Die Krankenschwester meldet sich zu Wort: Es war ein Massaker, es war unfassbar.

Es war ein Gemetzel“, sagt Mary-Jane Stevens, Krankenschwester aus Brisbane, die drei Monate lang in einer Notaufnahme arbeitete, während der Einführung des Corona-Impfstoffs. Viele Menschen kamen mit Atemproblemen, Herzproblemen, Brustschmerzen und so weiter. „Es war ein Gemetzel“, betont sie. „Es war unglaublich.“

Thank you to @michaelgraygri2 for allowing me to tell my story.



Keep exposing the truth behind all the cover up.



More people will step forward and join the cool club on the right side of history.https://t.co/30c6aBN7BC