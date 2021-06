Wie die Tech-Giganten für den Sicherheitsstaat arbeiten

Kann das US-System der Überwachung durch Mittelsmänner mit Chinas Social-Credit-System konkurrieren?

Die Vereinigten Staaten glauben stolz an ihre Einzigartigkeit als die einzige Nation in dieser korrupten Welt, die der Freiheit ihrer Bürger verpflichtet bleibt. Dieser Glaube ist Teil des Gründungsmythos der Nation. Die Amerikaner sehen ihre Nation als ein Ideal, als ein Modell, dem alle anderen Nationen nacheifern sollten. Sie glauben weiterhin, dass ihre Regierung ihrer eigenen unangreifbaren Freiheit verpflichtet ist, selbst nach dem zunehmend sichtbaren Würgegriff des militärisch-industriellen Komplexes über alle seine Institutionen, ein Prozess, der bereits im Gange war, als Präsident Dwight Eisenhower ihn vor 60 Jahren anprangerte.

Die Übernahme wurde durch zahlreiche Ereignisse bestätigt, einschließlich einer Reihe von kostspieligen und sinnlosen Kriegen in Südostasien und im Nahen Osten. Trotz der offensichtlichen Lehren aus der jüngeren Geschichte demonstriert Washingtons politische Klasse immer wieder ihre Unfähigkeit, sich einer Politik entgegenzustellen, die zu weiteren gescheiterten Kriegen führt, oder das ständig wachsende Militärbudget einzudämmen. Es wäre zutreffender, die USA als UCA zu bezeichnen, als „United Complex of America“. Der Militarismus in Körper und Geist definiert ihre Einheit.

Als logische Folge ihrer Überzeugung, dass ihr Regierungssystem ein Ideal darstellt, dem der Rest der Welt nacheifern sollte, glauben die Amerikaner, dass alle anderen Nationen, sogar ihre westlichen Verbündeten, weniger Freiheit haben. Die Bevölkerungen dieser Nationen akzeptieren bereitwillig, von invasiven Regierungen beherrscht zu werden, die ungerechtfertigte Kontrolle über das Leben ihrer Bürger ausüben und deren Recht auf das Streben nach Glück einschränken.

Schließlich rühmt sich jeder von ihnen mit der einen oder anderen Form der tyrannischen Praxis, die als „sozialisierte Medizin“ bekannt ist. Die meisten von ihnen haben sogar nationale Personalausweise, Symbole für allwissende, alles kontrollierende Verwaltungen. Diese beiden Schrecken – sozialisierte Medizin und Personalausweise – definieren feige Völker, die auf ihre Grundrechte verzichtet haben (einschließlich des Rechts, sich für eine Rebellion zu bewaffnen), etwas, das die Amerikaner immer ablehnen werden.

In einem Artikel, der die komplexen Beziehungen zwischen Tech-Giganten und Strafverfolgungsbehörden aufzeigt, enthüllen drei Reporter der New York Times, wie im „Home of the Brave“ und im „Land of the Free“ die als mutig geltenden Bürger am Ende ein wahrhaft invasives System akzeptiert haben, von dem sie naiverweise glauben, es mache sie frei. Ohne ein sichtbar zentralisiertes Kontrollsystem erfinden zu müssen, hat ihre Regierung ihre Strategien zum Ausspionieren, Verwalten und, wenn nötig, zur direkten Kontrolle des Lebens ihrer Bürger perfektioniert.

