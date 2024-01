Die Krise im Roten Meer droht die globalen Versorgungsketten noch stärker zu stören als die Pandemie

Von Michael Snyder

Erinnern Sie sich an die Lieferkettenprobleme, die wir in den dunkelsten Tagen der COVID-Pandemie erlebt haben? Nun, jetzt werden wir gewarnt, dass die Krise im Roten Meer die globalen Lieferketten sogar noch stärker stören könnte. Dies kommt natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn die US-Wirtschaft hat in letzter Zeit wirklich zu kämpfen. Die USA und Großbritannien versuchen verzweifelt, diese Krise zu lösen, und bombardieren deshalb die Houthis im Jemen bis zum Gehtnichtmehr. So etwas haben wir vom US-Militär seit den Anfängen der Kriege in Afghanistan und im Irak nicht mehr erlebt. Am Montag gab es eine weitere Runde von Luft- und Raketenangriffen…

Die USA und Großbritannien haben laut einer gemeinsamen Erklärung am Montag groß angelegte Luft- und Raketenangriffe auf Einrichtungen der Houthi-Rebellen im gesamten Jemen durchgeführt und damit ihre Operationen gegen die militante Gruppe verstärkt, die schwört, weiterhin Schiffe im Roten Meer anzugreifen. Das US-Militär und das britische Militär haben mit Unterstützung Australiens, Bahrains, Kanadas und der Niederlande acht Ziele der Houthi im Jemen angegriffen, um auf die anhaltenden Angriffe der Houthis zu reagieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beteiligten Länder. Die Präzisionsangriffe sollten „die Möglichkeiten der Houthis, den Welthandel und das Leben unschuldiger Seeleute zu bedrohen, stören und beeinträchtigen“, heißt es in der Erklärung.

Leider scheinen die Angriffe bisher nicht viel zu bewirken.

Die Houthis greifen weiterhin Handelsschiffe im Roten Meer an, was die US-Beamten sehr frustriert.

Auf die Frage nach den Luft- und Raketenangriffen gab Joe Biden zu, dass sie nicht funktionieren, aber er sagt, dass sie trotzdem fortgesetzt werden…

Präsident Joe Biden und seine engsten Mitarbeiter haben wiederholt erklärt, dass Angriffe auf Houthi-Ziele allein die vom Iran unterstützten Kämpfer nicht davon abhalten werden, Handelsschiffe im Nahen Osten zu bedrohen. Auf die Frage eines Reporters letzte Woche, ob die Luftangriffe funktionieren, antwortete Biden: „Nun, wenn Sie sagen ‚funktionieren‘, halten sie die Houthis auf? Nein. Werden sie fortgesetzt? Ja.“

Wird es neben den Luft- und Raketenangriffen bald weitere Maßnahmen geben?

Es wird berichtet, dass die Regierung Biden nun eine „anhaltende militärische Kampagne“ gegen die Houthis plant…

Am Wochenende erklärten US-Beamte gegenüber der Washington Post, dass die Regierung Biden eine „anhaltende Militärkampagne“ gegen die vom Iran unterstützten jemenitischen Rebellen plane, selbst nachdem sieben Runden von Großangriffen nichts bewirkt haben, um deren Drohnen- und Raketenangriffe abzuschrecken oder zu verringern. Bemerkenswert ist, dass sich die US-Regierung bis heute weigert, das Wort „Krieg“ im Zusammenhang mit den groß angelegten Angriffen der US-Koalition auf die Houthis im Rahmen der Operation Prosperity Guardian zu verwenden.

Das hört sich für mich eindeutig nach einem Krieg an, und der Kongress hat ihn nicht genehmigt.

Aber natürlich hat sich unsere Bundesregierung schon lange nicht mehr an die Verfassung gehalten.

