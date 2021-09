Die Köpfe der Bauern zertrümmern: Ein globaler Kampf gegen die Tyrannei

Laut Reuters nahmen am 5. September mehr als 500.000 Bauern an einer Kundgebung in der Stadt Muzaffarnagar im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh teil. Hunderttausende kamen zu weiteren Kundgebungen in diesem Bundesstaat hinzu.

Rakesh Tikait, ein prominenter Bauernführer, sagte, dass dies der Protestbewegung der indischen Bauern neues Leben einhauchen würde.

Er fügte hinzu:

Wir werden unseren Protest intensivieren, indem wir in jede einzelne Stadt und Gemeinde von Uttar Pradesh gehen, um die Botschaft zu vermitteln, dass Modis Regierung bauernfeindlich ist.

Tikait ist einer der Anführer der Protestbewegung und ein Sprecher der Bharatiya Kisan Union (Indischer Bauernverband).

Seit November 2020 haben Zehntausende von Landwirten in den Außenbezirken von Delhi gegen drei neue Landwirtschaftsgesetze protestiert, die den Agrar- und Ernährungssektor faktisch in die Hände von Konzernen legen und Indien in Bezug auf die Ernährungssicherheit von den internationalen Rohstoff- und Finanzmärkten abhängig machen.

Neben den Kundgebungen in Uttar Pradesh versammelten sich kürzlich weitere Tausende von Landwirten in Karnal im Bundesstaat Haryana, um die von Modi geführte Regierung zur Aufhebung der Gesetze zu drängen.

Dieser besondere Protest war auch eine Reaktion auf die Polizeigewalt bei einer anderen Demonstration, ebenfalls in Karnal (200 km nördlich von Delhi), Ende August, als die Landwirte eine Schnellstraße blockiert hatten. Die Polizei griff sie mit Schlagstöcken an, wobei mindestens 10 Personen verletzt wurden und eine Person einen Tag später an einem Herzinfarkt starb.

In einem Video, das in den sozialen Medien auftauchte, war zu sehen, wie Ayush Sinha, ein hoher Regierungsbeamter, die Beamten dazu aufforderte, „die Köpfe der Bauern zu zerschlagen“, wenn sie die auf der Autobahn errichteten Barrikaden durchbrechen würden.

Der Ministerpräsident von Haryana, Manohar Lal Khattar, kritisierte die Wortwahl, sagte aber, dass „die Strenge beibehalten werden müsse, um Recht und Ordnung zu gewährleisten“.

Doch das ist nicht ganz richtig. Die „Strenge“ – und damit die Brutalität – muss durchgesetzt werden, um die Plünderer im Ausland zu besänftigen, die über den Köpfen kreisen und Indiens Agrar- und Ernährungssektor fest im Visier haben. So sehr die Behörden auch versuchen, sich von solchen Ausdrücken zu distanzieren – „Köpfe einschlagen“ ist genau das, was Indiens Machthaber und die milliardenschweren Eigentümer ausländischer Agrar- und Lebensmittelkonzerne verlangen.

Die Regierung muss dem globalen Agrarkapital zeigen, dass sie hart gegen die Landwirte vorgeht, um das „Marktvertrauen“ aufrechtzuerhalten und ausländische Direktinvestitionen in den Sektor anzuziehen (d. h. die Übernahme des Sektors).

Der Protest der Landwirte in Indien ist ein Kampf um das Herz und die Seele des Landes: ein Konflikt zwischen dem Lokalen und dem Globalen. Große internationale Agrarunternehmen, Einzelhändler, Händler und E-Commerce-Firmen versuchen, kleine und mittlere einheimische Erzeuger und Unternehmen zu verdrängen und den gesamten Agrar- und Lebensmittelsektor nach ihrem eigenen Bild umzustrukturieren.

Wenn Indien vor den Bedürfnissen ausländischer Agrar- und Lebensmittelkonzerne kapituliert – wofür die drei Landwirtschaftsgesetze stehen -, wird es gezwungen sein, seine Nahrungsmittelvorräte zu vernichten. Es würde sie dann mit geliehenen Mitteln auf dem offenen Markt oder mit seinen Währungsreserven kaufen.

Dieser Ansatz ist symptomatisch für das, was seit den 1990er Jahren passiert, als Indien gezwungen wurde, die neoliberale Wirtschaft zu übernehmen. Das Land ist zunehmend von ausländischen Kapitalzuflüssen abhängig geworden.

Die Politik wird von dem Bestreben bestimmt, ausländische Investitionen anzuziehen und zu halten und das „Marktvertrauen“ aufrechtzuerhalten, indem den Forderungen des internationalen Kapitals nachgegeben wird, das sich über demokratische Grundsätze und die Bedürfnisse von Hunderten Millionen einfacher Menschen hinwegsetzt.

