Pepe Escobar

Die Plutokratie glaubt, sie für ein Butterbrot aufkaufen zu können, während die Fliegen noch ihre Eier in die europäischen Leichen legen.

Le Petit Roi in Paris wurde bei den Europawahlen vorhersehbar vernichtend geschlagen. Er hat in einem Akt blinder und kindischer Rache an den französischen Bürgern vorgezogene Parlamentswahlen ausgerufen und die Assemblée Nationale aufgelöst, was de facto einen Angriff auf die institutionelle Demokratie in Frankreich darstellt.

Das bedeutet ohnehin nicht viel, denn die Prinzipien von “Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit” sind längst von einer extremen Oligarchie vereinnahmt worden.

Die zweite Runde dieser Neuwahlen in Frankreich findet am 7. Juli statt – fast zeitgleich mit den britischen Schnellwahlen am 11. Juli und nur wenige Tage vor der sich langsam anbahnenden urbanen Katastrophe, die die Olympischen Spiele in Paris sein werden.

In den Pariser Salons wird eifrig gerätselt, warum der kleine Rothschild-Handlanger mit dem Napoleon-Komplex jetzt alle seine Spielsachen aus dem Kinderwagen wirft, weil er nicht bekommt, was er will.

Denn was er wirklich will, ist “Kriegspräsident” zu werden – zusammen mit der Leiche im Weißen Haus, Starmer in Großbritannien, Rutte in den Niederlanden, der giftigen Medusa von der Lügen in Brüssel, Tusk in Polen, ohne sich vor dem französischen Volk verantworten zu müssen.

Es ist nahezu sicher, dass Le Petit Roi eine reale Chance hat, ein lahmer Präsident zu werden, der einem rechten Parlament gehorchen muss; Gerüchte aus dem Elysée-Palast haben bereits den Eindruck erweckt, dass er zurücktreten könnte (was später dementiert wurde). Aber wenn Le Petit Roi in den Krieg gegen Russland zieht, wird ihm kein französischer Bürger folgen, schon gar nicht die – bemitleidenswerte – französische Armee.

Aber es geht um Größeres. Nach den – vielversprechenden – spielverändernden Botschaften an die globale Mehrheit, die letzte Woche vom Forum in St. Petersburg ausgingen und die auf Offenheit und Inklusivität abzielten, hat das BRICS-10-Außenministertreffen in Nischni Nowgorod Anfang dieser Woche den Staffelstab weitergegeben.

Außenminister Lawrow hob drei wesentliche Punkte hervor:

“Die Länder des Südens wollen nicht länger von der Doppelmoral und den Launen des Westens abhängig sein”.

“Jeder weiß, dass die BRICS-Länder bereits die Lokomotive der Weltwirtschaft sind”.

“Wir haben [beim Treffen der BRICS-Finanzminister] die Notwendigkeit konsequenter Anstrengungen zur Schaffung einer neuen Weltordnung betont, in der die Gleichberechtigung unabhängiger Staaten der Schlüssel ist.

Vergleichen Sie das mit dem schrumpfenden G-7-Gipfel Ende dieser Woche in Apulien in Süditalien: das gleiche alte Lied, von einer “harten neuen Warnung” an chinesische Banken (“Machen Sie keine Geschäfte mit Russland oder sonst…!”) bis zu lautstarken Drohungen gegen die strategische Partnerschaft zwischen China und Russland.

Die Toxic Medusa selbst hat angekündigt, dass das Land 404 im Juli 1,5 Milliarden Euro aus den Erlösen der gestohlenen russischen Vermögenswerte von der EU erhalten wird, 90% davon für den Kauf von Waffen.

Der stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell – der Mann, der während der Amtszeit der Harpyie Hillary Clinton in den frühen 2010er-Jahren den gescheiterten “Pivot to Asia” erfand – hat bereits angekündigt, dass Washington chinesische Unternehmen und Banken wegen Pekings Beziehungen zum militärisch-industriellen Komplex Russlands sanktionieren werde.

Falsche Fahnen und perfekte Symmetrie

Nach verschiedenen Maßstäben wird Europa in den nächsten Monaten nicht mit einem Knall, sondern mit einem quälenden Stöhnen implodieren/explodieren. Man darf nicht vergessen, dass die vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich und Großbritannien mit dem NATO-Gipfel am 11. Juli zusammenfallen, auf dem die von der Russophobie geschürte Kriegstreiberei einen Paroxysmus erreichen wird.

Zu den möglichen Szenarien gehört eine Art False Flag, der eindeutig Russland zugeschrieben wird. Es könnte ein Franz Ferdinand-Moment sein, ein Golf von Tonkin-Moment oder sogar ein USS Maine vor dem amerikanisch-spanischen Krieg.

Tatsache ist, dass diese “Führer” der gesamten NATO und ihr kleiner MI6-Agent im verschwitzten grünen T-Shirt in Kiew nur überleben können, wenn sie einen Casus Belli fabrizieren.

Wenn das der Fall ist, kann der Termin vorverlegt werden: zwischen der zweiten Juliwoche und Ende August, spätestens in der zweiten Septemberwoche.