All dies bedeutet also, dass die Krise im Roten Meer auf absehbare Zeit andauern wird. Zu diesem Zeitpunkt warnt der Schifffahrtsriese Maersk seine Kunden, dass es zu „erheblichen Störungen im globalen Netzwerk“ kommen wird…

Die Situation um das Rote Meer / den Golf von Aden wird von unseren Teams weiterhin genau beobachtet. Im Interesse der Sicherheit unserer Schiffe, der Besatzung und der Ladung unserer Kunden wurden alle Schiffe, die das Gebiet bisher durchfahren sollten, auf absehbare Zeit nach Süden um das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet. Wir hoffen zwar auf eine baldige nachhaltige Lösung und tun alles, was in unserer Macht steht, um dazu beizutragen, aber wir empfehlen unseren Kunden, sich darauf einzustellen, dass die Komplikationen in dem Gebiet andauern und es zu erheblichen Unterbrechungen im weltweiten Netz kommen wird. Unsere Teams stehen bereit, um Sie bei Ihrer Planung zu unterstützen, sollten Sie Hilfe benötigen.

Und auf dem jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums räumte der CEO von Maersk sogar ein, dass es „zumindest für ein paar Monate zu Unterbrechungen in der Lieferkette kommen könnte„…

Vincent Clerc, CEO von Maersk, sagte am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos gegenüber Reuters, dass die weltweiten Schifffahrtsnetze mindestens einige Monate lang unterbrochen sein werden: „Für uns bedeutet das längere Transitzeiten und wahrscheinlich Unterbrechungen der Lieferkette für mindestens ein paar Monate, hoffentlich kürzer, aber es könnte auch länger sein, weil es so unvorhersehbar ist, wie sich diese Situation tatsächlich entwickelt.“

Das ist sehr ernst.

Es wird zu Verspätungen und Engpässen kommen.

Viele Handelsschiffe werden jetzt ganz um den afrikanischen Kontinent herumgeleitet, und das kann jede Fahrt um etwa 3 500 Seemeilen verlängern…

Die Umgehung des Roten Meeres und der langwierige Umweg um das Kap der Guten Hoffnung verlängern jedoch jede Reise um rund 3.500 Seemeilen (6.500 km) und 10-12 Tage Fahrtzeit. Dies erfordert zusätzlichen Treibstoff (einigen Schätzungen zufolge im Wert von 1 Mio. $/£790.000), die Suche nach alternativen Anlaufhäfen, die Anpassung der Lieferpläne und steigende Kosten. Aber viele Unternehmen treffen diese Entscheidung, anstatt einen Angriff mit Raketen und Entführern zu riskieren. Die Container-Reedereien mussten sich darum bemühen, genügend Schiffe für die verlängerten Fahrten zu mieten, die ihre Schiffe nun unternehmen müssen, um das Rote Meer zu umfahren, und es wird befürchtet, dass die Krise weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen haben könnte, indem sie die Warenpreise in die Höhe treibt und die Auslieferung hochwertiger Produkte um Wochen oder sogar länger verzögert.

Was für ein Schlamassel.

Und es wird nicht so schnell verschwinden.

Ein Unternehmen, das die Krise im Roten Meer analysiert hat, behauptet, dass sie die globalen Lieferketten bereits stärker beeinträchtigt als die COVID-Pandemie…

Ein führendes Beratungsunternehmen für die Lieferkette im Seeverkehr warnt, dass die Unterbrechungen der Schifffahrt durch die Angriffe der Houthi-Rebellen im Roten Meer bereits jetzt größere Auswirkungen auf die Lieferkette haben als die frühe Covid-19-Pandemie. Sea-Intelligence hat in einem Bericht für seine Kunden die aktuellen Schiffsverspätungen mit den Verspätungen der letzten Jahre verglichen. Die Daten zeigen, dass der längere Transit um das Kap der Guten Hoffnung, wenn Schiffe aus dem Roten Meer umgelenkt werden, bereits jetzt einen größeren Einfluss auf die Schiffe hat, die Container in den Häfen abholen können, als während der Pandemie. Diese Maßnahme für die Lieferkette ist in der Branche als „Schiffskapazität“ bekannt. Laut Alan Murphy, CEO von Sea-Intelligence, ist der Rückgang der Schiffskapazität der zweitgrößte der letzten Jahre. Das einzige Einzelereignis mit größeren Auswirkungen als die Krise im Roten Meer war die „Ever Given“, das riesige Frachtschiff, das im März 2021 sechs Tage lang im Suezkanal feststeckte.

