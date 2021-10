Laborleck, Funktionsgewinn und die Medienmythen um das Wuhan-Institut für Virologie

Die nicht enden wollenden Anschuldigungen und Annahmen, dass chinesische Wissenschaftler lügen, ohne dass es dafür Beweise gibt, beruhen auf orientalistischen Tropen der „unehrlichen Chinesen“, die auf jahrhundertelanger westlicher Propaganda beruhen, weshalb einige das Fehlen von Beweisen für ein Laborleck mit dem Beweis für eine Vertuschung gleichsetzen.

Anmerkung der Redaktion | Wir sind uns bewusst, dass die Berichterstattung über COVID-19 die Gemüter erhitzen kann und zu Kontroversen führt. MintPress News hat in der Vergangenheit unterschiedliche Standpunkte zu diesem Thema veröffentlicht (auch solche, die im Gegensatz zu den im folgenden Artikel vertretenen stehen). Wir bemühen uns, unseren Lesern gut recherchierte Artikel zur Verfügung zu stellen, die eine Vielfalt von Ansichten repräsentieren, um eine gesunde Diskussion im öffentlichen Interesse zu fördern.

WUHAN, CHINA – In den letzten Monaten war die „gain-of-function“-Forschung (GoF) ein sehr umstrittenes Thema, das Gegenstand intensiver und anhaltender öffentlicher Auseinandersetzungen war. Angesichts der Tatsache, dass die Ursprünge der Covid-19-Pandemie unter dem Mikroskop liegen, haben Dokumente, die kürzlich durch undichte Stellen oder durch Rechtsstreitigkeiten im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) erlangt wurden, angeblich gezeigt, dass das Wuhan Institute of Virology (WIV) gefährliche GoF-Forschung betrieben hat. Viele Menschen scheinen jedoch verwirrt darüber zu sein, was der Begriff „Funktionsgewinn“ bedeutet, und sind in eine Massenpanik über gewöhnliche wissenschaftliche Forschung im Zusammenhang mit der Pandemievorsorge geraten.

Ich habe bereits für MintPress News populäre Behauptungen über das WIV, die chinesische Forschungseinrichtung, die im Mittelpunkt der meisten Spekulationen über undichte Labore steht, hinsichtlich ihrer angeblich unterdurchschnittlichen Sicherheitsstandards untersucht. Während diese Behauptungen sowohl von denjenigen, die die Hypothese, dass Covid-19 aus einem Labor stammt, ablehnen, als auch von denjenigen, die sie unterstützen, unkritisch als wahr akzeptiert werden, habe ich festgestellt, dass es für keine dieser Behauptungen Beweise gibt.

Eine weitere der populärsten und brisantesten Behauptungen, die gemeinhin als Tatsache akzeptiert werden, ist der Vorwurf, die WIV betreibe umstrittene GoF-Forschung, also Laborarbeit, von der man annehmen kann, dass sie Viren virulenter und/oder übertragbarer auf Menschen macht. In diesem Artikel werde ich genauer auf die Ehrlichkeit und Richtigkeit dieser Behauptungen eingehen.

Hat das NIH die GoF-Forschung an der WIV finanziert?

Im Mai beschuldigte Paul während einer öffentlichkeitswirksamen Konfrontation zwischen Senator Rand Paul (R-KY) und Anthony Fauci – dem Direktor des Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten (NIAID), einer der Abteilungen der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) – Fauci, „mehr als jeder andere lebende Amerikaner“ für die Pandemie verantwortlich zu sein. Paul behauptete:

Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, sollte die US-Regierung zugeben, dass das Wuhan Virology Institute experimentierte, um die Fähigkeit des Coronavirus, Menschen zu infizieren, zu verbessern. Die Vervielfältigung von Superviren ist nicht neu. Wissenschaftler in den USA wissen schon seit langem, wie man Tierviren mutieren kann, um Menschen zu infizieren. Seit Jahren arbeitet Dr. Ralph Baric, ein Virologe in den USA, mit Dr. Shi Zhengli vom Wuhan Virology Institute zusammen und teilt seine Entdeckungen über die Schaffung von Superviren. Diese Gain-of-Function-Forschung wurde von den NIH finanziert“

In seiner Antwort bestritt Fauci, dass die NIH die GoF-Forschung in Wuhan finanzieren, und behauptete, die NIH hätten die in New York ansässige EcoHealth Alliance finanziert, die einen Teil ihres Zuschusses an das WIV weitergegeben habe, um potenzielle epidemische Viren besser zu verstehen und sich auf sie vorzubereiten:

Senator Paul, bei allem Respekt, Sie liegen völlig falsch… [D]as NIH hat nie und wird auch jetzt nicht die Gain-of-Function-Forschung im Wuhan Institute of Virology finanzieren… Das SARS-CoV-1 stammt von Fledermäusen in China. Es wäre unverantwortlich von uns gewesen, wenn wir die Fledermausviren und die Serologie nicht untersucht hätten, um herauszufinden, wer in China infiziert worden sein könnte.

Aus diesem Austausch wird deutlich, dass Paul und Fauci unterschiedliche Auffassungen davon haben, was GoF-Forschung ausmacht, da sie sich nicht einig sind, ob die stark hinterfragte Studie aus dem Jahr 2015, die von dem Virologen Ralph Baric – in Zusammenarbeit mit dem bedeutenden Virologen Shi Zhengli von der WIV – geleitet wurde, als GoF-Forschung gilt. Wenn man jedoch viele Berichte von Journalisten liest, die über das Thema berichten, wird deutlich, dass auch sie keine klare Vorstellung davon haben, was GoF-Forschung ist.

Als beispielsweise Fred Guterl von Newsweek den Streit zwischen Paul und Fauci überprüfte, berichtete er nicht nur, dass die WIV GoF-Forschung betreibe, sondern er ging noch weiter und behauptete, dass Wissenschaftler auf der ganzen Welt dasselbe tun, indem sie Viren sammeln und sie durch GoF-Forschung gefährlicher machen:

Wissenschaftler in Laboratorien auf der ganzen Welt haben in den letzten zehn Jahren gefährliche Viren gesammelt und sie noch gefährlicher gemacht, indem sie „gain-of-function“-Experimente mit ihnen durchgeführt haben – sie haben die Viren manipuliert, um sie infektiöser oder tödlicher oder beides zu machen…

Das Wuhan Institute of Virology, unter der Leitung von Dr. Shi Zengli, hat eindeutig GOF-Experimente durchgeführt, bevor die Pandemie ausbrach. Aber GOF-Arbeiten sind jetzt alltäglich. Der eigentliche Skandal besteht nicht darin, dass das Wuhan-Institut GOF-Experimente durchführte, sondern darin, dass jeder sie durchführt. Darüber und nicht über die Ursprungstheorie des Wuhan-Labors sollten wir uns alle streiten.

Jeder, der mit dem WIV zu tun hat, bestreitet die Behauptungen über GoF-Forschung.

Um es klar zu sagen: Es ist unbestreitbar, dass die WIV von den USA finanziell unterstützt wurde. Umstritten ist jedoch, ob die von der WIV mit diesen Geldern durchgeführten Forschungen GoF-Forschung darstellen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass alle beteiligten Parteien den Vorwurf zurückweisen, die NIH hätten GoF-Forschung finanziert, und Wissenschaftler, die an der WIV gearbeitet haben, behaupten ebenfalls, dort keine GoF-Forschung durchgeführt oder gesehen zu haben.

Francis Collins, Direktor der NIH, bestätigte Faucis Behauptung, dass die NIH „niemals und auch jetzt nicht die GoF-Forschung im Wuhan Institute of Virology finanziert hat“:

… weder die NIH noch das NIAID haben jemals einen Zuschuss bewilligt, der „gain-of-function“-Forschung an Coronaviren unterstützt hätte, die deren Übertragbarkeit oder Letalität für den Menschen erhöht hätte.

