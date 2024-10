Die Klopapier-Kuppel

Es stellt sich heraus, dass die eiserne Kuppel größtenteils ein Märchen ist, genau wie alles andere in Israel.

Caitlin Johnstone

Der Iran hat am Dienstag als Vergeltung für die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah und des Kommandeurs des Korps der Iranischen Revolutionsgarden, Abbas Nilforoushan, bei einem israelischen Mordanschlag in Beirut in der vergangenen Woche über hundert Raketen auf militärische Ziele in Israel abgefeuert;

Der Iran behauptet, dass 90 Prozent seiner Raketen ihr Ziel erreicht haben, eine Zahl, die weder bestätigt noch widerlegt werden kann, da das israelische Militär Informationen über Einschlagsort und Schäden zensiert. Videoaufnahmen zeigen jedoch Explosionen am Boden und Krater an der Stelle, an der die Raketen einschlugen, was bedeutet, dass sie nicht von Israels sogenanntem Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ abgefangen wurden.

Es stellt sich also heraus, dass der „Iron Dome“ größtenteils ein Märchen ist, genau wie alles andere in Israel. Die Aura der Unangreifbarkeit, die Israel seinen Feinden und seinen Bürgern zu vermitteln versucht, wurde durchbrochen, als der Welt gezeigt wurde, dass Israels Verteidigung nur gegen die selbst gebauten Raketen der palästinensischen Widerstandskämpfer wirksam ist. Der Iran hat unmissverständlich bewiesen, dass er in der Lage ist, Israel zu verletzen, wenn er es will.

Round-up of verified Iran ballistic missile strike videos:



1. A strike in Glilot, Tel Aviv, possibly near Mossad headquarters, verified by @TwistyCB (POV: 32.162814, 34.814391)pic.twitter.com/lOesMJnfar — Evan Hill (@evanhill) October 1, 2024

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagt, dass die USA mit Israel zusammenarbeiten werden, um sicherzustellen, dass der Iran „ernsthafte Konsequenzen“ für seine Angriffe zu tragen hat.

Westliche Offizielle verurteilen den iranischen Schlag vorhersehbar als „gefährliche Eskalation„, nachdem sie nichts über die schrecklichen, vom Westen unterstützten Eskalationen zu sagen hatten, die zu diesem Punkt geführt haben, wie die jahrelange Massengrausamkeit im Gazastreifen, die Invasion im Libanon oder Israels ständige Attentate in den Nachbarländern.

Nachdem er den iranischen Angriff als dreiste und inakzeptable Eskalation bezeichnet hatte, wurde der Sprecher des Außenministeriums Matthew Miller von der Presse gefragt, ob er irgendetwas, was Israel in den letzten drei Wochen getan habe, als eskalierend betrachte. Miller weigerte sich lächerlicherweise, irgendein eskalierendes Verhalten Israels anzuerkennen und sagte stattdessen, Israel habe lediglich „Dinge getan, um den Konflikt auszuweiten“, um den Terrorismus zu bekämpfen.

Seit Israels Einmarsch in den Libanon haben wir eine ähnlich bizarre Sprachgymnastik der Mainstream-Presse erlebt, wobei die Massenmedien stattdessen Ausdrücke wie „Razzien“ verwenden, „Bodenoffensive„, „Bodenoperation“ und „Israel dringt in den Libanon ein“ in ihren Schlagzeilen, um das Wort „Invasion“ zu vermeiden. Es ist dieselbe Medienklasse, die sich über Russland lustig gemacht hat, weil es seine Invasion in der Ukraine als „spezielle militärische Operation“ bezeichnete.

The word you’re looking for is “invasion.”



Israel is invading Lebanon, a sovereign country. pic.twitter.com/8fy9JLb29p — Assal Rad (@AssalRad) September 30, 2024

Das ist richtig, Kinder: Irans Angriffe „eskalieren“; Israels Angriffe „erweitern den Konflikt“. Die Angriffe des Libanon sind „Terrorismus“; Israels Angriffe sind „Selbstverteidigung“. Russland hat eine „Invasion“ gestartet; Israel hat eine „begrenzte Bodenoperation“ gestartet. Die Zerstörung des Gazastreifens ist eine „Reaktion auf den 7. Oktober“; der 7. Oktober war „unprovoziert“. Wenn ihre Leute es tun, ist es schlimm, wenn unsere Leute es tun, ist es in Ordnung.

Heuchelei ist im westlichen Imperium weitverbreitet, denn das westliche Imperium ist nicht das, was es vorgibt, zu sein. Es gibt vor, für Frieden und Stabilität zu stehen, während es in Wirklichkeit für Krieg und Herrschaft steht. Sie gibt vor, für Menschenrechte zu stehen, wenn sie in Wirklichkeit für Tyrannei und Missbrauch steht. Sie gibt vor, für Wahrheit und Gerechtigkeit zu stehen, wenn sie in Wirklichkeit für Lügen und Propaganda steht.

Das ist die Dystopie, in die wir hineingeboren wurden, und sie hat uns auf einen Weg gebracht, der sehr schlimm ist. Schnallt euch an.