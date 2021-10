Das größte Opfer von COVID-19 sind Ihre individuellen Rechte

Die Opfer der staatlich verordneten COVID-19-Gegenmaßnahmen sind vielfältig, aber das größte und tragischste von allen ist der Verlust der individuellen Freiheiten

Entweder wir entscheiden uns für die Freiheit oder wir entscheiden uns für ein Leben unter autoritärer Herrschaft. Selbst wenn Beschränkungen aufgehoben werden, kann die öffentliche Meinung die Freiheit auf wackligen Füßen stehen lassen, da die öffentliche Akzeptanz von Übergriffen dazu führt, dass dasselbe jederzeit wieder geschehen kann

Die Freiheit, mit anderen Menschen zu interagieren, ist ein entscheidendes, grundlegendes menschliches Bedürfnis.

Die Unvermeidbarkeiten des Lebens – zu denen Ungewissheit, das Risiko von Augenblick zu Augenblick und die Gewissheit des Todes gehören – verlangen, dass wir von den Menschen nicht verlangen, dass sie aufhören zu leben, um andere vor den Folgen einer Krankheit zu „retten“.

Die Antwort, wenn wir die Massen wirklich schützen wollen, ist die Aufklärung und Förderung einer gesunden Lebensweise in allen Lebensphasen. Die Verbesserung der Gesundheit durch einen gesunden Lebensstil, Sonnenschein, frische Luft und echte Lebensmittel ist der beste Weg, um die meisten Menschen zu schützen.

Dieser Artikel wurde bereits am 11. März 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Während die Opfer der von der Regierung auferlegten COVID-19-Gegenmaßnahmen vielfältig sind, ist der größte und tragischste von allen der Verlust der individuellen Freiheiten. Wie Jonathan Sumption in seinem Kommentar im Telegraph vom 15. Februar 2021 feststellte:

Was uns zu einer freien Gesellschaft macht, ist, dass der Staat zwar über weitreichende Befugnisse verfügt, dass es aber konventionelle Grenzen gibt, was er damit tun kann. Die Grenzen sind konventionell, weil sie nicht von unseren Gesetzen abhängen, sondern von unserer Einstellung. Es gibt Inseln des menschlichen Lebens, die uns eigen sind, ein persönlicher Raum, in den der Staat nicht ohne eine ganz außergewöhnliche Rechtfertigung eindringen sollte.

Die liberale Demokratie bricht zusammen, wenn ängstliche Mehrheiten massenhaften Zwang gegen ihre Mitbürger fordern und verlangen, dass in unsere persönlichen Räume eingedrungen wird. Diese Forderungen stützen sich stets auf das, was die Menschen als öffentliches Gut betrachten. Sie alle behaupten, dass Despotismus im öffentlichen Interesse liegt.

Eine zerbrechliche Freiheit

Wie Sumption betont, „können wir nicht nach Belieben in den Totalitarismus hinein- oder herauswechseln“. Entweder wir entscheiden uns für die Freiheit oder wir entscheiden uns für ein Leben unter autoritärer Herrschaft. Selbst wenn die Beschränkungen aufgehoben werden (und das ist ein großes „wenn“), kann die öffentliche Meinung die Freiheit auf wackligen Füßen stehen lassen, da die öffentliche Akzeptanz von Übergriffen dazu führen kann, dass diese immer wieder und von einem Moment auf den anderen geschehen.

Dies ist ein ernstes Problem, da es immer wieder andere Epidemien und Pandemien geben wird. Es besteht immer die Gefahr des Terrorismus und des Klimawandels. Es wird immer eine Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit geben, sei es Fettleibigkeit oder Diabetes, die als Rechtfertigung für die Einmischung der Regierung in unser Privatleben dienen kann.