In einem E-Mail-Austausch erklärte Robert Kessler, ein Sprecher der EcoHealth Alliance, gegenüber der Washington Post: „Das NIH hat keine „gain-of-function“-Arbeiten finanziert… Die EcoHealth Alliance wurde von den NIH finanziert, um eine Studie über die Vielfalt der Coronaviren in China durchzuführen. Im Rahmen dieser Auszeichnung haben wir einen Untervertrag mit dem Wuhan Institute of Virology abgeschlossen, um bei der Probenahme und den Laborkapazitäten zu helfen.“ Kessler fügte hinzu, dass „ein Großteil dieser Arbeit [die in dem Zuschuss beschrieben wurde] nicht durchgeführt wurde, weil der Zuschuss ausgesetzt wurde. Aber GoF war hier nie das Ziel“. Wie er es ausdrückte, ist „Funktionsgewinn-Forschung der spezifische Prozess der Veränderung menschlicher Viren, um ihre Fähigkeit zu erhöhen (der titelgebende Funktionsgewinn), sich entweder in Populationen zu verbreiten, Menschen zu infizieren oder schwerere Krankheiten zu verursachen.“

Auch Dr. Shi Zhengli hat in einem Interview mit der New York Times bestritten, dass ihr Labor GoF-Forschung betreibt.

In einer E-Mail-Antwort auf Fragen argumentierte Dr. Shi, dass sich ihre Experimente von der GoF-Forschung unterschieden, da sie nicht darauf abzielte, ein Virus gefährlicher zu machen, sondern zu verstehen, wie es auf andere Arten überspringen könnte.

„Mein Labor hat niemals GOF-Experimente durchgeführt oder an der Durchführung solcher Experimente mitgewirkt, die die Virulenz von Viren erhöhen“, sagte sie.

Die Aussage von Dr. Shi wird von der australischen Virologin Danielle Anderson bestätigt, die bis November 2019 im BSL-4-Labor der WIV gearbeitet hat (das Gegenstand vieler irrelevanter Spekulationen über die „Quelle“ der Pandemie ist). Für Bloomberg sagte sie aus, dass sie nie Beweise für GoF-Forschung gesehen hat – wobei sie einräumte, dass sie aufgrund der Größe des WIV nicht wusste, woran alle forschten – und befürwortet weitere Untersuchungen des WIV, um die Theorie des Laborlecks auszuschließen:

Das Wuhan Institute of Virology ist so groß, dass Anderson sagte, sie wisse nicht, woran alle Ende 2019 arbeiteten. Sie weiß von veröffentlichten Forschungsarbeiten des Labors, bei denen virale Komponenten auf ihre Neigung, menschliche Zellen zu infizieren, getestet wurden. Anderson ist überzeugt, dass kein Virus absichtlich hergestellt wurde, um Menschen zu infizieren, und absichtlich freigesetzt wurde – eine der beunruhigenderen Theorien, die über die Ursprünge der Pandemie aufgetaucht sind.

Anderson räumte zwar ein, dass es theoretisch möglich wäre, dass ein Wissenschaftler im Labor an einem Funktionsgewinnverfahren arbeitet, sich unwissentlich infiziert und dann unbeabsichtigt andere in der Gemeinschaft ansteckt. Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass dies geschehen ist, und Anderson stufte die Wahrscheinlichkeit dafür als äußerst gering ein.

Auffallend ist, dass alle direkt oder indirekt an der WIV beteiligten Parteien die Behauptungen, die WIV betreibe GoF-Forschung, bestritten haben, unabhängig davon, ob sie von den NIH finanziert wurde oder nicht. Diesen Aussagen sollte mehr Glaubwürdigkeit beigemessen werden als Hörensagen oder anklagenden Spekulationen von Personen, die nicht an der WIV beteiligt waren, aber eine gängige Taktik von Verschwörungstheoretikern ist es, die Beteiligten einfach der „Lüge“ zu bezichtigen, ebenfalls ohne jeden Beweis.

Unbestätigte Behauptungen und schlampige Berichterstattung über die GoF-Forschung

Es ist nicht verwunderlich, dass viele Menschen nun zu wissen scheinen, was GoF-Forschung ist, und glauben, dass die WIV GoF-Forschung betrieben hat, weil in schlampigen Berichten zu Beginn der Pandemie GoF auf unklare Weise dargestellt und die Behauptungen so berichtet wurden, als ob sie wahr wären.

Der Journalist Sam Husseini beschrieb in seinem Bericht für Salon die GoF-Forschung als eine Arbeit, die „tatsächlich darauf abzielt, tödliche Krankheitserreger tödlicher zu machen und in einigen Fällen Krankheitserreger in die Luft zu bringen, die zuvor nicht übertragbar waren.“ Husseini berichtete, dass die US-Regierung 2014 ein Moratorium für die GoF-Forschung für „bestimmte Organismen“ erließ, bevor sie es Ende 2017 aufhob, obwohl er angab, dass „Ausnahmen für die Finanzierung für gefährliche Gain-of-Function-Laborarbeit gemacht wurden.“ Husseini behauptete fälschlicherweise, dass die von Rand Paul zitierte Studie aus dem Jahr 2015 – eine Zusammenarbeit zwischen der University of North Carolina, Harvard und der WIV – zu den Ausnahmen von diesem Verbot der „gefährlichen gain-of-function-Laborarbeit“ gehörte, obwohl es sich in Wirklichkeit gar nicht um GoF-Arbeiten handelte.

Ein früherer alarmistischer Newsweek-Bericht mit dem Titel „The Controversial Experiments and Wuhan Lab Suspected of Starting the Coronavirus Pandemic“ (Die umstrittenen Experimente und das Labor in Wuhan, das im Verdacht steht, die Coronavirus-Pandemie ausgelöst zu haben) gab ebenfalls als Tatsache an, dass das WIV GoF-Forschung betrieb:

… Wissenschaftler des Wuhan Institute of Virology haben sich in den letzten fünf Jahren mit der so genannten „Gain-of-Function“-Forschung (GoF) beschäftigt, die darauf abzielt, bestimmte Eigenschaften von Viren zu verbessern, um künftige Pandemien vorhersehen zu können. Mit Hilfe von Gain-of-Function-Techniken wurden Viren in menschliche Krankheitserreger verwandelt, die eine weltweite Pandemie auslösen können…

Einige dieser Forschungen beinhalten die Entnahme tödlicher Viren und die Verbesserung ihrer Fähigkeit, sich schnell in einer Bevölkerung auszubreiten – Forschungen, die gegen die Einwände hunderter Wissenschaftler durchgeführt wurden, die seit Jahren vor dem Potenzial des Programms, eine Pandemie auszulösen, gewarnt haben.

Die Post veröffentlichte einen Bericht, in dem sowohl die WIV als auch die Baric-Studie aus dem Jahr 2015 falsch dargestellt wurden, während gleichzeitig die Behauptung, die WIV betreibe GoF-Forschung, als Tatsache dargestellt wurde:

Umstrittener war die Forschung des Wuhan-Instituts im Jahr 2015 zur Schaffung einer Chimäre, einem Hybridvirus, das Elemente von zwei durch Fledermäuse übertragenen Coronaviren kombinierte, darunter eines, das SARS verursacht. Das daraus resultierende mutierte Virus war leichter in der Lage, menschliche Zellen zu infizieren, was es für Laborexperimente nützlicher machte. Solche „gain of function“-Experimente – bei denen die natürlichen Eigenschaften eines Krankheitserregers verbessert werden – sind im Westen umstritten, weil ein veränderter Stamm aus der Enge des Labors entkommen könnte, sagen Experten.

Erläuterung der relevanten GoF-Terminologie

Bevor wir versuchen, die GoF-Forschung und die Baric/Shi-Experimente zu erklären, ist es notwendig, kurz einige wissenschaftliche Fachbegriffe zu erläutern. In zahlreichen Berichten zu diesem Thema werden häufig Begriffe wie „pathogen“, „virulent“, „Infektiosität“ und „Übertragbarkeit“ missbraucht, um den Eindruck zu erwecken, die WIV betreibe die umstrittene GoF-Forschung.

Viren sind Teile des genetischen Materials und der dazugehörigen Proteine, die im Wesentlichen nichts anderes tun, als sich selbst zu vermehren, indem sie eine Wirtszelle kapern, um deren Zellreproduktionswerkstatt zu nutzen, um Kopien von sich selbst herzustellen. Die „Infektiosität“ bezieht sich auf die Fähigkeit eines Virus, in eine Wirtszelle einzudringen und sich dort zu replizieren. Die Tatsache, dass Zellen infiziert werden können, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass der Wirt darunter leidet, denn einige Viren können Zellen infizieren, ohne dem Wirt offensichtlich zu schaden. So sind einige mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Personen asymptomatische Träger, die ansonsten gesund erscheinen und wenig bis gar keine Symptome der Krankheit Covid-19 aufweisen.

