplett zu verändern, nur Taschenspielertricks sind. Dass „künstliche Intelligenz” ein Widerspruch in sich ist, dass daran nichts Neues ist und dass „KI”-Systeme nur das tun, wozu sie programmiert wurden.

Diese Skeptiker irren sich, technisch, sozial, wirtschaftlich, psychologisch und philosophisch, und das wird sich in Kürze zeigen.

Selbst wenn diese KI-Leugner Recht hätten, gibt es jedoch einige Punkte bezüglich des bevorstehenden Zeitalters der „KI-Kriegsführung”, über die sich alle einig sind.

Erstens ist es wichtig zu beachten, dass unabhängig davon, ob autonome Waffen wirklich autonom sind im existentiellen Sinne, in dem Engel auf einer Nadelspitze tanzen, oder nicht, die Vorstellung, dass sie autonom sind, zweifellos in Zukunft dazu genutzt werden wird, Schuld für Massaker auf dem Schlachtfeld zu sühnen. „Nein, die USA haben diese sich ergebenden Soldaten nicht getötet! Das war ein defekter Roboter!“ Oder: „Nein, Israel hat diese palästinensische Familie nicht kaltblütig abgeschlachtet! Das war ein Roboter von Boston Dynamics mit einem Kabelbruch!”

Und zweitens bestreitet niemand, dass diese generativen KI-Tools derzeit dazu verwendet werden, um in großem Umfang realistische und persönlich zugeschnittene Fehlinformationen in Echtzeit zu verbreiten. Jeder, der heutzutage auf Twitter oder einer anderen großen Social-Media-Plattform aktiv ist, kann dies bestätigen … zumindest gehe ich davon aus. Ich selbst bin nicht auf diesen Plattformen aktiv.

Aber die KI-generierten Bilder täuschen nicht nur Ihren Großvater auf Facebook. Sie täuschen auch Medien wie The Tehran Times, die gerade ein Vorher-Nachher-Satellitenfoto eines zerbombten Geländes veröffentlicht hat – angeblich eine amerikanische Radaranlage in Katar, die von iranischen Raketen zerstört wurde.

Das einzige Problem ist, dass dieses Bild eine regelrechte Fake News ist, ein KI-generierter Deep Fake, der nicht der Realität entspricht. Das Gleiche gilt für ein dramatisches (aber KI-verfälschtes) Foto eines iranischen Angriffs auf eine US-Basis im Irak:

Und das ebenso dramatische (aber ebenso mit KI gefälschte) Bild von dem Moment, als Ayatollah Khamaneis Leiche in den Trümmern eines zerbombten Gebäudes gefunden wurde.

Wenn, wie ein altes Sprichwort sagt, die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist, dann scheint es, als habe die KI den ersten Schuss in diesem neuesten Konflikt abgefeuert.

Ich befürchte, dass wir gerade die Schwelle zum Zeitalter der KI-Kriegsführung überschreiten, so wie wir in den letzten Jahren die Schwelle zum Zeitalter der Drohnenkriegsführung überschritten haben. Darüber hinaus wird es kaum eine Rolle spielen, ob Sie an die Realität der künstlichen Intelligenz glauben oder nicht, wenn Sie in den Lauf einer Waffe starren, die von einem vermeintlich autonomen Roboter geführt wird.

Willkommen im 21. Jahrhundert, liebe Mitmenschen! Gefällt Ihnen diese Vorschau auf den Dritten Weltkrieg?