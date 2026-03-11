Was Sozialkredit für Sie bedeutet und wie ee Ihr Leben verändern wird

Sozialkredit ist ein System, das Regierungen die Kontrolle über ihre Bürger ermöglichen soll und weltweit eingeführt wird, wobei China ein Paradebeispiel dafür ist.

Das System wird in verschiedenen Ländern eingeführt, darunter Holland, Dänemark, Irland, Iran und Indien. Ähnliche Systeme gibt es bereits in Ländern wie Großbritannien, Neuseeland, Italien, der Ukraine, Frankreich, Kanada, Österreich, Deutschland, Russland, Simbabwe und Thailand.

Diese Systeme umfassen oft digitale Ausweise, Impfpässe und die Verfolgung des Verhaltens der Bürger. Das Ziel ist es, das Verhalten zu kontrollieren und die Demokratie durch künstliche Intelligenz gesteuerte Entscheidungsfindung zu ersetzen. All dies ist Teil des Great Reset.

Bleiben wir in Kontakt… Ihre Regierung und die großen Technologieunternehmen versuchen aktiv, die von The Exposé veröffentlichten Informationen zu zensieren, um ihren eigenen Interessen zu dienen. Abonnieren Sie jetzt unseren E-Mail-Newsletter, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten unzensierten Nachrichten in Ihrem Posteingang erhalten…

Von Dr. Vernon Coleman

Politiker, Journalisten, Sozialwissenschaftler, Masochisten und Kommunisten sprechen über Sozialkredite, als wären sie eine „gute Sache”.

„Ich weiß nicht, was all die Aufregung soll”, sagte einer. „So schlimm wird es schon nicht werden. Wenn man sich benimmt, ist es sogar eine gute Sache.”

In einer Sendung zur Förderung des Sozialkredits auf NBC News in den USA hieß es, dass der Sozialkredit die Menschen dazu bringe, bessere Bürger zu werden. „Man wird nicht bestraft, wenn man nichts Unrechtes getan hat”, sagten sie und ignorierten dabei die Tatsache, dass es die Regierung ist, die entscheidet, was unrecht ist.

Nun, wenn man ein Fan von Totalitarismus oder Kommunismus ist, dann ist der Sozialkredit wohl eine gute Sache.

Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass Sozialkredite ein System sind, das Regierungen die Kontrolle über ihre Bürger ermöglicht. Jedes neue Gesetz und jede neue Vorschrift ist mit dem Sozialkreditsystem verknüpft, das nun eindeutig der Weg ist, auf dem der Great Reset in die Praxis umgesetzt wird. Es ist überall Regierungspolitik, die Bürger mit einer Flut neuer Vorschriften und Regelungen (die mit Gewalt durchgesetzt werden und daher Gesetzeskraft haben) zu erschöpfen.

Und obwohl all dies wie futuristische Science-Fiction klingt, ist es das nicht. Sozialkredite gibt es bereits, und sie nehmen von Minute zu Minute zu.

Schauen Sie sich einmal genau an, wie das Sozialkreditsystem in China funktioniert.

Das in China eingerichtete Sozialkreditsystem wurde 2014 offiziell eingeführt, obwohl es schon viele Jahre zuvor geplant war und bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts offiziell genehmigt wurde, als Shanghai ein Kreditsystem einführte, mit dem die Kreditwürdigkeit bewertet werden sollte – ähnlich wie es im Westen schon seit vielen Jahren praktiziert wird. Tatsächlich werden soziale Bewertungen und Rankings in China natürlich schon seit Jahrtausenden verwendet. Aber was seit 2014 passiert, geschieht sehr schnell. Bis 2017 standen 8,8 Millionen chinesische Bürger als Schuldner auf einer „Schandliste”.

Die Idee des Systems besteht darin, dass Informationen über jede Person aus allen möglichen Quellen gesammelt werden – Schulen, Arbeitsstätten, Banken, Arztpraxen, Krankenhäuser, Polizei, Bibliotheken, Supermärkte, Internetplattformen, Reiseunternehmen, Überwachungskameras (in der Regel mit Gesichtserkennungssoftware) und so weiter. Polizisten in China tragen Sonnenbrillen mit Gesichtserkennung.

(Gesichtserkennungstechnologie wird in den USA eingesetzt, und laut dem Department of Homeland Security werden alle Reisenden, unabhängig davon, ob sie US-Bürger sind oder nicht, einer Gesichtserkennung unterzogen. Ein britisches Gericht entschied 2019, dass biometrische Gesichtsscanner nicht gegen die Privatsphäre und die Menschenrechte verstoßen und dass es akzeptabel ist, wenn die Polizei sie in Großbritannien einsetzt.) Chinesische Geschäfte planen den Einsatz von Gesichtserkennungskameras, damit Kunden Einkäufe tätigen können, indem sie einfach in eine Kamera schauen. Rund 200 Millionen Überwachungskameras in China werden in Verbindung mit Gesichtserkennungskameras mit künstlicher Intelligenz eingesetzt. Jeder, der irgendwo auf der Welt eine Kamera mit Gesichtserkennungssoftware verwendet, sollte sich darüber im Klaren sein, dass sein Gesicht aufgezeichnet und gespeichert wird. Es ist unmöglich, einen britischen Reisepass zu erhalten, ohne von einer Kamera fotografiert zu werden, die Ihre Bilddaten mithilfe von Software speichert.

Erkennungssoftware kann Personen anhand ihrer Gangart identifizieren. In Privathaushalten installierte intelligente Zähler teilen den Behörden mit, wann Sie aufstehen, wann Sie essen, was Sie essen, wann Sie auf die Toilette gehen und wann Sie zu Bett gehen. Wenn Sie einen Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung oder Falschparkens erhalten, werden die Details dieses Verstoßes ebenfalls aufgezeichnet. Bürger können Punkte sammeln, indem sie bereit sind, Blut zu spenden oder sich als fleißige Arbeiter zu erweisen.

In der chinesischen Stadt Rongcheng gibt es ein umfassendes Bewertungssystem, das Informationen von 142 verschiedenen Regierungsbehörden einholt – wobei Hunderte von positiven und negativen Faktoren zur Ermittlung einer Endpunktzahl herangezogen werden.

Die gesammelten Informationen werden verwendet, um diejenigen zu entschädigen und zu belohnen, die als vorbildliche Bürger gelten, und diejenigen zu bestrafen, die als Übertreter angesehen werden. Das Sozialkreditsystem soll es den Behörden ermöglichen, Personen entsprechend ihrem Verhalten öffentlich anzuprangern.

In verschiedenen chinesischen Provinzen gibt es mehrere Systeme, und die sozialen Bonitätsbewertungen werden mit einem einfachen Punktesystem gemessen, bei dem beispielsweise alle Bürger mit 1.000 Punkten beginnen und dann Punkte verlieren, wenn sie sich „falsch verhalten”. Die Bewertung eines Bürgers entscheidet darüber, ob er belohnt oder bestraft wird.