Eine Schwelle ist jetzt überschritten“, schreibt Sumption. „Ein großes Tabu ist gefallen. Andere Regierungen werden sagen, dass die einzige Frage, die zählt, die ist, ob es funktioniert und ob sie ‚damit durchkommen‘ … Wir haben bereits ein eindrucksvolles Beispiel. Der Impfstoff, der die Abriegelung überflüssig machen sollte, ist zu einem Grund geworden, sie aufrechtzuerhalten … Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle gehen zurück, aber Millionen von Menschen, für die praktisch kein Risiko besteht, werden in Hausarrest gehalten. Dies geschieht vor allem deshalb, weil ein selektives Kontrollsystem für den Staat zu schwer durchsetzbar wäre. Der Zwang wird schnell zum Selbstzweck.

Persönliche Freiheit ist es wert, dafür zu kämpfen

Persönliche Freiheit ist, wie Sumption hervorhebt, von entscheidender Bedeutung, und vielleicht am wichtigsten für unsere geistige und körperliche Gesundheit ist die Freiheit, mit anderen Menschen zu interagieren. Dies ist ein absolut entscheidendes und grundlegendes menschliches Bedürfnis. Säuglinge, die der körperlichen Interaktion beraubt sind, gedeihen nicht und haben ein erhöhtes Sterberisiko.

Aber auch Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen haben ein großes Bedürfnis danach. Wir können sie vielleicht länger tolerieren, ohne dass sie sich negativ auswirkt, aber mit der Zeit fordert sie ihren Tribut an Gesundheit, emotionaler Stabilität und Langlebigkeit. Die Tatsache, dass wir der Regierung erlauben, menschliche Interaktion zu verbieten, ist ein schlimmes Zeichen für eine Gesellschaft, die am Rande der Selbstzerstörung steht.

„Ich bezweifle nicht, dass es extreme Situationen gibt, in denen eine repressive Kontrolle unseres täglichen Lebens notwendig und gerechtfertigt sein kann“, schreibt Sumption.

Eine Ebola-Epidemie mit einer Sterblichkeitsrate von 50 % zum Beispiel könnte dafür in Frage kommen. COVID-19 stellt jedoch nicht annähernd eine so ernste Bedrohung dar. Wie Sumption feststellt, liegt COVID-19 „weit im Bereich der Gefahren, mit denen wir schon immer leben mussten und immer leben werden“.

Aus den Daten geht hervor, dass die Gesamttodesrate bei nicht-institutionalisierten Infektionen bei 0,26 % liegt. Menschen unter 40 Jahren haben ein Risiko von nur 0,01 %, an der Infektion zu sterben. Die überwiegende Mehrheit der positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen hat keinerlei Symptome, und die meisten werden nicht ernsthaft krank.

Wir müssen lernen, die Unvermeidbarkeiten des Lebens zu akzeptieren

Hinzu kommt, dass das durchschnittliche Sterbealter bei COVID-19 einer Studie zufolge irgendwo zwischen 76,9 Jahren und 82 Jahren liegt, wie aus den von Sumption zitierten Daten der britischen Regierung hervorgeht.

In jedem Fall liegt dieses Alter in der Nähe des Durchschnittsalters, an dem man ohnehin stirbt, und stellt daher keine unerhörte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Dennoch gibt die Öffentlichkeit bereitwillig die Freiheit auf, ein normales Leben zu führen, in der merkwürdigen Überzeugung, dass Menschen am Ende ihres Lebens von den Schmerzen des Todes verschont bleiben, wenn sie ihre Freiheit eintauschen. Das werden sie nicht. Keiner von uns wird das.

Die Antwort, wenn wir die Massen wirklich schützen wollen, ist die Aufklärung und Förderung einer gesunden Lebensweise in allen Lebensphasen. Die Verbesserung der Gesundheit durch einen gesunden Lebensstil, Sonnenschein, frische Luft und echte Lebensmittel ist der beste Weg, um die meisten Menschen zu schützen

Die Unvermeidbarkeiten des Lebens – die Ungewissheit, das Risiko von Augenblick zu Augenblick und die Gewissheit des Todes – verlangen, dass wir von den Menschen nicht verlangen, dass sie aufhören zu leben, um andere vor den Folgen einer Krankheit zu „retten“, unabhängig von ihrem Alter. Das ist ebenso unmenschlich wie unlogisch.