Die Lieferketten in Europa und Asien sind stärker betroffen als die Lieferketten in Nordamerika.

Tatsächlich haben einige europäische Automobilhersteller bereits angekündigt, dass sie die Produktion „vorübergehend einstellen“…

Aufgrund der anhaltenden Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer haben große Automobilhersteller wie Tesla und Volvo Car angekündigt, dass sie die Produktion in Europa wegen eines Mangels an Bauteilen vorübergehend einstellen werden. Diese Entwicklung unterstreicht die unmittelbaren Auswirkungen der Unterbrechungen der Schifffahrt auf dem Roten Meer auf die regionalen Industriebetriebe. Tesla erklärte, dass die Produktion der meisten Fahrzeuge in seinem Berliner Werk vom 29. Januar bis zum 11. Februar ausgesetzt wird. Als Hauptgrund nannte Tesla einen Mangel an Teilen, der darauf zurückzuführen ist, dass die Schiffe über den südlichsten Punkt Afrikas umgeleitet werden. Die verlängerte Reisezeit hat zu Unterbrechungen in der Lieferkette geführt, und die Verzögerungen bei den Komponenten haben die Produktion von Elektroautos für den europäischen Markt beeinträchtigt. Dies ist nur ein Fall, über den berichtet wurde.

Aber auch wenn Europa und Asien mehr Störungen erfahren werden als wir, so ist es doch so, dass der gesamte Globus letztendlich den Schmerz spüren wird.

Und wenn der Krieg im Nahen Osten im Laufe dieses Jahres eine völlig neue Dimension erreicht, wird sich die Lage noch um ein Vielfaches verschlimmern.

Ich hoffe also, dass Sie sich auf die bevorstehenden Engpässe vorbereitet haben.

Schon jetzt hat die „Verknappung“ von Schweinefleisch die Preise auf ein äußerst alarmierendes Niveau getrieben…

Seit Mitte Dezember sind die Spotpreise im Großhandel für Schweinebauch in Boxen (200 Pfund) von 80 $ auf über 133 $ gestiegen, was einem Anstieg von etwa 66 % entspricht, da das Angebot knapper geworden ist. Das Umfeld für Schweinefleischproduzenten war im Jahr 2023 schwierig, und viele verloren im Durchschnitt 32 $ pro Tier. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend in diesem Jahr fortsetzt. Letzten Monat gab Smithfield Foods, der weltweit größte Schweinefleischverarbeiter, bekannt, dass er 26 seiner vertragsgebundenen Schweinemastbetriebe in Utah schließen wird.

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die Vorräte an so vielen Dingen werden in den kommenden Monaten knapp werden.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass unsere Gesellschaft mit größeren wirtschaftlichen Störungen nicht gut zurechtkommen wird.

Armut, Obdachlosigkeit und Hunger nehmen rapide zu, und unsere Städte sind voll mit riesigen Horden extrem verzweifelter Menschen.

Wir leben jetzt in einem Umfeld, in dem viele dieser extrem verzweifelten Menschen bei der geringsten Provokation gewalttätig werden…

Ein Mann, der auf ein geparktes Auto in Manhattan urinierte, schlitzte einem Passanten, der ihn aufforderte, aufzuhören, die Kehle auf, so dass das Opfer um sein Leben kämpfte, so die Polizei am Montag. Das 66-jährige Opfer und zwei weitere Passanten beschwerten sich, als sie den Fremden am Sonntag gegen 17:05 Uhr auf ein in der E. 14th St. nahe der First Ave. im East Village geparktes Auto urinieren sahen, so die Polizei. Daraufhin kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf das Opfer in den Hals gestochen wurde, was die Polizei als „schwere Schnittwunde“ bezeichnete.

Wenn die Dinge jetzt schon so schlimm sind, wie werden dann erst die Bedingungen während des gewaltigen Chaos sein, das vor uns liegt?

Alles, was wir seit Anfang 2020 durchgemacht haben, war nur ein Vorgeschmack auf die kommenden Attraktionen.

Wir befinden uns immer noch in den ersten Kapiteln dieses „perfekten Sturms“, aber die meisten Menschen da draußen glauben immer noch, dass sich die Dinge irgendwann wieder „normalisieren“ werden.