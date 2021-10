Wie sich das Pentagon an Hollywood anlehnte, um den Krieg in Afghanistan zu verkaufen

Von Alan MacLeod Er ist ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

In Hunderten von Filmen und Fernsehsendungen wurde jedes einzelne Wort und Bild genauestens geprüft und von hochrangigen Militärs abgesegnet, um die Zuschauer davon zu überzeugen, tödliche und grob unmoralische Kampagnen in aller Welt zu unterstützen.

OLLYWOOD, KALIFORNIEN – Die (offizielle) 20-jährige US-Besetzung Afghanistans ist zu Ende gegangen, und das Militär hat einen hastigen und schmachvollen Rückzug angetreten. Die von der NATO eingesetzte afghanische Marionettenregierung hielt sich weniger als zwei Wochen und Präsident Ashraf Ghani floh in die Vereinigten Arabischen Emirate, angeblich mit rund 169 Millionen Dollar in bar.

Wenn die Besatzung so unpopulär und schwach war, wie konnte sie sich dann so lange halten? Die Afghanistan Papers – eine Sammlung von Militärdokumenten, die der Washington Post zugespielt wurden – zeigten, dass hochrangige Regierungsbeamte wussten, dass der Krieg nicht zu gewinnen war, aber die Öffentlichkeit offen darüber belogen, wie er verlief, während NRO und militärische Auftragnehmer Milliarden verdienten.

Aus Dokumenten, die der Journalist Tom Secker im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten und MintPress zur Verfügung gestellt hat, geht jedoch auch hervor, dass Hollywood eine wichtige Rolle spielte und wissentlich mit dem Pentagon zusammenarbeitete, um kriegsbefürwortende Propaganda über Afghanistan zu produzieren, die letztlich dazu beitrug, die öffentliche Meinung über den nicht zu gewinnenden Feldzug künstlich aufzubauschen. Dazu gehörte in der Regel, dass das Pentagon die direkte redaktionelle Kontrolle über die Drehbücher erhielt und sogar alle kriegsfeindlichen Inhalte oder Szenen, die das Militär in einem negativen Licht zeigen würden, entfernte. Im Gegenzug stellte das Militär seine personellen Ressourcen, seine Stützpunkte als Drehorte und seine breite Palette an Hightech-Fahrzeugen für die Filme zur Verfügung. Diese Gegenleistung machte einen Großteil Hollywoods und der Unterhaltungsindustrie im Allgemeinen zu Befürwortern des Imperialismus.

Der militärisch-industrielle Medienkomplex

Bei der Lektüre der Dokumente wird das schiere Ausmaß der Beteiligung des Militärs an der Filmindustrie und der Popkultur im Allgemeinen deutlich. So arbeitete das Office of the Chief of Public Affairs West (OCPA-W) der US-Armee, das seinen Sitz in der Nähe von Hollywood, Kalifornien, hat, zwischen 2015 und 2017 in der Regel an 40 bis 70 Unterhaltungsmedienprojekten gleichzeitig. Das OCPA-W ist eines von drei Regionalbüros der Armee, die anderen befinden sich in Chicago und New York City. Die Marine, die Luftwaffe, die Küstenwache, die CIA und andere Regierungsorganisationen haben alle ähnliche Agenturen und Programme, die darauf abzielen, ihr Image in den Massenmedien zu manipulieren.

In der wöchentlichen Zusammenfassung des OCPA-W für die Woche vom 22. Dezember 2016 heißt es zum Beispiel, dass das OCPA-W an 63 Projekten arbeitet, von denen sich 15 in der Vorproduktion, 26 in der Produktion und 22 in der Postproduktion befinden. Nach Recherchen von Secker und Matthew Alford für ihr 2017 erschienenes Buch „National Security Cinema“ hat das Verteidigungsministerium mindestens 814 Filme und 1.133 Fernsehsendungen unterstützt, die meisten davon in den letzten Jahren.