Die Antwort, wenn wir die Massen wirklich schützen wollen, besteht vielmehr darin, eine gesunde Lebensweise in allen Lebensabschnitten zu fördern und zu vermitteln. Die Verbesserung der Gesundheit durch einen gesunden Lebensstil, Sonnenschein, frische Luft und echte Lebensmittel ist der beste Weg, um die meisten Menschen zu schützen. Quarantäne und der Verzicht auf menschlichen Kontakt sind wahrscheinlich das Schlimmste, was man für sich selbst und die Gesellschaft insgesamt tun kann.

Und lassen wir all die psychologischen Schäden außer Acht, die dadurch entstehen, dass man Kindern beibringt, ihre eigenen Hände, andere Menschen und die Luft, die sie atmen, zu fürchten, und dass ihre bloße Anwesenheit eine tödliche Bedrohung für andere darstellt.

Die Presse ist zu einem Instrument der Kontrolle geworden

In der Vergangenheit wurde die Presse als wichtiges Instrument für eine gut informierte Öffentlichkeit und damit für eine freie und demokratisch geführte Gesellschaft angesehen. Aus diesem Grund wurden Journalisten und Nachrichtensender auch als „Vierte Gewalt“ bezeichnet. Damit wurde ihr gesellschaftlicher Einfluss gewürdigt. Um wirksam zu sein, musste die Presse ein gewisses Maß an öffentlichem Vertrauen entwickeln. Heute ist das Vertrauen in die Mainstream-Medien dramatisch geschwunden, und das aus gutem Grund.

Immer wieder werden Reporter und ganze Nachrichtensender dabei erwischt, wie sie mit Fake News hausieren gehen, und wenn die Presse die Öffentlichkeit in die Irre führt, anstatt sie über die Fakten zu informieren, wird sie zum Werkzeug der Tyrannei. Ihre Zuschauer werden von Tag zu Tag unwissender statt informierter und damit leichter zu kontrollieren und zu manipulieren.

In einem kürzlich erschienenen Substack-Artikel geht der unabhängige Journalist Matt Taibbi auf den Versuch der UCLA-Professorin und Co-Leiterin des UCLA Center for Critical Internet Inquiry, Sarah Roberts, ein, die Leser von Substack wegzuschrecken. „Substack ist eine gefährliche direkte Bedrohung für die traditionellen Nachrichtenmedien“, twitterte Roberts.

Ihrer unausgegorenen Argumentation zufolge nutzen Journalisten, die die Mainstream-Nachrichtenredaktionen verlassen und zu Substack und anderen unabhängigen Portalen wechseln, das Vertrauen aus, das sie während ihrer Anstellung bei der Vierten Gewalt erworben haben. Wenn sie dann auf sich allein gestellt sind, können sie drucken, was sie wollen, ohne sich der lästigen Aufgabe der Faktenprüfung und anderer Standardkontrollen unterziehen zu müssen.

Zu unterstellen, dass Vertrauen etwas ist, das nur von einer Mainstream-Nachrichtenredaktion verliehen werden kann, ist mehr als beleidigend, zumal Mainstream-Nachrichtenorganisationen schon vor langer Zeit dafür berüchtigt waren, genau diese geheiligten ‚Normen‘ zu verraten, auf die sich Roberts bezieht“ schreibt Taibbi. Warum hat sich eine Quelle wie der ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden dazu entschlossen, sich ausgerechnet an Glenn Greenwald zu wenden? Die Tatsache, dass Glenn nicht in einer Zeitung wie der New York Times oder der Washington Post aufgestiegen ist, hat ihn sicher nicht gestört.