Ein Virus ist entweder pathogen oder nicht, denn „Pathogenität“ bezieht sich darauf, ob ein Virus in der Lage ist, eine Krankheit zu verursachen, während „Virulenz“ sich auf den Grad der Erkrankung des Wirts durch das Virus bezieht – so sind tödliche Viren wie Ebola sehr virulent, während Erkältungsviren weniger virulent sind. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass viele Menschen die Begriffe „Pathogenität“ und „Virulenz“ synonym verwenden.

„Übertragbarkeit“ bezieht sich auf die Fähigkeit des Virus, von einer Person auf eine andere überzugehen, und es ist möglich, dass ein Virus hochgradig infektiös ist, ohne auch hochgradig übertragbar zu sein, da es Viren gibt, die ein Mitglied einer anderen Spezies infizieren können, ohne dass sie leicht zwischen Mitgliedern dieser Spezies übertragen werden können. Ein Beispiel dafür sind Viren, die nur begrenzt, von Mensch zu Mensch übertragen werden können, bei denen Ausbrüche in erster Linie durch Infektionen von Tieren ausgelöst werden, die aber bald nach der Ansteckung einiger weniger Menschen absterben, wie z. B. MERS.

Wechselnde Definitionen der GoF-Forschung im Laufe der Zeit

Viele Wissenschaftler haben bereits erklärt, dass „GoF“-Forschung ein weit gefasster und vager Begriff sein kann. Über die GoF-Forschung berichtete die Times:

„Es ist ein furchtbar ungenauer Begriff“, sagte Gigi Gronvall, eine leitende Wissenschaftlerin am Johns Hopkins Center for Health Security.

Viele Gain-of-Function-Experimente könnten niemals eine existenzielle Bedrohung darstellen; stattdessen hätten sie der Menschheit große Vorteile gebracht. Im Jahr 1937 fanden Forscher heraus, dass das Gelbfiebervirus, wenn es durch Hühnerzellen geschleust wurde, die Fähigkeit verlor, beim Menschen Krankheiten auszulösen – eine Entdeckung, die zu einem Impfstoff gegen Gelbfieber führte. In ähnlicher Weise wurden Herpesviren so verändert, dass sie eine neue Funktion erhielten: den Angriff auf Krebszellen. Sie sind jetzt eine zugelassene Behandlung für Melanome.

Als Poynter im Mai über das Spektakel zwischen Rand Paul und Anthony Fauci berichtete, zitierte es die Biologin Alina Chan, eine der prominentesten Verfechterinnen der Lab-Leak-Hypothese, um einige wichtige Klarstellungen vorzunehmen. Sie stellte klar, dass sich die Lab-Leak-Theorie „von der Hypothese unterscheidet, dass die Gain-of-Function-Forschung das neue Coronavirus hervorgebracht hat“, und dass die Lab-Leak-Theorie „so einfach sein kann wie die Infektion eines Forschers durch ein Tier oder sogar eine andere infizierte Person in einem abgelegenen Gebiet und die anschließende Einschleppung des Virus in eine der am dichtesten besiedelten Städte der Erde“. Sie erklärte auch, dass sich die Definition von GoF im Laufe der Zeit geändert habe, wobei die ursprüngliche Definition „jeden Selektionsprozess, der eine Veränderung des Genotyps und des daraus resultierenden Phänotyps beinhaltet“ umfasste, weshalb spätere Definitionen auf offensichtlich gefährliche Experimente eingegrenzt wurden, die die Übertragbarkeit und Virulenz „potenzieller Pandemieerreger“ erhöhen, da die breitere Definition „eine Menge Forschung abdeckt, die nicht einmal annähernd mit riskanter Erregerforschung vergleichbar ist.“

Der Faktenprüfer der Post, Glenn Kessler, ist einer der wenigen Journalisten, die der Definition der GoF-Forschung gemäß der offiziellen Definition des P3CO-Rahmens von 2017 (die nach jahrelangen Beratungen über die Risiken und Vorteile der GoF-Forschung herausgegeben wurde) am nächsten gekommen sind: Es handelt sich um Forschung, von der vernünftigerweise erwartet wird, dass sie die Virulenz/Pathogenität oder Übertragbarkeit von Viren auf den Menschen erhöht. Mit den Worten von Kessler:

Funktionsgewinn“ ist einer dieser Insiderbegriffe, für die es unterschiedliche Definitionen gibt… In vielerlei Hinsicht handelt es sich um biologische Grundlagenforschung. Sie wird ständig mit Fliegen, Würmern, Mäusen und Zellen in Petrischalen durchgeführt. Wissenschaftler stellen neue Genotypen (z. B. Anordnungen von Nukleinsäuren) her und screenen oder selektieren, um diejenigen mit einem bestimmten Phänotyp (z. B. Merkmal oder Fähigkeit) zu finden, um neue Sequenzen mit einer bestimmten Funktion zu finden.

Es ist jedoch eine Sache, mit Fruchtfliegen zu experimentieren, und eine andere, wenn die Forschung Genotypen potenzieller Pandemieerreger und Funktionen im Zusammenhang mit der Übertragbarkeit oder Virulenz beim Menschen betrifft. In diesem Fall ist der „Funktionsgewinn“ umstritten.

Entkräftung der „Funktionsgewinn“-Angstmacherei

Die verbreitete Vorstellung, dass alle GoF-Forschung „gefährlich“ sei, beruht auf wissenschaftlichem Unwissen darüber, wie unumstritten viele Experimente sind. Die ursprüngliche Definition war so weit gefasst, dass sie viele genetische Veränderungen abdeckte, die keine Gefahr darstellen. Aus diesem Grund hat das NIH in seinem Moratorium von 2014 eine engere Definition verwendet, um nur Experimente mit potenziellem Schaden zu erfassen, und es wurden ganze Gremien eingerichtet, um zu prüfen, ob ein einzelnes Experiment als GoF eingestuft werden kann. Einige Experten haben andere Bezeichnungen vorgeschlagen, um zwischen potenziell gefährlichen und sicheren Arten der GoF-Forschung zu unterscheiden, da einige der Studien, die von dem Moratorium für die GoF-Forschung 2014 betroffen waren, kein Risiko für die Auslösung einer Pandemie hatten.

Viele angstmachende Berichte über GoF-Forschung ignorieren jedoch die Tatsache, dass viele GoF-Experimente (einschließlich vieler der am meisten gefürchteten Experimente, die angeblich GoF sind) „oft auch zu Funktionsverlusten führen.“ In Husseinis Bericht werden beispielsweise die Experimente des Virologen Ron Fouchier, der das H5N1-Virus durch Frettchen schleuste, um es übertragbarer zu machen, fälschlicherweise als „virulenter“ bezeichnet, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Wenn man die Studie liest, wurde das H5N1-Virus zwar über die Luft übertragbar, was vorher nicht der Fall war, aber es wurde auch weniger tödlich und damit weniger virulent, weshalb „keines der Empfängerfrettchen nach einer Infektion mit den mutierten A/H5N1-Viren über die Luft starb“. Diese entscheidenden Details werden in Husseinis Bericht jedoch ausgelassen.

Der Mikrobiologe Stanley Perlman von der University of Iowa erklärte mir, dass nach der breiteren Definition der GoF-Forschung bestimmte Aspekte der WIV-Forschung angemessen als „GoF“ bezeichnet werden könnten, auch wenn die Wissenschaftler dort nicht versuchten, Viren virulenter oder übertragbarer zu machen. Er stellte jedoch klar, dass es sich um „nichts Besorgniserregendes“ handelt, denn „ein Virus besser in der Lage zu machen, Mäuse zu infizieren, während es die Fähigkeit verliert, menschliche Zellen zu infizieren, ist eine Art Funktionsgewinn“.

NIH-Zuschuss diente der Finanzierung von Grundlagenforschung, nicht von GoF-Forschung

Einer der am häufigsten zitierten „Beweise“ dafür, dass die WIV GoF-Forschung betrieb, sind Abschnitte aus Zuschüssen für die Steuerjahre 2018 und 2019, auf die sich der in Ungnade gefallene Wissenschaftsautor Nicholas Wade in seinem einflussreichen Medium-Blogpost bezog, der später vom Bulletin of the Atomic Scientists abgedruckt wurde:

Test predictions of CoV interspecies transmission. Vorhersagemodelle der Wirtsreichweite (d. h. des Emergenzpotenzials) werden experimentell mit Hilfe von reverser Genetik, Pseudovirus- und Rezeptorbindungstests sowie Virusinfektionsexperimenten in einer Reihe von Zellkulturen verschiedener Spezies und humanisierter Mäuse getestet.