Afghanistan ist in den Köpfen der Amerikaner im Allgemeinen weit weg. Das ist gewollt: Nur wenige in der Spitze der amerikanischen Gesellschaft wollen, dass die Öffentlichkeit das Vorgehen der USA dort unter die Lupe nimmt. Wenn das Land auf amerikanischen Bildschirmen gezeigt wird, arbeitet das Militär sehr hart daran, den Krieg so darzustellen, dass er seinen Interessen am besten dient. Hollywood hat dabei bereitwillig mitgewirkt. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Fallstudien von Filmen über den Krieg in Afghanistan und eine Diskussion darüber, wie das US-Militär diese Filme gesäubert hat, bevor sie überhaupt an die Öffentlichkeit gelangten.

12 Strong (2018)

„12 Strong“ ist ein chauvinistischer Actionfilm, der auf einer wahren Geschichte über eine kleine Einheit von 12 US-Spezialkräften basiert, die unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September in Afghanistan einmarschierten und damit die ersten amerikanischen Truppen auf dem Boden einer zwei Jahrzehnte dauernden Kampagne waren, die schätzungsweise 176.000 Afghanen das Leben kostete und fast 6 Millionen weitere vertrieb.

Der Film zeigt, wie die Elitetruppe versucht, die Stadt Mazar-i-Sharif einzunehmen, bevor die NATO-Truppen eintreffen. Das Team ist, so heißt es, „50.000 Taliban- und Al-Qaida-Kräften“ zahlenmäßig unterlegen, als ob die beiden eng verbündet wären. Und das, obwohl die Taliban die Anschläge vom 11. September 2001 sofort verurteilten und westliche Schätzungen die Zahl der Al-Qaida-Kräfte weltweit auf unter 100 Mitglieder beziffern. „Wenn wir diese Stadt nicht einnehmen, ist das World Trade Center erst der Anfang“, sagt einer der Helden des Films, dessen Motto lautet: „Zwölf Soldaten gaben uns einen Grund zur Hoffnung“.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass das Militär bereit war, bei einem so nationalistischen Film zu helfen, und der Produktionsfirma eine „atemberaubende“ Liste von Forderungen stellte, darunter Zugang zu einer Reihe von Militärstützpunkten in New Mexico für die Dreharbeiten, Armeeuniformen für die Schauspieler, „Zielfahrzeuge“, die sie in die Luft jagen konnten, die Anmietung einer Reihe von Flugzeugen, darunter Chinook- und Seahawk-Hubschrauber, und geeignete sowjetische Panzer, die der Feind benutzen sollte. Sie halfen dem Unternehmen auch bei der Suche nach militärischen Statisten, die in Nebenrollen auftreten sollten.

Trotz der eindeutig kriegsfreundlichen Botschaft des Films bestanden das OCPA-W, die Air Force und andere militärische Organisationen darauf, das Drehbuch mit einem feinzahnigen Kamm durchzugehen und selbst kleine Details, die ihnen nicht gefielen, zu entfernen. So verlangten sie unter anderem, dass die Drehbuchautoren ihre Pläne änderten, die 12 Soldaten als robuste Männer mit Vollbärten und Tattoos darzustellen. In einer E-Mail von OCPA heißt es:

Meine andere Sorge ist, dass unsere Soldaten während der Verladesequenzen in Fort Campbell, die kurz nach 9/11 stattfanden, keine Vollbärte und Nackentätowierungen hatten. Das kam erst später. Ich hoffe, dass die [GEKÜRZT] Jungs sich für diese Sequenzen rasieren werden.

Einige Wochen später war dieser scheinbar unbedeutende Punkt noch immer nicht geklärt. Um zu zeigen, wie viel Kontrolle das Militär über die kreative Leitung hatte, drohte die OCPA damit, sich aus dem Film zurückzuziehen, und erinnerte die Produktionsfirma an die Vereinbarung, die sie unterschrieben hatte:

Die Produktionsfirma erklärt sich damit einverstanden, Schauspieler, Statisten, Doubles und Stunt-Personal zu besetzen, die Männer und Frauen des Militärs darstellen, die den individuellen Vorschriften des Militärdienstes in Bezug auf Alter, Größe/Gewicht, Uniform, Körperpflege, Aussehen und Verhalten entsprechen. Das DoD behält sich das Recht vor, die Unterstützung auszusetzen, wenn Meinungsverschiedenheiten über die militärischen Aspekte ihrer Darstellungen nicht innerhalb der zweiundsiebzigstündigen Frist durch Verhandlungen zwischen der Produktionsfirma und dem DoD beigelegt werden können. Der DoD-Projektbeauftragte wird für jede darzustellende militärische Dienstleistung eine schriftliche Anleitung zur Verfügung stellen.