Die Antwort hängt mit einem der Hauptgründe für die Abwanderung des Publikums an Orte wie Substack zusammen: der Eindruck, dass die traditionellen Nachrichtenagenturen zu Werkzeugen genau der unternehmerischen und politischen Interessen geworden sind, die sie eigentlich überwachen sollten. Roberts beschwert sich darüber, dass bei Substack die Grenzen zwischen Meinung und Berichterstattung verschwimmen (eine absurde Bemerkung, aber das ist ein anderes Thema), aber das Problem der „Verwischung“ ist bei diesen anderen Organisationen noch viel gravierender. Sind Zeitungen wie die New York Times Kontrollorgane der Macht oder deren Erfüllungsgehilfen?

Ein Jahrhundert der kontrollierten Medien

Unterwanderung und Manipulation der Medien sind seit 1915 an der Tagesordnung, als J.P. Morgan Interessen, einschließlich der Stahl- und Schiffbauindustrie, die redaktionelle Kontrolle über 25 der einflussreichsten Zeitungen erwarb und ihnen damit die Kontrolle über Nachrichten über militärische Bereitschaft, Finanzpolitik und andere Geschichten, die für ihre privaten und unternehmerischen Interessen als entscheidend angesehen wurden, ermöglichte.

1948 startete die CIA dann die Operation Mockingbird, eine geheime Medieninfiltrationskampagne, die es der Behörde ermöglichte, ihre eigene Propaganda zu kontrollieren und in die Mainstream-Presse einzuschleusen. Heute, mehrere Jahrzehnte später, ist es klar, dass die Operation Mockingbird nie beendet wurde. Wie Taibbi feststellt:

Die großen ‚traditionellen‘ Kabelnetzwerke sowie viele der größeren Tageszeitungen stellen seit Jahren wie verrückt Ex-Spione ein und setzen ganze Nester bekannter Meineidskrämer und Langley-Trottel als Mitarbeiter auf ihre Gehaltslisten, wo sie regelmäßig ‚Kommentare‘ zu Nachrichten liefern, an denen sie selbst beteiligt sind.

Zur modernen Propagandamaschine gehört auch Big Tech, das eine bisher undenkbare Informationskontrolle durch automatische Zensur über ein viel breiteres Spektrum von Quellen ermöglicht.

Buchstäblich über Nacht kann eine Einzelperson oder ein Unternehmen, das an der Verbreitung wahrheitsgemäßer Informationen beteiligt ist, die gegen den Status quo verstoßen, von Suchmaschinen aus dem Schatten ihrer Website verbannt, ihre Konten in den sozialen Medien gelöscht, ihre Webhosting- und E-Mail-Dienste gekündigt und ihre Online-Zahlungssysteme abgeschaltet werden. Von einem Tag auf den anderen können Sie, Ihre Gedanken, Ihre Meinungen und all Ihre harte Arbeit praktisch ausgelöscht werden.

Politische Machthaber fordern massive Zensur

Jetzt fangen sogar Politiker an, ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen und fordern die Zensur von politischen Gegnern und Nachrichtensendern, die sich nicht an die politische Linie halten.

Die Demokraten des US-Repräsentantenhauses aus Kalifornien – Anna Eshoo und Jerry McNerney – gingen sogar so weit, einen Brief an ein Dutzend Kabel-, Satelliten- und Streaming-Fernsehsender zu schicken, in dem sie diese im Grunde aufforderten, Fox News, Newsmax und OANN zu zensieren oder zu entfernen. Wie Glenn Greenwald in einem Artikel über die rasche Eskalation der staatlichen Zensuraufrufe feststellte:

Die Rechtfertigung der Demokraten, ihre Gegner online und in den Medien zum Schweigen zu bringen – ‚Sie verbreiten Fake News und schüren Extremismus‘ – ist das, was Despoten überall sagen … Seit wann ist es die Aufgabe der US-Regierung, zu schlichten und die Regeln der „journalistischen Integrität“ durchzusetzen?

Wenn Sie nicht an das Recht der Regierung glauben, zu regulieren und zu kontrollieren, was die Presse sagt – eine Befugnis, die der erste Verfassungszusatz ausdrücklich verbietet -, wie kann sich dann irgendjemand damit anfreunden, dass Mitglieder des Kongresses sich die Macht anmaßen, zu diktieren, was Medienunternehmen berichten dürfen, und zu kontrollieren, wie sie die Nachrichten des Tages diskutieren und analysieren?

