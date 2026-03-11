Iran greift jetzt wirtschaftliche Ziele an – Ölpreise, Lieferketten und Lebensmittel könnten unerschwinglich werden

Die Ankündigung aus Teheran markiert eine neue Phase der Eskalation im Konflikt mit den USA. Nachdem amerikanische Angriffe nach iranischer Darstellung auch ein Finanzinstitut getroffen haben, erklärte die Führung in Teheran, künftig gezielt wirtschaftliche Ziele ins Visier zu nehmen. Gleichzeitig ist die Straße von Hormus faktisch blockiert. Tanker meiden die Passage, Versicherer stufen die Region als Hochrisikogebiet ein, und die Nervosität auf den Energiemärkten wächst.

Die Straße von Hormus ist der empfindlichste Punkt der globalen Energieversorgung. Ein erheblicher Teil des weltweit gehandelten Öls und ein großer Anteil des Flüssiggases aus dem Persischen Golf passieren täglich diese schmale Meerenge zwischen Iran und Oman. Wenn dieser Korridor ausfällt oder auch nur unsicher wird, spürt das der gesamte Weltmarkt. Tanker weichen aus oder warten außerhalb der Gefahrenzone, Händler kalkulieren Risiken ein, und die Preise reagieren sofort.

Für Iran ist die Straße von Hormus seit Jahrzehnten der wichtigste strategische Hebel gegenüber militärisch überlegenen Gegnern. Das Land kann eine direkte militärische Konfrontation mit den USA kaum gewinnen. Doch es besitzt die Fähigkeit, den Verkehr im Golf massiv zu stören. Küstenraketen, Drohnen, Schnellboote und Seeminen reichen aus, um eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt in ein Hochrisikogebiet zu verwandeln. Schon die Androhung von Angriffen kann ausreichen, um den Verkehr zum Erliegen zu bringen.

Die angekündigten Angriffe auf wirtschaftliche Ziele zeigen zudem eine Verschiebung der iranischen Strategie. Der Konflikt soll nicht mehr nur auf militärischer Ebene geführt werden. Stattdessen rückt die wirtschaftliche Verwundbarkeit des Gegners in den Mittelpunkt. Banken, Infrastruktur, Energieanlagen oder Handelsschiffe werden zu möglichen Zielen. Die Botschaft lautet: Wenn iranische Einrichtungen getroffen werden, soll der wirtschaftliche Schaden für den Gegner spürbar sein.

Für die Weltwirtschaft entsteht dadurch eine gefährliche Lage. Steigende Energiepreise treffen Transport, Industrie und Landwirtschaft gleichzeitig. Höhere Kosten für Treibstoff wirken sich unmittelbar auf Lieferketten aus, während steigende Gaspreise die Stromproduktion verteuern und die Kosten vieler Industrien erhöhen. Märkte reagieren sensibel auf jede Nachricht aus der Region, weil schon kleine Störungen große Preisbewegungen auslösen können.

Besonders deutlich könnte sich der Effekt bei Lebensmitteln zeigen. Die Landwirtschaft ist stark von Energie abhängig – für Treibstoff, Bewässerung, Kühlung und vor allem für die Herstellung von Düngemitteln, deren Produktion große Mengen Erdgas benötigt. Wenn Energiepreise steigen, verteuern sich daher auch landwirtschaftliche Produktionskosten. Gleichzeitig erhöhen höhere Transportkosten die Preise entlang der gesamten Lieferkette. In der Vergangenheit führten solche Energiekrisen regelmäßig mit zeitlicher Verzögerung zu steigenden Preisen für Getreide, Fleisch und verarbeitete Lebensmittel. Für viele Länder mit hoher Importabhängigkeit könnte eine längere Störung im Persischen Golf daher schnell zu spürbaren Preissteigerungen im Supermarkt führen.

Militärisch stehen die USA und ihre Verbündeten vor einem schwierigen Dilemma. Einerseits gilt die freie Passage durch die Straße von Hormus als strategische Priorität. Andererseits ist es äußerst riskant, eine derart enge Meerenge militärisch zu sichern, wenn ein Gegner bereit ist, mit asymmetrischen Mitteln zu operieren. Selbst einzelne Drohnen oder Minen können Tankerverkehr tagelang lahmlegen. Jede militärische Eskalation erhöht zudem die Gefahr eines regionalen Flächenbrands.

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein. Sollte der Schiffsverkehr dauerhaft ausfallen oder sollten tatsächlich Tanker, Häfen oder Energieanlagen angegriffen werden, könnte der Konflikt rasch über die unmittelbare Region hinaus wirtschaftliche Auswirkungen entfalten. Märkte würden mit steigenden Preisen reagieren, Staaten müssten strategische Reserven nutzen, und politische Spannungen zwischen Energieimporteuren und Produzenten könnten zunehmen.

Noch ist offen, ob die aktuelle Entwicklung in eine längere Konfrontation mündet oder ob diplomatische Kanäle eine Deeskalation ermöglichen. Klar ist jedoch: Sobald wirtschaftliche Ziele und globale Handelsrouten in den Mittelpunkt eines Konflikts geraten, betrifft dieser nicht mehr nur die beteiligten Staaten. Dann wird aus einem regionalen Krieg ein Risiko für die Stabilität der Weltwirtschaft – und für die Preise, die Menschen weltweit täglich bezahlen.