Die Behörden wissen, dass sie gegenüber den Landwirten hart durchgreifen müssen, um der ausländischen Agrarindustrie und den Investoren im Allgemeinen ihre Entschlossenheit zu demonstrieren.

Die Bereitschaft der indischen Regierung, die Kontrolle über ihren Agrar- und Ernährungssektor abzugeben, scheint ein Sieg für die US-Außenpolitik zu sein.

Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Michael Hudson stellte 2014 fest:

Die amerikanische Außenpolitik hat sich fast immer auf Agrarexporte gestützt… Durch die Landwirtschaft und die Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung konnte die amerikanische Diplomatie den größten Teil der Dritten Welt kontrollieren. Die geopolitische Kreditvergabestrategie der Weltbank bestand darin, Länder in Nahrungsmitteldefizitgebiete zu verwandeln, indem sie sie davon überzeugte, Cash Crops – Plantagenexportpflanzen – anzubauen, anstatt sich mit ihren eigenen Nahrungsmittelpflanzen zu ernähren.

Vor dem Hintergrund der Devisenkrise Indiens in den 1990er Jahren wollten IWF und Weltbank, dass Indien Hunderte von Millionen Menschen aus der Landwirtschaft abzieht. Als Gegenleistung für Kredite in Höhe von bis zu 120 Milliarden Dollar wurde Indien angewiesen, sein staatliches Saatgutversorgungssystem abzubauen, Subventionen zu kürzen, öffentliche landwirtschaftliche Einrichtungen zu schließen und Anreize für den Anbau von Cash Crops zu schaffen, um Devisen zu verdienen.

Damit soll die Rolle des öffentlichen Sektors in der Landwirtschaft drastisch verwässert und auf einen Vermittler für privates Kapital reduziert werden, was zu einer Verfestigung der industriellen Landwirtschaft und zur Verdrängung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe führen soll.

Zertrümmerte Köpfe von Demonstranten

Ein im Dezember 2020 vom Press Trust of India veröffentlichtes Foto ist bezeichnend für das Vorgehen der indischen Regierung gegen protestierende Bauern. Es zeigt einen paramilitärisch gekleideten Sicherheitsbeamten, der einen Knüppel erhebt. Ein Ältester aus der Sikh-Gemeinde sollte die volle Wucht des Schlagstocks zu spüren bekommen.

Das „Zertrümmern der Köpfe von Landwirten“ ist jedoch symbolisch dafür, wie nahezu totalitäre „liberale Demokratien“ auf der ganzen Welt heute viele Menschen in ihrer eigenen Bevölkerung behandeln.

Das Recht, zu protestieren und sich öffentlich zu versammeln, sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung wurden in Australien ausgesetzt, das derzeit einer riesigen Strafkolonie gleicht, da die Behörden eine unsinnige „Null-Kontrollpolitik“ verfolgen.

In ganz Europa, in den USA und in Israel werden unnötige und diskriminierende „COVID-Pässe“ eingeführt, um die Bewegungsfreiheit und den Zugang zu Dienstleistungen einzuschränken. Und diejenigen, die dagegen protestieren, sehen sich oft mit einer massiven, einschüchternden Polizeipräsenz (oder tatsächlicher Polizeigewalt) und Medienhetze konfrontiert.

Auch hier müssen die Regierungen ihren milliardenschweren Herren in der Großfinanz, den Gates- und Rockefeller-Stiftungen, dem Weltwirtschaftsforum und dem gesamten Spektrum der Kräfte des militärisch-finanziellen Industriekomplexes, die hinter dem „Great Reset“, der „4. industriellen Revolution“, der „Neuen Normalität“ oder jedem anderen wohlklingenden Begriff stehen, den ihre politischen und medialen Lakaien verwenden, um die Umstrukturierung des Kapitalismus und die brutalen Auswirkungen auf die einfachen Menschen zu verschleiern, Entschlossenheit zeigen.

Auch dies ist, wie die Umstrukturierung der indischen Landwirtschaft – die die gesamte indische Bevölkerung von über 1,3 Milliarden Menschen betreffen wird – Teil einer außenpolitischen Agenda der USA, die den Interessen der anglo-amerikanischen Elite dient.

COVID hat dafür gesorgt, dass Billionen von Dollar in die Hände von Elite-Interessen gelangt sind, während den einfachen Menschen und kleinen Unternehmen Verbote und Beschränkungen auferlegt wurden. Zu den Gewinnern gehören Unternehmen wie Amazon, Big Pharma und die Tech-Giganten.

