Digitale Kill Switches: Wie tyrannische Regierungen politischen Dissens unterdrücken

Gastbeitrag von John W. Whitehead

„Kein Präsident, egal welcher Partei, sollte die alleinige Befugnis haben, das Internet oder andere Kommunikationskanäle im Notfall abzuschalten oder zu kontrollieren“ so Senator Rand Paul.

Was sollte die US-Regierung davon abhalten, in einer so genannten Krisenzeit den Kill Switch zu betätigen und die Telefon- und Internetkommunikation abzuschalten?

Schließlich geschieht das überall auf der Welt.

Kommunikations-Kill-Switches sind zu tyrannischen Herrschafts- und Unterdrückungsinstrumenten geworden, um politischen Dissens zu unterdrücken, Widerstand zu unterbinden, Wahlverlusten zuvorzukommen, Militärputsche zu verstärken und die Bevölkerung zu isolieren, abzuschalten und im Dunkeln zu lassen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

Der Guardian berichtet: „Von der Ukraine bis nach Myanmar nehmen die von der Regierung veranlassten Internetausfälle weltweit an Fahrt auf. Im Jahr 2021 gab es 182 Abschaltungen in 34 Ländern… Länder in ganz Afrika und Asien haben zu Abschaltungen gegriffen, um ihr Verhalten zu kontrollieren, während Indien, vor allem in der konfliktreichen Region Jammu und Kaschmir, im vergangenen Jahr mehr als jedes andere Land in die digitale Dunkelheit stürzte… Unruhen in Äthiopien und Kasachstan haben Internetabschaltungen ausgelöst, da die Regierungen versuchen, politische Mobilisierung zu verhindern und Nachrichten über militärische Unterdrückung zu unterbinden.“

In einem Zeitalter der Internetverbindung ist die Abschaltung des Internets gleichbedeutend damit, alles zum Stillstand zu bringen – Kommunikation, Handel, Reisen, das Stromnetz.

Tyrannen und Möchtegern-Tyrannen verlassen sich auf diesen „Mantel der Finsternis„, um ihre Ziele durchzusetzen.

In Myanmar zum Beispiel wurde das Internet an dem Tag abgeschaltet, an dem eine neu gewählte Regierung vereidigt werden sollte. An diesem Tag inszenierte das Militär einen digitalen Putsch und übernahm die Macht. Unter dem Deckmantel eines Kommunikations-Blackouts, der die Bevölkerung von der Außenwelt und voneinander abschnitt, führte die Junta „nächtliche Razzien durch, schlug Türen ein, um hochrangige Politiker, Aktivisten und Prominente herauszuholen“.

Diese von der Regierung verhängten Kommunikationsabschaltungen dienen nicht nur dazu, die Bevölkerung zu isolieren, zu terrorisieren und zu kontrollieren, sondern unterstreichen auch die Unfreiheit der Bürger angesichts der grenzenlosen Macht der Regierung.

Wie der Rechtsprofessor David Kaye von der University of California Irvine erklärt, sind diese Abschaltungen nicht mehr nur despotischen Regimen vorbehalten. Sie sind „zu einem Werkzeugkasten für Regierungen geworden, die tatsächlich eine Rechtsstaatlichkeit haben“.

Digitaler Autoritarismus, so warnt das Center for Strategic and International Studies, beinhaltet den Einsatz von Informationstechnologie zur Überwachung, Unterdrückung und Manipulation der Bevölkerung, gefährdet die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten und vereinnahmt und korrumpiert die Grundprinzipien demokratischer und offener Gesellschaften, „einschließlich der Bewegungsfreiheit, des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf Schutz der Privatsphäre, online und offline“.

Für diejenigen, die darauf bestehen, dass dies hier nicht passieren kann, gilt: Es kann passieren und es ist passiert.

Im Jahr 2005 wurde der Mobilfunk in vier großen New Yorker Tunneln abgeschaltet, angeblich um mögliche Bombenexplosionen per Handy zu verhindern.

Im Jahr 2009 wurden die Mobilfunksignale der Teilnehmer an der Amtseinführung von Präsident Obama blockiert – wieder mit der gleichen Begründung.

Und 2011 wurden die Mobilfunksignale von Pendlern in San Francisco abgeschaltet, um mögliche Proteste gegen die Erschießung eines Obdachlosen durch die Polizei zu verhindern.

Da Abschaltungen immer schwieriger zu entdecken sind, kann man nicht sagen, dass sie nicht mehr vorkommen.

Obwohl unter einem Internet-Kill-Switch im Allgemeinen eine vollständige Abschaltung des Internets verstanden wird, kann er auch eine breite Palette von Beschränkungen umfassen, wie z. B. die Sperrung von Inhalten, Drosselung, Filterung, vollständige Abschaltung und das Kappen von Kabeln.

