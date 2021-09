Israel: Chef des Gesundheitsministeriums sagt, dass die Verbreitung des Coronavirus ein Rekordniveau erreicht hat

Wie mehr sie Impfen umso mehr verbreitet sich offensichtlich das Virus.

timesofisrael.com: Angesichts von mehr als 10.000 neu diagnostizierten Fällen erklärt Nachman Ash, habe er gehofft, dass der jüngste Abwärtstrend anhalten würde

Der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Nachman Ash, sagte am Dienstag, dass die derzeitige Welle von Coronavirus-Infektionen alles übertreffe, was bei früheren Ausbrüchen beobachtet wurde, und dass er enttäuscht sei, dass sich der jüngste Abwärtstrend umzukehren scheine.

Ash äußerte sich per Videoanruf vor dem Verfassungs-, Rechts- und Justizausschuss der Knesset, nachdem Zahlen des Gesundheitsministeriums gezeigt hatten, dass am Vortag mehr als 10.000 neue COVID-19-Fälle diagnostiziert worden waren und die Zahl der positiven Tests anstieg.

Er wies darauf hin, dass es jeden Tag durchschnittlich 8.000 Neuinfektionen gibt, mit gelegentlichen Spitzenwerten von über 10.000, und sagte: „Das ist ein Rekord, den es bei den vorherigen Wellen nicht gab“, einschließlich der massiven dritten Welle Ende letzten Jahres.

Ash äußerte sich etwas pessimistisch, stellte aber fest, dass es entgegen den Befürchtungen keinen großen Anstieg der Infektionen nach dem jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah in der vergangenen Woche oder dem Beginn des Schuljahres zu Beginn des Monats gab.

Nachdem die Zahl der täglichen Infektionen im Juni auf etwas mehr als ein Dutzend pro Tag gesunken war, kämpft Israel seit Beginn der weltweiten Pandemie mit dem Wiederauftreten von COVID-19, der vierten Infektionswelle.

„Vor einer Woche befanden wir uns in einem klaren Abwärtstrend; in den letzten Tagen haben wir diesen Rückgang gestoppt, und die Virusreproduktionszahl liegt [wieder] über 1“, sagte Ash über die so genannte R-Zahl, die angibt, wie viele Menschen jeder Virusträger infizieren wird. Werte über 1 zeigen an, dass der Ausbruch zunimmt, Werte unter 1, dass er schrumpft.

„Ich hatte gehofft, dass wir einen deutlicheren Rückgang sehen würden, aber das ist noch nicht der Fall“, sagte er.

Ash stellte fest, dass die Zahl der Schwerkranken zwischen 670 und 700 liegt. Jeden Tag erkranken 70-80 neue Patienten schwer, etwas weniger als in den letzten Wochen.

Die Zahl der Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, ist in den letzten zehn Tagen von 150 auf 190 gestiegen, während die Zahl derer, die an den kritischeren ECMO-Maschinen hängen, von 23 auf 31 gestiegen ist, sagte er.

Trotz dieser Zahlen sagte Ash, dass die Beschränkung des so genannten „Grünen Passes“ für Freibäder aufgehoben werde, auch um Eltern zu helfen, die während der Ferienzeit, wenn die Schulen geschlossen sind, nach Aktivitäten für ihre Kinder suchen. Die Ferienzeit, einschließlich des einwöchigen Sukkot-Festes, endet am 28. September.

Mit dem Grünen Pass können nur Personen, die gegen COVID-19 geimpft, von der Krankheit genesen oder kürzlich negativ auf das Virus getestet wurden, die meisten öffentlichen Einrichtungen in Gebäuden sowie überfüllte Attraktionen im Freien besuchen. Da Kinder unter 12 Jahren nicht geimpft werden dürfen, müssen sie – sofern sie älter als 3 Jahre sind – einen Virus-Schnelltest machen, um viele Freizeiteinrichtungen besuchen zu können.

Die Knesset-Sitzung wurde einberufen, um das Green-Pass-System zu diskutieren.

Der nationale Coronavirus-Zar Salman Zarka, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm, sagte, dass 50 Prozent der am Montag bestätigten Fälle Kinder waren. Er sagte, das Gesundheitsministerium gehe davon aus, dass es in Zukunft mit einer fünften Welle von Virusinfektionen konfrontiert sein werde.

Zarka sagte, das Ministerium werde sich darauf vorbereiten, indem es weiterhin das System des Grünen Passes verwende, da es dazu beitrage, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, wobei er darauf hinwies, dass es gelockert werde, wenn die Morbidität abnehme.

Am Sonntag wurden mehrere Minister vor einer Kabinettssitzung belauscht, als sie sagten, dass einige Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nur darauf abzielten, Anreize für Impfungen zu schaffen, anstatt die Morbidität zu senken. Mehr Details in der Quelle.