Die Verlierer waren kleine Unternehmen und der Großteil der Bevölkerung, die ihres Rechts auf Arbeit und der gesamten Palette der Bürgerrechte beraubt wurden, für die ihre Vorfahren gekämpft haben und oft gestorben sind. Wenn es eines Masterplans bedarf, um den kleinen Unternehmen zugunsten der Global Players den Todesstoß zu versetzen, dann ist es dieser.

Professor Michel Cossudovsky vom Centre for Research on Globalization sagt:

Die Finanzinstitute des globalen Geldes sind die „Gläubiger“ der in der Krise befindlichen Realwirtschaft. Die Abschottung der Weltwirtschaft hat einen Prozess der globalen Verschuldung ausgelöst. Eine in der Weltgeschichte beispiellose Billionenschwemme von Dollar-Schulden trifft gleichzeitig die Volkswirtschaften von 193 Ländern.“

Im August 2020 hieß es in einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)

„Die COVID-19-Krise hat die Volkswirtschaften und Arbeitsmärkte in allen Weltregionen schwer gestört, mit geschätzten Verlusten an Arbeitsstunden, die fast 400 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen im zweiten Quartal 2020 entsprechen, die meisten davon in Schwellen- und Entwicklungsländern.“

Zu den am stärksten gefährdeten Gruppen gehören die 1,6 Milliarden Beschäftigten in der informellen Wirtschaft, die die Hälfte der weltweiten Erwerbsbevölkerung ausmachen und in Sektoren arbeiten, in denen große Arbeitsplatzverluste zu verzeichnen sind, oder deren Einkommen durch Schließungen stark beeinträchtigt wurde. Die meisten der betroffenen Arbeitnehmer (1,25 Milliarden) sind im Einzelhandel, im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe und im verarbeitenden Gewerbe tätig. Die meisten von ihnen sind Selbstständige und arbeiten im informellen Sektor mit geringem Einkommen.

Indien war in dieser Hinsicht besonders betroffen, als die Regierung eine Sperre verhängte. Diese Politik stürzte 230 Millionen Menschen in die Armut und zerstörte das Leben und die Existenzgrundlage vieler Menschen. Ein im Mai 2021 vom Zentrum für nachhaltige Beschäftigung an der Azim Premji Universität (APU) erstellter Bericht hat aufgezeigt, dass Beschäftigung und Einkommen auch Ende 2020 noch nicht wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hatten.

Der Bericht „State of Working India 2021 – One year of Covid-19“ hebt hervor, dass fast die Hälfte der formalen Angestellten in den informellen Sektor abgewandert ist und 230 Millionen Menschen unter die nationale Armutsgrenze des Mindestlohns gefallen sind.

Schon vor der COVID erlebte Indien den längsten wirtschaftlichen Abschwung seit 1991 mit schwacher Beschäftigungsentwicklung, ungleichmäßiger Entwicklung und einer weitgehend informellen Wirtschaft. In einem kürzlich erschienenen Artikel der Research Unit for Political Economy werden die strukturellen Schwächen der Wirtschaft und die oft verzweifelte Notlage der einfachen Menschen hervorgehoben.

Um Modis Abriegelung zu überleben, nahmen die ärmsten 25 % der Haushalte das 3,8-fache ihres mittleren Einkommens als Kredit auf, während die oberen 25 % nur das 1,4-fache benötigten. Die Studie wies auf die Folgen der Schuldenfalle hin.

Sechs Monate später wurde außerdem festgestellt, dass 20 % der bedürftigen Haushalte immer noch keine Lebensmittel zu sich nehmen konnten.

Währenddessen waren die Reichen gut versorgt. Laut Left Voice:

Die Modi-Regierung hat die Pandemie in den Griff bekommen, indem sie den Profiten des Großkapitals und dem Schutz des Vermögens der Milliardäre Vorrang vor dem Schutz des Lebens und der Existenzgrundlage der Arbeiter gegeben hat.

Michel Chossudovsky sagt, dass die Regierungen jetzt unter der Kontrolle der globalen Gläubiger stehen und dass die Nach-Covid-Ära von massiven Sparmaßnahmen geprägt sein wird, einschließlich der Streichung von Arbeitnehmerleistungen und sozialen Sicherheitsnetzen. Die Gläubiger des Staates sind das große Geld, das in einem Prozess, der zur Privatisierung des Staates führen wird, den Ton angibt.