Wir werden S-Protein-Sequenzdaten, die Technologie infektiöser Klone, In-vitro- und In-vivo-Infektionsexperimente und die Analyse der Rezeptorbindung nutzen, um die Hypothese zu testen, dass prozentuale Divergenzschwellen in S-Protein-Sequenzen das Spillover-Potenzial vorhersagen.

Laut Wades furchteinflößender Darstellung dieser selektiven Zitate:

In nicht-technischer Sprache bedeutet dies, dass Shi sich vorgenommen hat, neuartige Coronaviren mit der höchstmöglichen Infektiosität für menschliche Zellen zu schaffen.

Zugegebenermaßen ist es für Nicht-Wissenschaftler schwierig zu interpretieren, was diese Zuschüsse bedeuten. Deshalb habe ich mich an Experten wie die Virologen James Duehr von der University of Pittsburgh und Stephen Goldstein von der University of Utah gewandt, die mir bei der Interpretation der Formulierungen halfen.

Dr. Duehr erklärte, warum Wades Charakterisierung der Arbeit von Dr. Shi als Versuch, die „höchstmögliche Infektiosität für menschliche Zellen“ zu erreichen, lächerlich ist, und erklärte, dass es genauer ist zu sagen, dass Dr. Shi versucht, zu testen, wann das Spike-Protein eines Tiervirus („S-Protein-Sequenz“) ausreichend kompatibel mit menschlichen ACE2-Rezeptoren wird („Rezeptorbindung“, die zelluläre Tür, die es SARS-CoV-2 ermöglicht, an Wirtszellen zu binden). Er bestätigte, dass es bei den in dem Zuschuss beschriebenen „prozentualen Divergenzschwellen“ eigentlich darum geht, herauszufinden, welches die kleinste prozentuale Veränderung (die „Schwelle“) ist, die auf genetischer Ebene erforderlich ist, damit sich ein tierisches Virus in ein menschliches Virus verwandelt, das eine Pandemie auslösen kann. Die Behauptung, Dr. Shi habe versucht, Coronaviren mit der „höchstmöglichen Infektiosität“ zu schaffen, ist nicht nur falsch, sondern auch sinnlos, weil sie keine der in den Stipendien beschriebenen relevanten Fragen beantwortet, die darauf abzielen, vorherzusagen, wann ein Tiervirus in der Lage ist, eine Epidemie beim Menschen auszulösen („Spillover-Potenzial“).

Am wichtigsten ist, dass Duehr präzisierte:

[Shi] hat nicht versucht, die Viren infektiöser zu machen, sondern nur herauszufinden, wie infektiös sie bereits sind. Deshalb handelt es sich in meinen Augen nicht um „gain-of-function“-Forschung.“

Dr. Goldstein stellte klar, dass die von Wade zitierten Teile der Zuschüsse eigentlich Standard- und klassische Methoden der Biologie und Virologie beschreiben. Goldstein erklärte, es sei „lächerlich“ zu behaupten, dass Dr. Shi oder Dr. Baric versuchten, „Superviren“ zu schaffen, weil sie „versuchten zu sehen, ob verschiedene Coronaviren in der Lage sind, Menschen zu infizieren, und nicht, sie infektiöser zu machen“.

Aus diesem Grund wies der Virologe Kristian Andersen darauf hin, dass Nachrichtenagenturen wie Fox „Funktionsgewinnforschung“ und „Grundlagenforschung“ verwechseln. Er erklärte:

Die Fledermausforschung, die am Wuhan Institute of Virology [zu dem] EcoHealth gehörte, war Grundlagenforschung – und trug in der Tat dazu bei, dass wir schnell reagieren konnten, als SARS-CoV-2 auftauchte.

Dies ist auch der Grund, warum der Mikrobiologe Robert Garry erklärte, dass der Versuch, die Grundlagenforschung abzuschalten, indem man die potenziell gefährliche GoF-Forschung mit der Grundlagenvirologie verwechselt, bei der Wissenschaftler „Bruchstücke von Viren austauschen“, nach hinten losgehen könnte, indem man die Fähigkeit der Welt gefährdet, Viren zu untersuchen, die für den Menschen schädlich sein könnten.

Warum Rand Paul falsch liegt

In Bezug auf die Baric-Experimente aus dem Jahr 2015, bei denen chimäre Viren erzeugt wurden, stimmten sowohl Dr. Goldstein als auch Dr. Perlman der Aussage von Dr. Baric zu, der bestritt, dass seine Studie als GoF-Forschung gilt, und bestätigten, dass es eine falsche Darstellung ist, sie als ruchlosen Versuch darzustellen, „Superviren“ zu erzeugen, wie es Rand Paul in seiner Konfrontation mit Fauci im Mai tat. Goldstein bestätigte, dass es für Virologen „völlig normal“ sei, chimäre Viren im Labor zu erzeugen, und Perlman erklärte, dass die Baric-Experimente keine Bedeutung für die Covid-19-Pandemie hätten, da SARS-CoV-2 kein chimäres Virus sei.

Bei der Lektüre der Studie von Dr. Baric stellt man außerdem fest, dass die Experimente in North Carolina und nicht in China mit Pseudoviren durchgeführt wurden, die keine Pandemien auslösen können, und dass Dr. Shi nur die genetische Sequenz zur Verfügung gestellt hatte, die in Dr. Barics Experimenten verwendet wurde, was durch einen Bericht der MIT Technology Review bestätigt wurde.

Dr. Duehr erklärte, dass die Baric-Experimente auch nicht als GoF gelten, weil die Entnahme von Spike-Proteinen des Fledermausvirus zur Erleichterung der Infektion menschlicher Zellen „die Infektiosität eines Virus nicht erhöht, und in der Tat haben sie herausgefunden, dass sie der Fähigkeit des Virus, die Zelle zu infizieren, sehr ähnlich ist. Keine ihrer Chimären hatte eine erhöhte Infektionsfähigkeit im Vergleich zum natürlichen Virus, weshalb ich sie nicht als Funktionsgewinn bezeichnen würde.“

Obwohl die Schaffung von chimären Viren für manche beängstigend klingen mag, erklärte Duehr in einem Reddit-Beitrag für Nicht-Wissenschaftler, warum Virologen diese Grundlagenforschung betreiben:

Wenn man zeigen will, dass ein bestimmter Teil eines Virus dafür verantwortlich ist, dass es eine bestimmte Art von Zellen infizieren kann, nimmt man diesen Teil und fügt ihn einem Virus hinzu, das diese Zellen nicht infizieren kann.

Wenn man dann die Chimäre herstellt, versucht man, die Zellen mit ihr zu infizieren. Wenn Sie Erfolg haben, haben Sie bewiesen, dass der Teil, den Sie eingespleißt haben (in diesem Fall der „Spike“), für die Infektion ausreichend war! Sie können auch zu dem ursprünglichen Virus gehen, von dem Sie den Spike gestohlen haben, und dessen Spike gegen den neuen austauschen, der nicht infizieren konnte. Und wenn nun das alte Virus mit dem neuen Spike nicht infizieren kann, dann hast du auch bewiesen, dass der Spike „notwendig“ war. Erforderlich und ausreichend.

Ganz nebenbei haben Sie gezeigt, dass ein Teil des Virus (der Spike) ein hervorragendes Ziel für einen Impfstoff wäre! Und dass Medikamente, die diesen Teil des Virus inaktivieren, sehr nützlich sein könnten.

Wenn man die Wissenschaft versteht, wird klar, warum alle an der WIV beteiligten Parteien bestreiten, dass die GoF-Forschung dort mit US-Geldern finanziert wurde, warum die WIV-Wissenschaftler behaupten, keine GoF-Forschung betrieben zu haben, und warum es keinen Beweis dafür gibt, dass sie „lügen“.

Auf diese Weise können wir auch bestätigen, dass Anthony Fauci Recht hat, wenn er sagt, dass Rand Paul lügt und nicht weiß, wovon er spricht, wenn er behauptet, dass „alle Beweise darauf hindeuten, dass es aus einem Labor stammt“, als Paul Fauci während ihrer zweiten öffentlichen Konfrontation im Juli fälschlicherweise beschuldigte, über GoF zu lügen.