Im Oktober ist es zu spät: zu kurz vor den Wahlen in den USA.

Bereiten Sie sich also auf den “Sommer des gefährlichen Lebens” vor.

In der Zwischenzeit hält der Bär keinen Winterschlaf. Präsident Putin hat vor und während des Forums in St. Petersburg erklärt, wie “symmetrisch” die Antwort Moskaus auf die bereits laufenden Angriffe Kiews mit NATO-Stan-Raketen sein wird.

Es gibt drei NATO-Staaten, die Raketen mit einer Reichweite von 350 km und mehr liefern: Die USA, Großbritannien und Frankreich.

Eine “symmetrische” Antwort würde also bedeuten, dass Russland den Nationen des globalen Südens fortschrittliche Waffen zur Verfügung stellt, die in der Lage sind, den Knotenpunkten des Imperiums der Stützpunkte ernsthaften Schaden zuzufügen.

Und hier sind die Top-Kandidaten für den Erhalt dieser Waffen – wie nicht nur in den russischen Fernsehkanälen, sondern auch in den Korridoren des St. Petersburger Forums ausgiebig diskutiert wurde.

Westasien: Iran (hat sie bereits); Syrien (braucht sie dringend); Jemen; Irak (wäre für die Hashd al-Shaabi sehr hilfreich) und Libyen.

Zentral-, Nordost- und Südostasien: Afghanistan, Myanmar (beide waren in St. Petersburg vertreten) und Nordkorea.

Lateinamerika: Kuba, Venezuela und Nicaragua (man denke nur an den aktuellen russischen Vorstoß in die Karibik).

Afrika: Zentralafrikanische Republik, Kongo, Äthiopien, Somalia, Südsudan und Simbabwe (man denke nur an die jüngste Afrika-Reise von Lawrow).

Herr Zirkon lässt grüßen.

Und damit sind wir bei der heiteren Angelegenheit eines russischen Flottenverbandes in der Karibik, angeführt von der mit Hyperschallraketen bewaffneten Fregatte Admiral Gorshkov und dem Atom-U-Boot Kazan.

Der unverzichtbare Andrej Martjanow hat festgestellt, dass die “Gorshkov” 32 Onyx, Zircon, Kalibrs und Otvet an Bord hat. Das sind die modernsten und tödlichsten Marschflugkörper der Geschichte, die sich im Kampf bewährt haben. Kazan, ein SSGN der Yasen-Klasse, verfügt ebenfalls über 32 VLS und zusätzlich über 10 Torpedorohre, die nicht nur Torpedos abfeuern können.

Nun, diese Seestreitkräfte sind natürlich nicht dazu da, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Martjanow erklärt: “Beide können zwar die gesamte Ostküste der USA und Kanadas treffen, aber dafür sind sie nicht vorgesehen. Gott behüte, wenn es wirklich zu einem Dritten Weltkrieg käme, gäbe es genug Bulavas, Awangards, Sarmats und Jarses, um mit dieser schrecklichen Angelegenheit fertig zu werden. Nein, sowohl Gorschkow als auch Kazan sind hier, um zu zeigen, dass sie jedes Kampfschiff oder strategischen Marineflieger erreichen können, der militärische Kampfausrüstung von Nordamerika nach Europa transportiert, falls ein Verrückter beschließen sollte, einen konventionellen Krieg mit Russland im Jahre 404 zu überleben.

Noch interessanter ist, dass die Seestreitkräfte nach ihrem Aufenthalt in Havanna für eine Reihe von Übungen in der Karibik bleiben werden – und sie von anderen Schiffen der russischen Marine begleitet werden. Sie werden bis zum Ende des Sommers des gefährlichen Lebens in diesen Gewässern bleiben. Nur für den Fall, dass ein Verrückter auf dumme Gedanken kommt.

Unterdessen geht die mögliche Eskalation zu einem heißen Krieg in Europa unvermindert weiter, wobei die NATO mit ihrem epileptischen Haufen norwegischen Holzes mit einer unsinnigen Eskalation nach der anderen die geltenden Regeln für Stellvertreterkriege radikal verändert.

Die ukrainischen Streitkräfte (AFU) sind bereits in der Lage, über die NATO sowohl militärische als auch zivile russische Einrichtungen zu zerstören – Öllager, Flughäfen, Energieanlagen, Eisenbahnknotenpunkte und sogar Truppenkonzentrationen.

Jeder und seine Nachbarn werden “symmetrische” Antworten erwarten.

In der Praxis hat die verarmte Plutokratie, die das Sagen hat, die entscheidende Entscheidung getroffen: Europa soll in einen Krieg gegen Russland getrieben werden. Das ist der Grund für das ganze rhetorische Kabarett über ein “militärisches Schengen” und einen neuen Eisernen Vorhang von der Arktis über die baltischen Chihuahuas bis zum wütenden Polen.

Die Plutokratie glaubt tatsächlich, sie könne das Ganze später für ein Butterbrot kaufen, während die Fliegen noch Eier in die verstrahlten europäischen Kadaver legen.