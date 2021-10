Die lebenden Toten Pax Americana

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Perth in Australien wird ein vorgeschobener Stützpunkt für amerikanische U-Boote mit Nuklearantrieb und Atomwaffen sein, schreibt Pepe Escobar.

Pax Americana war schon immer eine Nebenfigur in einem Zombie-Apokalypse-Film.

Pax Americana ist eigentlich Die ewige Rückkehr der lebenden Toten. „Pax“ war nie in Ordnung; War Inc. regiert. Das Ende des Zweiten Weltkriegs führte direkt zum Kalten Krieg. Das unipolare Moment war ein Bogen vom ersten Golfkrieg bis zur Bombardierung Jugoslawiens. Der 11. September hat den Globalen Krieg gegen den Terror (GWOT) ausgelöst, der von Team Obama in Overseas Contingency Operations (OCO) umbenannt wurde. Wir befinden uns jetzt im Kalten Krieg 2.0 gegen China.

Das, was der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern denkwürdig als MICIMATT (Militär-Industrie-Kongress-Intelligenz-Medien-Akademie-Thinktank-Komplex) beschreibt, hat nie „Pax“ gemacht. Sie machen Krieg, unisono, wie die Ritter, die „Ni!“ sagen. – ohne das komische Flair.

Nehmen Sie diesen Ritter für den Council on Foreign Relations (CFR), das Herzstück der Establishment-Matrix. Der CFR ist spezialisiert auf das Kissingersche Teilen und Herrschen. Das trifft in hohem Maße auf die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China zu.

Die Ritter erklären mit überwältigender Mehrheit das Offensichtliche: „Die chinesische Macht muss eingedämmt werden“. Sie verkaufen das aktuelle, serielle imperiale Debakel als „große strategische Schritte“, in einem eigenartigen, nicht übersetzten Mischsalat aus Gramsci und Lampedusa: Eine „neue Ordnung“ (vom Imperium geschaffen) entsteht durch „alles muss sich ändern, damit alles gleich bleibt“ – und privilegiert das Imperium.

Andere Ritter schlagen sogar die lächerliche Vorstellung vor, dass der derzeitige US-Präsident, ein echter Zombie, der von einem Teleprompter ferngesteuert wird, in der Lage ist, eine „Außenpolitik für die Mittelschicht“ zu konzipieren, als ob das MICIMATT jemals einen Plan zur „Förderung des Wohlstands in der freien Welt als Ganzes“ genehmigen würde. Die „freie Welt“ wurde gerade erst durch den „Wohlstand“ verblüfft, der Afghanistan in den 20 Jahren der „Bombardierung zur Demokratie“ geboten wurde.

Und dann gibt es britische Ritter, die zumindest ihren Monty Python auswendig kennen sollten, die über Illiberalismus und die „von Xi und Putin geschaffenen Regime“ lästern, die „zerfallen“ und von „Anarchie und neuen Despotien“ abgelöst werden. Die gleiche alte englische Überheblichkeit gemischt mit stechender Ignoranz. Oh, diese asiatischen „Tyranneien“ bedrohen die zivilisatorischen Bestrebungen des weißen Mannes.

Wir alle leben in einem australischen U-Boot

Jetzt dreht sich alles um AUKUS – eigentlich U SUK A. Bis vor kurzem besaßen nur die P5 – die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats – atomgetriebene U-Boote. Indien ist diesem Club beigetreten, und eher später als früher auch Australien.

Jeder wichtige Akteur weiß, dass es im nächsten amerikanischen Krieg nicht um abgelegene Pazifikinseln gehen wird. Taiwan ist jedoch ein völlig anderes Thema. Bei U SUK A geht es hauptsächlich um Taiwan.

U SUK A wurde auf dem G7-Gipfel in Carbis Bay im vergangenen Juni beschlossen. Dabei handelte es sich um eine Anglo-Boys-Club-Angelegenheit, die ausschließlich von der Troika Biden-BoJo-Morrison erörtert wurde – unter gebührender Ausklammerung Japans, obwohl Tokio geradezu ein Samurai-Schwert zog und seine Absicht bekundete, Taiwan zu unterstützen.