Wie Global Risk Intel erklärt:

„Die Inhaltssperre ist eine relativ moderate Methode, die den Zugang zu einer Liste ausgewählter Websites oder Anwendungen sperrt. Wenn Nutzer auf diese Websites und Anwendungen zugreifen, erhalten sie Benachrichtigungen, dass der Server nicht gefunden werden konnte oder dass der Zugriff vom Netzwerkadministrator verweigert wurde. Eine subtilere Methode ist die Drosselung. Die Behörden drosseln die Bandbreite, um die Geschwindigkeit zu verringern, mit der auf bestimmte Websites zugegriffen werden kann. Eine langsame Internetverbindung hält die Nutzer davon ab, auf bestimmte Websites zuzugreifen, und erregt nicht sofort Verdacht. Die Nutzer können davon ausgehen, dass die Verbindung langsam ist, aber sie können nicht davon ausgehen, dass dieser Umstand von der Regierung genehmigt wurde. Die Filterung ist ein weiteres Instrument zur gezielten Zensur von Inhalten und löscht bestimmte Nachrichten und Begriffe, die von der Regierung nicht gebilligt werden.“

Wie oft schieben die meisten Menschen, die mit Serverfehlern und langsamen Internetgeschwindigkeiten konfrontiert sind, dies auf einen schlechten Service zurück? Wer würde die Regierung verdächtigen, hinter Serverfehlern und langsamen Internetgeschwindigkeiten zu stecken?

Andererseits ist dies dieselbe Regierung, die uns allen möglichen Eingriffen in unsere Freiheiten unterworfen hat (Sperren, Mandate, Beschränkungen, Programme zum Aufspüren von Kontakten, verstärkte Überwachung, Zensur, Überkriminalisierung, Schattenverbote usw.), um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen, die Integrität von Wahlen zu wahren und Desinformation zu bekämpfen.

Diese Taktiken sind in einem vom Internet abhängigen Zeitalter zu Instrumenten der Beherrschung und Unterdrückung geworden.

Es spielt keine Rolle, welche Gründe für solche Sperren vorliegen. Unabhängig von der Begründung ist das Endergebnis dasselbe: eine Ausweitung der staatlichen Macht in direktem Verhältnis zur Unterdrückung der Bürger durch die Regierung.

Laut Global Risk Intel gibt es viele Motive für derartige Beschränkungen:

„Der Kill Switch dient beispielsweise dazu, Inhalte zu zensieren und die Verbreitung von Nachrichten einzuschränken. Dies betrifft insbesondere Nachrichten, die über Polizeibrutalität, Menschenrechtsverletzungen oder Bildungsinformationen berichten. Die Regierungen können den Kill Switch auch einsetzen, um regierungskritische Demonstranten daran zu hindern, über Nachrichtenanwendungen wie WhatsApp, Facebook oder Twitter zu kommunizieren und Massendemonstrationen zu organisieren. Daher können Internetbeschränkungen eine Möglichkeit sein, den Informationsfluss zu regulieren und abweichende Meinungen zu verhindern. Die Regierungen argumentieren, dass Internetbeschränkungen dazu beitragen, die Verbreitung von Fake News zu stoppen und die nationale und öffentliche Sicherheit in Zeiten von Unruhen zu stärken.“

In diesem Zeitalter der fabrizierten Krisen, der Notstandsbefugnisse und des Technofaschismus verfügt die Regierung bereits über das Know-how, die Technologie und die Befugnisse.

Jetzt braucht sie nur noch die „richtige“ Krise, um den Kill Switch zu betätigen.

Dieser spezielle Kill Switch lässt sich bis zum Communications Act von 1934 zurückverfolgen. Das von Präsident Franklin D. Roosevelt unterzeichnete Gesetz ermächtigt den Präsidenten, drahtlose Funk- und Telefondienste auszusetzen, „wenn er dies im Interesse der nationalen Sicherheit oder Verteidigung für notwendig erachtet“, und zwar während eines „Krieges oder einer Kriegsgefahr, einer öffentlichen Gefahr, einer Katastrophe oder eines anderen nationalen Notstands oder um die Neutralität der Vereinigten Staaten zu wahren“.

Im Falle einer nationalen Krise verfügt der Präsident über ein wahres Arsenal an Notstandsbefugnissen, die die Verfassung außer Kraft setzen und innerhalb eines Augenblicks aktiviert werden können. Diese reichen von der Verhängung des Kriegsrechts und der Aussetzung des Habeas Corpus bis zur Abschaltung aller Kommunikationsmittel, der Einschränkung des Reiseverkehrs und der Einrichtung eines Kommunikations-Kill-Switch.

Der nationale Notstand kann jede Form annehmen, für jeden Zweck manipuliert und zur Rechtfertigung jedes beliebigen Ziels verwendet werden – und das alles auf Anweisung des Präsidenten.

Die Saat dieses andauernden Wahnsinns wurde vor mehreren Jahrzehnten gesät, als George W. Bush heimlich zwei präsidiale Direktiven erließ, die dem Präsidenten die Befugnis verliehen, einseitig einen nationalen Notstand auszurufen, der grob definiert ist als „jeder Vorfall, unabhängig vom Ort, der zu einem außergewöhnlichen Maß an Massenverlusten, Schäden oder Störungen führt, die die US-Bevölkerung, die Infrastruktur, die Umwelt, die Wirtschaft oder die Regierungsfunktionen schwer beeinträchtigen“.