U.S. Armee.

(1) Die Darstellung von Soldaten auf dem amerikanischen Festland vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sollte in Übereinstimmung mit der U.S. Army Regulation 670-1, West and Appearance of Army Uniforms and Insignia erfolgen. Die Soldaten sollten die Normen für Größe und Gewicht erfüllen, sauber rasiert sein, einen gepflegten Haarschnitt haben und die Battle Dress Uniform (BDU) tragen. Lastentragende Ausrüstungsgegenstände sind in Olivgrün oder im BDU-Muster gehalten.

(2) Die Darstellung von Soldaten im Einsatz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 würde der taktischen Situation entsprechen. Die Soldaten würden immer noch die Anforderungen an Größe und Gewicht erfüllen (körperlich fit erscheinen), wobei die Anforderungen an die Körperpflege für längere Einsätze gelockert würden. Die entsandten Soldaten würden die Desert Combat Dress Uniform (DCU) mit olivgrüner oder BDU-ähnlicher Lastenträgerausrüstung tragen.

Das Verteidigungsministerium ist sich sehr wohl bewusst, dass die Art von Unterstützung, die es anbietet (kostenlose Ausrüstung, Drehorte usw.), auf andere Weise enorm teuer, wenn nicht gar unmöglich zu erhalten wäre. Daher nutzen sie ihren beträchtlichen Einfluss, um sozusagen die Kontrolle über jeden Aspekt eines Films oder einer Fernsehsendung, an der sie arbeiten, zu erlangen. Das bedeutet oft sogar, dass die Realität zugunsten einer unerbittlichen Pro-Kriegs-Botschaft über Bord geworfen wird.

Aus E-Mails geht hervor, dass die OCPA die Produktionsfirma angewiesen hat, die kleine kriminelle Vorgeschichte eines der 12 Soldaten zu ändern, obwohl sie völlig real war. So schrieb ein OCPA-Beamter:

Ich sagte ihm, dass unsere zwei größten Probleme die Hintergrundgeschichte von Cpt [GEKÜRZT]

ein FNG [„Fucking New Guy“, eine abfällige militärische Bezeichnung für Rekruten] war, obwohl er eigentlich zwei Jahre lang Teamleiter war, und die Bemerkung, dass Sergeant [REDAKTIERT] die Wahl zwischen dem Gefängnis und der Armee hatte.

Laut dem Buch hat die Schlägerei in der Bar tatsächlich stattgefunden, [GEKÜRZT] Anwalt

in der Lage war, den Vorfall auf ein Vergehen mit einer Bewährungsfrist herunterzuhandeln. Er

verlor seinen Job als Lehrer und begann auf dem Bau zu arbeiten. I [sic]

einige Zeit später beschloss er, der US-Armee beizutreten.

Die Produktion stimmte den Änderungen schnell zu und schickte einige Wochen später ein neues Drehbuch zur Genehmigung durch die OCPA und die Air Force. „Hier ist ein überarbeiteter Entwurf von Horse Soldiers“, hieß es in der Antwort. „Wir haben die Hintergrundgeschichte von [GEKÜRZT] auf Ihren Vorschlag hin geändert. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie damit einverstanden sind. Würden Sie diesen Entwurf an die zuständigen Mitarbeiter der Luftwaffe schicken und mir mitteilen, mit wem ich mich in Verbindung setzen soll?“ (Ein Vergleich der Dokumente mit dem Buch, auf dem sie basieren, macht deutlich, dass es sich bei dem fraglichen Sergeant um Sam Diller handelt, eine der Hauptfiguren sowohl im Buch als auch im Film).

Keine der Forderungen des Militärs scheint bei der Firma auf großen Widerstand gestoßen zu sein. Gegen Ende der Dreharbeiten schrieb ein ranghohes Mitglied des Teams sogar eine E-Mail an das OCPA und das Verteidigungsministerium, um sich für ihre Dienste zu bedanken:

[Die] Armee und das gesamte Team waren absolut fantastisch und haben uns geholfen, heute Abend einen erstaunlichen Luft-Luft-Dreh zu realisieren. Sie sind eine äußerst professionelle und eine hoch qualifizierte Mannschaft. Wir wissen, dass wir ein solches Team nie bekommen hätten, wenn ihr euch nicht so angestrengt hättet, um diesen Film knallhart zu machen. Wir versprechen, dass wir die Armee stolz machen werden, also DANKE!!!!!

