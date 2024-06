China entkoppelt Wirtschaftswachstum von Umweltzerstörung: Neue Phase des ökologischen Wachstums.

Im industriellen Kernland Chinas am Jangtse stehen die Zeichen auf Wachstum ohne Umweltschäden

Das soziale und wirtschaftliche Wachstum in Chinas wichtigstem Einzugsgebiet geht nicht mehr auf Kosten der Umwelt, wie eine neue internationale Studie zeigt.

Die umfassende Untersuchung von Forschern aus China, Frankreich, den Niederlanden, Schweden, Italien, Großbritannien und Südafrika zeigt, dass es in China bereits um die Jahrhundertwende Anzeichen für eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung gab.

Mithilfe von sozioökonomischen Aufzeichnungen, Sediment-DNA-Analysen und Klimamodellen untersuchte das Team den Tai-See, auch Taihu genannt, im Jangtse-Delta, einem Delta, das staatlichen Medienberichten zufolge nur vier Prozent der Landfläche des Landes ausmacht, aber ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwirtschaftet.

“Wir präsentieren überzeugende Beweise für eine beispiellose Entkopplung von sozioökonomischem Wachstum und ökologischer Verschlechterung, insbesondere in den vergangenen zwei Jahrzehnten” im Einzugsgebiet des Taihu-Sees, schrieben die Forscher in einem Artikel, der im April in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde.

“Wir können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob diese Entkopplung in einen stabilen Zustand eingetreten ist oder gerade erst begonnen hat”, sagte Zhang Ke, Autor der Studie und Forscher am Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, in einem Interview. “Wir können die Zukunft nicht vorhersehen. Aber im Moment ist das Signal positiv.”

Taihu, Chinas drittgrößter Süßwassersee, liegt im Jangtse-Delta, “einer der am dichtesten besiedelten und am intensivsten veränderten Landschaften der Welt”, schreiben die Forscher.

“Als Vorreiter der Entwicklung Chinas hat die Region des Jangtse-Deltas einen beispiellosen sozialen Fortschritt und wirtschaftlichen Wohlstand erlebt, der mit einer kritischen Umweltzerstörung einherging”, heißt es in dem Papier.

Um das Wassereinzugsgebiet zu untersuchen, bohrten die Forscher Löcher in den Taihu-See, um Schlammkerne zu gewinnen, die sie Schicht für Schicht analysierten, um die Eigenschaften des Sees zu verschiedenen Zeiten aufzudecken.

“Organische, anorganische, lebende und unbelebte Dinge werden in Seebecken gesammelt und im Laufe der Zeit vergraben”, so Zhang, die das Team durch die Untersuchung ihres Inhalts wieder zum “Leben erwecken” konnte.

Darüber hinaus erhielten sie Informationen über die sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten in der Region durch historische Aufzeichnungen und verwendeten Modellsimulationen, um klimatische Merkmale wie Niederschlag und Temperatur zu bestimmen.

“Der Kern unserer Forschung besteht darin, die Vergangenheit zu nutzen, um die Zukunft zu verstehen”, sagt Zhang.

Das Team fand heraus, dass menschliche Aktivitäten vor den 1950er-Jahren keine langfristigen Schäden im Taihu-Becken verursachten. Zhang sagte, dies sei eine “relativ harmonische Zeit zwischen Mensch und Natur” gewesen.

Nach den 1950er-Jahren wuchsen die Bevölkerung und die Landwirtschaft Chinas “intensiv” mit einer schnellen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung, die in den 1980er-Jahren ihren Höhepunkt erreichte, sagte er.

“Typischerweise ist die sozioökonomische Entwicklung mit einem stark veränderten und verschlechterten ökologischen Zustand verbunden”, schreibt das Team in dem Artikel.

In diesem Zeitraum, so die Forscher, kam es zu einer “beispiellosen Beschleunigung der Bodenerosion, der Eutrophierung von Gewässern und der Verschlechterung von Ökosystemen”.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts kam es jedoch zu einer weiteren großen Veränderung im Taihu-Einzugsgebiet.