Das Problem ist, dass das Kleingedruckte in U SUK A nicht durchgesickert ist, sondern nur gesponnen wurde. Dabei ist bereits klar, dass U SUK A weit über den Bau australischer Atom-U-Boote hinausgeht. Canberra wird auch Zugang zu Tomahawks und Hornets haben und sogar an der amerikanischen Hyperschallraketenforschung beteiligt werden.

Doch dann verriet der australische Verteidigungsminister Peter Dutton in einem Ausrutscher das Spiel: U SUK A wird die Modernisierung „der Infrastruktur in Perth ermöglichen, die für den Betrieb dieser U-Boote notwendig sein wird. Ich erwarte, dass wir … Leasingvereinbarungen oder größere gemeinsame Operationen zwischen unseren Seestreitkräften in der Zukunft sehen werden.“

Übersetzt: Perth wird ein vorgeschobener Stützpunkt für atomgetriebene und atomwaffenfähige amerikanische U-Boote sein.

Warum jetzt U SUK A? Erinnern wir uns an den Zweiten Weltkrieg – und die gleiche alte karikaturistische Geopolitik der gutartigen anglo-maritimen Inselmächte, die dem „bösen“ eurasischen Kernland gegenüberstehen.

Der Zweite Weltkrieg war die Lösung, um gleichzeitig zu verhindern, dass Deutschland den Atlantik und Japan den asiatisch-pazifischen Raum beherrscht (das ist übrigens die korrekte Terminologie: „Indo-Pazifik“ ist Empire-Sprache).

Bei Deutschland-Japan ging es um ein Bündnis, das die Vorherrschaft im eurasischen Kernland erlangen sollte. Jetzt wird das Imperium des Chaos langsam aber sicher aus dem eurasischen Kernland vertrieben – diesmal durch die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China.

Diejenigen, die über technisches Wissen jenseits des Beltway verfügen – nicht die Ritter – wissen, dass die USA dem hypersonischen Russland nicht gewachsen sind. Dennoch glauben die Amerikaner, dass sie Peking das Leben unerträglich machen können. Das US-Establishment wird nur über seine Leiche zulassen, dass China den westlichen Pazifik kontrolliert. Hier kommt die Instrumentalisierung Australiens ins Spiel.

Eine große Frage ist, welche neue Rolle die Five Eyes spielen werden. Mit der U SUK A ist der Anglo-Club bereits über den bloßen Austausch von Informationen und das Ausspionieren der Kommunikation hinausgegangen. Es handelt sich um einen Militärpakt zwischen den Three Eyes.

Je nach der Zusammensetzung seiner neuen Regierung könnte Deutschland zu einem Sechsten Auge werden – allerdings in einer untergeordneten Rolle. Mit der U SUK A wird die gesamte NATO, die gerade ihr spektakuläres Debakel in Afghanistan hinter sich hat, nur noch ein halbwegs relevanter Vasall sein. Hier geht es nur um Seemacht.

Die U SUK A ist faktisch ein Quad Plus, bei dem Indien und Japan, die asiatischen Fünften Kolonnen, nur noch die Rolle von Vasallen spielen dürfen.

Krieg vor 2040

Es überrascht nicht, dass die erste prägnante technische und strategische Einschätzung der U SUK A aus Russland stammt, verfasst von Alexander Timokhin und veröffentlicht in der Zeitschrift Vzglyad, die eng mit dem Geheimdienst GRU verbunden ist. Hier ist eine wichtige Übersetzung, die von John Helmer zur Verfügung gestellt wurde.

Die wichtigsten Punkte:

Die zusätzlichen U-Boote werden eine ernsthafte, zusätzliche Bedrohung darstellen; „das Problem der Bekämpfung feindlicher U-Boot-Kräfte wird für China sehr akut werden.“

Geografisch gesehen „kann Australien die Verbindung zwischen China und dem Indischen Ozean vollständig blockieren“.