Das Ziel des Systems ist es, der Regierung eine allgemeine Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit jedes einzelnen Bürgers zu liefern. Das System liefert auch eine Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit aller Unternehmen. Unternehmen, die im Kampf gegen die umbenannte Grippe (durch die Spende von medizinischen Hilfsgütern) unterstützt haben, wurden belohnt und auf eine „grüne Liste“ gesetzt, wodurch administrative Probleme vereinfacht wurden. Auf der anderen Seite wurden Unternehmen, die zu viel für lebenswichtige Güter verlangten oder gegen Quarantänevorschriften verstießen, bestraft. Unternehmen mit schlechten Bewertungen müssen wahrscheinlich mit zusätzlichen Prüfungen oder staatlichen Inspektoren rechnen. Unternehmen mit guten Bewertungen können wahrscheinlich mit einer schnelleren Zollabfertigung ihrer Waren rechnen.

„Gute“ Bürger, die sich an die Anweisungen gehalten und sich vorbildlich verhalten haben, werden in vielerlei Hinsicht belohnt – beispielsweise indem sie reisen, eine öffentliche Bibliothek nutzen, Fahrräder mieten oder Geld leihen dürfen und indem sie ihre Kinder auf bessere Schulen schicken, eine bessere Gesundheitsversorgung erhalten oder sich um bessere Arbeitsplätze bewerben (und diese auch bekommen) können. Der Kauf von grünem Gemüse, sinnvolle Kleidung und Windeln zu kaufen, verbessert die Bewertung eines Bürgers. Kaufen Sie vernünftige Arbeitsschuhe mit guten Sohlen und langer Lebensdauer, und Ihre Bewertung wird steigen. Diejenigen, die die Regierung loben, werden eine Verbesserung ihrer Bewertung feststellen. Diejenigen, die Bürger melden, die die Regierung oder einen Teil davon kritisiert haben, werden für ihre Loyalität gegenüber dem Staat belohnt. Wenn Sie Blut spenden, wohltätige Arbeit leisten, die Regierung regelmäßig in den sozialen Medien loben und Menschen helfen, die ärmer sind als Sie selbst, werden Sie dafür belohnt.

„Schlechte” Bürger, die sich in irgendeiner Weise rebellisch, betrügerisch oder ungehorsam gezeigt haben, werden bestraft, indem sie im Internet und anderswo namentlich genannt und bloßgestellt werden und ihnen der Zugang zu Reisen, Hotels, Restaurants, guten Schulen, guten Krankenhäusern und guten Arbeitsplätzen verwehrt wird.

„Schlechten“ Bürgern kann auch der Zutritt zu Einkaufszentren oder Lebensmittelgeschäften verboten werden, sodass ihnen der Zugang zu Lebensmitteln verwehrt bleibt.

Was macht Sie noch zu einem „schlechten“ Bürger? Nun, der Kauf von Fleisch, Schokolade, Alkohol oder frivoler Kleidung schadet Ihrer Bewertung ebenso wie das Spielen von Spielen im Internet. Kaufen Sie ein Paar hochhackige Schuhe oder unangemessen teure Turnschuhe, und Sie verlieren Punkte. Wenn Ihr Haus nicht als energieeffizient gilt, werden Sie bestraft. Sie verlieren Punkte, wenn Sie Ihr eigenes Brennholz in einem offenen Kamin oder einem Holzofen verbrennen, da dies die Atmosphäre verschmutzt (und Ihnen Unabhängigkeit verschafft).

In Großbritannien sind Holzöfen „schlecht“, und Sie müssen teuren Strom verwenden, der durch die Verbrennung von Holzpellets erzeugt wird, die durch das Fällen von Bäumen in mehreren tausend Kilometern Entfernung gewonnen, zu Pellets verarbeitet und dann mit dieselbetriebenen Schiffen und Lastwagen über Tausende von Kilometern transportiert werden.

Wenn chinesische Bürger etwas Unhöfliches über ihre Regierung schreiben oder sagen, verlieren sie Punkte. Wer seine Eltern nicht regelmäßig besucht, wird bestraft, ebenso wie Fußgänger, die bei Rot über die Ampel gehen, diejenigen, die in Nichtraucherzonen rauchen, und diejenigen, die mit ihrem Hund spazieren gehen, ohne ihn an der Leine zu führen. Regierungsangestellte entfernen einen Hund, wenn seine Futterreste nicht beseitigt werden. Und dem ehemaligen Hundebesitzer wird für fünf Jahre verboten, ein anderes Tier zu halten. Senioren können ihre Kinder verklagen, wenn diese sie nicht regelmäßig besuchen. Die unsachgemäße Entsorgung des eigenen Mülls ist ebenso ein Vergehen wie das Fluchen in der Öffentlichkeit. Das Ausspionieren von Freunden, Verwandten und Nachbarn wird belohnt; so kann man beispielsweise durch die Meldung von Freunden, Verwandten und Nachbarn, die Schimpfwörter verwenden, Pluspunkte sammeln. Wenn jemand Schulden hat (und jeder wird wissen, ob dies der Fall ist, da die Informationen online verfügbar sind), kann jeder, der glaubt, dass er die Schulden begleichen könnte, Punkte sammeln, indem er dies meldet. Alle Internetdaten (einschließlich Suchanfragen) werden zur Erstellung von Sozialkredit-Ratings verwendet, und Spieler, die in Online-Videospielen betrügen, werden mit einer Herabsetzung ihres Sozialkredit-Ratings bestraft. Wenn Sie Gerüchte im Internet verbreiten, werden Sie als schlechter Mensch eingestuft. Wenn Ihre Entschuldigungen für Ihre Verfehlungen als unaufrichtig angesehen werden, werden Sie bestraft. Wenn Sie sich regelmäßig PCR-Tests unterziehen, werden Sie belohnt, aber wenn Sie Ihre Testtermine versäumen, verlieren Sie Punkte. Wenn Sie sich den vorgeschriebenen Impfungen unterziehen, werden Sie belohnt. Wenn Sie sich jedoch gegen eine bestimmte Impfung entscheiden, verlieren Sie Punkte. Wer seine Rechnungen nicht pünktlich bezahlt, wird bestraft, obwohl Steuern und Versorgungsrechnungen automatisch bezahlt werden, indem die entsprechenden Beträge einfach vom Konto des Bürgers abgebucht werden. Wenn das Konto nicht ausreichend gedeckt ist, verliert der Bürger noch mehr Punkte. Wer aus irgendeinem Grund Schulden hat, gerät in eine Abwärtsspirale.

(Bevor ich fortfahre, möchte ich übrigens erwähnen, dass ich vor einigen Jahren eine Kolumne in einer auflagenstarken chinesischen Zeitung geschrieben habe. In einer Woche schrieb ich eine Kolumne, in der ich Impfungen kritisierte. Innerhalb weniger Stunden nach Erscheinen der Kolumne erhielt ich eine Nachricht vom Herausgeber, dass ich von der Zeitung entlassen worden sei. Und innerhalb weniger Tage danach erhielt ich eine E-Mail von meinem chinesischen Verleger, in der mir mitgeteilt wurde, dass sie meine Bücher nicht mehr verkaufen dürften (von denen einige in China langjährige Bestseller waren). Mir wurde auch mitgeteilt, dass weder sie noch andere Verlage in China meine Bücher veröffentlichen dürften. Später schrieben sie mir, dass die chinesische Regierung beschlossen habe, dass künftig kein chinesischer Verlag mehr Gesundheitsbücher westlicher Autoren veröffentlichen dürfe. )

Im Jahr 2019 wurde berichtet, dass 23 Millionen Menschen in China aufgrund ihrer niedrigen Sozialkreditwürdigkeit auf eine schwarze Liste gesetzt worden waren und weder mit dem Zug noch mit dem Flugzeug reisen durften. Viele Schüler und Studenten durften keine Schulen oder Universitäten besuchen, weil ihre Eltern schlechte Bewertungen hatten oder weil ein Elternteil auf einer Schuldnerliste stand. Arbeitgeber können vor der Einstellung neuer Mitarbeiter oder der Vergabe von Verträgen schwarze Listen einsehen – und werden dazu angehalten.