Lone Survivor (2013)

„Lone Survivor“ ist die größtenteils wahre Geschichte eines Navy SEAL-Teams, das von den Taliban entdeckt und angegriffen wurde, während es eine Spezialoperation zur Ermordung des Kommandanten der Organisation, Ahmad Shah, durchführte. Die SEALs erlitten verheerende Verluste, und nur ein Mann – Marcus Luttrell – blieb zurück, um die Geschichte zu erzählen.

Die Handlung des Films dreht sich um die Gruppe, die von örtlichen Ziegenhirten entdeckt wird, und ihre angeblich herzzerreißende Entscheidung, ob sie die Hirten töten sollte, um ihre Spuren zu verwischen, oder ob sie sie freilassen sollte, da sie davon ausging, dass der alte Mann und die beiden Kinder die Taliban sofort auf ihren Aufenthaltsort aufmerksam machen würden. Die Gruppe beschloss, ihre Gefangenen gehen zu lassen, was sich fast sofort als tödlicher Fehler herausstellte.

Die Geschichte basiert auf dem Buch von Luttrell, der jetzt ein Trump-liebender Medienmoderator bei Glenn Becks konservativem TV-Netzwerk „TheBlaze“ ist. Luttrells Buch liest sich bisweilen wie das Manifest eines weiß-nationalistischen Massenmörders und ist durch und durch gespickt mit seinem brodelnden Hass auf Liberale. Luttrell bedauert zutiefst, dass er die Entscheidung, die Afghanen gehen zu lassen, mitgetragen hat und nicht seinem Bauchgefühl gefolgt ist und darauf bestanden hat, dass sie einen alten Mann und zwei Kinder (alle unbewaffnet) ermorden. „Das war die dümmste, südländischste und schwachsinnigste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe“, schrieb er. „Ich hatte mich in einen verdammten Liberalen verwandelt, einen halbherzigen, unlogischen Schwachkopf, der nur Herz und kein Hirn hat“. Als Erklärung gab er an, dass es seine Gewissheit war, dass die liberalen Medien die Truppen verraten und sich auf die Seite der Taliban stellen würden, die ihn dazu veranlasste, sie freizulassen, was er seinen SEAL-Kollegen zu der Zeit mitteilte:

Nur damit ihr es alle versteht, ihre Leichen werden gefunden werden, die Taliban werden es ausnutzen. Sie werden es in die Zeitungen bringen, und die liberalen US-Medien werden uns gnadenlos angreifen. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit des Mordes angeklagt werden.

Er entschuldigt sich dafür, dass wir das, was auf ein Kriegsverbrechen hinausläuft, nicht ausgeführt haben, schreibt er:

In Washington, wo den Menschenrechten von Terroristen oft eine hohe Priorität eingeräumt wird, mag diese Situation einfach aussehen. Und ich bin mir sicher, dass liberale Politiker ihre Position bis aufs Blut verteidigen würden. Denn jeder weiß, dass Liberale sich noch nie in irgendeiner Hinsicht geirrt haben. Sie können sie fragen. Jederzeit.

Das Buch ist eine Verherrlichung vermeintlich gerechter Gewalt gegen einen untermenschlichen Gegner. Wie er erklärt:

„Im globalen Krieg gegen den Terror haben wir Regeln, und unsere Gegner wenden sie gegen uns an. Wir versuchen, vernünftig zu sein; sie schrecken vor nichts zurück. Sie schrecken vor keiner Form der niederen Kriegsführung zurück: Folter, Enthauptung, Verstümmelung. Angriffe auf unschuldige Zivilisten, Frauen und Kinder, Autobomben, Selbstmordattentäter, alles, was ihnen nur einfällt. Sie stehen auf einer Stufe mit den Monstern der Geschichte.„

Das ursprüngliche Drehbuch hielt sich eng an Luttrells Interpretation der Ereignisse. Natürlich verlangte das Militär eine gründliche Überarbeitung des Drehbuchs. In der fertigen Fassung beschließt der Navy SEAL-Kommandeur einfach, die Ziegenhirten gehen zu lassen, ohne dass es zu Diskussionen darüber kommt, ob man sie töten und ihre Leichen verstecken soll, und schon gar nicht zu langen Selbstgesprächen über den Verrat der liberalen Medien, wie es im Buch geschieht.