In this clip @SenRandPaul FALSELY claims https://t.co/xUV7gC9vQG that the @cambridgeWG has characterized work at the Wuhan Institute of Virology as gain-of-function. — Marc Lipsitch (@mlipsitch) May 13, 2021

Zahlreiche Wissenschaftler verteidigten Faucis Aussagen und erklärten, dass die von Paul in dieser Auseinandersetzung zitierte Arbeit aus dem Jahr 2017 nicht als GoF-Forschung gilt, weil die Viren ihre Funktion beibehalten haben: Sie waren bereits in der Lage, menschliche Zellen zu infizieren, und wurden danach nicht besser darin.

GOF-Forschung an bekannten Viren konnte SARS-CoV-2 nicht hervorbringen

Es sollte zutiefst beunruhigend sein, dass ein Großteil der populär gewordenen Spekulationen über beweisfreie Labordurchbrüche von der Hauptprämisse abhängt, dass die WIV an der GoF-Forschung beteiligt war, was wiederum eine Reihe von beweisfreien Spekulationen darstellt. Ein viel schlagkräftigeres Argument ist jedoch, dass die GoF-Forschung SARS-CoV-2 nicht hätte erzeugen können, selbst wenn die WIV-Wissenschaftler es versucht hätten.

Es gibt einen leichtgläubigen Glauben unter den Labor-Leck-Theoretikern, dass die GoF-Forschung als eine Art deus ex machina dienen kann, um zu erklären, warum ihre Lieblingsverschwörungstheorie wahr sein kann, aber das ist nachweislich falsch, denn auch solche GoF-Experimente haben ihre Grenzen.

Der Schriftsteller Nicholson Baker hat im New York Magazine eine lange Spekulation veröffentlicht, in der er behauptet, dass SARS-CoV-2 „konstruiert“ wurde, und er führt Methoden wie „No-see’m“ an, mit denen Wissenschaftler Viren manipulieren können, ohne dass es „Anzeichen für menschliche Handarbeit“ gibt. Im Gegensatz dazu haben prominente Wissenschaftler wie die Mikrobiologin Susan Weiss und die Virologin Linfa Wang argumentiert, dass sie SARS-CoV-2 nicht erschaffen könnten, selbst wenn sie es versuchten.

Sam Husseini kritisierte Virologen wie Kristian Andersen dafür, dass sie in einer einflussreichen Nature-Studie angeblich „andere Labormethoden“ nicht in Betracht zogen, die Coronavirus-Mutationen hätten erzeugen können, ohne irgendwelche Laborsignaturen zu hinterlassen, und zu dem Schluss kamen, dass sie „nicht glauben, dass irgendein laborgestütztes Szenario plausibel ist“ für die Covid-19-Pandemie. Husseini argumentierte in Anspielung auf die Naivität von Dr. Andersen, dass neben dem Bioengineering auch „andere Formen der Labormanipulation“ – wie die „serielle Passage“, bei der ein Virus durch Tiere (und nicht durch Zellkulturen) geschleust wird, um Mutationen hervorzurufen – SARS-CoV-2 hätten erzeugen können.

Husseini zitiert leichtgläubig die Behauptung des Biologen Richard Ebright:

Man kann sich das Äquivalent zu Fouchiers „10 Passagen in Frettchen“ mit dem H5N1-Influenzavirus sehr leicht vorstellen, aber in diesem Fall mit 10 Passagen in nichtmenschlichen Primaten mit dem Fledermaus-Coronavirus RaTG13 oder dem Fledermaus-Coronavirus KP876546.

Vieles ist jedoch „sehr leicht vorstellbar“, ohne plausibel zu sein, wie Wissenschaftler wie Dr. Garry und Dr. Perlman klarstellten: Um SARS-CoV-2 mit GoF-Experimenten zu konstruieren, bräuchte man ein Virus-Rückgrat, das zu mindestens 99 %, wenn nicht sogar zu 99,9 % mit seinem Genom übereinstimmt. Aus diesem Grund sagte mir Dr. Goldstein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand SARS-CoV-2 aus RaTG13 (dem bisher engsten bekannten Verwandten von SARS-CoV-2 mit einer 96-prozentigen Genomübereinstimmung, bis laotische und französische Wissenschaftler in diesem Monat eine noch nicht begutachtete Vorabdruckstudie veröffentlichten, in der angeblich drei Fledermausviren gefunden wurden, die die engsten Verwandten von SARS-CoV-2 in Laos sind) erzeugt, „null Prozent“ beträgt.

In einem Bericht in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review von mehr als zwanzig weltweit führenden Virologen wird argumentiert, dass der genetische Abstand von 4 % zwischen den Genomen von SARS-CoV-2 und RaTG13 (das entspricht etwa 1.150 Mutationen) auf jahrzehntelange evolutionäre Veränderungen zurückzuführen ist, und dass die Entdeckung anderer Fledermausviren – die nicht von der WIV gesammelt und nach Beginn der Pandemie sequenziert wurden -, die einen jüngeren gemeinsamen Vorfahren mit SARS-CoV-2 als RaTG13 haben, „ohne begründeten Zweifel zeigt, dass RaTG13 nicht der Vorfahre von SARS-CoV-2 ist, mit oder ohne Labormanipulation oder experimentelle Mutagenese. „

Dr. Perlman erklärte auch, dass die Übertragung eines Virus durch nicht-menschliche Primaten oder humanisierte Mäuse, um ein Virus virulenter oder übertragbar auf diese Spezies zu machen, nicht unbedingt bedeutet, dass es in der Lage wäre, Menschen zu infizieren, da viele Tierviren nicht in der Lage sind, Menschen zu infizieren.

Dies zeigt, dass diejenigen, die behaupten, die GoF-Forschung an Viren wie RaTG13 sei in der Lage, SARS-CoV-2 zu erzeugen, entweder die Möglichkeiten der GoF-Forschung falsch darstellen oder sich ihrer Grenzen einfach nicht bewusst sind.

The Intercept’s fragwürdige Berichterstattung über „gain-of-function“-Forschung

In Anbetracht all dieser Informationen wird klar, warum die jüngste Berichterstattung von The Intercept über die Forschung der WIV auf der Grundlage eines NIH-Zuschusses an die EcoHealth Alliance, die durch einen Rechtsstreit nach dem Informationsfreiheitsgesetz erlangt wurde, so irreführend ist. Ich habe bereits berichtet, dass The Intercept die Bedeutung ihrer eigenen Dokumente nicht verstanden hat, als sie versuchten, sie irreführend als „neue“ Informationen darzustellen, die „zusätzliche Fragen zu der Theorie aufwerfen, dass die Pandemie durch einen Laborunfall ausgelöst worden sein könnte“, obwohl es sich in Wirklichkeit um Beweise gegen ein Laborleck handelt.

Das Stipendium bestätigte, was wir bereits seit Beginn der Pandemie wussten: dass die WIV lediglich an Viren forschte, die mit SARS-CoV-1 verwandt waren, nicht mit SARS-CoV-2. SARS-CoV-1 ist genetisch noch weiter von SARS-CoV-2 entfernt als RaTG13, da es nur ~80% seines Genoms teilt. Das bedeutet, dass SARS-CoV-1-ähnliche Viren noch weiter entfernt sind als die minimale genetische Ähnlichkeit von 99%, die erforderlich ist, damit ein Virus plausibel als Rückgrat für SARS-CoV-2 dienen kann, das aus GoF-Experimenten hervorgegangen ist. Dies mag der Grund sein, warum The Intercept in einem späteren, inkohärenten und widersprüchlichen Bericht „NIH Documents Provide New Evidence U.S. Funded Gain-of-Function Research in Wuhan“ klarstellte, dass die Experimente mit transgenen Mäusen, die als „neue Beweise“ dafür angeführt werden, dass die WIV GoF-Forschung betrieb, „die Pandemie nicht direkt ausgelöst haben können:“.

Keines der Viren, die in den Berichten über die Experimente aufgeführt sind, ist mit dem Virus, das Covid-19 verursacht, SARS-CoV-2, so eng verwandt, dass es sich zu diesem entwickelt haben könnte.