Zwischen April und Juli 2020 ist das Gesamtvermögen der Milliardäre weltweit von 8 Billionen Dollar auf mehr als 10 Billionen Dollar gestiegen. Laut Chossudovsky wird eine neue Generation von Milliardärs-Innovatoren eine entscheidende Rolle bei der Behebung der Schäden spielen, indem sie das wachsende Repertoire an neuen Technologien nutzen. Er fügt hinzu, dass die Innovatoren von morgen die Wirtschaft digitalisieren, erfrischen und revolutionieren werden: Aber, wie er anmerkt, sollten wir uns keinen Illusionen hingeben, dass diese korrupten Milliardäre verarmen.

In diesem Sinne entlarvt ein aktueller Artikel auf der Website US Right To Know die von Gates geführte Agenda für die Zukunft der Lebensmittel, die auf der Programmierung der Biologie zur Herstellung synthetischer und gentechnisch veränderter Substanzen beruht. Dieses Denken spiegelt die Programmierung von Computern in der Informationswirtschaft wider. Natürlich haben Gates und seinesgleichen die entsprechenden Verfahren und Produkte patentiert oder sind dabei, sie zu patentieren.

So ging beispielsweise Ginkgo Bioworks, ein von Gates unterstütztes Start-up-Unternehmen, das „maßgeschneiderte Organismen“ herstellt, vor kurzem im Rahmen eines 17,5-Milliarden-Dollar-Deals an die Börse. Das Unternehmen nutzt die Technologie der „Zellprogrammierung“, um Geschmacks- und Duftstoffe in kommerzielle Hefe- und Bakterienstämme einzubringen und so „natürliche“ Inhaltsstoffe wie Vitamine, Aminosäuren, Enzyme und Aromen für hochverarbeitete Lebensmittel zu erzeugen.

Ginkgo plant, bis zu 20.000 gentechnisch veränderte „Zellprogramme“ (derzeit sind es fünf) für Lebensmittel und viele andere Anwendungen zu entwickeln. Das Unternehmen plant, für die Nutzung seiner „biologischen Plattform“ Gebühren zu erheben. Seine Kunden sind nicht die Verbraucher oder Landwirte, sondern die größten Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaunternehmen der Welt.

Gates propagiert gefälschte Lebensmittel im Rahmen seiner Greenwash-Agenda. Wenn er wirklich daran interessiert ist, eine „Klimakatastrophe“ zu vermeiden, den Landwirten zu helfen oder genügend Nahrungsmittel zu produzieren, anstatt die Macht und die Kontrolle der Konzerne über unsere Nahrungsmittel zu zementieren, sollte er gemeinschaftsbasierte und geführte agrarökologische Ansätze fördern.

Das wird er aber nicht tun, denn es gibt keinen Spielraum für Patente, externe proprietäre Inputs, Kommerzialisierung und die Abhängigkeit von globalen Konzernen, die Gates in seinem Bestreben, demokratische Prozesse zu umgehen und seine Agenda durchzusetzen, als die Antwort auf alle Probleme der Menschheit sieht.

Indien sollte aufhorchen, denn das ist die Zukunft der Lebensmittel“. Wenn es den Bauern nicht gelingt, die Aufhebung der Agrargesetze zu erreichen, wird Indien wieder von Lebensmittelimporten oder von ausländischen Lebensmittelherstellern und im Labor hergestellten „Lebensmitteln“ abhängig werden. Gefälschte Lebensmittel werden die traditionelle Ernährung verdrängen, und die Anbaumethoden werden von Drohnen, gentechnisch verändertem Saatgut und Bauernhöfen ohne Landwirte bestimmt werden, was die Lebensgrundlage (und die Gesundheit) von Hunderten von Millionen Menschen zerstören wird.

Dies ist eine Zukunftsvision, die dem dystopischen Transhumanismus von Klaus Schwab (vom elitären Weltwirtschaftsforum) und dem Lockstep-Szenario der Rockefellers aus dem Jahr 2010 entstammt: gentechnisch veränderte Lebensmittel und gentechnisch veränderte Menschen, die von einer technokratischen Elite kontrolliert werden, deren Pläne durch eine stärkere Kontrolle von oben und eine autoritärere Führung umgesetzt werden.

Seit März 2020 erleben wir die strukturelle Anpassung des globalen kapitalistischen Systems und des Verhältnisses der Arbeit zu diesem System sowie den Versuch, das Denken der Menschen durch endlose Regierungs- und Medienpropaganda anzupassen.

Ob es um die indischen Bauern geht oder um die häufigen Kundgebungen und Märsche gegen Beschränkungen und COVID-Pässe in der ganzen Welt, es gibt einen gemeinsamen Feind. Und es gibt auch ein gemeinsames Ziel: Freiheit.