FCC-Kommissar Brendan Carr hat das Vorgehen der Demokraten scharf verurteilt, indem er es als „deutliche Abweichung von den Normen des Ersten Verfassungszusatzes“ bezeichnete und hinzufügte, dass die Forderungen „eine abschreckende Übertretung der Rechte auf freie Meinungsäußerung sind, die jedes Medienunternehmen in diesem Land genießt … Kein Regierungsbeamter hat das Recht, sich nach den ‚moralischen Grundsätzen‘ zu erkundigen, die ein privates Unternehmen bei seiner Entscheidung darüber leiten, welche Nachrichten es sendet.

Aber Carrs Kommentare hatten offensichtlich keinen Einfluss auf US-Senatorin Elizabeth Warren, D-Mass, die im September 2021 einen Brief an Amazons CEO Andy Jassy schrieb und ihn aufforderte, Amazons Algorithmen zu überprüfen und sie zu verwenden, um bestimmte Bücher zu zensieren oder zu verbieten, die ihrer Meinung nach „irreführende Beiträge“ über Impfstoffe und COVID-19 enthalten.

Konkret nannte sie mein neuestes Buch, „The Truth About COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal“ (Die Wahrheit über COVID-19) als Zielscheibe für Jassy.

Zwei Tage später folgte der US-Abgeordnete Adam Schiff, D-Kalifornien, Warrens Fußstapfen und schickte Briefe an Facebook und Amazon, in denen er eine stärkere Zensur von Impfstoffinformationen forderte.

Welches Ziel verfolgt die Kontrolle?

Es ist wichtig zu erkennen, dass autoritäre Diktatoren in Wirklichkeit nicht versuchen, Ihnen zu helfen. Sie versuchen, Sie zu verändern. Zensur dient nicht dem Schutz der Öffentlichkeit. Sie ist ein Kontrollmechanismus, denn es ist unwahrscheinlich, dass Sie sich gegen eine Ungerechtigkeit auflehnen, von der Sie nicht einmal wissen, dass sie existiert, oder wenn Sie davon wissen, dann ist Ihr Verständnis des Problems der Wahrheit diametral entgegengesetzt; daher werden Sie eine „Lösung“ unterstützen, die das Problem verewigt oder verschärft.

Auf einer noch tieferen Ebene sind Zensur und Informationsunterdrückung Versuche, Ihre kognitiven Fähigkeiten zu verändern, denn wie können Sie Menschen und Dinge, die Sie nicht kritisieren dürfen, überhaupt definieren? Wie Taibbi feststellte, sind Big Tech und die Medien Werkzeuge für Politiker, Unternehmen und die Geheimdienstindustrie, deren Interessen den Interessen der Menschen häufig diametral entgegengesetzt sind.

Chemieunternehmen können ihre giftigen Produkte nicht verkaufen, wenn eine informierte Öffentlichkeit sie meidet. Die Industrie für gefälschte Lebensmittel kann nicht florieren, wenn die Öffentlichkeit die Grundlagen der Gesundheit versteht. Die Technokratie kann nicht durchgesetzt werden, wenn eine informierte Öffentlichkeit sich der Agenda widersetzt, und so weiter.

Was wir in diesen Tagen deutlicher denn je sehen, ist die Spaltung des Journalismus, bei der die alte Norm, Daten zu sammeln und sie dann dem Publikum zu übermitteln, damit es sich selbst ein Bild davon machen kann, ob sie gut oder schlecht sind, durch eine subjektive Interpretation der Daten ersetzt wurde.

Im Wesentlichen sagen die meisten Mainstream-Reporter heute, wie man über ein bestimmtes Thema denken soll. Sie sagen uns sogar, wie wir über Menschen denken sollen, die sich weigern, so zu denken, wie es ihnen aufgetragen wurde. Auf diese Weise erledigt die Öffentlichkeit am Ende die Drecksarbeit der Zensur, der Löschung und der Entmenschlichung der Unerwünschten für sie.