Bei genauer Lektüre des Berichts wird jedoch deutlich, dass die Dokumente keine „neuen“ Beweise dafür liefern, dass die WIV an der GoF-Forschung beteiligt war. The Intercept stellt sogar fest, dass die diskutierten Experimente bereits zweimal von den NIH überprüft und als nicht GoF eingestuft wurden, und zitiert sogar deren Erklärungen. Das NIH argumentierte, dass die 2017 veröffentlichte WIV-Forschung gezeigt habe, dass sich ähnliche chimäre Viren in Zellen im Labor weniger effektiv reproduzieren als das Original, weshalb es angemessener sei, sie als „Funktionsverlust“ und nicht als „Funktionsgewinn“ zu bezeichnen. Ein weiterer Grund, den das NIH anführte, war, dass die Unterschiede in den Vermehrungsraten der Viren zwar zwei und vier Tage nach der Infektion der Mäuse mit dem Virus besonders ausgeprägt waren, sich die von den Elternstämmen und den chimären Stämmen produzierte Virusmenge aber bis zum Ende des Experiments „anglich“.

Mit anderen Worten: Die Begründung des NIH lautet, dass Experimente mit chimären Viren, die zwischen 2017 und 2018 mit WIV1 als Elternvirus (einem Virus, das beim Menschen nachweislich keine Krankheiten verursacht) erzeugt wurden, am Ende der Experimente entweder zu einem Funktionsverlust oder zu einer Beibehaltung der Funktion führten. The Intercept zitiert sogar das Argument der EcoHealth Alliance, dass die Verlängerung des NIH-Zuschusses im Jahr 2019 – obwohl sie zweimal darüber informiert wurde, dass das WIV-Experiment mit transgenen Mäusen kurzzeitig den offiziellen Grenzwert für das Viruswachstum überschritten hat, bei dem Wissenschaftler ihre Experimente einstellen und die zuständigen Behörden informieren müssen, bevor sie ihn am Ende des Experiments wieder unterschreiten – ein Beweis dafür ist, dass die Organisation verfahrenstechnisch nichts falsch gemacht hat. Sowohl Dr. Perlman als auch Dr. Duehr stimmten zu, dass die EcoHealth Alliance „die Regeln befolgt“. Die Virologin Angela Rasmussen von der University of Saskatchewan fügte hinzu: „Es gibt hier keinen Beweis für ein Fehlverhalten; dies ist ein Beweis dafür, dass sie die Arbeit, die sie für das Programm geleistet haben, genau so gemeldet haben, wie es von ihnen erwartet wird.“

The Intercept versuchte zu argumentieren, dass die NIH zu Unrecht die Experimente nicht als GoF eingestuft haben, ungeachtet solcher Beweise, indem sie die Mehrheitsmeinung von 11 Wissenschaftlern zitierten, die sie ausgewählt haben, um zu ihren Dokumenten Stellung zu nehmen, die die Experimente aufgrund von zwei Hauptargumenten als GoF betrachtet:

Wissenschaftler, die im Rahmen eines NIH-Zuschusses an die EcoHealth Alliance im Jahr 2014 an der Erforschung von Fledermaus-Coronaviren arbeiteten, kombinierten das genetische Material eines als WIV1 bekannten „Eltern“-Coronavirus mit anderen Viren. Sie legten zweimal Zusammenfassungen ihrer Arbeit vor, aus denen hervorging, dass sich drei veränderte Fledermaus-Coronaviren in den Lungen von gentechnisch veränderten Mäusen zeitweise viel schneller vermehrten als das ursprüngliche Virus, auf dem sie basierten. Die veränderten Viren waren auch etwas pathogener, wobei eines der Viren bei den Mäusen zu einem erheblichen Gewichtsverlust führte. Die Forscher berichten: „Diese Ergebnisse zeigen die unterschiedliche Pathogenität von SARSr-CoVs mit verschiedenen Spike-Proteinen in humanisierten Mäusen.“

Die Journalisten von The Intercept zeigen jedoch kein klares Verständnis der Bedeutung der „vernünftigerweise zu erwartenden“ Klausel in den offiziellen Definitionen von GoF – oder der Bedeutung der Tatsache, dass Menschen andere Tierarten sind als transgene Mäuse – wenn sie sieben von elf Wissenschaftlern zitieren, die behaupten, dass die Experimente mit transgenen Mäusen die Kriterien der NIH für GoF-Forschung erfüllen, ohne anzugeben, wie jeder Wissenschaftler GoF-Forschung definiert.

Der größte Hinweis darauf, dass die Journalisten von The Intercept keines dieser entscheidenden Konzepte verstehen, ist, wenn sie die einzige abweichende Wissenschaftlerin, Dr. Rasmussen, zitieren, die behauptet, dass die Experimente nicht die Kriterien der NIH für GoF-Forschung erfüllen (drei der 11 Wissenschaftler gaben an, dass sie nicht genug Wissen über die US-Politik haben, um zu bestimmen, ob die WIV-Experimente die Kriterien der NIH erfüllen), ohne jemals zu erklären, warum sie glauben, dass sie falsch liegt. Dr. Rasmussen argumentierte, dass das Experiment „absolut nicht die Messlatte“ für GoF-Forschung erfülle, weil „man nicht vorhersagen kann, dass diese Viren bei Menschen pathogener oder überhaupt pathogener sein würden“, und da die WIV-Wissenschaftler „die Übertragbarkeit in diesen Experimenten überhaupt nicht untersucht haben“.

Die Logik von Dr. Rasmussen macht deutlich, dass die begründete Erwartung, dass die untersuchten Viren im Menschen virulenter oder übertragbar werden, ein wesentlicher Bestandteil ihrer Definition von GoF-Forschung ist, da sie ablehnt, dass diese Experimente GoF darstellen, da die WIV-Wissenschaftler die Übertragbarkeit nicht untersuchten und nicht vorhersehen konnten, ob diese chimären Viren im Menschen pathogen oder virulenter sein würden. Dies schließt die Absicht aus, die erforderlich ist, um Viren gemäß der GoF-Definition von The Intercept „pathogener oder übertragbarer“ zu machen.

Dr. Perlman (der viel mit humanisierten Mäusen forscht) bestätigte, dass der Bericht von The Intercept „im Wesentlichen keine neuen Informationen“ enthält, und erklärte, dass „alles davon abhängt, wie man Funktionsgewinn definiert“, und dass man möglicherweise unterschiedliche Antworten erhalten könnte, je nachdem, „wen man fragt“. Er erklärte, dass, wenn man GoF so definiert, dass etwas in Säugetieren wie Mäusen virulenter oder übertragbarer wird, es „technisch als Funktionsgewinn zählen würde“. Perlman stimmte jedoch letztlich mit Dr. Rasmussen und der Begründung des NIH überein, diese Experimente nicht als GoF zu betrachten, und erklärte, dass es sich um einen Funktionsgewinn für Mäuse, aber nicht für Menschen handelt“, da die Erhöhung der Virulenz oder Übertragbarkeit von Viren in Mäusen nicht unbedingt bedeutet, dass dies auch für Menschen gilt, da humanisierte Mäuse keine Menschen sind.

Wie Rasmussen stellte auch Perlman die Relevanz der Frage in Frage, ob die Experimente der WIV mit transgenen Mäusen GoF-Forschung darstellten, und erklärte, dass ein Virus, das „beim Menschen“ virulenter oder übertragbarer wird, ein wesentlicher Bestandteil seiner GoF-Definition ist, und eindeutig auch ein Teil der von The Intercept zitierten NIH-Definition. Die NIH erklärten gegenüber The Intercept, dass sie niemals „irgendeine Forschung genehmigt haben, die ein Coronavirus für den Menschen gefährlicher machen würde“, und dass die Änderungen an den chimären Viren „voraussichtlich nicht die Virulenz oder Übertragbarkeit im Menschen erhöhen würden“.

Perlman zitierte auch die Aussage des Mikrobiologen Vincent Racanellio in The Intercept, dass „man einige Arten von gain-of-function-Forschung machen kann, die dann unvorhergesehene Konsequenzen haben und ein Problem sein können, aber das ist hier nicht der Fall“, als Beweis dafür, dass einige der sieben Wissenschaftler, die argumentieren, dass die Experimente mit transgenen Mäusen GoF-Forschung darstellen, die Erhöhung der Virulenz oder Übertragbarkeit eines Virus auf den Menschen nicht als wesentlichen Teil ihrer GoF-Definition betrachten.

The Intercept lässt jedoch die entscheidende Unterscheidung zwischen Menschen und Mäusen als unterschiedliche Spezies in ihrer Definition von GoF als lediglich „absichtliche Erhöhung der Pathogenität oder Übertragbarkeit von Viren“ aus. Sie versuchen, den Anschein zu erwecken, als seien unterschiedliche Definitionen von GoF nicht wichtig, wenn sie Jacques van Helden, Professor für Bioinformatik an der Aix-Marseille Université, zitieren, der argumentiert, dass die Debatte über die Definition von GoF „sich zu sehr auf technische Aspekte konzentriert hat“, während diese „technischen Aspekte“ alles bestimmen könnten.

