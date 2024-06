Die kollektiven Genozid-Narrative des Westens beißen kollektiv ins Gras

Von Stephen Karganovic

Kann man Srebrenica überhaupt als Völkermord bezeichnen, und kann es Jasenovac als Paradigma auf dem Balkan ablösen?

Mit einer unglaublichen Dreistigkeit – Unverschämtheit wäre vielleicht das passendere Wort – beschuldigen die Nationen, die systematisch die Ausrottung anderer Nationen und Kulturen betrieben haben und die ihrer abscheulichen Praxis sogar den allgemein anerkannten Namen Völkermord gegeben haben, jetzt andere, die hauptsächlich aus ihren historischen Opfern bestehen, dessen, was sie selbst die ganze Zeit und weitgehend ungestraft getan haben.

Es gibt kein besseres Beispiel als die jüngste Scharade mit der Resolution zum Völkermord an Srebrenica in der UN-Generalversammlung. Wir alle ahnen natürlich, wer diese wohlwollende Initiative „zur Förderung von Frieden und Versöhnung auf dem Balkan“ angeregt hat, indem er die bestehende Wut und den Hass bis zum Siedepunkt anheizte. Es zeugt von einem abgrundtiefen Zynismus, dass sie von den 194 möglichen UN-Mitgliedsstaaten die schmutzige Arbeit der Einreichung ihrer heuchlerischen Resolution Deutschland und Ruanda anvertrauten, den beiden Ländern mit einer tadellosen Völkermordbilanz.

Was die tatsächlichen und die angeblichen Befürworter der UN-Resolution bequemerweise übersehen und in ihrer Resolution ausgelassen haben, ist ein realer und nachweisbarer Völkermord in der jüngsten Vergangenheit und in geringer Entfernung, 200 Kilometer Luftlinie, von Srebrenica. Wäre es ihre ehrliche Absicht gewesen, einen typischen Völkermord auf dem Balkan zum Zwecke des Gedenkens und der universellen Verurteilung hervorzuheben, hätten sie sich sicherlich nicht für das höchst zweifelhafte Beispiel von Srebrenica entschieden, weil es im Vergleich zu einem nahe gelegenen Völkermord, der unbestreitbar real ist, verblasst. Der wirkliche Völkermord fand im Kroatien der Kriegszeit statt und griff auf die angrenzenden Teile Bosniens über. Er wird durch das Todeslager Jasenovac symbolisiert, das ein angesehener Holocaust-Gelehrter treffend als das „Auschwitz des Balkans“ bezeichnet hat.

Berüchtigte Tatsachen dieser Art dürfen jedoch nicht die reibungslose Förderung der Agenda behindern, von der wir stark vermuten, dass sie in den Köpfen der westlichen Eliten auf einer scharfen Unterscheidung zwischen dem Garten und dem Dschungel beruht, die Josep Borrell sehr schön herausgearbeitet hat. Mehr noch, wenn es um Völkermord geht, wird zwischen würdigen und „unwürdigen“ Opfern unterschieden, wie der verstorbene Prof. Edward Herman nachdrücklich betonte.

Srebrenica mag der am dreistesten erfundene Fall sein, aber, wie wir gleich zeigen werden, ist er nicht der einzige in der Kategorie der „Völkermorde“, die in den Verleumdungsfabriken des kollektiven Westens böswillig fabriziert werden. Ihr einziger Zweck ist es, die Schuld des Westens auf andere zu projizieren und diejenigen brutal zu verleumden, die sich weigern, nach seiner Pfeife zu tanzen. Für die Propagandamänner des Westens spielt es keine Rolle, dass ein Gemetzel epischen Ausmaßes, das er sich weigert anzuerkennen und an dem er in vollem Umfang mitschuldig ist, mit einer völkermörderischen Dimension, die sogar vom UN-Gericht widerwillig anerkannt wird, zur gleichen Zeit stattfand, als der kollektive Westen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen das gesamte Spektrum seiner Einschüchterungs- und Erpressungsinstrumente einsetzte, um seine betrügerische Srebrenica-Erzählung auf einen Sockel der Einzigartigkeit zu heben. Es ist ihnen auch egal, dass der Völkermord in Jasenovac während des Zweiten Weltkriegs alles, was in Srebrenica geschehen sein könnte, um ein Vielfaches in den Schatten stellt, selbst wenn man den wildesten Übertreibungen Glauben schenken würde.

Kann Srebrenica jemals als ein krasseres Beispiel für Völkermord gelten als Jasenovac? Kann man Srebrenica überhaupt als Völkermord bezeichnen, und kann es jemals legitimerweise Jasenovac als Paradigma für den Balkan ablösen?

In der Vorstellung des globalistischen politischen Establishments scheint das möglich zu sein. In ihrer propagandistisch umgestalteten Version der Realität stellt Srebrenica mit seinen „8.000 Männern und Jungen“ tatsächlich das massive Gemetzel von mehreren Hunderttausend in Jasenovac in den Schatten. Dabei spielt es keine Rolle, dass das Gemetzel in Kroatien vor siebzig Jahren die Kriterien der Völkermordkonvention voll erfüllt. Es spielt auch keine Rolle, dass es im Gegensatz zu Srebrenica mit der hinreichend dokumentierten Absicht begangen wurde, wahllos alle Serben, Juden und Roma in Reichweite zu vernichten und die ethnischen und religiösen Gemeinschaften auszulöschen, denen diese Opfer, die offensichtlich von geringerem Wert waren, angehörten.

