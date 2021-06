Warum Länder kollabieren

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Dmitry Orlov und Wladimir Putin glauben, dass die USA scheitern, weil die US-Regierung, in Putins Worten, „trittsichere Schritte direkt auf dem Weg der Sowjetunion macht.“

Diese Schritte sind, in Orlovs Worten: „exorbitante Verschuldung, Probleme im Energiesektor und unreformierbare politische Systeme, die in Korruption versinken und deren Eliten in ihrem Allmachtsgefühl wahnhaft sind. Und jetzt kommt eine wirklich unheimliche Analogie: Das Pulverfass, das unter der UdSSR explodierte, war ethnischer Nationalismus und Separatismus; und das Pulverfass, das derzeit unter den USA explodiert, ist „wacher“ (Anti-)Rassismus: eine andere Art von ethnischem Faschismus, aber mit amerikanischen Merkmalen.“

Ich bestreite nicht, dass diese Probleme die Sowjetunion geplagt haben und die USA heute plagen. Gewiss, solche Probleme könnten, wenn sie nicht erfolgreich bewältigt werden, zum Scheitern führen. Meiner Ansicht nach ist die Sowjetunion jedoch zusammengebrochen, weil das Glaubenssystem zusammengebrochen ist. Die Vereinigten oder Unvereinigten Staaten kollabieren aus demselben Grund, wie die gesamte westliche Welt. Ob sich auch Russland diesem Zusammenbruch anschließt, bleibt abzuwarten.

Die Sowjetunion brach zusammen, weil der Kommunismus nicht den versprochenen Überfluss oder die Freiheit brachte und frustrierte kommunistische Reformer das System leid waren. Dissidenten wurden bestraft, manchmal hart, und Propaganda wurde benutzt, um das Narrativ zu kontrollieren, wie es heute in den USA benutzt wird. Die verbliebenen Fäden des Glaubens wurden abgeschnitten, als Hardliner in der Kommunistischen Partei Präsident Gorbatschow unter Hausarrest stellten.

In der westlichen Welt ist die Zerstörung des Glaubens schon seit vielen Jahrzehnten im Gange. Der französische Schriftsteller Jean Raspail hat den Zusammenbruch des westlichen Glaubens und seine Folgen in seinem Roman „Das Lager der Heiligen“ vor 48 Jahren, 1973, festgehalten. Der Zusammenbruch ist heute deutlich sichtbar. Die Franzosen, die Deutschen, die Briten, die Skandinavier können sich nicht gegen die dunkelhäutigen Einwanderer wehren, die mit dem Islam das westliche Christentum endgültig erobern.

Der Glaube der Deutschen an sich selbst und ihr Land wurde durch die amerikanische Kontrolle über ihr Bildungssystem seit 1945 zerstört. Die Deutschen werden mit dem Glauben indoktriniert, dass ihr Land schändlich ist, verantwortlich für abscheuliche Taten, die vom deutschen Volk unterstützt werden. Jede Manifestation von deutschem Stolz oder jede Verteidigung der deutschen Ethnie gegen Einwanderer wird als Manifestation des Nazismus behandelt.

In Großbritannien haben verschiedene Intellektuelle und Universitätsprofessoren die Briten für ihren Kolonialismus verdammt. Generation für Generation hat der Angriff den Glauben der Briten an ihr Land ausgehöhlt. Heute fühlen sich „die wenigen Privilegierten“, die Studenten am Magdalen College der Universität Oxford, mit einem Porträt von Königin Elisabeth in ihrem Gemeinschaftsraum „unwohl“ und haben das Bild der Königin von England aus ihrer Gegenwart entfernt. Ganz offensichtlich ist die Abgrenzung der wenigen Privilegierten von ihrem Land extrem. Wie müssen sich die „down and out“ fühlen?

In Frankreich ist die einzige Politikerin, die die französische Ethnie repräsentiert, Marine Le Pen, aber die französischen Ethnien werden nicht die einzige Politikerin wählen, die an einen französischen Nationalstaat auf der Grundlage der französischen Ethnie glaubt. Wenn das Establishment nicht versucht, sie zu verhaften, nennen sie sie einen Nazi. Wenn man also Franzose ist und für das französische Volk eintritt, ist man ein Nazi. Wenn Patriotismus noch existiert, wurde er aus der Assoziation mit der französischen Ethnie entfernt.