Das Militär behauptet oft, dass es die Filmindustrie nur deshalb unterstützt, um sicherzustellen, dass die Darstellung der eigenen Person genauer ist. Liest man jedoch 131 Seiten freigegebener E-Mails zwischen dem Militär und der Produktionsfirma Film 44, wird deutlich, dass dies nicht der Fall ist. Philip Strub, der oberste Hollywood-Verbindungsmann des Verteidigungsministeriums, hat dies in einer jetzt freigegebenen E-Mail deutlich gemacht:

Während es unser Auftrag ist, die historische Authentizität zu maximieren, tragen wir auch Verantwortung für den Ruf der vier SEALs und für die Erinnerungen ihrer Familien an sie.

Was nach der Lektüre der Dokumente ebenfalls deutlich wird, ist das Ausmaß der Vertrautheit zwischen der Filmindustrie und dem Militär und die akribische Liebe zum Detail, mit der letzteres jedes einzelne Wort des Dialogs prüft, um sicherzustellen, dass jedes Bild so kriegsfreundlich wie möglich ist. Strub und seine Mitarbeiter bestanden sogar darauf, dass kleine Details wie sichtbare Tätowierungen der SEALs aus dem Drehbuch gestrichen wurden. Sie verlangten auch die Streichung einer Szene, in der sich Luttrell und ein anderer SEAL über Power Bars unterhalten und sich gegenseitig verspotten, wobei Luttrell „Blas mir einen, Schwuchtel“ schreit und dann laut furzt. Dies geschah vermutlich, um sicherzustellen, dass die Mitglieder der Navy SEALs nicht so ungehobelt rüberkommen, wie es Luttrell in seinem eigenen Buch tut.

„Ich habe gerade von Film 44 (Sarah und Braden) erfahren, dass sie bereit sind, uns Petes neu geschriebenes Buch zu schicken. Sie sagen, dass sie unsere Notizen als eine Art Checkliste benutzt haben und auf alle unsere Bedenken eingegangen sind. Sie werden das mit Wasserzeichen versehene Skript in Kürze per E-Mail erhalten“, schrieb Strub in einer E-Mail, die andeutet, dass jeder Skriptentwurf den anspruchsvollen Standards des Militärs entsprechen muss. Strub ist einer der mächtigsten Männer in der Unterhaltungsindustrie. Die Liste der Filme und Fernsehsendungen, für die er (öffentlich) verantwortlich zeichnet, ist atemberaubend und sicherlich beeindruckender als die jedes anderen Regisseurs oder Produzenten in Hollywood. Und doch ist sein Name in der Öffentlichkeit so gut wie unbekannt.

Den Dokumenten zufolge teilte das Militär seine Rolle bei dem Film in vier Bereiche ein: „Drehbuchüberprüfung und -kontrolle“, „Beratung der Produktionsabteilung“, „Talenttraining“ und „Coaching am Set“. Als Gegenleistung für die totale Kontrolle über den Inhalt stellte das Militär den Produzenten von „Lone Survivor“ die Kirtland Air Force Base in einem felsigen und sandigen Teil New Mexicos zur Verfügung, der ohne weiteres als Afghanistan durchgehen könnte, sowie eine Vielzahl teurer Flugzeuge, darunter Black Hawk- und Apache-Hubschrauber, und Fallschirmspringer und anderes allgemeines Militärpersonal.

Ein Grund für dieses fortgesetzte Engagement liegt auf der Hand und wird in den E-Mails ausdrücklich genannt. „Eines der Kriterien für das DoD, den Film zu unterstützen, ist die Rekrutierung“, schrieb ein Offizier des U.S. Special Operations Command.

