Die kommende „Build Back Better“-Welt

Doppelt oder nichts

Heute gibt es viel zu berichten, aber fangen wir mit der Inflation an. In der Michigan-Umfrage zur Verbraucherstimmung vom Freitag stieg die Schlagzeile auf 86,4 von 82,9, weil die Erwartungen von 78,8 auf 83,8 sprangen, während die aktuellen Bedingungen fielen; und die 1-Jahres-Inflationserwartungen fielen von 4,6 % zurück auf 4,0 % und die 5-Jahres-Inflation von 3,0 % auf 2,8 %, selbst als die Sub-Indizes „guter Zeitpunkt für den Kauf eines Hauses oder Autos“ aufgrund der Inflation in diesen Bereichen zusammenbrachen. Vielleicht verfolgen alle Befragten aufmerksam den Holzmarkt, wo die Preise purzeln; oder sie begreifen instinktiv, dass hohe Preise die Nachfrage zerstören; in diesem Fall ist alles „vergänglich“. Wie die betäubungslose Zahnmedizin?

Währenddessen gab es in China am Freitag auch wichtige Inflationsnachrichten. Bloomberg meldete „China Turns to Its Huge Commodity Reserves in Bid to Tame Prices“ (China wendet sich seinen riesigen Rohstoffreserven zu, um die Preise zu zähmen) und betonte, dass Peking seine Bestände an Rohstoffen – von weich bis hart – nutzen wird, um die Preise zu deckeln, angefangen bei Aluminium, Kohle, Kupfer und Zink. China hat auch erklärt, dass es ein temporäres Reservesystem für Schweinefleisch einrichten wird, um dieses Schlüssel-„P“ im Verbraucherpreisindex – zusammen mit Mais, Weizen, Speiseöl und Gemüse – in Schach zu halten, so dass der Staat Vorräte anlegen kann, wenn die Inlandspreise „übermäßig“ fallen, und verkaufen kann, wenn die Preise zu hoch steigen. Kurz gesagt, China versucht effektiv, als globaler Preissetzer von Rohstoffen zu agieren, um die Inflation in Schach zu halten.

Doch Rohstoffe unterliegen der globalen Nachfrage und werden in USD und nicht in CNY gepreist! Vor dem Hintergrund einer allgemeinen Trendwende bei den globalen Rohstoffpreisen deutet die Freigabe chinesischer Aktien, nachdem sie die Spekulanten gegeißelt hat, auf einen weiteren kurzfristigen Rückgang hin. Solche Stabilisierungsprogramme können jedoch nur dann langfristig funktionieren, wenn China genügend Reserven im Verhältnis zur Nachfrage der restlichen Welt hat und nicht nur der eigenen. Es ist vergleichbar mit dem Verkauf von Devisenreserven, um eine überbewertete Währung zu einem Zielkurs zu stützen: Das funktioniert eine Zeit lang gut – aber selbst die größten Reserven halten nicht lange, wenn der gesamte Weltmarkt in die entgegengesetzte Richtung tendiert. Und während man den Devisenmarkt und die Kapitalströme notfalls abriegeln kann, ist das bei Nahrungsmitteln oder Rohstoffen nicht möglich. Kurz gesagt: Wenn die globale Nachfrage nicht nachlässt, dann besteht die Gefahr, dass sich der chinesische Preisdruck verdoppelt.

Hier zeigt sich eine unbequeme Wahrheit. Unter der Trump-Präsidentschaft erkannte man in China seine strategische Verwundbarkeit gegenüber der „knappen“ USD-Liquidität durch die Präsidentschaft und die USTR (Zölle), die Fed (Zinserhöhungen und indirekter Zugang zu Swap-Linien) und das Finanzministerium (Sanktionen). Wie wir jetzt sehen, bietet selbst eine ultralockere Fed – die Präsidentschaft, der USTR und das Finanzministerium bleiben unverändert – ihre eigenen Probleme: Zu viele Dollars können, wenn sie die Rohstoffpreise in die Höhe treiben, genauso destabilisierend sein wie zu wenige.

In diesem Sinne, hinüber zum G7-Gipfel. Schlagzeilen machten die Pläne, der Welt 1 Milliarde Dosen Impfstoff zu spenden – was nur zeigt, dass die meisten Journalisten nicht zählen können und den ehemaligen britischen Premierminister Gordon Brown bitten müssen, es für sie zu tun, denn die Ex-G7-Bevölkerung beträgt etwa 7 Milliarden, und die angebotenen Dosen decken nur 500 Millionen ab. Kurz gesagt, das globale Covid-Problem und das Risiko, dass neue, gefährlichere Stämme auftauchen, wird weiter bestehen – und wir brauchen viel mehr als das Doppelte dieses Versprechens, um uns über die globalen Aussichten keine Sorgen mehr zu machen.

