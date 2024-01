EU stimmt über Resolution ab, die „Hassreden“ zu einem Verbrechen macht

Verbrechen durch Sprache.

Als Teil der wachsenden Unterstützung für Zensur in der EU hat das Europäische Parlament für eine Resolution gestimmt, die sogenannte „Hassreden“ in der gesamten Union zu einem Verbrechen erklärt. Die Entscheidung, die von Kritikern mit Orwells „Big Brother“ verglichen wurde, wird die Landschaft der Meinungsfreiheit in der Europäischen Union neu definieren.

Die Entscheidung hat wegen ihrer möglichen Auswirkungen auf die individuellen Freiheiten viel Aufmerksamkeit erregt. Kritiker argumentieren, dass dies zu einer Überregulierung und Unterdrückung der Meinungsfreiheit führen könnte. Das EU-Parlament hält jedoch an seiner Position fest und behauptet, dass diese radikale Änderung ein entscheidender Schritt im Kampf gegen den Hass ist und weitergehen wird.

Vor der Verabschiedung der Resolution sagte Maite Pagazaurtundúa (Spanien), Berichterstatterin des Berichts und Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres:

„Der derzeitige Rechtsrahmen der EU deckt Hassreden und Hassverbrechen nur teilweise ab, aber es gibt derzeit keine gemeinsame, umfassende rechtliche Definition auf EU-Ebene. Angesichts der neuen gesellschaftlichen Dynamiken entwickelt sich die Normalisierung von Hass rasant, und wir müssen uns als Gesellschaft und die Menschen, die angegriffen, verfolgt und belästigt werden, schützen.

Radikale Netzwerke und extreme Polarisierung bilden ein günstiges Umfeld für die Zunahme solcher Verhaltensweisen, die gegen die Grundrechte verstoßen. Mit diesem Bericht fordern wir den Rat auf, grünes Licht für die Verabschiedung von Gesetzen gegen Hasskriminalität und Hassreden auf europäischer Ebene zu geben, die stets dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen und die Meinungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger garantieren“.

Aus The European Conservative:

Das Dokument verfolgt zwei Hauptziele: Erstens soll Hassrede in die Liste der EU-Straftatbestände nach Artikel 83 Absatz 1 AEUV aufgenommen werden, in der „besonders schwere Straftaten mit grenzüberschreitender Dimension“ – wie Terrorismus, Menschenhandel, Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche und organisierte Kriminalität – aufgeführt sind und für die EU-weite Mindestvorschriften für Definitionen und Strafen gelten. In der offiziellen Erklärung heißt es, Hassrede verdiene dasselbe Etikett, da sie so schwerwiegend sei, dass sie nicht nur eine Einzelperson oder eine Gemeinschaft, sondern die Gesellschaft als Ganzes betreffe, indem sie die Grundlagen der EU untergrabe“, während die sozialen Medien ihr sofort eine grenzüberschreitende Dimension“ verliehen.

Das zweite Ziel, das in der Resolution hervorgehoben wird, ist die Ausweitung der Definition von Hassreden und Hassverbrechen, um mehrere zusätzliche Opferkategorien zu erfassen. Derzeit definiert das EU-Recht diese lediglich als Hass gegen eine bestimmte Rasse, Hautfarbe, Religion, Nationalität oder ethnische Zugehörigkeit, was nach Ansicht der linken Gesetzgeber in der heutigen Welt nicht mehr ausreicht.