Besonders bemerkenswert an diesem Film ist, dass seine gesamte Prämisse – dass die SEALs, wenn sie die Ziegenhirten nicht töten würden, auffliegen würden – nachweislich falsch ist. Interviews mit Einheimischen (einschließlich des Mannes, der Luttrell versteckt und beschützt hat, um sicherzustellen, dass er der einzige Überlebende ist) zeigen, dass jeder in der Gegend wusste, dass die SEALs dort waren, dank der eigenen Unfähigkeit der Eliteeinheit, wenn es um Tarnung ging. Ein riesiger amerikanischer Hubschrauber, der in einem abgelegenen Teil des ländlichen Afghanistans landete, reichte aus, um den Verdacht der Einheimischen zu wecken. Damit nicht genug, versäumte es das SEAL-Team, die Beweise für seine Landung zu beseitigen.

Es überrascht nicht, dass Strub und seine Kollegen darauf bestanden, dass diese Szene, die eine mögliche alternative Lesart des Films einleiten könnte – in der die stümperhaften Amerikaner gefangen, ausmanövriert und dann abgeschlachtet werden – geändert wurde. Dies trug dazu bei, dass der Film so unerbittlich pro-militärisch wie möglich war, obwohl er die Geschichte eines der tödlichsten Fehler des US-Militärs während des gesamten Krieges erzählte.

Charlie Wilsons Krieg (2007)

„Charlie Wilson’s War“ erzählt die Geschichte des gleichnamigen texanischen Politikers, der vor allem dafür bekannt ist, die treibende Kraft hinter der Operation Cyclone zu sein – der Finanzierung und Ausbildung der afghanischen Mudschaheddin durch die CIA (eine Aktion, die das Land auch zum größten Heroinproduzenten der Welt machte).

Im ursprünglichen Drehbuch wurden Wilson und seine Bemühungen nicht besonders wohlwollend dargestellt, da ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass er Extremisten wie Osama Bin Ladens Al-Qaida unterstützte. Einer dieser Ultra-Radikalen war Gulbuddin Hekmatyar, ein brutaler Kriegsherr, der weithin beschuldigt wird, den Trend zum Werfen von Säure in das Gesicht von Frauen ausgelöst zu haben. Im Originaldrehbuch wird der 11. September als vorhersehbare Folge der Entscheidung der USA dargestellt, diese gewalttätigen Fanatiker zu unterstützen. Tatsächlich fand die ursprüngliche Schlussszene am 11. September 2001 im Pentagon statt, als Wilson das ohrenbetäubende Kreischen eines in das Gebäude einschlagenden Flugzeugs hörte.

All dies – al-Qaida, Hekmatyar und die Szene vom 11. September – wurde jedoch aus dem Drehbuch gestrichen, nachdem die CIA es überprüft hatte. Stattdessen endet der fertige Film damit, dass Wilson einen Orden für seine Verdienste um die Freiheit in Afghanistan erhält. Ebenfalls gestrichen wurde eine Szene, in der es um die Massaker von Sabra und Schatilla geht, bei denen von Israel unterstützte Truppen Hunderte, wenn nicht Tausende von palästinensischen Flüchtlingen abschlachteten.

In früheren Fassungen des Drehbuchs wurden auch die Sowjets etwas wohlwollend dargestellt, wobei eine Figur feststellte, dass zu den Gräueltaten der Sowjets in Afghanistan auch gehörte, dass sie [die Afghanen] gezwungen wurden, lesen und schreiben zu lernen. Auch dies wurde zugunsten einer Darstellung der sowjetischen Soldaten als brutale und gedankenlose Monster, die die lokale Bevölkerung abschlachten, gestrichen.

Whiskey Tango Foxtrot (2016)

Das Komödien-Drama mit Tina Fey, Margot Robbie und Martin Freeman in den Hauptrollen als westliche Journalisten, die über den Afghanistankrieg berichten, war an den Kinokassen ein ziemlicher Flop. Dennoch gelang es, die Verluste erheblich zu reduzieren, indem die Dreharbeiten auf der Kirtland Air Force Base in New Mexico stattfanden (genau wie bei „Lone Survivor“) und echte US-Marines als Statisten eingesetzt wurden. Im Gegenzug überließen die Produzenten die redaktionelle Kontrolle über die Geschichte weitgehend dem Militär, das darauf bestand, eine Szene zu ändern, in der ein US-Militärlastwagen in eine Menge von Zivilisten krachte. Im endgültigen Film gibt es keine Bilder davon, und der Vorfall wird nur in einem 20-sekündigen Nachrichtenbeitrag erwähnt, in dem er lediglich als „tödlicher Verkehrsunfall mit einem LKW der Koalition“ bezeichnet wird.