Dank der Kultur der Konsumgesellschaft erwiesen sich die erdachten Methoden als einfach umsetzbar. Es beginnt mit einem sofort akzeptablen ideologischen Prinzip, das bereits für praktisch alles im American Way of Life gilt. Die mächtigste Regierung der Welt delegiert einen wichtigen Teil der Aufgabe der Kontrolle an private Unternehmen. Genauso wie die amerikanischen Auslandskriege, die einst von einer nationalen, wehrpflichtigen Armee geführt wurden, sich der Logik von Söldnerarmeen zugewandt haben, verlässt sich die US-Regierung bei der Überwachung – obwohl sie eindeutig in ihrer riesigen, zentralisierten Geheimdienstgemeinschaft und ihrem Sicherheitsstaat präsent ist – auf private Tech-Unternehmen, die die direkte Schnittstelle zu ihren Bürgern bilden. Abgelenkt durch den Glanz, den Glamour und die Werbegeschenke, die von erfolgreichen Tech-Unternehmen angeboten werden, erkennt das amerikanische Volk nicht, wie es überwacht und manipuliert wird.

Die hyperreale Illusion wird durch den Glauben der Amerikaner begünstigt, dass sie als Kunden, die die Profitabilität der Firmen ermöglichen, in guten Händen sind, weil private Unternehmen auf Profit ausgerichtet sind. Profit, so hat man ihnen beigebracht, ist die Geheimwaffe, die die unpolitische Tugend bewahrt. Die Amerikaner haben das Gefühl, dass sie jeden Aspekt ihres Lebens Unternehmen wie Google, Facebook, Apple, Microsoft und Amazon anvertrauen können, die keine andere politische Agenda haben, als die Grenzen der Freiheit der Bürger zu erweitern, indem sie ihnen Zugang zu Plattformen bieten, die ihnen im Gegenzug immer mehr kostenlose oder vergünstigte Waren und Dienstleistungen anbieten.

Am Beispiel von Apple hebt der Times-Artikel die Art von Zweideutigkeit hervor, die besteht, wenn politisch motivierte Autoritätspersonen diese Autorität nutzen, um nicht Menschen vorzuladen, sondern die Daten, die von den zugegebenermaßen gierigen, aber angeblich politisch neutralen Tech-Unternehmen gesammelt werden. Die Benutzer haben nichts zu befürchten, weil die Unternehmen alle Richtlinien haben, die die Vertraulichkeit der Daten ihrer Kunden schützen sollen. Das ist in ihren Verträgen festgeschrieben.

Aber in einer Welt, in der der Bevölkerung erzählt wird, dass der Terrorismus immer im Schatten lauert, müssen die Strafverfolgungsbehörden und die nationale Sicherheit manchmal auf diese Daten zugreifen. Sie nutzen das Gesetz, um ihr Ziel zu erreichen. Die Unternehmen haben, um ihren Vertrag mit den Nutzern zu respektieren, das Recht, sich zu weigern. „Aber in den meisten Fällen“, heißt es in dem Artikel, „kommen die Unternehmen den Forderungen der Strafverfolgungsbehörden nach. Und das unterstreicht eine unangenehme Wahrheit: In dem Maße, in dem ihre Produkte im Leben der Menschen immer zentraler werden, sind die größten Tech-Unternehmen der Welt zu Überwachungsvermittlern und wichtigen Partnern für die Behörden geworden, mit der Macht zu entscheiden, welche Anfragen zu honorieren und welche abzulehnen sind.“

Die heutige Definition des Daily Devil’s Dictionary:

Überwachungs-Vermittler:

Vermeintlich unbeteiligte, neutrale Zuschauer, denen die Aufgabe übertragen wurde, Daten zu horten, die bei Bedarf zur Wiederherstellung der Ordnung oder zur Erreichung anderer Ziele verwendet werden können, die für die Sicherheit der Machthaber als wesentlich erachtet werden.

Kontextuelle Anmerkung

Diese Praktiken werden nun von den Gerichten aufgedeckt. Nach dem Verständnis, das die Amerikaner von einem demokratischen System haben, das auf dem subtilen Spiel von „Checks and Balances“ basiert, werden sich Freiheit und Gerechtigkeit, selbst wenn sie in Frage gestellt werden, immer durchsetzen. Oder werden sie das? Es ist eine Sache zu wissen, wie das System konzipiert wurde. Eine andere ist zu verstehen, wie es funktioniert.

