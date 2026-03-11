Wie Amerikas „Iran-Krieg“ die europäische Energiesicherheit gefährdet

Nach der Schließung der Straße von Hormus musste Katar die Verschiffung von Flüssiggas kürzlich einstellen. Davon betroffen sind vor allem die EU-Länder, denen inzwischen Lieferengpässe drohen.

Von Alex Männer

Im Zuge des erneut aufgeflammten Konfliktes zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran und aufgrund der massiven amerikanisch-israelischen Luftangriffe auf iranische Einrichtungen hat Teheran die Straße von Hormus Ende Februar gesperrt. Dadurch ist die Schifffahrt in dieser stark befahrenen Region seitdem eingeschränkt.

Davon betroffen ist vor allem der weltweite Handel mit Energieträgern, denn diese Meerenge gilt als eine der wichtigsten Routen für den globalen Rohstofftransport. Unter anderem wird auf diesem Schifffahrtsweg unter normalen Umständen etwa ein