Der Unfall war ein echter Vorfall. Im Jahr 2006 raste der Lkw während der Hauptverkehrszeit durch Kabul und tötete mindestens drei Zivilisten und verletzte viele andere. „Whiskey Tango Foxtrot“ basiert auf den Memoiren der amerikanischen Journalistin Kim Barker „The Taliban Shuffle“. Der Vorfall spielt in ihrem Buch eine wichtige Rolle, da er der Punkt war, an dem sie endlich begriff, wie sinnlos und nicht zu gewinnen der Krieg war, wie es keine Rechenschaftspflicht für die Reichen und Mächtigen und keine Gerechtigkeit für die „Habenichtse“ gab. Sie beschrieb ihn und die darauffolgenden Aufstände gegen die USA als „einen wichtigen Wendepunkt in Afghanistan, als wir zum ersten Mal sahen, wie wütend einige Afghanen waren, wie reif das Land für ein Comeback der Taliban war, wie führungslos Afghanistan wirklich war.“ Im Film wird der Absturz jedoch nur am Rande erwähnt, was die randalierenden Afghanen als irrational wütend und gewalttätig erscheinen lässt – ein typisches Klischee für Filme über den Afghanistankrieg.

Iron Man (2008)

Das ursprüngliche „Iron Man“-Drehbuch war ausgesprochen pazifistisch. Der Protagonist Tony Stark versuchte, sein riesiges Industrieimperium zu nutzen, um gegen Kriegsprofiteure und den militärisch-industriellen Komplex zu kämpfen. Nachdem jedoch das Pentagon involviert wurde und Philip Strub erneut als militärischer Verbindungsmann fungierte, änderte sich der Ton des Films radikal. Ein Großteil der Kämpfe im Film findet im heutigen Afghanistan statt, wobei das US-Militär die Rolle der Guten übernimmt. In diesem Sinne wurde die Haltung des Films zum Krieg ins Gegenteil verkehrt.

Im Gegenzug, so heißt es in der Produktionsvereinbarung, erlaube das Militär, den Film auf der Edwards Air Force Base nördlich von Los Angeles zu drehen, stelle „etwa 150 Statisten auf der Edwards AFB zur Verfügung, die Militärangehörige verschiedener Streitkräfte und afghanische Staatsangehörige spielen“, helfe bei der Herstellung von etwa 100 Uniformen und biete die Möglichkeit, eine Reihe von teuren Flugzeugen zu benutzen.

Tom Secker antwortete auf die Frage von MintPress, wie er die Rolle der US-Filmindustrie bei der Verlängerung des Afghanistan-Krieges einschätze:

Hollywoods Berichterstattung über den NATO-Krieg in Afghanistan zeichnet sich durch Abwesenheit, Schweigen und die Verwendung kontextloser Mikrokosmen aus, die den Krieg darstellen, anstatt ihn zu erforschen oder zu erklären. „Iron Man“ und „Lone Survivor“ – zwei vom Pentagon unterstützte Blockbuster – spielen beide während der US-Besatzung, aber das Ausmaß dieser Besatzung und das Chaos, das sie in dem Land anrichtete, werden in beiden Erzählungen zugunsten eng fokussierter filmischer Synekdochen ignoriert, die das Leiden aller Beteiligten bequemerweise ausblenden.

Secker schloss:

In diesem Sinne hat Hollywood natürlich eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Krieges gespielt. Sie haben es entweder versäumt, die Menschen daran zu erinnern, dass der Krieg immer noch andauert, oder sie haben ihn in heroischen, dekontextualisierten Farben gemalt, die ihn wie ein wohlwollendes Abenteuer am anderen Ende der Welt erscheinen lassen, statt wie die vernichtende, zerstörerische geopolitische Scheiße, die er wirklich ist.