Herrschaft durch Medizin

Während der Aufstieg von Diktaturen historisch gesehen mit dem Einsatz von Streitkräften einherging, um eine widerspenstige Öffentlichkeit zu unterwerfen, stützt sich die aufkeimende Diktatur von heute in hohem Maße auf waffenfähige Medizin und die Kontrolle von Informationen. Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit dem Konzept der Technokratie vertraut zu machen, das eine ausgeprägte transhumanistische Komponente hat, werden Sie sehen, warum dies absolut Sinn macht und in der Tat völlig vorhersehbar war.

Indem man die Frage der Gesundheitsfürsorge mit dem digitalen Überwachungsapparat verknüpft, erhält man eine sehr robuste Plattform für die automatisierte Massenkontrolle. Auch der Einsatz von Angst funktioniert in diesem Szenario gut, da die meisten Menschen am Leben bleiben wollen und nicht wollen, dass ihre Angehörigen sterben. Also fallen sie auf Lügen herein wie „wir müssen die Welt abschalten und uns monatelang in geschlossenen Räumen einschließen, sonst sterben wir alle“.

Eine führende Figur in diesem medizinischen Diktaturplan ist Bill Gates, der jetzt einen dominierenden Einfluss nicht nur auf Big Tech ausübt, sondern auch auf die globale Gesundheitspolitik, die Landwirtschafts- und Lebensmittelpolitik (einschließlich Biopiraterie und gefälschte Lebensmittel), die Wetterveränderung und andere Klimatechnologien, die Überwachung, die Bildung und die Medien. Wie The GrayZone berichtet:

Hinter der Public-Relations-Bonanza um Gates verbirgt sich eine beunruhigende Geschichte, die Anlass zur Sorge geben sollte, ob die Pläne seiner Stiftung zur Lösung der Pandemie der Weltöffentlichkeit ebenso zugute kommen, wie sie ihre Macht über internationale Institutionen ausweiten und festigen werden. Die Gates-Stiftung hat das internationale Gremium, das für die Gestaltung der Gesundheitspolitik zuständig ist, bereits effektiv privatisiert und in ein Vehikel für die Dominanz von Unternehmen verwandelt. Sie hat dazu beigetragen, dass die Menschen im globalen Süden mit giftigen Produkten belastet werden, und die Armen der Welt sogar als Versuchskaninchen für Medikamentenexperimente benutzt.

Der Einfluss der Gates-Stiftung auf die öffentliche Gesundheitspolitik hängt praktisch davon ab, dass Sicherheitsvorschriften und andere staatliche Funktionen schwach genug sind, um umgangen zu werden … Vieles deutet darauf hin, dass die Gates-Stiftung als trojanisches Pferd für westliche Konzerne fungiert, die natürlich kein größeres Ziel haben als einen höheren Gewinn.

In der Tat spendet Gates Milliarden an private Unternehmen und investiert in genau die Produkte und Unternehmen, für die er Geld spendet und die er ansonsten als Lösungen für die Probleme der Welt propagiert, seien es Hunger, Krankheiten, pandemische Viren oder der Klimawandel.

Wie The GrayZone andeutet, geht es bei Gates‘ globalem Gesundheitsimperium eher darum, ein Imperium für sich und seine Technokraten-Kumpane aufzubauen, als die öffentliche Gesundheit zu fördern.

Der große Neustart – ein Plan, aus der COVID-19-Pandemie Kapital zu schlagen

Eine Zeit lang herrschte so viel Ungewissheit über SARS-CoV-2 und die von ihm ausgelöste Infektion, dass man Ihnen verzeihen kann, wenn Sie sich für eine vorsichtige Haltung entschieden haben. Jetzt, ein ganzes Jahr später, ist jedoch klar geworden, dass diese Pandemie nie so ernst war, wie sie von den Medien dargestellt wurde, und dass sie (ob geplant oder nicht) als bequemes Vehikel für eine radikale Umgestaltung fast aller Lebensbereiche genutzt wird. Und das nicht zum Besseren.