Die Reporter der Times enthüllen, dass „die Unternehmen den Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden häufiger nachkommen als nicht“. Die Anzahl dieser Anfragen „ist in den letzten Jahren auf Tausende pro Woche angestiegen.“ Bei der Analyse der Statistiken stellen sie fest, dass Apple in einem Zeitraum von sechs Monaten im Jahr 2020 zum Beispiel 238 Forderungen widersprochen hat. Das entspricht 4% der Gesamtzahl. Blindes Nachgeben gegenüber der Regierung findet also in 96% der Fälle statt. Das entspricht der gleichen Zahl für die Nichteinhaltung der eigenen Vertragsbedingungen mit ihren Kunden.

Der Generalstaatsanwalt von Präsident Joe Biden, Merrick B. Garland, rechtfertigt dieses Arrangement, nicht weil es im Gesetz begründet ist, sondern weil es das Ergebnis „einer Reihe von Richtlinien ist, die seit Jahrzehnten bestehen.“ Schieben Sie es auf die Tradition. Oder schieben Sie es lieber gar nicht darauf. Das ist das Lösegeld, das die Menschen für ihr Bedürfnis nach Sicherheit zahlen. Der Artikel beschreibt die Verwendung von „Nachrichtensperren, die die Behörden den Vorladungen auferlegt haben.“ Apple und Microsoft stimmten unter Zwang zu, diejenigen nicht zu informieren, deren Informationen ins Visier genommen wurden. „Im Fall von Apple wurde eine einjährige Nachrichtensperre dreimal erneuert.“

Historische Anmerkung

Im Jahr 2013 enthüllte Edward Snowden der Welt, dass die USA ihre eigenen Bürger ausspionieren. Der Schock von 9/11 schuf einen Zustand permanenter Paranoia, der es den Amerikanern erlaubte, jede Maßnahme zu akzeptieren, die vorgeschlagen wurde, um sie vor Terroristen zu schützen. All die Daten, die über die Bürger selbst existieren, von denen die meisten inzwischen von privaten Unternehmen generiert und gespeichert werden, können eine Rolle bei der Kontrolle ihres Verhaltens spielen. Sie helfen der Regierung, Aufruhr und Terrorismus zu erkennen. Für die Unternehmen sind sie lediglich der Schlüssel zur Erzielung von Gewinnen durch das Verstehen und Beeinflussen des Verhaltens der Verbraucher.

In den letzten Jahren haben die Medien ausgiebig über das Social Credit System berichtet, das China derzeit einführt. Es scheint mit invasiver Technologie das Äquivalent zu George Orwells Big Brother in „1984“ zu schaffen. Aus diesem Grund ist es ein Anathema für freiheitsliebende Amerikaner. Was der Times-Artikel enthüllt, ist, dass im Gegensatz zu China, dessen Regierung das System exklusiv definiert und betreibt, die Amerikaner zwei Überwachungsbetreiber zum Preis von einem bekommen.

Wenn eine aufdringliche Regierung der Feind der Freiheit des Volkes ist, haben die Chinesen zumindest den Vorteil, dass sie wissen, wer der Feind ist. In den USA, wo die Regierung ein zentrales System zur „Kontrolle akzeptabler Werte“ (d. h. Werte, die nicht zum Terrorismus führen) eingerichtet hat, gibt es eine zweite Gruppe von Betreibern: die Plattformen, die alle Daten organisieren, die sich für die Bedürfnisse des zentralen Überwachungssystems als nützlich erweisen könnten. Die Menschen vertrauen den Unternehmen, die nur an den geldwerten Vorteilen interessiert sind, die sich aus den Daten der Bürger ergeben. Aber die Regierung ist an allem anderen interessiert, von der Grundsicherheit bis zur parteipolitischen Ausbeutung.

Die Amerikaner fürchten sich traditionell vor „Big Government“, einem Godzilla-ähnlichen Monster, das sie überwachen könnte. Diese Angst ist so tief verwurzelt, dass sie Überwachungsmittler nie bemerken, geschweige denn fürchten.