Ein vermittelter Krieg

Das Pentagon arbeitet jedoch nicht nur an Hollywood-Filmen mit großem Budget. Praktisch jedes Medium wird genutzt, um eine Pro-Kriegs-Botschaft zu verbreiten. Aus freigegebenen Dokumenten geht hervor, dass die Armee Arnold Schwarzenegger für die Fernsehserie „Years of Living Dangerously“, eine Dokumentation über die globale Erwärmung, nach Afghanistan einfliegen ließ. Dies war lächerlicherweise ein Versuch, das US-Militär – den größten Umweltverschmutzer der Welt – als eine Kraft des Guten im Hinblick auf den Klimawandel darzustellen, indem der ehemalige Bodybuilder seine angeblichen Bemühungen um die Einrichtung erneuerbarer Energiesysteme im gesamten Nahen Osten zeigte.

Auch die Popkultur ist voll von strategisch eingefügten Pro-Kriegs-Botschaften. Aus freigegebenen Dokumenten geht beispielsweise hervor, dass das OCPA-W uniformierte Militärangehörige sorgfältig an geeigneten Stellen im Publikum der Spielshow „The Price is Right“ platziert hat. Das Militär zahlt der National Football League Millionen von Dollar, um vor großen Footballspielen Truppen auf das Spielfeld zu schicken oder Flugzeuge über das Stadion fliegen zu lassen, wodurch die gesamte Veranstaltung zu einer Rekrutierungskampagne wird. Es hat auch ein Videospielteam namens „U.S. Army Esports“, das dazu beiträgt, das Militär in den Köpfen der zuschauenden Kinder mit Spaß in Verbindung zu bringen. Man hat ihnen auch vorgeworfen, die gleichen Anwerbungstechniken wie Pädophile anzuwenden, nur um Kinder für die Kriegsmaschinerie zu rekrutieren.

Major General Frank Muth, head of Army recruiting & the Army eSports project, openly explains how their sinister strategy of having recruiters on Twitch—in a clandestine and subversive manner—groom teens into joining pic.twitter.com/rie8Xafy7l — Eyes Left (@EyesLeftPod) July 16, 2020

Das Musikvideo zum Song „Part of Me“ von Popstar Katy Perry wurde auf dem Militärstützpunkt Camp Pendleton in Kalifornien gedreht und zeigt, wie Perry eine schlimme Trennung überwindet und sich den Marines anschließt. Der Trainingsprozess zeigt, wie sie sich selbst wiederfindet und als Individuum wächst. Als Fox News Perrys Team fragte, ob sie vom Militär für das Video bezahlt worden seien, verweigerten sie die Antwort. Das Video hat derzeit 887 Millionen Aufrufe auf YouTube.

„Die gesamte Videographie … stammt direkt von der [Nazi-Filmemacherin] Leni Riefenstahl: dieselben schrägen, heroisierenden Aufwärtsaufnahmen, dieselbe Fetischisierung physischer Kraft, glänzender Waffen und der Strenge und des Mechanismus menschlicher Wesen, die zu lebenden, militarisierten Einheiten zusammengeschweißt werden“, schrieb die feministische Kritikerin Naomi Wolf, die den Song als „Kriegspropaganda“ bezeichnete.

In den Fernsehnachrichten sind auch ehemalige hochrangige Militärs zu sehen, die die Rolle des neutralen Experten spielen, während sie sich laserartig an kriegsbefürwortende Argumente halten, was dazu beiträgt, dass die Berichterstattung über den Konflikt in den Kabelnachrichten eine ausgesprochen chauvinistische Tendenz aufweist.

Was diese Dokumente letztlich unterstreichen, ist die tiefe Verflechtung zwischen Hollywood und dem nationalen Sicherheitsstaat. Nur wenige Amerikaner erleben den Krieg aus nächster Nähe. Noch weniger wissen, dass die Darstellungen des Konflikts in hohem Maße durch das Militär vermittelt werden. In Hunderten von Filmen und Fernsehsendungen wurde jedes einzelne Wort und Bild genauestens geprüft und von hochrangigen Militärs abgesegnet, um die Zuschauer davon zu überzeugen, tödliche und grob unmoralische Kampagnen in aller Welt zu unterstützen. Schon vor langer Zeit hat das Militär die Macht Hollywoods erkannt. Es ist höchste Zeit, dass die Amerikaner erkennen, dass sie bei Filmen und Fernsehsendungen über den Krieg allzu oft keine neutralen Kunstwerke sehen, sondern sorgfältig konstruierte Propagandastücke für die nationale Sicherheit.