In einem kürzlich erschienenen Bericht hat sich der unabhängige Journalist Johnny Vedmore mit dem beruflichen und persönlichen Hintergrund von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, beschäftigt, der die Bücher „The Fourth Industrial Revolution“ (2016), „Shaping the Fourth Industrial Revolution“ (2018) und „COVID-19: The Great Reset“ verfasst und damit seine Rolle als führende Galionsfigur der modernen Technokratie-Bewegung zementiert hat. Vedmore schreibt:

Als treibende Kraft hinter dem Weltwirtschaftsforum … hat Schwab über 50 Jahre lang Staatsoberhäupter, führende Wirtschaftsvertreter und die Elite der akademischen und wissenschaftlichen Kreise in den Schoß von Davos gelockt. In jüngster Zeit hat er sich auch den Zorn vieler Menschen zugezogen, weil er in jüngster Zeit als Frontmann des Great Reset auftritt, einem umfassenden Versuch, die Zivilisation weltweit zum ausdrücklichen Nutzen der Elite des Weltwirtschaftsforums und ihrer Verbündeten umzugestalten …

Wie bei vielen prominenten Frontmännern der von der Elite geförderten Agenden sind die Online-Aufzeichnungen von Schwab gut gesäubert worden, was es schwierig macht, Informationen über seine frühe Geschichte und seine Familie zu finden. Da er jedoch 1938 in Ravensburg, Deutschland, geboren wurde, haben viele in den letzten Monaten spekuliert, dass Schwabs Familie in irgendeiner Weise mit den Kriegsanstrengungen der Achsenmächte in Verbindung gestanden haben könnte – Verbindungen, die, wenn sie aufgedeckt würden, den Ruf des Weltwirtschaftsforums bedrohen und seine erklärten Missionen und Motive einer unerwünschten Prüfung unterziehen könnten …

Wenn man noch tiefer in seine Aktivitäten eindringt, wird klar, dass Schwabs eigentliche Rolle seit langem darin besteht, „globale, regionale und industrielle Agenden“ der Gegenwart zu gestalten, um die Kontinuität größerer, viel älterer Agenden zu gewährleisten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Verruf geraten waren, nicht nur die Nukleartechnologie, sondern auch die von der Eugenik beeinflusste Bevölkerungskontrollpolitik … Versucht Klaus Schwab, die vierte industrielle Revolution zu schaffen, oder versucht er, das vierte Reich zu schaffen?

Ist die Entvölkerung Teil der Agenda?

Gates‘ Familiengeschichte ist ebenfalls stark von Eugenik geprägt, wie auch die Agenda des Club of Rome, ein weiteres technokratisches Machtzentrum. Auch die Agenda 21 der Vereinten Nationen deutet auf die Notwendigkeit einer drastischen Reduzierung der Bevölkerungszahl im kommenden Jahrzehnt hin.

Der Gedanke, dass die Eugenik ein Comeback feiern könnte, mag wie eine entfernte Möglichkeit erscheinen, aber angesichts der Geschichte der Verwendung von Impfungen, um heimlich die Fruchtbarkeit der einheimischen Bevölkerung zu hemmen, wäre es naiv, diese Möglichkeit von vornherein auszuschließen. Wie in einem 2014 von Forschern der University of Louisiana und der University of British Columbia verfassten Papier berichtet:

Veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass WHO-Forscher 1976 Tetanustoxoid (TT) mit menschlichem Choriongonadotropin (hCG) konjugiert hatten, um einen Impfstoff zur Geburtenkontrolle“ herzustellen.

Die Konjugation von TT mit hCG führt dazu, dass die Schwangerschaftshormone vom Immunsystem angegriffen werden. Das erwartete Ergebnis sind Schwangerschaftsabbrüche bei bereits schwangeren Frauen und/oder Unfruchtbarkeit bei noch nicht geschwängerten Empfängerinnen. Wiederholte Injektionen verlängern die Unfruchtbarkeit. Derzeit arbeiten WHO-Forscher an wirksameren Impfstoffen gegen Unfruchtbarkeit unter Verwendung rekombinanter DNA.