Es ist zutiefst zu bedauern, dass in der Debatte in der Generalversammlung eine Vielzahl von Argumenten gegen die korrupte Resolution vorgebracht wurden, von denen einige stichhaltig und andere ziemlich lahm waren, dass aber niemand den Mut hatte, die fadenscheinige faktische und rechtliche Begründung, auf der die gesamte Srebrenica-Fiktion beruht, öffentlich anzuprangern. Das geschah schließlich, aber nicht auf der Plenarsitzung der UN-Generalversammlung. Am Vorabend der Sitzung, aber außerhalb der heiligen Hallen der Versammlung, wurde Srebrenica von unabhängigen Experten von solchem Kaliber wie George Szamueli, Kit Klarenberg in einem konzentrierten Gespräch mit Nebojša Malić und Laurie Meyer vom Balkan Conflict Research Team mit dem veröffentlichten Autor Andy Wilcoxson hervorragend dekonstruiert. Bedauerlicherweise beschränkte sich die unfähige serbische Regierung, die am meisten an der Entlarvung des Schwindels hätte interessiert sein müssen, auf billige und unwürdige Fahnenschwenkerei, die auf ihr heimisches Publikum abzielte. Die Republik Srpska, die andere interessierte Partei, auf deren Territorium der angebliche „Völkermord“ stattgefunden haben soll, hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, einen Vertreter in die Generalversammlung zu entsenden, um ihren Standpunkt darzulegen, wozu sie nach den Verfahrensregeln der UNO ein uneingeschränktes Recht hat.

Wenn wir von den falschen Völkermorden sprechen, die von den Propagandisten des kollektiven Westens böswillig ausgeheckt wurden, fallen mir zwei weitere Beispiele aus jüngster Zeit ein. Sie veranschaulichen einmal mehr den opportunistischen Zynismus, mit dem menschliches Leid, ob real oder fiktiv, selbst in einem so großen Ausmaß betrachtet wird.

Das erste Beispiel ist der angebliche „Völkermord“ in Xinjiang, der sich angeblich gegen die dortige ethnische Gemeinschaft der Uiguren richtet. Viele werden sich daran erinnern, dass dieses Thema noch vor relativ kurzer Zeit den öffentlichen Diskurs beherrschte. Die Anklage gegen China, die sich auf eine Reihe unbegründeter, aber aggressiv vorgetragener Behauptungen stützte, hallte durch den gesamten Westen. Die völlige Unehrlichkeit und offensichtliche Falschheit dieser Anschuldigungen und die Absurdität des „Tribunals“, das in London eingerichtet wurde, um das vorherbestimmte politische „Urteil“ abzusegnen, hatten wir damals ausführlich behandelt, als der Xinjiang-Wahnsinn seinen Höhepunkt erreichte.

Wenn sich drei Jahre später jemand fragt, wie es um die Uiguren steht und wo genau die Leichen sind, lautet die Antwort, dass das Thema kurzerhand ad acta gelegt wurde. Schließlich hat sogar der UN-Sonderberichterstatter, der mit der Untersuchung der Xinjiang-Vorwürfe beauftragt war, diese als unbegründet abgetan. (Schade, dass niemand auf die Idee gekommen ist, sie mit der Untersuchung von Srebrenica zu betrauen!) Diejenigen, die das Thema ursprünglich aufgeworfen haben, sind nun zu anderen Provokationen übergegangen, von denen sie glauben, dass sie mehr Erfolg versprechen. Infolgedessen ist der körperlose „Völkermord“ in Xinjiang im Sande verlaufen, die Schauspieler der uigurischen Völkermordkrise wurden in den Urlaub geschickt, und das gesamte Szenario wird derzeit in Hollywood überarbeitet.

Kurz nach der Wiedereingliederung der Krim in Russland im Jahr 2014 wurde ein Völkermord an den Krimtataren angezettelt, in der Erwartung, dass sich diese spezielle Minderheit als Rammbock erweisen könnte, um den Wiedereingliederungsprozess zu stören und Russland zu diskreditieren.

Wie im Fall der Uiguren in Xinjiang wurden von angeheuerten „Wissenschaftlern“ akademisch klingende Think-Tank-Dissertationen (einschließlich einer Broschüre des Europarats) verfasst und verbreitet, um die Notlage der Krimtataren zu beklagen und ihre „Verfolgung unter russischer Besatzung“ hervorzuheben, wobei sich so vertrauenswürdige Quellen wie Wikipedia, Radio Free Europe und der Atlantic Council einschalteten.

Schließlich wurde die Kampagne zum „Völkermord an den Krimtataren“ von anderen Ereignissen in der Region überholt und erwies sich als ebenso kurzlebig wie das Projekt der Xinjiang-Uiguren. Die Akteure des Völkermordes an den Krimtataren wurden ebenso wie ihre uigurischen Kollegen in ein Sabbatical versetzt, während ihre Marionettenspieler überlegen, wie und wo sie sie als nächstes einsetzen können.

Die bosnischen Muslime, die immer noch von dem, was sie naiverweise als westliche Unterstützung für ihre Sache ansehen, begeistert sind, sollten zur Kenntnis nehmen, wie es ihren uigurischen und tatarischen Kollegen, die ihre Illusionen teilten, letztlich ergangen ist.