Steuerzahler mit hoher Bewertung erhalten ihre Steuerrückerstattungen schneller. Personen mit niedriger Bewertung müssen höhere Versicherungsprämien zahlen.

Sobald jemand in einem Teil des Landes auf einer schwarzen Liste steht, wird er wahrscheinlich auch in anderen Provinzen auf die schwarze Liste gesetzt. Und sobald jemand auf einer schwarzen Liste steht, dauert es in der Regel zwei bis fünf Jahre, bis er wieder davon gestrichen wird. Bürger, die auf schwarzen Listen stehen, müssen nachweisen, dass sie ihr Fehlverhalten geändert haben. Das System wird auch eingesetzt, um potenziell schädliches Verhalten zu erkennen, bevor es auftritt.

In China leben alle Menschen heute in einem Computerspiel, in dem Punkte gesammelt werden. Bürger, die ihren Lebensstil nicht an die Anforderungen der Regierung anpassen, werden streng bestraft. Wenn ein Familienmitglied oder Partner eines chinesischen Bürgers eine niedrige Punktzahl hat, muss dieser Person den Kontakt zu ihm vermeiden – sonst werden ihm Punkte abgezogen. Denken Sie einmal darüber nach: Das System sorgt dafür, dass Freunde und Verwandte von Personen, deren Verhalten vom Staat als inakzeptabel angesehen wird, Punkte von ihrer Bonität verlieren.

Kurz gesagt: Wer sich an die Vorschriften hält, wird belohnt, wer sich nicht daran hält, wird bestraft. Die Bürger können ihren Status anhand ihrer Gesamtpunktzahl überprüfen. Und denken Sie daran: Personen, die als „schlechte“ Bürger gelten, werden auf Plakaten, im Fernsehen und natürlich im Internet namentlich genannt und bloßgestellt.

Das Ziel all dessen ist es, die Bürger zu einem „akzeptablen” Verhalten anzuhalten, sodass sie sich ihres Verhaltens ständig bewusst sind – sich ständig bewusst sind, dass sie Punkte in ihrer Bonitätsbewertung verlieren, wenn sie eine Straße überqueren, obwohl dies nicht erlaubt ist, oder ein Fahrzeug dort parken, wo das Parken verboten ist. (Das Fahrzeug wird wahrscheinlich gemietet sein, da der Besitz von Fahrzeugen sehr eingeschränkt sein wird.

Das chinesische Sozialkreditsystem (auf dem die Sozialkreditsysteme basieren, die derzeit in anderen Teilen der Welt eingeführt werden) basiert auf einem Computernetzwerk und verlangt von den Bürgern, dass sie Smartphones mit sich führen und nutzen, die mit Apps ausgestattet sind, die sie mit einer zentralen Behörde verbinden. Smart-TVs, Computer, iPads, Mobiltelefone usw. sammeln Daten, indem sie Gespräche, Bewegungen und Nutzeraktivitäten aufzeichnen. Videospiele verwenden Gesichtserkennungssoftware. Es ist keine Überraschung, dass Telefongesellschaften planen, Telefone mit 2G- und 3G-Technologie aus dem Verkehr zu ziehen, da diese weniger private Informationen an Datenbanken von Unternehmen und Behörden übermitteln. Besitzer von 2G- und 3G-Telefonen werden eines Tages einfach aufwachen und feststellen, dass ihre Telefone nicht mehr funktionieren.

Fortschrittliche Kameras können viel über das Verhalten einer Person verraten und Geheimnisse und Gedankenverbrechen aufdecken. Bereits 2011 war es möglich, die mit dem Ansehen von Filmen verbundene Gehirnaktivität zu entschlüsseln, und die Technologie verbessert sich von Tag zu Tag. Digitale Assistenten auf Smartphones und Fernsehern zeichnen alle Geräusche und Gespräche auf. Spieler, die das Spiel Pokémon GO nutzen, sind sich möglicherweise nicht bewusst, dass sie dafür bezahlen, beobachtet und verfolgt zu werden. Blockchain wurde als Instrument gegen das Establishment beworben, aber es ist genau das Gegenteil. Kryptowährungen sind bei Regierungen beliebt (von denen viele ihre eigenen einführen), weil sie dazu beitragen, Bargeld abzuschaffen und das Verhalten zu kontrollieren.

Dieses System wird derzeit weltweit eingeführt. Das Erstaunliche daran ist, dass die große Mehrheit der gut ausgebildeten Schichten nicht sieht, was vor sich geht. Sie sind nicht alle Verschwörer, die an dem Betrug beteiligt sind, aber viele haben ihre Augen und Ohren vor der Wahrheit verschlossen. Warum? Geld. Sie wurden gekauft. Ärzte wurden mit enormen, überhöhten Honoraren dafür gekauft, dass sie Impfungen verabreichten, von denen sie wissen mussten, dass sie nicht wirksam und nicht sicher waren. Viele Ärzte auf der ganzen Welt wurden gut bezahlt, um in Werbespots aufzutreten und für Behandlungen zu werben, von denen sie hätten wissen müssen, dass sie sowohl unwirksam als auch unsicher waren. Journalisten wurden mit den enormen Geldsummen gekauft, die Regierungen an die Verlage und Fernsehsender zahlten, für die sie arbeiten. Mitarbeiter von Pharmaunternehmen verdienten ein Vermögen mit den von ihnen verkauften Impfungen. Weltweit haben Minister und ihre Verwandten riesige Summen mit der Lieferung von Masken, Handschuhen und anderer Ausrüstung an Krankenhäuser verdient. Beamte und viele andere durften von zu Hause aus arbeiten und wenig oder gar nichts tun. Millionen erhielten riesige Urlaubsgeldzahlungen, um zu Hause zu bleiben und nicht zu arbeiten. Andere erhielten bis zu 50.000 Pfund, um in ihre Unternehmen zu investieren, wobei viele offenbar davon ausgingen, dass das Geld ein Geschenk war, mit dem sie machen konnten, was sie wollten. Im Vereinigten Königreich belaufen sich die Kosten allein für die offiziellen Zuwendungen auf weit über 400 Milliarden Pfund.

Es ist nicht verwunderlich, dass so viele nichts sagten, als der größte Betrug in der Geschichte der Welt zugelassen wurde und die „Grundsätze” und die Struktur des Great Reset propagiert wurden. Tatsächlich haben sich viele Kommentatoren angesichts der rasanten Entwicklung der Ereignisse dafür entschieden, nach anderen Erklärungen für Ereignisse zu suchen, die in Wirklichkeit Teil des Great Reset waren. Sie haben beispielsweise den Zusammenbruch der Weltwirtschaft und den Anstieg der Inflation auf die Finanzkrise von 2007/8 zurückgeführt – und dabei die gefälschte Pandemie, die absurden Forderungen der Netto-Null-Befürworter und der Kultanhänger der globalen Erwärmung sowie die im Frühjahr 2022 verhängten Sanktionen gegen Russland ignoriert.

