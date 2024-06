Saudi-Arabiens Ausstieg aus dem Petro-Dollar: Ein Paradigmenwechsel im globalen Finanzsystem

Die wichtige Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, wird es Saudi-Arabien ermöglichen, Öl und andere Waren in verschiedenen Währungen zu verkaufen, darunter der chinesische RMB, Euro, Yen und Yuan, anstatt ausschließlich in US-Dollar. Ferner kann auch die mögliche Verwendung digitaler Währungen wie Bitcoin in Betracht gezogen werden.

Die Finanzwelt steht möglicherweise vor großen finanziellen Umwälzungen, nachdem Saudi-Arabien beschlossen hat, sein seit 80 Jahren bestehendes Petro-Dollar-Abkommen mit den Vereinigten Staaten nicht zu verlängern. Das Abkommen, das am Sonntag, den 9. Juni auslief, war ein Eckpfeiler der globalen wirtschaftlichen Dominanz der Vereinigten Staaten.

Das ursprünglich am 8. Juni 1974 unterzeichnete Abkommen schuf zwei gemeinsame Kommissionen, eine für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und eine für die militärischen Bedürfnisse Saudi-Arabiens. Damals hieß es, dies sei der Beginn einer Ära der engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, sagt Katja Hamilton von BizCommunity.

Amerikanische Beamte zeigten sich damals optimistisch, dass das Abkommen Saudi-Arabien dazu bewegen würde, seine Ölproduktion zu erhöhen. Sie sahen darin auch ein Modell für die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Washington und anderen arabischen Ländern.

Die wichtige Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, wird es Saudi-Arabien ermöglichen, Öl und andere Waren in verschiedenen Währungen zu verkaufen, einschließlich des chinesischen RMB, des Euro, des Yen und des Yuan, anstatt ausschließlich in US-Dollar. Ferner kann auch die mögliche Verwendung digitaler Währungen wie Bitcoin in Betracht gezogen werden.

Diese jüngste Entwicklung stellt eine deutliche Abkehr vom Petrodollar-System dar, das 1972 eingeführt wurde, als die USA ihre Währung vom Gold abkoppelten, und dürfte die weltweite Abkehr vom US-Dollar beschleunigen.

Grenzüberschreitende CBDC-Transaktionen

Vor kurzem hat Saudi-Arabien seine Teilnahme am mBridge-Projekt angekündigt, das eine von mehreren Zentral- und Geschäftsbanken gemeinsam genutzte Plattform für digitale Währungen (CBDC) erforscht. Die Plattform basiert auf der Distributed Ledger Technology (DLT) und ermöglicht sofortige grenzüberschreitende Zahlungsabwicklungen und Devisentransaktionen.

Das Projekt hat mehr als 26 Mitglieder mit Beobachterstatus, darunter die südafrikanische Zentralbank, die in diesem Monat grünes Licht als Mitglied erhalten hat.

Die bekanntesten Mitglieder von mBridge sind die Bank of Israel, die Bank of Namibia, die Banque de France, die Zentralbank von Bahrain, die Zentralbank von Ägypten, die Zentralbank von Jordanien, die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds, die Federal Reserve Bank of New York, die Reserve Bank of Australia und die Weltbank.

Gleichzeitig hat der Lenkungsausschuss des Projekts einen maßgeschneiderten administrativen und rechtlichen Rahmen geschaffen, einschließlich eines Regelwerks, das auf den einzigartigen dezentralen Charakter der Plattform zugeschnitten ist.

Entwicklung des mBridge-Projekts

Das mBridge-Projekt ist das Ergebnis einer umfassenden Zusammenarbeit, die 2021 zwischen dem BIZ Innovation Hub, der Bank of Thailand, der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate, dem Digital Currency Institute der People’s Bank of China und der Hong Kong Monetary Authority begann.

Im Jahr 2022 wurde ein Pilotprojekt mit realen Werttransaktionen durchgeführt. Seitdem hat das mBridge-Projektteam untersucht, ob der Prototyp der Plattform zu einem Minimum Viable Product (MVP) weiterentwickelt werden kann – ein Stadium, das nun erreicht ist.

Mit dem Eintritt in die MVP-Phase lädt das mBridge-Projekt jetzt private Unternehmen ein, neue Lösungen und Anwendungsfälle vorzuschlagen, die zur Weiterentwicklung der Plattform beitragen und ihr volles Potenzial aufzeigen können.