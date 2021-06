Berater des russischen Präsidenten informiert was am Treffen zwischen Putin und Biden geplant ist

tass.com: Die Präsidenten Wladimir Putin von Russland und Joe Biden von den Vereinigten Staaten werden bei einem Treffen in Genf am 16. Juni fast alle Probleme besprechen, die sowohl Moskau als auch Washington betreffen, einschließlich ungelöster bilateraler Fragen, strategischer Stabilität und regionaler Konflikte, sagte Kreml-Aide Juri Uschakow gegenüber Reportern.

„Fast alle Themen, die sowohl die Vereinigten Staaten als auch uns betreffen, stehen in der endgültigen Fassung [der Tagesordnung]“, betonte er. Dazu gehören insbesondere „die aktuelle Situation in den russisch-amerikanischen Beziehungen und ihre Zukunftsaussichten, wichtige Fragen der strategischen Stabilität und der Cybersicherheit“, sagte Uschakow und fügte hinzu: „Natürlich werden auch spezifische bilaterale Fragen, die Lösungen erfordern, diskutiert werden.“

Darüber hinaus werden auch „Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, des Klimas, der Arktis und des Kampfes gegen die Coronavirus-Pandemie“ angesprochen werden. Der russische Berater des Präsidenten gab an, dass die Themen in dieser Reihenfolge besprochen werden sollen, obwohl die Präsidenten „die Tagesordnung vollständig ändern und mit der Diskussion einer anderen Angelegenheit beginnen können.“

„Zum Nachtisch wird es regionale Themen geben, einschließlich der Situation im Nahen Osten, Syrien, Libyen, Afghanistan, Berg-Karabach, auf der koreanischen Halbinsel und rund um das Iran-Atomabkommen. Und natürlich auch die Ukraine. Es können auch andere Themen angesprochen werden, die Präsidenten können jedes beliebige Thema zur Sprache bringen, niemandem kann das Recht verwehrt werden, das zu tun, und die Diskussionen werden auch Themen umfassen, die nicht im Voraus vereinbart wurden und nicht in der Tagesordnung enthalten sind“, sagte Uschakow. Er betonte, dass der russischen Delegation der Sondergesandte des Präsidenten für Syrien Alexander Lawrentjew und der stellvertretende Stabschef des russischen Präsidialamtes Dmitrij Kosak angehören. „Das deutet darauf hin, dass die Ukraine und Syrien zu den Themen gehören werden, die die Präsidenten ansprechen werden“, bemerkte Uschakow.

Laut dem russischen Präsidentenberater haben die Parteien „hart gearbeitet“, um die Agenda des Gipfels zu entwickeln. „Es gab natürlich einige Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten, aber wir haben ziemlich schnell ein gemeinsames Verständnis über das Format des Treffens sowie über die Themen, die besprochen werden sollen, erreicht. Es ist das Einfachste, sich auf die Tagesordnung zu einigen und darauf, wer anwesend sein wird. Alles andere ist viel komplizierter“, betonte der Kreml-Berater.

Auf die Frage, ob die Situation um den Blogger Alexej Nawalny auf dem Gipfel diskutiert werden könnte, bekräftigte Uschakow: „Die Präsidenten können jedes Thema ansprechen.“ „Wir verstehen, dass die Vereinigten Staaten dieses Thema wahrscheinlich ansprechen werden. Es hat viele Signale in dieser Hinsicht gegeben, auch aus Großbritannien und Brüssel. Sie werden es auf jeden Fall zur Sprache bringen“, sagte der russische Berater des Präsidenten. In gleicher Weise antwortete er auf die Frage, ob die Situation in Weißrussland besprochen werden würde. „Auch hier schließe ich nicht aus, dass die Amerikaner dieses Thema ansprechen werden, vor allem, weil sie das alles mit der NATO und der EU besprochen haben“, bemerkte der Kreml-Berater.

Laut Uschakow gibt es eine Menge bilateraler Themen, „die vor allem die Aktivitäten der diplomatischen Vertretungen beider Länder und andere Dinge betreffen… einschließlich der Tatsache, dass die Amerikaner unsere [Bürger] überall auf der Welt ergreifen.“ „Seit 2014 haben die Amerikaner eine Menge von Sanktionen verhängt und verschiedene ungerechtfertigte Schritte in Bezug auf die Aktivitäten der diplomatischen Vertretungen unternommen“, sagte der Kreml-Berater.

Am 2. September 2017 schloss die US-Regierung im Rahmen der Sanktionen gegen Russland das russische Generalkonsulat in San Francisco, die russische Handelsvertretung in Washington und deren Niederlassung in New York. Das Konsulat und die Handelsvertretung sind Russlands Staatseigentum und haben diplomatische Immunität. Am 26. März 2018 gab Washington bekannt, dass das russische Konsulat in Seattle geschlossen wurde.