In den jetzt völlig uneinigen Staaten, die nicht in Nord und Süd, sondern in Rot und Blau gespalten sind, werden in den blauen Staaten weiße Amerikaner als systemische rassistische Unterdrücker der Schwarzen und Täter des Völkermords an den Ureinwohnern angesehen. Es wird viel von Wiedergutmachung gesprochen, aber die Betonung liegt jetzt auf der Beseitigung des „Weißseins“. Für die Extremisten bedeutet dies, die Weißen auszulöschen. Sie können den Geschmack hier lesen: Für andere bedeutet es, die westliche Kultur zu eliminieren.

Black-Studies-Programme an amerikanischen Universitäten und alle öffentlichen Schulsysteme der blauen Bundesstaaten und einige der roten Bundesstaaten, obwohl die roten Bundesstaaten dagegen vorgehen, lehren, dass weiße Menschen von Natur aus rassistisch sind und „People of Color“ von Natur aus unterdrücken. Der Effekt dieser Lehre ist, Hass auf Weiße seitens der „People of Color“ zu erzeugen und gleichzeitig das Vertrauen der weißen Amerikaner zu zerstören, sich gegen Anschuldigungen, Strafen und Gewalt zu wehren. Die Erscheinungsformen der Angriffe auf weiße Amerikaner sind überall. In der Tat, wir ertrinken in ihnen. Dennoch gibt es keine öffentliche oder politische Diskussion über die offizielle Dämonisierung der weißen Amerikaner, die als offizielle Politik der Demokratischen Partei umgesetzt wird.

Wie in Raspails Roman der Angriff auf die französischen Nationalisten von den Franzosen selbst angeführt wurde, so werden in den Vereinigten Staaten die heftigen dämonisierenden Angriffe auf weiße Amerikaner von weißen amerikanischen Liberalen angeführt. Selbstverleugnung durch Weiße ist die Regel in der westlichen Welt.

In Neuseeland gab es oder wird es bald eine Abstimmung geben, sich selbst zu enteignen und einen Teil des Landes, das die Neuseeländer aufgebaut haben, an die Nachkommen der ursprünglichen Ureinwohner zu übergeben. Ähnliche Absichten gibt es in Australien und Kanada. Die Deutschen zahlen seit Jahren Milliarden von Dollars an die „Nachfahren des Holocausts“.

Sogar das US-Militär wird darauf programmiert, vermeintlich rassistische Einstellungen gegenüber People of Color auszusortieren. Wenn weiße US-Soldaten schuldig sind, Schwarze zu unterdrücken, sind sie auch schuldig, Araber und Asiaten zu unterdrücken. Wie können dann US-Truppen im Nahen Osten oder gegen China kämpfen? Wenn Schwarze unterdrückt wurden, dann haben die USA auch Farbige in den arabischen Ländern unterdrückt, die sie 20 Jahre lang bombardiert und überfallen haben. Wird das US-Militär so konditioniert, dass es nur gegen Weiße kämpfen kann? Sind die US-Sanktionen gegen China, Nordkorea und den Iran rassistisch?

Wird sich die Selbstverleugnung auf Russland und China ausweiten? Beide sind verwundbar. Beide haben dummerweise den westlichen Einfluss willkommen geheißen und haben eine professorale Klasse von Akademikern, die vom westlichen Denken durchdrungen sind. Denken Sie an die Unterdrückung unter Stalin, die Kulaken und so weiter, den Gulag, die Hinrichtungen von „Volksfeinden“. Denken Sie an Mao und all jene, die er eliminierte. Und an Pol Pot.

Ist die Antwort, dass Klassenunterdrückung OK ist, aber nicht Rassenunterdrückung?

In Nordamerika war niemand, der heute lebt, ein Sklave oder besaß einen Sklaven. In Nordamerika endete die Sklaverei vor 156 Jahren. Wenn amerikanische Weiße einen Preis für etwas zahlen müssen, was lange vor ihrer Zeit geschah, wie weit zurück und wie breit angelegt sollen die Strafen sein? Was schuldet die Türkei den Nachfahren von Byzanz? Was schulden die Nachfahren der Barbary-Piraten den Nachfahren der Amerikaner, die sie versklavten? Was müssen Nachfahren von Muslimen, die italienische Küstenstädte wegen Sklaven überfallen haben, an Nachfahren der Sklaven zahlen? Welche Entschädigung muss Israel für den Raub Palästinas an die Palästinenser leisten? Was müssen die Nachfahren der Normannen den Nachfahren der Angelsachsen für die Eroberung Englands zahlen?

Was schulden die schwarzen Einwohner von Benin, dem früheren Dahomey, den Nachfahren der schwarzen Sklaven, die Dahomey in die Sklaverei verkaufte?

