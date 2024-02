Die Krise der illegalen Einwanderung in Amerika bricht mit alarmierenden Zahlen jahrhundertealte Rekorde.

2023: 3,201,144

Am Tag der Amtseinführung von Präsident Biden wurden Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung eingeführt:

Aussetzung von Abschiebungen

Aussetzung des Programms „Bleibe in Mexiko“

Stopp des Baus der Grenzmauer

Seit Bidens Politikwechsel sind mehr als 8 Millionen Menschen illegal ins Land gekommen, weitere Millionen schleichen sich unentdeckt an den Grenzpatrouillen vorbei.

Dieser Anstieg der illegalen Einwanderung ist eine nationale Sicherheitskrise, die den amerikanischen Steuerzahler jährlich Hunderte Milliarden Dollar kostet.

Große US-Städte, die mit der eskalierenden finanziellen Belastung zu kämpfen haben, kürzen ihre Budgets für wichtige Dienstleistungen wie Feuerwehr, Polizei und Bildung.

Präsident Biden hat es in der Hand, diese Krise zu beenden, die Amerikas Ressourcen auffrisst und seine Bürger gefährdet.

Die Lösung ist so einfach wie die Handlungen, die zu dieser Krise geführt haben – Biden sollte seinen Stift benutzen, um seine Anordnungen rückgängig zu machen.

„Keine große Nation kann es sich leisten, ihre Grenzen nicht zu kontrollieren. Es kommt darauf an, wie man seine Grenzen kontrolliert. Nicht nur bei der Einwanderung, sondern auch bei Drogen, Terror und vielen anderen Dingen“. Joe Biden

„Wir können einfach nicht zulassen, dass Menschen unerkannt, ohne Papiere und unkontrolliert in die Vereinigten Staaten strömen und die Schlange derer umgehen, die geduldig, hart und rechtmäßig darauf warten, Einwanderer in diesem Land zu werden.“ Barack Obama

„Alle Amerikaner, nicht nur in den am stärksten betroffenen Bundesstaaten, sondern im ganzen Land, sind zu Recht besorgt über die große Zahl illegaler Einwanderer, die in unser Land kommen. Die Arbeitsplätze, die sie einnehmen, könnten andernfalls von Einheimischen oder legalen Einwanderern besetzt werden. Die öffentlichen Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen, belasten unsere Steuerzahler. Deshalb hat unsere Regierung energische Maßnahmen ergriffen, um unsere Grenzen zu sichern, indem sie eine Rekordzahl neuer Grenzschutzbeamter eingestellt, doppelt so viele kriminelle Ausländer wie je zuvor abgeschoben, gegen illegale Beschäftigung vorgegangen ist und illegalen Einwanderern Sozialleistungen verweigert hat“. Bill Clinton