Dr. Duehr stimmte den Argumenten der NIH und von Dr. Rasmussen zu, da auch er die „begründete Erwartung“, dass die Viren „beim Menschen“ virulenter oder übertragbar werden, als wesentliche Bestandteile seiner GoF-Definition betrachtet. Er betrachtet jedoch die Experimente mit transgenen Mäusen nicht als GoF, auch nicht für Mäuse, weil er argumentiert, dass „der wichtigste Teil“ darin besteht, dass die WIV-Wissenschaftler „das Virus nicht in Mäusen weitergeben“ und „sie nur einmal infizieren“, um die Auswirkungen der chimären Viren auf Mäuse zu messen, nicht um sie absichtlich virulenter zu machen (S. 298). Duehr erklärte, dass ein Virus nur dann zuverlässig eine Funktion für eine Spezies erlangen kann, wenn es mehrfach durch verschiedene individuelle Mitglieder dieser Spezies übertragen wird, wie bei Fouchiers Frettchen-Experimenten, denn „eine Runde der Replikation macht noch keine Anpassung“, da es „Variationen zwischen den Mitgliedern der Tierarten“ gibt.

Die fehlerhafte Methodik von The Intercept

Von den 11 Wissenschaftlern, die The Intercept kontaktiert haben will, sind nur sechs identifiziert, und der Bericht lässt wichtige Informationen aus, z. B. wie die einzelnen Wissenschaftler GoF definieren. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob The Intercept diese Wissenschaftler gefragt hat, ob diese Experimente die Virulenz oder Übertragbarkeit dieser Viren auf den Menschen erhöhen könnten. Wenn einige oder alle der sieben Wissenschaftler, die argumentiert haben, dass die WIV-Experimente GoF für Mäuse darstellen, ablehnen würden, dass sie GoF für Menschen darstellen, dann ändert das dramatisch, wie besorgt die Menschen über diese Experimente sein sollten, und wirft die Frage auf, warum The Intercept solche notwendigen Informationen auslassen würde.

Selbst wenn man der Argumentation halber einräumt, dass die WIV-Experimente bei Mäusen GoF sind, erklärt The Intercept nicht, welche Relevanz dies für Menschen hätte. Wenn Tiere wie transgene/humanisierte Mäuse als perfekte Prädiktoren dafür dienen könnten, wie sich Viren und Medikamente beim Menschen verhalten würden, dann gäbe es keinen Bedarf für Forschung am Menschen nach der Tierforschung.

Es besteht der begründete Verdacht, dass die Methodik von The Intercept, die Entscheidung der NIH als falsch zu bezeichnen – basierend auf der bloßen Auflistung der Meinungen der kontaktierten Wissenschaftler, ohne die Argumente von Dr. Rasmussen und den NIH zu widerlegen – unzuverlässig ist. In ihrem ersten Bericht über den Zuschuss baten sie nur die Wissenschaftler Richard Ebright und Alina Chan, die die Theorie des undichten Labors vertreten, sich zu ihren Dokumenten zu äußern – ein Hinweis darauf, dass die Theorie des undichten Labors für die Autoren des Berichts, Sharon Lerner und Mara Hvistendahl, ein vorgegebenes Narrativ ist – und es ist möglich, dass The Intercept auch bei diesem Bericht eine ähnlich voreingenommene Quellenauswahl betreibt. Dr. Duehr erklärte, dass, wenn Reporter wirklich argumentieren wollen, dass die NIH falsch lag, indem sie lediglich die Meinung von Wissenschaftlern abfragen, anstatt ihr eigenes Argument vorzubringen, dann wäre der richtige Ansatz, „eine unvoreingenommene große Stichprobe von Leuten mit relevantem Fachwissen zu befragen, nicht nur Leute, die bereits mit Ihnen übereinstimmen, oder [ein] paar Leute.“

Die Tatsache, dass die Journalisten von Intercept glaubhaft irrelevante Aussagen des Biologen Stuart Newman zitieren, wie z.B. dass die Herstellung chimärer Coronaviren, das Mischen und Anpassen von RBDs [ein Teil des Virus, der es ihm ermöglicht, sich an Rezeptoren zu binden] und Spike-Proteinen“ genau das Szenario sei, das sich die Lab-Leak-Theoretiker vorstellen, ist ein Beweis dafür, dass sie die grundlegenden Informationen darüber nicht verstehen, dass SARS-CoV-2 kein chimäres Virus ist, das keine Anzeichen menschlicher Manipulation aufweist, was sogar von Lab-Leak-Anhängern wie Richard Ebright anerkannt wird.

Selbst RaTG13, dessen Genom zu 96 % mit dem von SARS-CoV-2 übereinstimmt, weist über tausend Nukleotidunterschiede auf, die über das gesamte Genom verteilt sind wie Rosinen in einem Pudding, nicht nur in der Rezeptorbindungsdomäne und den Spike-Protein-Sequenzen, was bedeutet, dass Wissenschaftler nicht einfach RBDs und Spike-Proteine „mischen und anpassen“ können, so wie man Absätze eines Aufsatzes ausschneidet und einfügt, um SARS-CoV-2 mit chimären Experimenten zu erzeugen. Wenn die Journalisten von Intercept nicht einmal die grundlegenden Informationen über das Genom von SARS-CoV-2 verstehen, welchen Grund gibt es dann, ihrem Urteil zu vertrauen, welche Wissenschaftler sie kontaktieren oder ihnen glauben sollen?

Als ich Dr. Rasmussen um einen Kommentar bat, bestätigte sie, dass Sharon Lerner und Mara Hvistendahl von The Intercept ausdrücklich darüber informiert wurden, dass ihre Methode, Leute wie Richard Ebright und Alina Chan als Experten darzustellen, die mit echten Virologen wie ihr selbst oder mit Experten für Forschung mit doppeltem Verwendungszweck gleichwertig sind, fehlerhaft ist, weil sie nicht über das entsprechende Fachwissen verfügen, um zu beurteilen, ob eine Studie ein ungebührliches Risiko darstellt. Rasmussen bestätigte auch, dass sie ausdrücklich darüber informiert wurden, dass es ein Fehler ist, die im WIV-Experiment verwendeten transgenen hACE2-Mäuse in ihrem Bericht als „humanisierte Mäuse“ zu bezeichnen (auch wenn sie in der Finanzhilfe selbst als „humanisierte Mäuse“ bezeichnet wurden), weil „die Expression eines einzelnen menschlichen Gens“ eine Maus nicht „dem Menschen gleichstellt“, und dass ihnen der entscheidende Unterschied zwischen der „grundlegend unterschiedlichen Physiologie“ verschiedener Tierarten erklärt wurde. Das bedeutet, dass sie nicht nur unwissend waren, sondern absichtlich kritische Informationen ausgelassen haben, indem sie bei einem allgemeinen Publikum den falschen Eindruck erweckten, dass Mäuse mit Menschen vergleichbar sind, und in ihrem Bericht trotz Korrektur fälschlicherweise auf dem Begriff „humanisierte Mäuse“ bestanden haben.

Nach Prüfung der E-Mail-Korrespondenz bestätigte ich, dass Dr. Rasmussen nur allgemeine Fragen gestellt wurden, wie z. B. „Entspricht die unten beschriebene Arbeit der NIH-Definition von GoF-Forschung zum damaligen Zeitpunkt? Sie stellte auch klar, dass ihr Verständnis von GoF-Forschung als Laborarbeit, von der vernünftigerweise erwartet wird, dass sie die Virulenz und/oder Übertragbarkeit von Viren auf den Menschen erhöht, nicht willkürlich oder eigenwillig ist. Sie beantwortete die Frage, ob die Experimente mit transgenen Mäusen 2017-2018 die Kriterien der NIH für GoF gemäß dem P3CO-Rahmenwerk von 2017 zur Definition potenzieller Pandemieerreger erfüllten, das von den NIH ausgearbeitet wurde und auf das The Intercept sogar in einem eigenen Artikel Bezug nimmt.