Diese Richtlinien (National Security Presidential Directive 51 und Homeland Security Presidential Directive 20), die nicht vom Kongress genehmigt werden müssen, bilden den Plan für die Kontinuität der Regierung (Continuity of Government, COG) des Landes und geben einen groben Überblick über die Maßnahmen, die der Präsident im Falle eines „nationalen Notstands“ ergreifen wird.

Welche Maßnahmen der Präsident ergreift, wenn er den nationalen Notstand ausruft, lässt sich aus den Richtlinien kaum ablesen. Eines ist jedoch klar: Im Falle eines wahrgenommenen nationalen Notstands verleihen die COG-Richtlinien dem Präsidenten unkontrollierte exekutive, legislative und judikative Macht.

Das Land würde dann standardmäßig dem Kriegsrecht unterworfen, und die Verfassung und die Grundrechte würden außer Kraft gesetzt.

Der Internet-Kill-Switch ist nur ein Teil des Plans der Regierung, die Nation abzuschotten und das Kriegsrecht zu verhängen.

Es kann noch viele weitere geheime Befugnisse geben, die Präsidenten in so genannten Krisenzeiten ohne Kontrolle durch den Kongress, die Gerichte oder die Öffentlichkeit einsetzen können. Diese Befugnisse erlöschen nicht mit dem Ende der Amtszeit eines Präsidenten. Sie verbleiben in den Büchern und warten nur darauf, vom nächsten politischen Demagogen genutzt oder missbraucht zu werden.

Angesichts der Vorliebe der Regierung, eine nationale Krise nach der anderen als Waffe einzusetzen, um ihre Befugnisse zu erweitern und alle Arten von staatlicher Tyrannei im so genannten Namen der nationalen Sicherheit zu rechtfertigen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese spezielle Notstandsbefugnis zur Abschaltung des Internets aktiviert wird.

Andererseits ist ein kompletter Kommunikations-Blackout nur eine extremere Version der Technozensur, die wir bereits durch die Regierung und ihre Verbündeten aus der Wirtschaft erfahren haben.

Die Einschränkung des Zugangs zu sozialen Medien ist zu einem beliebten Mittel der Internetzensur geworden, das als Versuch verpackt wird, die Verbreitung von spekulativen oder falschen Informationen im Namen der nationalen Sicherheit zu kontrollieren.

Diese Taktik steht im Mittelpunkt mehrerer kritischer Fälle vor dem Obersten Gerichtshof der USA, in denen es um die Frage geht, wer kontrollieren, regulieren oder entfernen darf, welche Inhalte im Internet geteilt werden: der Einzelne, Zensoren von Unternehmen oder der Polizeistaat.

Techno-Zensur kann nichts Gutes bringen.

Wie Glenn Greenwald für The Intercept schreibt:

„Der eklatante Irrtum, der den Befürwortern der Zensur immer zugrunde liegt, ist der leichtgläubige, wahnhafte Glaube, dass Zensurbefugnisse nur eingesetzt werden, um Ansichten zu unterdrücken, die man nicht mag, aber niemals die eigenen Ansichten… Facebook ist kein wohlwollender, gütiger, mitfühlender Elternteil oder ein subversiver, radikaler Akteur, der unseren Diskurs überwachen wird, um die Schwachen und Ausgegrenzten zu schützen oder als edle Kontrolle des Unfugs der Mächtigen zu dienen. Sie werden fast immer genau das Gegenteil tun: die Mächtigen vor denjenigen schützen, die versuchen, die Institutionen der Elite zu untergraben und ihre Orthodoxien abzulehnen. Tech-Giganten sind wie alle Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ein übergeordnetes Ziel zu verfolgen: die Maximierung des Shareholder Value. Sie werden ihre Macht immer dazu nutzen, diejenigen zu beschwichtigen, die ihrer Meinung nach die größte politische und wirtschaftliche Macht ausüben.“

Wie ich in meinem Buch „Schlachtfeld Amerika“ deutlich mache: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries darlege, legen diese Zensoren den Grundstein, um jede „gefährliche“ Idee zu verhindern, die den Würgegriff der Machtelite über unser Leben in Frage stellen könnte.

Welche Befugnisse auch immer Sie der Regierung und ihren Konzernvertretern jetzt zugestehen – aus welchen Gründen auch immer -, irgendwann in der Zukunft werden sie von Tyrannen, die Sie selbst geschaffen haben, missbraucht und gegen Sie eingesetzt werden.

Wenn dann noch KI-Technologien, soziale Kreditsysteme und flächendeckende Überwachung hinzukommen, muss man nicht einmal mehr ein Kritiker der Regierung sein, um sich in den Fängen der digitalen Zensur zu verfangen.

Wie George Orwell vorausgesagt hat, wird es schließlich zu einem revolutionären Akt, die Wahrheit zu sagen.