Sie fragen sich vielleicht, was das alles mit mir zu tun hat. Sicherlich wird das chinesische System keinen Einfluss auf den Rest der Welt haben.

Nun, im September 2020, als sich die meisten Menschen noch fragten, ob sie es wagen sollten, in den einzigen geöffneten Laden in ihrer Nähe zu gehen, um eine Dose Bohnen zu kaufen, und ob es legal wäre, auch ein Brot zu kaufen, veröffentlichte die britische Regierung etwas mit dem Titel „Evidence and Scenarios for Global Data Systems – the Future of Citizens Data Systems” (Beweise und Szenarien für globale Datensysteme – die Zukunft der Bürgerdatensysteme).

Die chinesische Regierung nutzte zu diesem Zeitpunkt bereits ihr Sozialkreditsystem, um ihre nationale Wirtschaft zu priorisieren und die Kontrolle über ihre Bürger zu übernehmen. Die britische Regierung wollte nicht außen vor bleiben, aber auch die Bevölkerung, die bereits systematisch und absichtlich zu Tode erschreckt worden war, nicht weiter in Angst versetzen, und versprach, „Daten zu nutzen, um Wachstum und Produktivität zu steigern, öffentliche Dienstleistungen zu verbessern und eine neue Welle wissenschaftlicher Forschung anzustoßen”.

Das ist die Art von Versprechen, die wunderbar klingt, bis man sie noch einmal liest und darüber nachdenkt, was sie bedeutet.

Ähnliche Systeme wie das von mir beschriebene in China sind bereits in anderen Ländern im Einsatz, und obwohl diese Programme noch jung sind und, menschlich gesehen, gerade erst laufen lernen, strahlen sie eine stille Bedrohung aus, die ich zutiefst beunruhigend finde.

Beispielsweise haben Neuseeländer, die nach Australien gehen, das Recht, dort lebenslang zu leben und zu arbeiten, es sei denn, sie bestehen einen „Good Character Test“ nicht, woraufhin sie abgeschoben werden. Der Good Character Test wird vollständig nach dem Ermessen der Beamten entschieden. (In einem Fall wurde ein 15-jähriges Kind abgeschoben.)

Es gibt auch ein Sozialprogramm namens „ParentsNext”, das alleinerziehenden Müttern Zahlungen gewährt. Um jedoch Anspruch auf diese Gelder zu haben, muss eine alleinerziehende Mutter nachweisen, dass sie bestimmte Aktivitäten mit ihren Kindern unternommen hat – wie zum Beispiel den Besuch der öffentlichen Bibliothek oder die Teilnahme an Schwimmkursen. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor?

In Bologna, Italien, haben die Behörden eine „intelligente Bürgerbörse” eingeführt. Die Inhaber erhalten digitale Punkte, die sie ausgeben oder für Rabatte für vorbildliches Verhalten (wie z. B. begeistertes Recycling) einlösen können.

Während die Regierungen im Westen ihre begeisterte Unterstützung für die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland erklärten, gab die Ukraine stillschweigend bekannt, dass sie als erstes Land den „Great Reset” des Weltwirtschaftsforums umsetzt, indem sie eine Social-Credit-App einführt, die ein universelles Grundeinkommen, eine digitale ID und einen Impfpass in einer einzigen App vereint. Sie dachten, die Ukrainer wären damit beschäftigt, Bomben auszuweichen, aber sie hatten Zeit, die Schwab-freundliche App einzurichten. Warum sonst, glauben Sie, belohnen die Verschwörer sie mit Waffen und Geld? Warum, glauben Sie, werden Sie gebeten, ihnen Geld, Panzer, Munition und alte Pullover zu schicken, die Sie hinten in Ihrer Garage herumliegen haben?

In Frankreich führte Präsident Macron innerhalb von zwei Tagen nach seiner Wiederwahl eine digitale Identitätsgarantie ein, damit die Bürger Frankreichs einen digitalen Personalausweis erhalten können, der dem europäischen Paket zur digitalen Identität der EU entspricht. Der Impfpass führte zur Einführung der digitalen ID, die in Verbindung mit den von den Zentralbanken geschaffenen digitalen Währungen den Verschwörern die totale Kontrolle verschafft.

In Kanada hat die Regierung eine neue Beratergruppe eingerichtet, um Zensur durchzusetzen und zu regulieren, was sie als schädliche Inhalte einstuft. Die Regierung hat sich selbst die alleinige Befugnis übertragen, zu entscheiden, was Desinformation ist und was als Verschwörungstheorie angesehen werden kann. In Quebec wurde eine Sondersteuer für diejenigen eingeführt, die klug genug waren, sich nicht gegen Covid-19 impfen zu lassen.

In Wien, Österreich, wo die Nicht-Geimpften besonderen Lockdowns unterworfen waren und es Bestrebungen in Richtung „keine Impfung, kein Job” gab, wird jedem Bürger eine App angeboten, die gutes Verhalten mit „Wien-Token” belohnt. Es gibt keine offizielle Mitteilung darüber, was „gutes” Verhalten und was „schlechtes” Verhalten ist, aber die App wird sicherlich das Reiseverhalten jeder Person erkennen – ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Das Programm wird vom Europäischen Forschungsrat (der Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum hat) finanziert. Der Plan sieht vor, Wien zu einer Smart City zu machen, in der Daten anstelle von Geld als Währung der Stadt dienen. Das Ziel ist, dass in Zukunft alle Entscheidungen von künstlicher Intelligenz getroffen werden, sodass keine Wahlen mehr notwendig sind. Mit anderen Worten: Verhaltensdaten werden die Demokratie ersetzen. Privateigentum wird nicht gefördert und wird sogar zu einem Luxus werden.

In Deutschland haben die Bürger einen SCHUFA-Score, der für den Kauf oder die Miete eines Hauses oder den Erhalt von Waren auf Kredit erforderlich ist. Das SCHUFA-System verfolgt die gesamte Kreditgeschichte jedes Bürgers. Es wird behauptet, dass jemand, der in einer armen Gegend lebt oder Nachbarn mit niedrigen Punktzahlen hat, feststellen wird, dass seine Punktzahl gesenkt wird. Die Punktzahl kann auch gesenkt werden, wenn Verwandte schlechte Punktzahlen haben. Außerdem verwenden einige Krankenkassen in Deutschland Fitnessdaten, um die Versicherungsprämien zu senken.

In Russland berichtete die Moscow Times 2018, dass bis 2025 vier von fünf Russen eine „persönliche Entwicklungskurve” erhalten werden – eine digitale Datei, die alle Leistungen im Leben einer Person enthält – „die Fehlschläge, Fehler, großen Projekte”. Ziel ist es, die russische Wirtschaft zu digitalisieren und digitale Technologien landesweit einzuführen.

In Simbabwe „drohen Menschen, die Informationen verbreiten, die von der Regierung als falsch eingestuft werden, bis zu 20 Jahre Gefängnis, eine hohe Geldstrafe oder beides”.

In Thailand warnte die Regierung, dass „jeder, der Witze über das Virus macht, mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen muss”.

Auf den Philippinen wurden Ungeimpfte, die ihre Häuser verlassen hatten, mit Gefängnis bedroht.

In Holland verknüpft eine niederländische Bank (Rabobank) die Ausgabegewohnheiten ihrer Kunden mit deren CO 2 -Emissionen, obwohl meines Wissens noch nicht erklärt wurde, was dies mit der Bank zu tun hat.

Dänemark hat einen digitalen Covid-19-Pass entwickelt, damit dänische Staatsangehörige frei um die Welt reisen können. Die Folge davon ist, dass diejenigen, die keinen Pass besitzen, nicht frei um die Welt reisen können.

In Irland hat die Regierung erklärt, dass der Staat „das Recht auf Privateigentum einschränken wird, wenn dies zur Gewährleistung des Gemeinwohls erforderlich ist“.

Der Iran hat eine digitale Lebensmittelrationierung auf der Grundlage biometrischer Ausweise eingeführt.

Das Wort „Sequestrierung“ taucht mittlerweile in vielen Ländern häufig auf.

In Wales erhalten ausgewählte Bürger den nationalen Durchschnittslohn. Sie dürfen das Geld (vermutlich etwa 20.000 £ pro Jahr) zusätzlich zu ihrem eigenen Einkommen behalten. Wenn sie jedoch nicht arbeiten möchten, müssen sie dies auch nicht tun. Dies ist eine absurd großzügige Version des universellen Grundeinkommens. (Ich frage mich unweigerlich, um wie viel die Leistungen für andere Bürger gekürzt werden müssen, um dieses soziale Experiment zu finanzieren.)

Indien hat ein Programm namens „Aadhaar”, bei dem jeder Einwohner eine 12-stellige Nummer erhält. Von jeder Person werden Fingerabdrücke und Iris-Scans gespeichert. Das System wurde eingeführt, um den Anspruch auf Sozialleistungen zu überprüfen, wird aber für Strafverfolgungszwecke genutzt, und es gibt Hinweise darauf, dass die Informationen zu kommerziellen Zwecken verkauft wurden.

Die US-Regierung gab Milliarden von Dollar an Steuergeldern an die Mainstream- Medienkonzerne, um für die Covid-Impfungen zu werben, die von der Regierung geförderten Mythen aufrechtzuerhalten und Fehlinformationen zu verbreiten. Experten, Prominente und Medienärzte wurden engagiert und angstbasierte Überlebensgeschichten veröffentlicht. Der Impfstoff-Befürworter Bill Gates spendete 319 Millionen Dollar an die Medien und vergab Stipendien an Journalisten. (Gates hat natürlich finanzielle Verbindungen zur BBC und zur Zeitung The Guardian in Großbritannien.) Die Central Intelligence Agency infiltrierte die Medien, bestach Journalisten, damit sie gefälschte Geschichten veröffentlichten, und soll dafür verantwortlich sein, Wikipedia (und damit Google) in Instrumente zur Dämonisierung von Ärzten und Wissenschaftlern, die die Wahrheit sagen, verwandelt zu haben. Das US-Heimatschutzministerium hat offen erklärt, dass Verschwörungstheoretiker und alle, die die Aussagen der Regierung zu Covid in Frage stellen, „Extremisten” sind.

Und Forscher des Internationalen Währungsfonds haben gefordert, dass der Suchverlauf im Internet mit der Kreditwürdigkeit verknüpft wird.

In Großbritannien verfügt die Regierung (die ebenfalls Millionen Pfund an Steuergeldern an die Medien gezahlt hat) über eine „Nudge Unit” (offiziell bekannt als „Behavioural Insights Team” von Psychologen), deren Aufgabe es ist, Angst und Scham zu schüren und Gruppendenken zu fördern. Die Regierungsberater drängten regelmäßig auf mehr Terror und mehr Angst. Eine bekannte Kommunistin namens Susan Michie wollte mehr Regeln und mehr Angst. Die britische Regierung sprach auch davon, Überwachungsdrohnen einzuführen, angeblich um Frauen zu schützen, die aus welchen Gründen auch immer ihr Zuhause verlassen hatten. Es werden neue repressive Gesetze eingeführt, und unbequeme Wahrheiten sind gefährlich, sagen Politiker und Medien, und diejenigen, die sie verbreiten, müssen unterdrückt werden. Die Gemeinden warnen Hausbesitzer nun, dass „die Nichtregistrierung (zur Wahl) negative Auswirkungen auf Ihre Kreditwürdigkeit haben kann”. Das UK Digital Identity and Attitudes Trust Framework, Teil der landesweiten Initiative zur Einführung digitaler Ausweise, ermöglichte es den Bürgern, ihre Identität mit digitalen Methoden nachzuweisen, anstatt sich auf traditionelle physische Dokumente verlassen zu müssen. Die Bürger konnten „eine digitale Identität bei einer vertrauenswürdigen Organisation erstellen” (mir fällt keine Organisation ein, die ich als „vertrauenswürdig” bezeichnen würde). Die „vertrauenswürdige Organisation“ würde eine „legale Schnittstelle“ erhalten, um „Überprüfungen anhand der offiziellen Daten öffentlicher Stellen durchzuführen“. Dieses neue System wurde als nützlich für die Überprüfung von Bewerbern und Personen, die eine Immobilie mieten möchten, beworben.

Im August 2021 kündigte die britische Regierung an, dass eine neue App das Einkaufsverhalten überwachen und zu einer gesunden Ernährung anregen soll. Einkäufe im Supermarkt werden durch eine neue Software ausgewertet, und die Bürger werden belohnt, wenn sie gesunde Lebensmittel kaufen, und bestraft, wenn sie Lebensmittel kaufen, die als ungesund gelten. Kaufen Sie ein Sixpack und eine große Tüte Chips, und Big Brother wird entscheiden, dass Sie ein schlechter Mensch sind. Big Brother wird alles beobachten, was Sie tun.

Ebenfalls in Großbritannien machte es eine große Bank namens Santander praktisch unmöglich, Online-Banking ohne Mobiltelefon zu nutzen. Diejenigen, die sich beschwerten, weil sie kein Mobiltelefon hatten oder einen schlechten Empfang hatten, wurden aufgefordert, eine Filiale aufzusuchen. Aber natürlich waren die meisten Filialen geschlossen worden.

Kinos in Großbritannien planen die Einführung digitaler Ausweise für Kinder, um zu verhindern, dass sie Filme mit Sex und Gewalt sehen. Die digitale Ausweis-App bestätigt das Alter eines Kindes anhand der Daten aus dem Reisepass. Die Regierung hat die Verwendung des digitalen Ausweises genehmigt, damit Kinder auf Geld aus Kinder-Treuhandfonds zugreifen können. Drei Millionen Briten haben die digitale Ausweis-App bereits heruntergeladen – wobei Kinder und junge Erwachsene die enthusiastischsten Nutzer sind.

Und es gibt eine ganze Reihe neuer repressiver Gesetze, die in Großbritannien eingeführt werden. Der „Police, Crime, Sentencing and Courts Bill” wird das Recht der Menschen auf friedlichen Protest beenden und die Nation weiter in einen Polizeistaat führen. Wenn sich ein Dutzend Vogelbeobachter versammeln, um einen Kleinen Fleckentwittervogel zu beobachten, werden sie wahrscheinlich verhaftet. Wenn Pfadfinder zelten gehen, kann (und wird wahrscheinlich) die Polizei sie zusammenbringen und verhaften.

Der Gesetzentwurf zur Reform des Menschenrechtsgesetzes, offiziell „Modern Bill of Rights” genannt, enthält einen Verweis auf die Magna Carta, aber paradoxerweise ist dies ein Gesetzentwurf, den König Johann sehr begrüßt hätte. Sie propagieren ihn als Gesetzentwurf für die Freiheit, aber das ist so, als würde man behaupten, die BBC biete ausgewogene, faire Nachrichtenprogramme. Die britische Regierung sagt, dass Meinungsfreiheit und akademische Freiheit grundlegende Prinzipien sind, aber wie Regierungen überall hat sie beides unterdrückt. Die britische Regierung fügt hinzu, dass die Meinungsfreiheit kein absolutes Recht sein kann, wenn sie gegen die Notwendigkeit des Schutzes der nationalen Sicherheit abgewogen wird. Das ist ihre Ausrede dafür, dass sie lügen, die Wahrheitssager verteufeln und Fakten und Wahrheiten unterdrücken.

Und vergessen Sie nicht das britische Notstandsgesetz, das im März 2020 eingeführt wurde, unmittelbar nachdem der britischen Regierung offiziell mitgeteilt wurde, dass die umbenannte Grippe nicht tödlicher ist als die normale Grippe. Es steht immer noch im Hintergrund und verleiht der Regierung außerordentliche Befugnisse. Es ermöglicht ihr, so ziemlich alles zu tun, was sie will. Das Parlament stimmt immer wieder dafür.

Und dann gibt es noch NHSX – eine kleine Sonderorganisation, die den NHS und NHS Digital miteinander verbindet. Der Plan sieht vor, eine technische Architektur (wie sie es nennen) einzuführen, um den gesamten NHS – über Gesundheit und Pflege hinweg – zu vernetzen. Es wird Apps geben, die die Impfpässe direkt in digitale Pässe übertragen. Privatsphäre wird der Vergangenheit angehören. Auch dies geschieht wieder einmal ganz still und leise durch nicht gewählte Bürokraten. Im neuen NHS will die medizinische Einrichtung eine Verringerung der Anzahl der durchgeführten Krebsvorsorgeuntersuchungen und der Anzahl der behandelten Personen. Die Reduzierung der diagnostizierten und behandelten Patienten werde, so sagen sie, dazu beitragen, die globale Erwärmung zu stoppen. Die neueste idiotische Idee der Regierung ist es, einen weiteren Krieg gegen den Krebs zu erklären, mit einem Krebsimpfstoff als Waffe.

Wenn sie vor dem bevorstehenden Verlust ihrer Privatsphäre gewarnt werden, sagen Millionen leichtfertig: „Ich habe nichts zu verbergen.“ Aber ich frage mich, ob sie das auch noch sagen werden, wenn ihre Nachbarn die Bilder ihrer Hämorrhoiden sehen können, die sie ihrem Arzt geschickt haben. Und wie begeistert werden sie sein, wenn ihre Nachbarn genau sehen können, wie viel Geld sie auf der Bank haben. Das ist es, was digitale Pässe bedeuten.

Auch in Großbritannien haben Regierungsbehörden, darunter die britische Steuer- und Zollbehörde (HMRC), teuflisch komplizierte Verifizierungssysteme eingeführt, die für viele unmöglich zu bedienen sind. All dies ist Teil des Plans, die Bürger in ein ausgeklügeltes digitales Identifizierungsprogramm einzubinden.

Überall auf der Welt kämpfen die Verschwörer darum, Macht über uns alle zu erlangen. Die Erlangung und Aufrechterhaltung der vollständigen Macht ist ein wesentlicher Bestandteil des Great Reset und des Übergangs zu einer Welt, die von den Prinzipien des Sozialkredits dominiert wird.

Das Leben der „guten Bürger” wird dem Leben in der UdSSR und in China gleichen. Es wird wie das Leben in einem kommunistischen Staat sein. Es wird wie das Leben in einem riesigen Gefangenenlager sein. „Gute” Bürger, die tun, was ihnen gesagt wird, haben das Recht, billige Lebensmittel zu kaufen, billige Wohnungen zu mieten, billige Urlaube zu machen und Jobs mit leichter Arbeit zu bekommen. Sie haben Anspruch auf kostenlose Bildung für ihre Kinder und kostenlose medizinische Versorgung. Die „guten“ Bürger erhalten Sicherheit und Obdach als Gegenleistung für ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit und ihren freien Willen.

Nach den mittlerweile berüchtigten Worten von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum werden die „guten“ Bürger nichts besitzen und glücklich sein.

Derzeit heißt es natürlich, dass all dies freiwillig sei.

Es wird versprochen, dass man nicht bestraft wird, wenn man nichts Unrechtes tut.

Das erste Problem ist, dass es schwierig ist, zu definieren, was „nichts Falsches tun“ bedeutet.

Das zweite Problem ist, dass manche Menschen diese Pläne nicht als völlig freiwillig betrachten würden und auch nicht zustimmen würden, dass Menschen nicht bestraft werden, wenn sie sich nicht daran halten. Im Vereinigten Königreich beispielsweise kann Hausbesitzern, die sich nicht mit dem Einbau eines intelligenten Zählers zur Messung und Steuerung ihres Stromverbrauchs einverstanden erklären, der Zugang zu den günstigsten Stromtarifen verwehrt werden, und sie müssen möglicherweise feststellen, dass ihre Rechnungen viel höher sind als die von konformen Bürgern, die sich mit dem Einbau eines intelligenten Zählers in ihrem Haus einverstanden erklären und daher Zugang zu günstigeren Tarifen erhalten. Aufgrund der Digitalisierung werden Bankfilialen und Hausarztpraxen geschlossen. Wozu braucht man noch Banken oder Arztpraxen, wenn alles online über einen ständig überwachten Computer erledigt werden kann? Die Schließung von Bankfilialen zwingt die Kunden dazu, online zu gehen.

Das grundlegende Problem des Sozialkredits besteht darin, dass es nicht mehr um eine gewöhnliche Beurteilung dessen geht, was richtig und was falsch ist. (Wobei Freundlichkeit richtig und Mord oder Diebstahl falsch sind.) Wir sprechen hier davon, dass „gut“ und „schlecht“ willkürlich von Bürokraten entschieden wird, die beispielsweise argumentieren, dass Menschen, die ihren Müll zufriedenstellend sortieren, „gut“ sind, während Menschen, deren Recyclingfähigkeiten als nicht ausreichend angesehen werden, „schlecht“ sind.

Die Welt des Sozialkredits dringt absolut überall ein; sie ist aufdringlicher und schwerer zu beseitigen als Bärenklau.

Wenn Sie in einem Haus wohnen, das größer ist, als Sie benötigen, werden Sie herabgestuft und Ihre Steuern steigen. Wenn Sie freie Zimmer haben, werden Sie bestraft. Wenn Sie einen nützlichen Beruf ausüben und Geld für wohltätige Zwecke spenden, erhalten Sie Extrapunkte. Wenn Sie die Regierung kritisieren, verlieren Sie Punkte.

Wenn Sie nicht zu Hause sind, wissen die Behörden natürlich jederzeit, wo Sie sich aufhalten.

Wenn Sie sich schlecht benehmen, dürfen Sie sich nicht weit von Ihrem Zuhause entfernen. Wenn Sie nicht alle Gesundheitsvorschriften eingehalten haben, dürfen Sie keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, nicht fliegen und nicht ins Ausland reisen.

Wenn Ihre soziale Bonität sinkt, können Sie kein Geld leihen, kein Haus kaufen und kein anständiges Hotelzimmer buchen.

Wenn Ihre Bewertung zu stark sinkt, dürfen Sie nicht ins Krankenhaus, und wenn Sie zufällig dort landen, wird Ihnen eine „Keine Wiederbelebung“-Notiz um den Hals gehängt, bevor Sie fragen können: „Wofür ist das?“

Sie erhalten Bonuspunkte, wenn Sie in einer winzigen, modernen, schlecht gebauten Wohnung mit dünnen Wänden und absolut keiner Privatsphäre leben, aber Sie verlieren diese Punkte, wenn Sie ein Haustier halten oder sich über irgendetwas beschweren.

Wenn Sie zu viel für Kleidung oder Schuhe ausgeben, sinkt Ihre Bewertung, und wenn Sie Geld sparen, werden Sie als schuldig in irgendeiner Weise angesehen und können kein Auto mieten, keine Beförderung bei der Arbeit erhalten, kein Fitnessstudio nutzen und Ihre Kinder nicht in eine Schule mit Lehrbüchern schicken.

Wenn Sie viel Ärger machen und sich gegenüber den Behörden unhöflich verhalten, werden Sie feststellen, dass Ihre Internetgeschwindigkeit auf ein Minimum verlangsamt wird, und wenn Sie ein eigenes Unternehmen haben und sich gegenüber Beamten widersetzen, erhalten Sie keine Hilfe bei Planungsproblemen und können keine offiziellen Regierungsaufträge erhalten.

Wenn Sie sich in der Öffentlichkeit nicht angemessen kleiden oder beim Überqueren der Straße bei Rot erwischt werden, werden Sie fotografiert und Ihr Bild im Internet veröffentlicht. Wenn Sie sich mit einem Nachbarn streiten, werden Ihre Bilder auf einer Plakatwand in der Nähe Ihres Wohnortes angebracht und Sie werden bloßgestellt. Wenn Sie mit Ihren Steuern im Rückstand sind, werden Sie für regelmäßige Prüfungen vorgemerkt, Ihr Unternehmen wird einmal pro Woche inspiziert und Ihr Foto erscheint auf einer Schandtafel im Internet. Außerdem wird es Ihnen unmöglich sein, Lizenzen, Genehmigungen und Kredite zu erhalten, die Sie möglicherweise benötigen.

In den letzten Jahren ist es für fast jeden notwendig geworden, eine Lizenz zu besitzen, bevor man eine Arbeit aufnehmen darf. Taxifahrer und Zahnhygieniker benötigen Lizenzen. In einigen Ländern müssen sogar Friseure, Hundepfleger und Kosmetiker eine Lizenz erwerben. Die einzigen Menschen, die keine Lizenzen (oder irgendeine Art von Ausbildung) benötigen, sind Politiker. Und sie sind die einzigen Menschen, die diese wirklich brauchen. Die Forderung, dass Arbeitnehmer eine Lizenz erwerben müssen, macht sie verwundbar. Der Staat, der die Lizenz vergibt, kann sie leicht wieder entziehen, wenn der Lizenzinhaber eine niedrige soziale Bonität hat.

In Restaurants werden Kameras Ihre Manieren, Ihre Essgewohnheiten und die Menge an Essen, die Sie auf dem Teller zurücklassen, beobachten – all das kann Ihrer sozialen Bonität schaden.

Spitzel, Verräter, Polizeibeamte und übermäßig gehorsame Regierungsangestellte werden Ihnen jede Sünde, die Sie begehen oder unterlassen, anrechnen.

Mittlerweile denken Sie wahrscheinlich, dass ich mir das ausdenke, und ich wünschte, das wäre so, aber das ist es nicht. Wir sprechen hier nicht von einer fernen Zukunft. Wir sprechen von Dingen, die bereits jetzt geschehen oder in naher Zukunft geschehen werden.

Sie erhalten Punkte, wenn Sie Blut spenden, verlieren Punkte, wenn Sie mit Menschen mit niedrigen Punktzahlen Umgang haben, und werden bestraft, wenn Sie leichtfertig Geld ausgeben oder die Regierung nicht in den sozialen Medien loben.

Das Essen von Fleisch oder die Ausübung ungeeigneter Aktivitäten führen zu einem erheblichen Punktverlust, ebenso wie das Wegwerfen von zu viel Müll in öffentlichen Mülleimern. Gesichtserkennungskameras in Mülleimern erkennen und bestrafen Sie und reduzieren Ihr Lebensmittelguthaben.

Wenn Sie nicht die richtige Anzahl von Kindern haben, übergewichtig sind und Land besitzen, führt dies zu einem Verlust von Sozialkreditpunkten (es sei denn, Sie besitzen sehr viel Land). Im Vereinigten Königreich hat das Amt für nationale Statistik bereits erklärt, dass kinderlose Frauen eine Belastung für den Staat darstellen, da sie niemanden haben, der sich um sie kümmert. Daher werden auch sie bestraft.

Chronische Krankheiten, psychische Erkrankungen, Alter und Behinderung führen zu Punktabzug, ebenso wie eine Verhaftung (unabhängig davon, ob Sie für schuldig befunden werden oder nicht).

Ein zu großer CO2-Fußabdruck, die Zugehörigkeit zur Mittelschicht oder zur weißen Bevölkerung sowie das Stellen zu vieler Fragen führen ebenso zu Punktabzug wie ein übermäßiger Schutz der eigenen Familie.

Sie verlieren Sozialkreditpunkte, wenn Sie „Identitätsschäden” verursachen, also etwas sagen, das jemandem ein ungutes Gefühl hinsichtlich seiner Identität, seiner Herkunft oder seines Aussehens vermittelt – oder wenn Sie etwas nicht sagen, das ihm ein gutes Gefühl vermittelt.

Wenn Sie Mikroaggressionen zeigen, weiße Privilegien zur Schau stellen oder Hass schüren, werden Sie bestraft. Wenn Sie sich bedrohlich, beleidigend oder missbräuchlich verhalten, geraten Sie in Schwierigkeiten, ebenso wie wenn Sie bedrohliche, beleidigende oder missbräuchliche Inhalte an eine andere Person weitergeben oder wenn eine andere Person befürchtet, dass Sie sie bedrohen oder nicht mögen könnten. Im Vereinigten Königreich ist es bereits strafbar, einen Hund ohne Leine spazieren zu führen, wenn jemand, der Sie sieht, sagt, dass er sich durch die Anwesenheit Ihres Hundes unwohl fühlt oder durch seine Anwesenheit alarmiert ist. (Einzelheiten finden Sie auf der Website der britischen Regierung.)

Ihre Absicht spielt dabei keine Rolle. Der Beschwerdeführer muss nur sagen, dass er verletzt oder alarmiert oder verängstigt war.

Schriftsteller, Schauspieler oder Film- oder Theaterregisseure sind gefährdet, wenn jemand ihre Werke als beleidigend empfindet. Ich vermute, dass Stücke von Shakespeare in Zukunft nicht mehr oft aufgeführt werden.

Sie denken jetzt wahrscheinlich, dass ich wirklich scherze. Wenn ja, schauen Sie sich einfach an, was in Schottland passiert, wo die Polizei Straftaten oder Vorfälle nun auf der Grundlage der Wahrnehmung des Opfers (und nicht aufgrund der Absicht des Täters). Und natürlich haben Polizei und Politiker die Bürger dazu ermutigt, diejenigen zu verraten, die gegen Gesetze verstoßen.

Sie können in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, wenn Sie laute Musik spielen oder Bäume in Ihrem Garten haben. Sie sagen, Bäume seien schlecht, weil sie die Kommunikation stören könnten und keinen praktischen Zweck hätten (obwohl uns vor ein oder zwei Jahren gesagt wurde, sie seien für die Rettung der Eisbären unerlässlich). In der neuen Weltordnung wird es keinen Platz für Ästhetik oder Natur geben. Man kann in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, wenn man in seinem eigenen Garten Vögel füttert und jemand etwas dagegen hat.

Was wird noch schlecht sein?

Essen in öffentlichen Verkehrsmitteln, das Versäumen eines Arzttermins, Falschparken, das Versäumen eines Vorstellungsgesprächs und das Überqueren der Straße an unzulässigen Stellen führen zu Punktabzug und erschweren das Leben.

Wenn Sie denken, ich sei verrückt geworden, sollten Sie wissen, dass Cybersicherheitsexperten herausgefunden haben, dass 32 % der Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren in 21 Ländern (insgesamt 10.000 Personen) aufgrund ihrer Aktivitäten in sozialen Medien bereits Schwierigkeiten hatten, eine Hypothek oder einen Kredit zu bekommen.

Eine ziemlich beängstigende Umfrage ergab, dass zwei Drittel der Menschen bereit sind, Informationen über sich selbst oder andere weiterzugeben, um einen Einkaufsrabatt zu erhalten, während die Hälfte dazu bereit ist, wenn sie dadurch Warteschlangen am Flughafen umgehen können. Jeder Zweite gibt an, dass er damit einverstanden ist, dass die Regierung das Verhalten aller in den sozialen Medien überwacht, wenn dies der Sicherheit der Öffentlichkeit dient.

Natürlich wird es unmöglich sein, herauszufinden, wie hoch Ihre Sozialkreditpunktzahl ist, wie genau die Punktzahlen zustande kommen oder Fehler zu korrigieren. Und die Punktzahlen werden in Echtzeit geändert. Sie könnten also in der Warteschlange stehen und denken, dass Sie berechtigt sind, ein Auto zu mieten oder in einen Zug einzusteigen, und dann, wenn Sie an der Reihe sind, feststellen, dass sich Ihre Bewertung geändert hat und Sie keines von beiden tun können.

Regierungen, große Unternehmen und lokale Behörden sammeln bereits Informationen über Sie mithilfe von Gesichtserkennungskameras, biometrischen Untersuchungen an Flughäfen, Drohnen, Überwachungsflugzeugen und sozialen Medien. Das ist der technokratische Staat in voller Fahrt. Die Verwendung eines albernen Namens oder Avatars in sozialen Medien bietet Ihnen absolut keinen Schutz. Sie wissen genau, wer „stinkyfeet of Weymouth” wirklich ist, und sie kennen den Namen, die Adresse und die Innenbeinlänge von „bumfluff from Colorado”.

Sie können Privatsphäre, Freiheit oder Rechte vergessen.

Bald werden wir alle in China leben.

Wenn eine Person in einer Familie gegen das Gesetz verstößt, wird die ganze Familie bestraft.

Die aktive Teilnahme an einer religiösen Zeremonie wird mit einer Strafe geahndet. Sie können beispielsweise in ein Bildungs- und Ausbildungszentrum geschickt werden, in dem die Insassen politische Propaganda lernen.

Jedes Mal, wenn Sie online Informationen preisgeben, speichern sie Informationen über Sie, Ihre Ansichten, Ihre Persönlichkeit und so weiter. Bislang nutzen weltweit rund 4,5 Milliarden Menschen das Internet, und die meisten haben Konten in sozialen Medien.

Und es gibt in Wahrheit so viele Möglichkeiten, wie Ihre soziale Kreditwürdigkeit negativ beeinflusst werden kann.

All dies wird als Social Engineering bezeichnet. Politiker versuchen dies seit vielen Jahren, denn wenn es funktioniert, was es auch tut, gibt es ihnen die vollständige Kontrolle über die Bevölkerung. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Opposition oder Kritik machen.

In China werden Bürger, die „Gutes” für den Staat und ihre Gemeinschaft tun, belohnt, indem ihre Fotos und Namen an einer lokalen Wand angebracht werden. Genau das habe ich in den 1970er Jahren in Ostdeutschland gesehen. Und damals wetteiferten die Menschen miteinander, um dem Staat zu gefallen und einen Platz an der Wand zu ergattern.

Wenn Sie wissen möchten, in welcher Art von Gesellschaft Sie und Ihre Kinder leben werden, dann schauen Sie sich das heutige China an – wo das, was die Menschen tun, sagen und denken, ständig überwacht wird.

Wir bewegen uns mit großen Schritten auf eine dystopische, digitale Diktatur zu.

Gutes Verhalten wird belohnt, schlechtes Verhalten bestraft. Aber wer definiert, was gut und was schlecht ist?

Geotracking ist heute die neue Normalität. Ihre Finanzdaten werden mit Ihrem Strafregister, Ihren akademischen Leistungen, Ihren medizinischen Daten und Ihren Einkaufsgewohnheiten kombiniert. Man beobachtet, welche Freunde Sie haben, welche Videos Sie sich ansehen, mit wem Sie sich verabreden, wen Sie heiraten oder treffen.

Das ist Big Brother auf Speed.

In der schönen neuen Welt werden diejenigen mit einer niedrigen Kreditwürdigkeit keinen Schritt mehr machen können.

Menschen, die sich gegen Korruption aussprechen oder die Propaganda hinterfragen, werden bestraft. Wenn sie mit einer Geldstrafe belegt werden, fällt diese höher aus, weil sie als „schlechte” Menschen angesehen werden.

Und all das geschieht bereits.

Computerspiele bereiten uns auf unsere Zukunft vor.

Denken Sie daran, dass ich in China komplett verboten bin, weil ich eine Kolumne für eine chinesische Zeitung geschrieben habe, die sachlich korrekte Informationen über Impfungen enthielt. Die Kolumne wurde als inakzeptabel angesehen. Meine Bücher in chinesischer Sprache wurden sofort aus dem Verkauf genommen.

Ich hinterlasse Ihnen die folgende Tatsache.

Es gibt öffentliche Toiletten in China, die Sie nicht hereinlassen, ohne zuvor Ihr Gesicht zu überprüfen und Sie zu identifizieren. Erst dann gibt die Maschine die kleine Menge Toilettenpapier aus, die Ihnen zusteht.

Wie viele Blätter werden Ihnen zugeteilt, wenn Sie eine niedrige Kreditwürdigkeit haben? Zwei? Eins? Gar keine?

Vielleicht lächeln Sie jetzt.

Aber schauen Sie mal, ob Sie in zwölf Monaten noch lächeln.