Wenn anderen Wissenschaftlern, die von The Intercept kontaktiert wurden, ähnlich vage Fragen gestellt wurden wie Dr. Rasmussen, ließ dies den Wissenschaftlern mehr Spielraum, um die Frage, ob die Experimente mit transgenen Mäusen als GoF zu qualifizieren sind, auf offene Weise zu beantworten. Rasmussen erklärte auch, dass die Kritik an den Aufsichtsverfahren der US-Regierung eine „andere Frage“ sei als die, wie GoF „derzeit von der US-Regierung definiert wird“.

Keiner der anderen fünf genannten Wissenschaftler erklärt, warum die Argumente der NIH und von Dr. Rasmussen in Bezug auf die begründete Erwartung oder die Relevanz für den Menschen falsch sind, und daher gibt es keinen logisch notwendigen Grund für die Leser, zu dem Schluss zu kommen, dass die NIH und Dr. Rasmussen falsch liegen. Sicherlich nicht auf der Grundlage einer bloßen Aufzählung einer kleinen und anscheinend willkürlichen Auswahl von Wissenschaftlern durch The Intercept, vor allem, wenn sie den notwendigen Kontext auslassen, wie zum Beispiel, wie jeder Wissenschaftler GoF definiert.

Durchgesickerter EcoHealth Alliance-Zuschuss kein Beweis für GoF-Forschung in Wuhan

Viele der oben genannten Punkte gelten auch für den jüngsten Intercept-Bericht über einen Zuschussantrag der EcoHealth Alliance, der 2018 von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) abgelehnt wurde und von DRASTIC, einer Gruppe von Internetaktivisten, die die Lab-Leak-Theorie verfolgen, zugespielt wurde. Wenn man davon ausgeht, dass die Dokumente authentisch sind, schlug der Zuschuss Dinge wie die Schaffung infektiöser Klone von SARS-CoV-1-ähnlichen Coronaviren in voller Länge und das Einfügen einer „proteolytischen Spaltstelle“ in Fledermaus-Coronaviren vor. Eine Art von Spaltstelle war in der Lage, mit Furin zu interagieren, einem Enzym, das in menschlichen Zellen exprimiert wird, und hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil die Furin-Spaltstelle von SARS-CoV-2 noch nie zuvor bei Sarbecoviren (der Viruskategorie, zu der SARS-CoV-2 gehört) gesehen wurde, weshalb einige Labortheoretiker vermuten, dass es keinen natürlichen Ursprung hat.

The Intercept verschweigt jedoch, dass Furin-Spaltstellen auch in anderen Coronavirus-Spike-Proteinen vorkommen, wie etwa bei MERS und anderen endemischen humanen Coronaviren. Der Virologe Stuart Neil stellte in seiner Twitter-Analyse der durchgesickerten Dokumente fest, dass, obwohl die EcoHealth Alliance etwas vorschlägt, was man passenderweise als GoF-Forschung bezeichnen könnte, das Wichtigste ist, dass die SARS-CoV-1-ähnlichen Coronaviren genetisch zu weit entfernt sind und „unmöglich die Quelle“ von SARS-CoV-2 sein können.

14. So the nature of the recombinant viruses that would accept the spikes id’d by WIV – more of the same. Using WIV1, and the 2 other SARS CoV1 related viruses. GoF or not, these (a) can’t possibly be the source of SARS2 and (b) would have been done in the US not China — Stuart Neil (@stuartjdneil) September 23, 2021

Er wies auch darauf hin, dass der Vorschlag (der nie finanziert wurde) in den USA und nicht in China durchgeführt worden wäre, da die Hauptaufgabe der WIV in dem Vorschlag darin bestand, Proben zu nehmen und Viren zu sequenzieren, nicht aber molekulare Virologie zu betreiben, was der Arbeitsteilung in früheren Kooperationen mit Dr. Baric entspricht. Aus diesem Grund sagte Dr. Goldstein gegenüber The Intercept, dass es „schwierig ist, die Bedeutung“ der Dokumente für die Entstehung der Pandemie zu beurteilen. SARS-CoV-2 ist auch kein chimäres Virus, und das Einfügen einer Furin-Spaltstelle in SARS-CoV-1-ähnliche Coronaviren, die nachweislich keine Krankheiten beim Menschen auslösen, würde ohnehin nicht zur Entstehung von SARS-CoV-2 führen.

The Intercept stellt fest, dass Wissenschaftler argumentiert haben, dass es „keinen logischen Grund“ gibt, warum ein gentechnisch verändertes Virus eine solche „suboptimale“ Furin-Spaltstelle verwenden würde, was nur „eine ungewöhnliche und unnötig komplexe gentechnische Leistung“ wäre, da Wissenschaftler einfach Furin-Spaltstellen einfügen können, von denen bekannt ist, dass sie effizienter sind, und da es „keine Beweise für frühere Forschungen an der WIV gibt, die das künstliche Einfügen vollständiger Furin-Spaltstellen in Coronaviren beinhalten“. Dennoch wurde angedeutet, dass die WIV andere Wege hätte finden können, um „für die Experimente zu bezahlen“ und die Arbeit selbst durchzuführen, obwohl dies für jemanden wie Dr. Shi Zhengli, der laut Dr. Rasmussen „nach allem, was man hört, ein guter Mitarbeiter“ ist, ungewöhnlich oder ethisch nicht vertretbar wäre. Obwohl die durchgesickerten Dokumente berechtigte Fragen zur Transparenz der EcoHealth Alliance aufwerfen, gibt es bisher keine Beweise dafür, dass die WIV an GoF-Forschungen beteiligt war, von denen man annehmen kann, dass sie die Virulenz oder Übertragbarkeit von Krankheitserregern auf den Menschen erhöhen – nur eine Menge Andeutungen.

Die „lügenden Chinesen“ – eine Neuauflage

Letzten Endes greifen Verschwörungstheoretiker auf diese immer wiederkehrenden Appelle an mögliche Erklärungen wie „No-see’m“ und „Serial Passage“ zurück (ohne ein bestimmtes Szenario zu begründen) und lehnen die Glaubwürdigkeit von Wissenschaftlern ab, weil es keine Beweise für ein Laborleck oder eine Labormanipulation von SARS-CoV-2 gibt. Einige gehen sogar so weit, zu spekulieren, dass chinesische Wissenschaftler US-Fördergelder für die geheime GoF-Forschung verwendet haben, wie etwa Senator John Kennedy (R-LA), der Anthony Fauci fragte, ob „die Chinesen“ ihn „anlügen“ würden, da die üblicherweise als „Beweis“ angeführten Fördergelder nicht beweisen, dass die WIV GoF-Forschung betrieben hat.

Die GoF-Forschung unterliegt intensiver staatlicher Kontrolle und Überwachung und lässt sich nur schwer unbemerkt durchführen. Aber selbst wenn es wahr wäre, dass die WIV GoF-Forschung betrieb, hat dies keine Relevanz für die Covid-19-Pandemie, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass sie vor der Pandemie im Besitz von SARS-CoV-2 oder eines nicht genannten Virus war, das diesem genetisch näher steht als RaTG13. Die Tatsache, dass die GoF-Forschung an bekannten Viren nicht in der Lage ist, SARS-CoV-2 zu erzeugen, mag der Grund dafür sein, dass einige die WIV beschuldigen, ein unbekanntes Virus zu besitzen und die Forschung daran vor internationalen Wissenschaftlern, mit denen sie zusammenarbeiten, zu verbergen. Dr. Shi hat jedoch bestritten, dass sie GoF-Experimente zu Coronaviren durchgeführt oder daran mitgearbeitet hat, die nicht veröffentlicht wurden, und viele Wissenschaftler haben auch darauf hingewiesen, dass es „keine Beweise dafür gibt, dass die WIV ein Virus sequenziert hat, das SARS-CoV-2 näher steht als RaTG13, und keinen Grund, die Forschung an einem SARS-CoV-2-ähnlichen Virus vor der COVID-19-Pandemie zu verbergen“.

Diese nicht enden wollenden Anschuldigungen und Annahmen, dass chinesische Wissenschaftler lügen, ohne Beweise zu haben, wurzeln in orientalistischen Tropen der „unehrlichen Chinesen“, die auf jahrhundertelanger westlicher Propaganda der Gelben Gefahr beruhen, weshalb einige das Fehlen von Beweisen für ein Laborleck mit dem Beweis für eine „Vertuschung“ gleichsetzen.

Dr. James Duehr war bei der Überprüfung der Fakten in diesem Artikel behilflich, und Dr. Diana Lu hat bei der Recherche geholfen.