Andere Schlagzeilen konzentrierten sich darauf, wie sich die G7 hinter den Vorstoß des Weißen Hauses für eine aggressivere Haltung gegenüber China gestellt hatte, im Einklang mit dessen „Demokratien gegen Autokratien“-Rhetorik. Der eigentliche Wortlaut der G7-Erklärung zu China (implizit und explizit) unterschied sich nicht wirklich von dem der vergangenen Jahre. Es gab jedoch ein paar wichtige Punkte, die darauf hindeuten, dass die G7 sich verdoppeln und nicht aufgeben wird, wenn es sie gibt:

Forderte eine ungehinderte, transparente, von der WHO geleitete Untersuchung der Ursprünge von Covid-19, was, wie viele Beobachter anmerken, höchstwahrscheinlich nie passieren wird – was also dann als Reaktion?

Versprechen, dass bis Oktober 2021 Schritte unternommen werden, um Waren, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden, aus den Lieferketten zu entfernen. Hier werden zwar keine Namen genannt, aber jeder weiß, wer damit gemeint ist – und nur wenige sind sich bewusst, wie störend dies für die bereits angespannten Lieferketten sein wird, wenn es umgesetzt wird;

Ein grünes, inklusives „Build Back Better World“ (B3W) Angebot, um ein globales Infrastrukturdefizit von 40 Billionen Dollar zu überbrücken (was laut Premierminister Johnson „geschlechtsneutrale“ und „feminine“ Bauweise beinhaltet, wobei er seinen üblichen Job macht, nach trendigen Memen zu greifen wie ein Ertrinkender nach Treibgut). Entscheidend ist, dass B3W mit seiner „inklusiven“ Definition nicht bedeuten kann, dass die Früchte der neuen grünen Industrien nur in China geerntet und von dort in den Westen exportiert werden dürfen;

Es gab das Versprechen einer (anfänglichen?) 100-Milliarden-Dollar-Alternative zu Chinas Belt and Road Initiative (BRI). Details fehlen natürlich, aber es ist ein riesiger geostrategischer Schritt nach vorne – und einer, der bereits im März 2017 vorhergesagt wurde („One Belt, One Road?“). Erwarten Sie, dass Weltbank/IMF Green Loans in den Schwellenländern Investitionen des Privatsektors ankurbeln, die eine Infrastruktur aufbauen, die wichtige grüne Ressourcen und Logistik in Richtung der G7 und nicht nach China fließen lässt; und

Erwarten Sie, dass sich die NATO am Schutz dieser neuen globalen „grünen“ strategischen Mission beteiligt. Und es ist die NATO, die Präsident Biden heute anführt.

Natürlich reagierte China säuerlich und behauptete, dass die Zeiten, in denen globale Entscheidungen von einer kleinen Gruppe von Ländern diktiert wurden, längst vorbei seien: und vor Bidens Treffen am Rande des Treffens mit dem NATO-Verbündeten, dem türkischen Präsidenten Erdogan, erhöhte Peking die Devisen-Swap-Linie der PBOC, die Ankara genießt, von 2,4 Mrd. Dollar auf 6,0 Mrd. Dollar.

Möglicherweise wird der Westen nun aber auch globales Bargeld wie Bonbons verteilen, was seine Zentralbanken schließlich schon seit Jahren tun, und zwar mit wenig geostrategischem oder geoökonomischem Nutzen. Was meinen Sie, was das für die globale Rohstoffnachfrage bedeuten wird, oder für die Versuche eines einzelnen Landes, sie zu begrenzen, egal wie groß es ist?

Apropos große Länder: Nachdem Präsident Biden heute die NATO besucht und diplomatisch dasselbe gesagt hat wie die Präsidenten Obama und Trump vor ihm – dass Freiheit nicht frei ist (auch nicht der freie Handel) – reist er am Mittwoch nach Genf, um sich mit dem russischen Präsidenten Putin zu treffen. Etwas rätselhaft ist, dass Biden gerade erklärte, er glaube, dass die USA und Russland bei Covid, Cyber-Kriminalität und Konflikten zusammenarbeiten können. Das tun sie bereits – nur auf entgegengesetzten Seiten.

Natürlich ist der Mittwoch derselbe Tag wie die Juni-Sitzung der US-Notenbank (siehe hier unsere Vorschau) und ihre neueste Runde der Punkte-Plotterie, bei der wir sehen werden, ob es 2023 oder 2024 ist, bevor eine neue Front an den Märkten eröffnet wird. Der springende Punkt ist jedoch, dass diese kleinen Punkte jetzt so untrennbar mit größeren geostrategischen Fragen verbunden sind wie die hölzernen Darstellungen von Flugzeugen, die von Mitarbeitern in WW2-Filmen mit Stöcken über Landkarten geschoben werden.