Die Kosten des Iran-Krieges – und warum er die Inflation anheizen wird

Von Doug Casey

International Man: Der Krieg mit dem Iran dominiert die Schlagzeilen, aber worüber die meisten Menschen nicht nachdenken, ist die Ökonomie der Kriegsführung und was sie im größeren Zusammenhang bedeutet.

Wenn eine iranische Drohne für 35.000 Dollar die USA oder Israel dazu zwingen kann, Abfangraketen im Wert von Millionen abzufeuern, was sagt das über die Ökonomie moderner Kriege aus – und wer profitiert wirklich in einem Konflikt, der durch eine solche Asymmetrie geprägt ist?

Doug Casey: Krieg war schon immer eine Frage der Ökonomie. Heute gilt das noch mehr, weil es eine enorme Diskrepanz zwischen dem gibt, was sich die Erste Welt leisten kann, und dem, was sich die Dritte Welt leisten kann. Ich glaube, der Iran nutzt das, was Muhammad Ali den „Rope-a-Dope“ nannte. Man steckt die Schläge des Gegners zunächst ein. Er ermüdet sich selbst, und dann schlägt man zurück. Die iranische „Rope-a-Dope“-Strategie besteht darin, die USA und Israel ihre Vorräte an extrem teuren Raketen und Abfangsystemen aufbrauchen zu lassen, bevor sie in größerem Umfang zurückschlagen.

Die USA haben die Angewohnheit, fantastisch teure und komplizierte Waffen zu bauen, die ursprünglich dafür gedacht waren, gleichwertigen Gegnern wie der Sowjetunion oder China gegenüberzutreten. Das kann Sinn ergeben, wenn man bedenkt, dass ein US-Soldat – inklusive Ausbildung und Unterstützung – etwa eine Million Dollar kostet. Aber ein Teenager aus der Dritten Welt kostet praktisch nichts. Jeder von ihnen ist wie eine KI-gesteuerte Marschflugkörper-Einheit, und es gibt Millionen davon. Dasselbe gilt für Raketen und Drohnen.

Kriege wie dieser – und besonders dieser Krieg – könnten die USA durch einfache Insolvenz zu Fall bringen. Die meisten Amerikaner wissen nicht einmal, dass Trump allein im letzten Jahr bereits Bomben in zehn verschiedenen Ländern abgeworfen hat. Das ist teuer – und es schafft Feinde.

Die USA sind nicht mehr wie G.I. Joe im Zweiten Weltkrieg, der Nylonstrümpfe und Schokolade verteilt, um Freunde zu gewinnen. Die Antwort aus der Dritten Welt wird lauten: „Zwei, drei, viele Vietnams“, also ein jahrzehntelanges Nadelstich-Sterben für den Riesen. Die USA haben ultrateure Flugzeuge und Raketen eingesetzt, um Hütten in der Wüste zu zerstören. Sie mussten sogar den Kampf gegen die Houthis zurückfahren – obwohl diese nicht einmal ein Nationalstaat sind. Der amerikanische Ansatz der Kriegsführung ist unschön, dumm, unökonomisch und nicht nachhaltig. Man könnte meinen, Trump würde darüber nachdenken, die 850 provokativen Auslandsbasen zu schließen und sich auf den Schutz des geografischen US-Territoriums zu konzentrieren. Aber so funktionieren bankrotte Imperien im Niedergang nicht…

International Man: Das Pentagon schätzt vorläufig, dass der Krieg etwa 1 Milliarde Dollar pro Tag kosten wird, aber einige Analysten sagen, dass allein die Raketenabwehr mehrere Milliarden täglich kosten könnte.

Wie viel höher werden die tatsächlichen Kosten eines US-Iran-Krieges deiner Meinung nach sein, wenn man indirekte Kosten, verzögerte Effekte, den Abbau von Vorräten und die breiteren wirtschaftlichen Verzerrungen einrechnet?

