Toyota: Elektroautos werden nie den Markt dominieren

Der Vorstandsvorsitzende von Toyota, Akio Toyoda, hat erklärt, dass Elektrofahrzeuge (EVs) niemals den Automobilmarkt dominieren werden.

Batteriebetriebene Elektroautos würden nur 30 Prozent des weltweiten Marktanteils erreichen, prognostizierte Toyoda.

Diese Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der Experten der Automobilindustrie sich besorgt über die Bereitschaft der Verbraucher äußern, sich den „Net Zero“-Zielen der Umweltagenda anzuschließen.

Toyota sagte, dass herkömmliche Autos mit Verbrennungsmotor sowie Hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge den Rest des Marktes ausmachen werden.

Der Enkel des Gründers von Toyota, dem weltweit größten Autohersteller, sagte, dass der Umstieg auf Elektroautos nicht die Lösung sei, wenn eine Milliarde Menschen auf der Welt ohne Strom leben.

Toyota sagte auf einer Wirtschaftsveranstaltung in diesem Monat, dass es keine Lösung sei, die Wahl- und Reisemöglichkeiten der Verbraucher durch die Produktion teurer Autos einzuschränken.

„Die Kunden – und nicht Vorschriften oder die Politik – sollten diese Entscheidung treffen“, sagte er.

Er fügte hinzu: „Die Motoren werden sicher bleiben“.

Die Äußerungen des Automanagers sind das jüngste Anzeichen dafür, dass sich die Autokonzerne aus der problematischen Technologie zurückziehen.

In einer Fragestunde mit Mitarbeitern betonte Toyota, dass es richtig sei, dass sich der Autohersteller auf alternative Technologien zum Elektroauto konzentriere, räumte aber ein, dass es schwierig sei, „allein zu kämpfen“.

Der Vorstandsvorsitzende verwies auch auf die jüngste Ankündigung von Toyota, an einem neuen Verbrennungsmotor zu arbeiten.

Er spekulierte jedoch, dass die Banken bald keine Kredite mehr an Unternehmen vergeben würden, die weiterhin mit fossilen Brennstoffen betriebene Motoren bauen.

Der „Multi-Pathway-Ansatz“, den Toyota seit Jahren propagiert, besagt, dass Kunden in der Lage sein sollten, den Autotyp zu wählen, der ihren Bedürfnissen entspricht.

Er betonte, dass die Umstellung auf Elektroautos nicht so schnell gehen werde, wie von manchen vorausgesagt.

Diese Strategie wurde in den vergangenen Wochen teilweise bestätigt, als Toyota ankündigte, dass das Unternehmen im Jahr 2023 einen Rekord von 9,2 Millionen Fahrzeugen produzieren werde, wobei ein Monat des Jahres noch ausstehe.

Es wird erwartet, dass die Jahresproduktion 10 Millionen Fahrzeuge übersteigen wird.

Gleichzeitig stieg der Absatz von Januar bis November um 7 Prozent auf 10,2 Millionen Fahrzeuge.

Koji Sato, CEO des Automobilherstellers, versprach im vergangenen Jahr, dass Toyota bis 2026 jährlich 1,5 Millionen und bis 2030 3,5 Millionen batteriebetriebene Elektrofahrzeuge verkaufen werde.

Tesla, der weltweit größte Hersteller von Elektroautos, meldete im vergangenen Jahr 1,8 Millionen Auslieferungen.

Die Aussagen von Toyota kommen, nachdem die Verkäufe von Elektroautos sowohl in den USA als auch in Großbritannien und Europa gegen Ende 2023 zurückgegangen sind.

Wie Slay News kürzlich berichtete, hat Ford gerade seine Produktion von Elektro-Lkws heruntergefahren, um sich wieder auf benzinbetriebene Fahrzeuge zu konzentrieren, da die Verkäufe von Elektroautos stark rückläufig sind.

In Großbritannien hat die Society of Motor Manufacturers and Traders festgestellt, dass der Marktanteil von Elektroautos im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, weil die Verbraucher die hohen Preise und den Mangel an Ladestationen scheuen.

Die Autohersteller stehen jedoch unter wachsendem Druck der Regierungen, die Produktion der unpopulären Elektroautos zu erhöhen.

Den Autoherstellern wurden Strafen angedroht, wenn sie die Ziele der grünen Agenda nicht erreichen.

Toyota wehrte sich gegen eine solche Politik.

Das Unternehmen teilte den Regierungen mit, dass es „sehr besorgt“ sei, dass die Ziele der Grünen Agenda nicht erreicht werden könnten.

Die „Net Zero“-Ziele schadeten den Autoherstellern „sowohl finanziell als auch in Bezug auf den Ruf ihrer Marke“, warnte Toyota laut Dokumenten, die dem Fast Charge Newsletter im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes zugespielt wurden.

Stattdessen plädierte Toyota für eine Verschiebung der Pläne und forderte, dass Hybridfahrzeuge teilweise förderfähig sein sollten.

Nachträglich wurde uns noch das folgende Video zugetragen, in dem der Macher des Videos darauf hinweist das es sich hierbei um einen Fake handeln soll. Toyota hätte ihn persönlich angerufen und das bestätigt. BITTE ANSCHAUEN und selbst entscheiden.