WHO sagt der Nahrungsmittelversorgung den Kampf an, um den Klimawandel zu bekämpfen

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zu einem weltweiten Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen.

In einer Videoansprache sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus der Fleischindustrie und der traditionellen Landwirtschaft den Kampf an.

In seiner beunruhigenden Rede versuchte Dr. Tedros Ghebreyesus die Ernährungssysteme zu verteufeln, auf die die Menschheit zum Überleben angewiesen ist.

Insbesondere nahm der WHO-Chef die Fleisch- und Milchproduktion ins Visier, die seiner Meinung nach „der Gesundheit der Menschen und des Planeten schadet“.

Er forderte die Regierungen in aller Welt auf, „die Lebensmittelversorgung zu ändern“, indem sie die Öffentlichkeit zu einer „abwechslungsreicheren und stärker pflanzlich orientierten Ernährung“ drängen.

Vermutlich bezieht sich die „diversifizierte“ Ernährung auf „Nahrungsmittel“ auf Insektenbasis und im Labor gezüchtetes „Fleisch“, die von den Vereinten Nationen (UN), dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und Bill Gates gefördert werden.

„Unsere Ernährungssysteme schaden der Gesundheit der Menschen und des Planeten“, sagte Tedros in seiner alarmierenden Erklärung.

„Ernährungssysteme tragen zu mehr als 30 Prozent der Treibhausgasemissionen bei und sind für fast ein Drittel der weltweiten Krankheitslast verantwortlich“.

„Es ist daher unerlässlich, die Ernährungssysteme in Richtung einer gesünderen, vielfältigeren und stärker pflanzlich geprägten Ernährung umzugestalten.“

Während des jährlichen WEF-Gipfels, der letzte Woche in Davos, Schweiz, stattfand, wurde die Agrarindustrie unter Beschuss genommen.

Die globalistischen Eliten versuchen zunehmend, traditionell angebaute Lebensmittel zu verteufeln, um sie durch industriell hergestellte und von Konzernen kontrollierte Produkte zu ersetzen.

Wie Slay News berichtete, forderte ein Mitglied des WEF die globalistischen Eliten auf, sich dafür einzusetzen, dass die Landwirtschaft als „schweres Verbrechen“ eingestuft wird.

Der Gründer von „Stop Ecocide Now“, Jojo Mehta, argumentierte auf dem WEF-Gipfel im Schweizer Luxus-Skiort, dass Fischerei und Landwirtschaft mit „Völkermord“ gleichgesetzt werden sollten.

Mehta bestand darauf, dass Fischfang und Landwirtschaft zur Nahrungsmittelproduktion ein „schweres Verbrechen“ sein sollten, und argumentierte, dass es unmoralisch sei, mit diesen Industrien Geld zu verdienen.

„Wir haben die kulturell tief verwurzelte Gewohnheit, Schäden an der Natur nicht so ernst zu nehmen wie Schäden an Menschen oder Eigentum“, erklärte sie den anwesenden Politikern, Bürokraten und Wirtschaftseliten.

Sie fuhr fort, dass Landwirtschaft, Fischerei und wahrscheinlich auch die Jagd „massive Schäden und Zerstörungen an der Natur“ verursachten.

Mehta forderte dann, dass diese Aktivitäten rechtlich als „schwere Verbrechen“ anerkannt werden sollten.

„Im Bereich der Menschenrechte sind Massenmord und Völkermord schwere Verbrechen, aber im Umweltbereich gibt es kein Äquivalent“, sagte sie.

„Im Gegensatz zu einem internationalen Verbrechen wie Völkermord, das eine bestimmte Absicht voraussetzt, sehen wir bei Ökozid, dass Menschen versuchen, Geld zu verdienen, zu züchten, zu fischen…. Was fehlt, ist ein Bewusstsein für die Neben- und Kollateralschäden, die dabei entstehen…“.

An einer anderen Stelle des Gipfels nutzte Tedros die Gelegenheit, um die mit dem WEF verbündeten Regierungsvertreter aufzufordern, den „Globalen Pandemievertrag“ seiner UNO-Gesundheitsorganisation zu unterzeichnen.

Der nicht gewählte Bürokrat forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die „Pandemie“-Kompetenzen ihrer Länder an die UNO abzutreten, damit diese angeblich die „Krankheit X“ bekämpfen könne.

In seiner Ansprache an die Staats- und Regierungschefs, die Wirtschaftseliten und die globalistischen Machthaber forderte Tedros die Regierungen souveräner Staaten auf, den „Globalen Pandemievertrag“ der WHO zu unterzeichnen.

Der von der WHO vorgeschlagene Pandemievertrag und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) geben der globalistischen Organisation weitreichende neue Befugnisse, die die Gesetze souveräner Nationen außer Kraft setzen.

Der Vertrag wird der mit der Kommunistischen Partei Chinas verbündeten WHO, der „Gesundheits“-Behörde der UNO, die ultimative Kontrolle über die Pandemiepolitik der USA geben, einschließlich Abschottung, Zensur, Maskierung, Impfvorschriften und öffentlicher Überwachung.

Der Vertrag wird die WHO mit weitreichenden globalen Befugnissen ausstatten, wenn er verabschiedet wird, und wird der UN-Behörde die Autorität geben, die Pandemie-Notfallpolitik ehemals souveräner Nationen zu erklären und zu verwalten, wie Slay News zuvor berichtete.

Sobald die Weltgesundheitsorganisation einen Gesundheitsnotstand ausruft, müssen sich alle Unterzeichnerstaaten, einschließlich der Vereinigten Staaten, der Autorität der WHO unterwerfen.

Dies bedeutet, dass sie sich in Bezug auf Behandlungen, Quarantänemaßnahmen, Impfvorschriften und staatliche Überwachung an die Vorgaben der WHO halten müssen.

Obwohl der „Pandemievertrag“ den Anschein erweckt, dass er für die Bekämpfung von Virusausbrüchen gedacht ist, wurde sein Anwendungsbereich durch Änderungen immer weiter ausgedehnt.

Die Definition des Begriffs „Pandemie“ umfasst nun laut WHO auch den „Klimawandel“.

Der Vertrag gibt der WHO die ultimative Kontrolle über die einzelnen Länder, um einen „Notfall“ auszurufen und dann die Reaktion zu diktieren.

Sollte die WHO einen „Notfall“ wegen „globaler Erwärmung“ ausrufen, wäre die UN-Gesundheitsbehörde in der Lage, die Gesetze souveräner Staaten außer Kraft zu setzen, um „Klima-Blockaden“ zu verhängen.

Der Plan sieht vor, dass die WHO ihre weitreichenden Befugnisse nutzen kann, um einen selbst ausgerufenen Notfall zu bekämpfen oder sogar zu „verhindern“.

Um ein „großes Klimaereignis“ zu verhindern, könnte die WHO mit ihren digitalen Dollars die Bevölkerung vom Kauf von Fleisch und Milchprodukten abhalten, um die „globale Erwärmung“ zu stoppen.

Es wird erwartet, dass alle UN-Mitgliedsstaaten, einschließlich der USA, den Vertrag im Mai dieses Jahres unterzeichnen werden.