Doug Casey: Um das ins Verhältnis zu setzen: Der Zweite Weltkrieg, ein totaler Überlebenskampf, der für die USA fast vier Jahre dauerte, soll nur 275 Milliarden Dollar gekostet haben. Das waren harte Dollars – vielleicht etwa 4 Billionen in heutiger Währung. Dieser Vergleich hilft, die Kosten einzuordnen. Heute weiß jedoch niemand mehr genau, was Kriege direkt kosten – von indirekten Kosten ganz zu schweigen. Der Afghanistan-Krieg soll 2,3 bis 4 Billionen Dollar gekostet haben, obwohl man gegen primitive Gegner kämpfte, die hauptsächlich mit AK-47 bewaffnet waren. Der Irakkrieg kostete über 2 Billionen Dollar. Keine dieser Unternehmungen hat den USA in irgendeiner Weise genutzt, soweit ich das erkennen kann.

Beim Iran jagt die USA jedoch jetzt wirklich gefährliches Großwild. Es gibt viele mögliche Ergebnisse, aber nur wenige sind für die USA vorteilhaft. Trump hat törichterweise eine bedingungslose Kapitulation gefordert – ein ungewöhnliches Konzept für einen nicht erklärten Krieg. Es ist schwer, von einer Forderung nach bedingungsloser Kapitulation wieder abzurücken. Mit anderen Worten: Es scheint, als habe Trump die Gelegenheit verspielt zu sagen: „Wir haben ihnen eine Lektion erteilt“, sich zurückzuziehen und den Sieg zu erklären – so wie er es im Juni tat, als er angeblich ihre Nuklearanlagen zerstörte.

Er hat daraus einen existenziellen Kampf für das iranische Regime gemacht, mit Elementen eines religiösen Krieges. Das ist besonders gefährlich in einer Region voller gläubiger Überzeugungstäter. Ich vermute, dass die Kosten völlig außer Kontrolle geraten werden.

International Man: Wie lange erwartest du, dass der Iran-Krieg dauern wird? Wie wird er deiner Meinung nach verlaufen und enden? Und was ist mit internationalem Recht?

Doug Casey: Die USA haben sich in den letzten 80 Jahren daran gewöhnt, ihren Willen kleinen Ländern aufzuzwingen. Aber Iran ist anders. Der Angriff auf den Iran war völlig unprovoziert – ein reiner Angriffskrieg. Ihr Slogan „Tod Amerika“ ist angesichts der US-Politik in der Region durchaus verständlich. Es ist kriminell, einen Überraschungsangriff zu starten, nur als Reaktion auf harte Worte. Terrorismus? Seitens Irans selbst hat es keinen gegeben – trotz der US-Propaganda.

Was Iran getan hat, ist die libanesische Hisbollah, die palästinensische Hamas und die jemenitischen Houthis in ihren Kriegen gegen Israel zu unterstützen. Ich bin kein Freund des iranischen Regimes – die Welt wäre ohne sie besser dran. Aber in der muslimischen Welt ist fast jeder entweder ein erklärter oder verdeckter Gegner Israels.

Das ist bedauerlich. Aber wie Washington und Adams sagten: Wir sollten mit allen befreundet sein, aber mit niemandem verbündet. Noch schlimmer: Die USA und Israel starteten ihren Angriff mitten in Verhandlungen – das ist unehrenhaft. Tatsächlich verabscheuungswürdig.

Wir erleben die Umkehrung des traditionellen Völkerrechts. Aber man muss anerkennen, dass internationales Recht nie mehr als eine angenehme Fiktion war. Es ist eine Fantasiewelt zwischen Politikern. Obwohl jede Seite oft lügt und schlechte Absichten hat, hilft es zumindest, dem anderen einen Vertrauensvorschuss zu geben. Politik ist machiavellistisch, und Vereinbarungen zwischen Regierungen werden leicht missachtet. Internationales Recht wird hauptsächlich genutzt, um Angriffskriege gerecht erscheinen zu lassen.

Hier eine Analogie: Stell dir die Welt des Völkerrechts wie einen schäbigen Nachtclub mit 200 Gästen vor. Einige sind laut, andere ruhig; einige freundlich, andere aggressiv; einige klug, andere dumm.

Es wird immer ein paar Gangster geben, die sich nicht mögen, ein paar Einheimische, die die Reichen hassen, ein paar Junkies, ein paar Ex-Sträflinge und ein paar Psychopathen. Und es gibt keinen Polizisten, der für Ordnung sorgt. Die Welt ist genau wie diese Bar. Keine festen Regeln, nur vage Absprachen – und viele Missverständnisse. Wie in jeder Bar schätzen die Gäste einander ab: mit wem man trinken kann, wer Ärger sucht, oder – wenn man ein schlechter Akteur ist – wen man zusammenschlagen und ausrauben kann.

Die USA waren früher der härteste Kunde im Saloon des internationalen Rechts und kauften sich Freunde mit kostenlosen Getränken. Aber inzwischen sind sie zu einem wütenden Betrunkenen geworden, der seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Die anderen Gäste, die früher seine Exzentrik tolerierten, beginnen ihn zu verachten und zu hassen. Wahrscheinlich endet es wie eine Schlägerei im Gem Saloon von Deadwood.

Vergiss das Konzept des internationalen Rechts. Es existiert nur als Fassade – so wie Höflichkeit in einer Grenzstadt-Bar. Die Farce wird durch den unprovozierten Überraschungsangriff der USA und Israels auf den Iran entlarvt.

International Man: Washington kann einen langen Krieg nicht aus laufenden Steuereinnahmen finanzieren, also muss er über Schulden finanziert werden.

Wenn ausländische Käufer wie China und Japan sich zurückziehen, wird die Fed dann zum Käufer letzter Instanz – und beginnt dann das große Gelddrucken?

Doug Casey: Die Welt hat den USA in den letzten 80 Jahren bei hemmungsloser Defizitfinanzierung zugesehen. Ernsthafte Fragen tauchten bereits in den 1960er-Jahren mit dem Vietnamkrieg auf – was zur Dollarabwertung und zum Ende der Goldbindung 1971 führte. Seit den frühen 1980er-Jahren besteht der wichtigste Export der USA nicht mehr aus Flugzeugen, Computern oder Sojabohnen. Der wichtigste Export sind heute etwa eine Billion ungedeckter Dollar pro Jahr. Die Zinszahlungen auf die Staatsschulden sind inzwischen der größte Posten im US-Haushalt nach den Rüstungsausgaben.

Zusätzlich zur Finanzierung neuer Ausgaben muss die Regierung in diesem Jahr etwa 10 Billionen Dollar alter Schulden refinanzieren. Die Federal Reserve ist der einzige realistische Käufer dafür. Sie wird Dollars drucken müssen, um diese Schulden zu finanzieren. Wir nähern uns aus mehreren Perspektiven dem Endspiel.

International Man: Du hast oft gesagt, Krieg sei die Gesundheit des Staates und zugleich ein Zerstörer von Kapital. Warum glaubst du, dass ein Konflikt mit dem Iran wahrscheinlich zu mehr Inflation, mehr Währungsentwertung und einem stärkeren Argument für Sachwerte wie Gold, Energie und Rohstoffe führen wird?

Doug Casey: Der einzige Weg, wie die USA diesen Krieg finanzieren können, ist Geld zu drucken. Das führt immer zu höheren Preisen. Und auch zu höheren Zinsen. Die Richtung der Zinsen vorherzusagen ist riskant, aber du erinnerst dich, dass sie von 15–18 % in den frühen 1980er-Jahren bis fast auf null im Jahr 2022 gefallen sind. Ich vermute, dass wir jetzt in einen neuen Zyklus eingetreten sind, der zu neuen historischen Höchstständen bei den Zinsen führen wird. Diesmal wird es nicht 40 Jahre dauern.

In der Zwischenzeit liegen die Rohstoffpreise im Verhältnis zu anderen Vermögenswerten auf historischen Tiefständen. Die kluge Strategie besteht darin, den Dollar zu verkaufen – insbesondere langfristige Anleihen – und stattdessen Rohstoffe aller Art zu kaufen.