Schwarzafrikaner waren die Hauptstütze des Sklavenhandels:

„Der atlantische Sklavenhandel erreichte seinen Höhepunkt im späten 18. Jahrhundert, als die größte Anzahl von Sklaven auf Raubzügen ins Innere Westafrikas erbeutet wurde. Diese Expeditionen wurden typischerweise von afrikanischen Staaten durchgeführt, wie dem Bono-Staat, dem Oyo-Reich (Yoruba), dem Kong-Reich, dem Königreich Benin, dem Imamat von Futa Jallon, dem Imamat von Futa Toro, dem Königreich Koya, dem Königreich Khasso, dem Königreich Kaabu, der Fante-Konföderation, der Ashanti-Konföderation, der Aro-Konföderation und dem Königreich Dahomey.“[43][44] Die Europäer drangen nur selten in das Innere Afrikas ein, da sie Angst vor Krankheiten hatten und zudem heftigen afrikanischen Widerstand leisteten. Die Sklaven wurden zu den Außenposten an der Küste gebracht, wo sie gegen Waren gehandelt wurden.“

„Afrikanische Staaten spielten eine Schlüsselrolle im Sklavenhandel, und die Sklaverei war unter den Afrikanern südlich der Sahara vor der Beteiligung der Araber, Berber und Europäer eine gängige Praxis. Es gab drei Arten: solche, die durch Eroberung Sklaven wurden, solche, die aufgrund unbezahlter Schulden Sklaven waren, oder solche, die von ihren Eltern als Sklaven an Stammeshäuptlinge gegeben wurden. Stammeshäuptlinge verschacherten ihre Sklaven an arabische, berberische, osmanische oder europäische Käufer für Rum, Gewürze, Stoffe oder andere Waren.[48] Der Verkauf von Gefangenen oder Gefangenen war in dieser Zeit unter Afrikanern, Türken, Berbern und Arabern weit verbreitet.“

„Die Könige von Dahomey verkauften ihre Kriegsgefangenen in die transatlantische Sklaverei, die ansonsten in einer Zeremonie, die als Jahreszoll bekannt ist, getötet wurden. Als einer der wichtigsten Sklavenstaaten Westafrikas machte sich Dahomey bei den Nachbarvölkern äußerst unbeliebt.[51][52][53] Wie das Bambara-Reich im Osten waren auch die Khasso-Königreiche wirtschaftlich stark vom Sklavenhandel abhängig. Der Status einer Familie wurde durch die Anzahl der Sklaven angezeigt, die sie besaß, was zu Kriegen führte, deren einziger Zweck es war, mehr Gefangene zu machen. Dieser Handel führte die Khasso in zunehmenden Kontakt mit den europäischen Siedlungen an der Westküste Afrikas, insbesondere mit den Franzosen.[54] Benin wurde im 16. und 17. Jahrhundert durch den Sklavenhandel mit Europa immer reicher; Sklaven aus feindlichen Staaten des Landesinneren wurden verkauft und mit holländischen und portugiesischen Schiffen nach Amerika gebracht. Die Küste der Bucht von Benin wurde bald als ‚Sklavenküste‘ bekannt.“

Laut dem Wikipedia-Eintrag „Geschichte der Sklaverei“ gibt es auch heute noch Sklaverei im modernen Nigeria, in Benin, im Sudan und in Teilen von Ghana. Dennoch konzentrieren sich „Black Studies“ und Critical Race Theory auf die Sklaverei des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten.

Mit anderen Worten: Das einzige Interesse an der Sklaverei besteht darin, sie als Waffe gegen amerikanische Weiße einzusetzen.

Sklaverei unter Schwarzafrikanern gab es lange vor dem transatlantischen Sklavenhandel. Die schwarzen Sklaven, die an Europäer verkauft wurden, wurden zuerst von anderen Schwarzen versklavt. Dennoch wird die schwarze Sklaverei den Weißen angelastet. Diese Lüge wird benutzt, um den Hass der Schwarzen auf die Weißen zu schüren und den Selbsthass der von ihrer Schuld indoktrinierten Weißen.

Offensichtlich hat diese Lüge jede Aussicht auf ein multikulturelles Amerika zerstört, das das einzige Amerika ist, an das die weißen Liberalen glauben.

Der Zweck des 1619-Projekts der New York Times und der kritischen Rassentheorie ist es, die Vereinigten Staaten zu dämonisieren und den Glauben der Bürger an ihr Land zu zerstören. Die Amerikaner machen jetzt mit sich selbst, was sie mit den Deutschen gemacht haben.