Australien wird die Fristen nur einhalten, wenn es „mehr U-Boote pro Jahr als die Amerikaner“ legt.

Es sei „möglich, Australien schnell zu einem Land mit einer U-Boot-Flotte zu machen“. Diese „gigantischen Investitionen und scharfen politischen Wendungen werden nicht einfach so vollzogen. Die Hegemonie der Angelsachsen in der Welt ist ernsthaft erschüttert.“

Und das bringt uns zu der unvermeidlichen Schlussfolgerung: „Es lohnt sich zu erkennen, dass die Welt am Rande eines Krieges steht.“

Noch vor der strategischen Einschätzung von Vzglyad hatte ich die Tiraden eines anderen Beltway-Ritters – der weithin als Weiser gepriesen wird – einem dissidenten Geheimdienstanalysten der alten Schule vorgelegt. Seine Einschätzung war gnadenlos.

Er schrieb mir: „Die geopolitische Logik ist, dass das Bündnis zwischen China und Russland gegen die Interessen der USA gerichtet ist, ähnlich wie das Bündnis zwischen Mao und Stalin. SEATO und NATO werden nachgeahmt. Der Vertrag zwischen England, Australien und den USA ist Teil des pazifischen Rebalancing oder einer neuen SEATO. Die NATO ist Teil des Ausgleichs gegen Russland und China in Europa“.

Zu dem, was uns bevorstehen könnte, merkte er an, dass „der Coup gegen die USA, Australien, England und die NATO eine französisch-russische Allianz wäre, um die NATO aufzulösen und Deutschland zu isolieren. Russland hat sich erfolglos an Deutschland gewandt und könnte sich nun an Frankreich wenden. Der Verlust von Frankreich würde das Ende der NATO bedeuten.“

Er sieht die U SUK A in einem Zustand, in dem sie nichts mehr ausrichten kann: „So wie es jetzt aussieht, hat China das Kommando über den Pazifik, und Australien und Großbritannien bedeuten nichts. Russland kann die NATO in zwei Wochen überrennen, die Hyperschallraketen unserer Gegner können alle NATO-Flugplätze innerhalb von fünf bis zehn Minuten zerstören und der Kampf um Europa wäre vorbei.“

Er ist der festen Überzeugung, dass „die USA ihre Macht nicht auf den Pazifik ausdehnen können. Chinesische U-Boot-Raketen würden die US-Flotte in kürzester Zeit ausschalten. Das australische U-Boot-Problem ist wirklich irrelevant; wenn die CIA eine Organisation hätte, die etwas wert wäre, wüsste sie, dass unsere Gegner unsere Atom-U-Boote bereits ohne die geringsten Schwierigkeiten aufspüren und zerstören können. Die gesamte US-Marine ist veraltet und wehrlos gegen russische Raketen“.

Und es kommt noch schlimmer – zumindest für die Cheerleader-Ritter: „Die F-35 ist veraltet. Die Luftwaffe ist weitgehend wertlos, da russische und chinesische Raketen ihre Flugplätze oder Flugzeugträger in kürzester Zeit ausschalten können. Die geweckte US-Armee ist wertloser als die französische Armee mit ihrer Maginot-Linie. Die Stabschefs bekommen weniger als 200.000 pro Jahr und sind zweit- oder drittklassige Talente. Die USA sind ein sinkendes Schiff.“

Wenn das wirklich der Fall ist, wäre der – nukleare – Krieg gegen China im westlichen Pazifik, der in der zweiten Hälfte der 2030er Jahre stattfinden soll, schon vorbei, bevor er begonnen hat. Taiwan könnte bis dahin sogar ein Teil Chinas sein – ein Nebeneffekt der Tatsache, dass Peking immer allen einen wirtschaftlichen Austausch vorschlägt, während Washington immer einen Krieg „vorschlägt“.

Eine Sache wird sich jedoch nie ändern: Die Ritter, die „Ni!“ sagen, singen zur völligen Gleichgültigkeit des widerspenstigen Pöbels das Loblied auf die Pax Americana.