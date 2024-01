Die absurde Rechtfertigung der Biden-Administration für ihren Krieg im Jemen

Caitlin Johnstone

Die unausgesprochene Prämisse hinter dieser Rechtfertigung ist, dass ein aktiver Völkermord ohne wirtschaftliche Folgen für Israel oder andere fortgesetzt werden soll.

Am Montag starteten die USA ihre achte Welle von Luftangriffen in ihrem neuen Krieg gegen die jemenitischen Streitkräfte, den sie nun offiziell „Operation Poseidon Archer“ nennen. Die Angriffe zielen darauf ab, eine Seeblockade im Roten Meer zu brechen, die von den De-facto-Behörden im Jemen verhängt wurde, um Druck auf Israel und seine Verbündeten auszuüben, damit diese ihre völkermörderischen Angriffe auf den Gazastreifen einstellen.

Auf einer Pressekonferenz am Montag antwortete der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, auf die Frage, ob es zu einer Eskalation des Krieges kommen werde, bei der die USA mit eigenen Truppen am Boden kämpfen müssten, mit einer inzwischen bekannten Aussage der Biden-Administration.

„Erstens, was die Huthis betrifft, sind die Vereinigten Staaten nicht an einer Eskalation interessiert, aber es ist niemals akzeptabel, dass böswillige Akteure internationale Schiffe angreifen, um den legitimen Handel anzugreifen, der durch das Rote Meer fließt“, sagte Patel. „Wir sprechen hier von internationalen Gewässern, durch die 30 Prozent des weltweiten Containerverkehrs und 15 Prozent des Seehandels fließen. Das ist eine lebenswichtige Wasserstraße. Und wir werden immer angemessene Maßnahmen ergreifen, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Dinge wie legitimen Handel, Zivilisten und US-Personal gefährden.“

Seit die Biden-Administration begonnen hat, den Jemen zu bombardieren, sprechen ihre offiziellen Spinmeister von Handel und globalem Containerverkehr, um dies zu rechtfertigen. Die unausgesprochene Prämisse hinter dieser Rechtfertigung ist, dass ein aktiver Völkermord ohne wirtschaftliche Folgen für Israel oder andere fortgesetzt werden sollte.

Die Manager des Imperiums und ihre Verteidiger nehmen es einfach als gegeben hin, dass das Geld weiter fließen muss und sich die Zahnräder des Kapitalismus mit der gleichen Geschwindigkeit weiter drehen müssen, wie sie sich drehten, bevor Israel begann, Zehntausende palästinensische Zivilisten zu massakrieren, wenn nicht sogar schneller. Die Schrecken, die in Gaza entfesselt werden, sollen keine materiellen Auswirkungen auf den Rest der Welt haben.

Das Imperium wird Ihnen erlauben, in aller Ruhe über das Gemetzel in Gaza zu denken und zu fühlen, und unter den richtigen Umständen wird es Ihnen sogar erlauben, an pro-palästinensischen Demonstrationen teilzunehmen und Ihre Meinung in den sozialen Medien zu äußern. Aber sobald es darum geht, physisch in das Räderwerk der imperialen Maschinerie einzugreifen, werden einem die Eingeweide herausgeblasen.

Das ist natürlich absurd. Die Schrecken von Gaza sollten die ganze Welt betreffen. Unser Leben sollte nicht normal sein, und es ist absurd und obszön, dass es so ist. Es ist ein Zeichen einer zutiefst kranken Zivilisation, dass so viele von uns im Westen in der Lage sind, sich in müßiger Unterhaltung zu verlieren, zu lachen, sich mit Snacks vollzustopfen und in die Stadt zu gehen, während der Albtraum in Gaza weitergeht.

Gaza sollte uns aufhalten. Zur Hölle, wir sollten die Wirtschaft selbst stören – wir sollten nicht darauf warten, dass verarmte Jemeniten das für uns tun. Wir sollten Generalstreiks organisieren, Schiffe stoppen und alles stören, was wir nur stören können, um die westliche Zivilisation zu zwingen, zu sehen, was sie in Gaza unterstützt, und diese Massengrausamkeit zu beenden. Stattdessen schlafwandeln wir durchs Leben, wie wir es immer tun, während die Menschen im ärmsten Land des Nahen Ostens tapfer für uns kämpfen.

Wenn man sieht, wie effektiv die Houthis die kritische Lage des Jemen nutzen, um den Verkehr am Roten Meer zu unterbinden, versteht man, warum die USA jahrelang eine schreckliche, völkermörderische Militärkampagne unterstützt haben, um sie loszuwerden.

Das Imperium hat kein Recht zu erwarten, dass der Handel während eines aktiven Völkermordes normal weiterläuft. Israel hat nicht das Recht, keinerlei Konsequenzen für seine Handlungen zu tragen, und seine Handelspartner haben nicht das Recht, von diesen Konsequenzen unberührt zu bleiben. Die Vorstellung, dass es normal und angemessen ist, alle Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Israels Gräueltaten wesentliche Auswirkungen auf den Handel haben – bis hin zur Auslösung eines neuen amerikanischen Krieges – ist offensichtlich lächerlich.

Die letzten 100 Tage waren für diejenigen von uns, die die Ereignisse in Gaza verfolgt haben, unglaublich anstrengend. Es gab Tage, an denen ich nicht glauben konnte, dass die Sonne zu scheinen wagte. Die Prämisse, dass es als Folge dieses Wahnsinns nicht einmal zu einem leichten wirtschaftlichen Abschwung kommen darf und es in Ordnung ist, einen Krieg zu beginnen, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht, verdient es, mit äußerster Verachtung zurückgewiesen zu werden.

Wir leben in einer dystopischen Welt, in der es vollkommen normal ist, menschliche Interessen kommerziellen Interessen unterzuordnen und Zehntausende von Menschenleben für Reichtum und Bequemlichkeit in den Verbrennungsofen zu werfen. In der Kriegsprofiteure sich eine goldene Nase verdienen, indem sie Massenmordinstrumente an völkermordende Regierungen verkaufen, und in der das historisch mächtigste Imperium einen Krieg erklärt, um Schiffscontainer auf Kosten von Menschenleben zu verteidigen.

Lassen Sie sich von diesen kranken Freaks nicht einreden, dass das normal ist.