“Um das Jahr 2000 herum hat sich die Wirtschaft entwickelt, aber die Umwelt hat sich nicht verschlechtert, sondern in einigen Bereichen sogar verbessert”, sagt Zhang.

Ihre Untersuchungen deuteten darauf hin, dass es zwischen 2000 und 2010 ein “Entkopplungssignal” zwischen sozioökonomischem Wachstum und Umweltzerstörung gab.

Das Team beobachtete, dass in diesem Zeitraum die Algenpopulation im See zwar immer noch hoch war, aber einen rückläufigen Trend aufwies. Sie fanden auch weniger Anzeichen von Erosion und weniger pflanzliche DNA in den Bodenschichten.

Ein Bericht, der dieses Jahr von der Regierung der Provinz Jiangsu, in der Taihu liegt, veröffentlicht wurde, besagt, dass die Wasserqualität und die Algenwerte in den vergangenen 16 Jahren auf einem sicheren Niveau waren, so die Jiangsu Economic News, die zur staatlichen Xinhua Daily Group gehört.

Obwohl die rasante Umweltzerstörung in der Region zum Stillstand gekommen sei und sich sogar umzukehren beginne, werde sich das Bruttoinlandsprodukt der Region zwischen 2000 und 2020 verachtfachen, heißt es in dem Artikel.

Der Wandel der Taihu-Wasserscheide sei aufgrund der rasanten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Chinas “beispiellos”, so Zhang.

“Von der Zeit der Reform und Öffnung bis etwa zum Jahr 2000 hat China einen Industrialisierungsprozess durchlaufen, für den der Westen vielleicht hundert Jahre gebraucht hätte”, so Zhang.

Das Phänomen der Entkoppelung in dieser Region biete “nicht nur für das Jangtse-Becken, sondern auch für Regionen weltweit, die mit ähnlichen Nachhaltigkeitsherausforderungen konfrontiert sind, Lehren”, so das Team.

In einem von der Chinese Academy of Engineering im vergangenen Jahr veröffentlichten Bericht über den Index der Produktionskraft lagen die USA mit deutlichem Vorsprung an erster Stelle, während China auf Platz vier schnell zu Deutschland und Japan aufschloss. Der Abstand Chinas zu Japan verringerte sich von fast 32 Indexpunkten im Jahr 2012 auf knapp 2 Punkte im Jahr 2022.

Mithilfe der Politik sei es gelungen, die Produktion rund um das Taihu-Becken von energieintensiver und umweltschädlicher Billigindustrie auf höherwertige Produktion umzustellen, so Zhang.

Viele der wichtigsten Industriezweige des Landes sind heute im Jangtse-Delta angesiedelt, darunter Hersteller von Chips, Elektrofahrzeugen, Robotern und Batterien sowie Entwickler von Software und künstlicher Intelligenz. Laut Xinhua wird in dieser Region alle 10 Sekunden ein Fahrzeug mit neuer Energietechnologie fertiggestellt.

Zhang sagte, dass das, was die Taihu-Wasserscheide erlebt hat und erleben wird, “zumindest einige der Probleme” darstellen könnte, mit denen die Länder in Zukunft konfrontiert sein könnten. Dies könne die Region zu einem Beispiel für andere Länder machen, die ein Wirtschaftswachstum anstreben, das nicht auf Kosten der Umwelt geht.

Länder wie Deutschland und Japan haben ihre eigenen Erfahrungen mit der Entkopplung von Kohlenstoffemissionen und wirtschaftlicher Aktivität gemacht. Die Entkopplung von Emissionen und BIP-Wachstum hat in der Europäischen Union seit den 1990er-Jahren und in Japan in diesem Jahrhundert stetig zugenommen.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur hat in China in diesem Jahrzehnt ein Auseinanderdriften von Kohlenstoffemissionen und BIP-Wachstum begonnen, das bis zum Ende des Jahrzehnts zu einer Entkopplung führen könnte.