Aus den Veröffentlichungen der WHO geht hervor, dass das Bevölkerungswachstum in den instabilen „weniger entwickelten Ländern“ langfristig reduziert werden soll. Im November 1993 erschienen katholische Veröffentlichungen, in denen behauptet wurde, dass ein abtreibender Impfstoff als Tetanusprophylaxe verwendet wurde. Im November 2014 behauptete die katholische Kirche, dass ein solches Programm in Kenia im Gange sei. Drei unabhängige, in Nairobi akkreditierte biochemische Labors untersuchten Proben von Fläschchen des im März 2014 verwendeten WHO-Tetanusimpfstoffs und fanden hCG, wo keines vorhanden sein sollte …

Angesichts der Tatsache, dass hCG in mindestens der Hälfte der WHO-Impfstoffproben gefunden wurde, von denen die an der Verabreichung der Impfstoffe beteiligten Ärzte wissen, dass sie in Kenia verwendet wurden, sind wir der Meinung, dass die kenianische ‚Anti-Tetanus‘-Kampagne von der Kenya Catholic Doctors Association zu Recht als Fassade für die Reduzierung des Bevölkerungswachstums infrage gestellt wurde.

Bei bestimmten Impfstoffen wurde auch festgestellt, dass sie als unerwartete Nebenwirkung Unfruchtbarkeit verursachen. So ergab eine 2018 im Journal of Toxicology and Environmental Health veröffentlichte Studie, dass Frauen, die gegen HPV geimpft wurden, eine höhere Unfruchtbarkeitsrate aufwiesen.

Laut dieser Studie gilt: „Hätten 100 % der Frauen in dieser Studie den HPV-Impfstoff erhalten, wäre die Zahl der Frauen, die jemals schwanger geworden sind, den Daten zufolge um 2 Millionen zurückgegangen.“ Eine weitere Form der Zensur: Nachdem „skeptische“ Kritiker der wissenschaftlichen Beweise für die erheblichen Gesundheitsrisiken von Impfstoffen die Studie öffentlich angegriffen hatten, wurde sie vom Herausgeber zurückgezogen.

Was wir verlieren, ist exponentiell schwieriger zurückzugewinnen

Der Schutz unserer verfassungsmäßigen Rechte und bürgerlichen Freiheiten vor unrechtmäßiger staatlicher Übervorteilung ist von entscheidender Bedeutung. Dennoch geben viele Menschen bereitwillig Freiheiten auf, die, wenn sie erst einmal weg sind, nur schwer oder gar nicht mehr zurückzubekommen sein werden. Impfpässe sind nur ein Beispiel dafür.

Wenn man durch ein digitales Zertifikat oder eine App auf seinem Handy nachweisen kann, dass man einen COVID-19-Impfstoff erhalten hat, kann man hoffentlich wieder ein Flugzeug besteigen und frei reisen, ein Konzert besuchen oder in seinem Lieblingsrestaurant essen gehen, so wie früher.

Nur ist es nicht wirklich Freiheit, wenn man seine „Papiere“ vorlegen muss, um sein Leben zu leben – es ist ein Verlust der persönlichen Freiheit, die man einmal hatte, die direkt vor Ihren Augen verschwunden ist und die den Weg für eine noch stärkere Überwachung und eine Aushöhlung der Privatsphäre bereitet.

Der Staat hat zwar die Pflicht, die Gesundheit und das Wohlergehen seiner Bürger zu schützen, aber diese Pflicht muss gegen den Verlust von individuellen Rechten und Freiheiten abgewogen werden. Im Moment stehen wir vor einer Schlacht zwischen Freiheit und Tyrannei. Langfristige Abriegelungen sind eindeutig nicht im Interesse der Öffentlichkeit. Vielmehr kommt dies einem Missbrauch gleich.

Quellen: