„Wir schlagen auf sie ein, wenn sie am Boden liegen“: USA und Israel bombardieren iranische Schulen und Krankenhäuser – ohne „dumme Einsatzregeln“.

Die USA und Israel bombardierten innerhalb einer Woche 20 Schulen und 13 Krankenhäuser im Iran. Kriegsminister Pete Hegseth rühmte sich damit, „Tod und Zerstörung“ entfesselt zu haben, um den Zusammenbruch herbeizuführen, und zwar ohne „dumme Einsatzregeln“.

Die Vereinigten Staaten und Israel zerstören vorsätzlich zivile Gebiete im Iran, indem sie Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete brutal bombardieren, um nicht nur den Staat zu zerstören, sondern auch die iranische Gesellschaft selbst zum Zusammenbruch zu bringen.

US-Kriegsminister Pete Hegseth beschrieb die Strategie der verbrannten Erde in einer Pressekonferenz im Pentagon am 4. März.

„Das sollte nie ein fairer Kampf sein, und es ist auch kein fairer Kampf. Wir schlagen auf sie ein, während sie am Boden liegen, und genau so sollte es sein“, prahlte Hegseth.

Er fügte mit Stolz hinzu, dass die USA und Israel den ganzen Tag lang „Tod und Zerstörung vom Himmel“ auf den Iran regnen ließen.

Hegseth merkte an, dass das US-Militär in den ersten vier Tagen des Krieges gegen den Iran (mit dem Namen Operation Epic Fury) „doppelt so viel Luftmacht“ eingesetzt habe wie bei der „Schock und Ehrfurcht“-Invasion des Irak im Jahr 2003.

In einer weiteren Pressekonferenz am 2. März verurteilte der US-Kriegsminister internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und erklärte: „Ungeachtet dessen, was sogenannte internationale Institutionen sagen, entfesselt Amerika die tödlichste und präziseste Luftkriegskampagne der Geschichte.“

Hegseth prahlte damit, dass die USA ohne „dumme Einsatzregeln“ kämpfen. Seinen eigenen Angaben zufolge zielt das Pentagon gezielt auf zivile Gebiete ab und kümmert sich nicht um die Kriegsregeln.

Die USA und Israel bombardieren innerhalb einer Woche 20 Schulen und 13 Krankenhäuser im Iran.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bombardierten die USA und Israel in den ersten fünf Tagen des Krieges, den Donald Trump und Benjamin Netanjahu am 28. Februar begannen, mindestens 13 Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen im Iran.

Nach Angaben von UNICEF bombardierten Washington und Tel Aviv in der ersten Kriegswoche mindestens 20 iranische Schulen .

Sie zerstörten außerdem eine Entsalzungsanlage und entzogen damit Dutzenden iranischen Dörfern das Wasser.

Die USA und Israel töteten in der ersten Woche mehr als 1.300 Iraner . 30 % der Opfer waren Kinder.

Sowohl CNN als auch die New York Times bestätigten unabhängig voneinander, dass das US-Militär am ersten Tag des Krieges eine Grundschule in der Stadt Minab im Süden Irans bombardiert hat.

Die USA bombardierten die Schule zweimal im Abstand von 40 Minuten, um sicherzustellen, dass es keine Überlebenden gab.

Das US-Militär tötete mindestens 168 Kinder und 14 Lehrer.

Kriegsminister Hegseth veröffentlichte eine Karte der von den USA bombardierten Gebiete im Iran, und die Grundschule von Minab lag eindeutig in der Angriffszone.

Genau das meinte Hegseth, als er damit prahlte, dass das US-Imperium „sie in ihrer Notlage noch einmal trifft“, und zwar ohne „dumme Einsatzregeln“.

Das Massaker der USA und Israels ist so extrem, dass selbst einige rechtsgerichtete Medien im Westen, wie die konservative britische Zeitung The Telegraph, einräumen mussten, dass „ Teheran eine ‚Apokalypse‘ aus brennenden Krankenhäusern und unter Trümmern begrabenen Kindern ist“, da die USA und Israel gezielt zivile Gebiete bombardieren.

Die USA und Israel wollen einen gescheiterten Staat und den Zusammenbruch der iranischen Gesellschaft.

Was Washington und Tel Aviv im Iran entfesseln wollen, ist nicht nur ein Regimewechsel; es ist die Zerstörung des Staates und der Zusammenbruch der iranischen Gesellschaft.

Dies wurde von einigen israelischen Beamten in einem Bericht der Financial Times offen eingeräumt .

Die Financial Times zitierte den israelischen Verteidigungsminister Israel Katz, der erklärte, dass „jeder vom iranischen Terrorregime ernannte Führer … ein unmissverständliches Ziel für die Eliminierung sein wird“.

Tel Avivs Plan ist es, alle iranischen Führer zu töten, damit das Land nicht mehr regiert werden kann und einfach ins Chaos stürzt.

Dies wurde zudem von einem ehemaligen hochrangigen israelischen Geheimdienstmitarbeiter bestätigt.

Die Financial Times interviewte Danny Citrinowicz , der 25 Jahre lang für den israelischen Militärgeheimdienst (IDI) gearbeitet hatte und Leiter der Iran-Abteilung der Forschungs- und Analyseabteilung war.

Citrinowicz sagte gegenüber der FT, dass Israel die „totale Zerstörung dieses Regimes, der Säulen dieses Regimes, all dessen, was es zusammenhält“ anstrebe.

Der ehemalige Leiter der Iran-Analyseabteilung des israelischen Militärgeheimdienstes sagte, Tel Aviv sehe den Krieg folgendermaßen (Hervorhebung hinzugefügt):

Wenn wir einen Putsch haben können, wunderbar. Wenn wir Menschen auf die Straße bringen können, wunderbar. Wenn wir einen Bürgerkrieg haben können, wunderbar. Israel kümmert sich nicht im Geringsten um die Zukunft … [oder] die Stabilität des Iran.

Mit anderen Worten: Die USA und Israel wollen im Iran denselben Vernichtungskrieg wiederholen, den sie im Gazastreifen geführt haben und der von einer UN-Kommission als Völkermordkampagne eingestuft wurde .

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran verstößt eklatant gegen das Völkerrecht.

Es versteht sich von selbst, dass der Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht ist.

Die UNESCO, die Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, betonte, dass die Bombardierung iranischer Schulen durch die USA und Israel „eine schwere Verletzung des Schutzes darstellt, der Schulen nach dem humanitären Völkerrecht zusteht“.

Rechtsexperten haben eindeutig festgestellt, dass der Krieg zwischen den USA und Israel gegen internationales Recht verstößt . Sie wiesen zudem darauf hin, dass Washington angeblich mit Teheran in Verhandlungen stand und der Iran bereit war, erhebliche Zugeständnisse für ein Abkommen zu machen , als Trump diesen überraschenden Angriffskrieg begann und die Gespräche sabotierte.

Die renommierte juristische Fakultät der Stanford University veröffentlichte ein Interview mit dem Experten für Völkerrecht , Professor Allen Weiner, der erklärte: „Aus völkerrechtlicher Sicht ist mein Urteil, dass der Angriff ganz klar illegal war.“

Weiner wies darauf hin, dass Staaten nach internationalem Recht ein Recht auf Selbstverteidigung hätten. Der Iran habe dieses Recht ausgeübt.

Die US-amerikanischen und israelischen Regime behaupteten, sie hätten „präventive“ Angriffe auf den Iran gestartet, doch Weiner betonte, dass dies nach internationalem Recht nicht gültig sei.

Um sich auf Selbstverteidigung berufen zu können, dürfen Staaten nur dann zuschlagen, wenn sie Beweise dafür haben, dass ihnen „eine unmittelbare Angriffsgefahr droht “, argumentierte er.

Dies treffe in diesem Fall nicht zu, betonte Weiner. Der Stanford-Rechtsprofessor erklärte:

Die Annahme, dass Iran eine allgemeine Sicherheitsbedrohung für US-Interessen darstellt, begründet keine unmittelbare Angriffsgefahr . Auch die Möglichkeit, dass Iran in Zukunft Atomwaffen oder Interkontinentalraketen mit Reichweite auf US-amerikanisches Festland erlangen könnte, stellt keine unmittelbare Angriffsgefahr dar.

Der US-israelische Krieg gegen den Iran basiert auf Lügen

Sämtliche Argumente, mit denen die Trump-Regierung diesen illegalen Krieg zu rechtfertigen versucht hat, sind zusammengebrochen.

Das Pentagon räumte in einer nicht-öffentlichen Anhörung vor dem Kongress ein, dass der Iran nicht die USA und Israel als Erste angreifen werde und dass er lediglich Pläne zur Vergeltung in Selbstverteidigung habe.

Ebenso behauptete die Trump-Regierung, der Iran stehe kurz vor der Entwicklung von Atomwaffen. Auch das war falsch.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Grossi, sagte in einem Interview mit CNN ganz klar, dass der Iran nicht kurz davor stehe, Atomwaffen zu besitzen .

Dies war eine weitere Lüge, die von der US-Regierung verbreitet wurde, um einen illegalen Krieg zu rechtfertigen.

„Waren die Iraner nur noch Tage oder Wochen davon entfernt, eine [Atom-]Bombe zu bauen, eine Bombe zu besitzen?“, fragte CNN-Moderatorin Becky Anderson Grossi.

„Nein“, antwortete er unverblümt.

Der IAEA-Chef erklärte: „Wir hatten nie Informationen, die darauf hindeuteten, dass es ein strukturiertes, systematisches [iranisches] Programm zum Bau einer Atomwaffe gab.“