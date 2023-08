Die Lebensmittelpreise sind jetzt wahnsinnig hoch, aber sie werden bald noch viel höher steigen

Von Michael Snyder

In den vergangenen Jahren sind die Lebensmittelpreise in den Vereinigten Staaten und anderen wohlhabenden Ländern so stark gestiegen wie nie zuvor. Leider ist dies erst der Anfang. Die weltweiten Lebensmittelvorräte werden immer knapper, und gleichzeitig steigt die weltweite Nachfrage nach Lebensmitteln weiter an. Jahrzehntelang waren viele in der Elite optimistisch, dass wir eines Tages in der Lage sein würden, den Hunger in der Welt vollständig zu beseitigen, denn es wurden enorme Fortschritte gemacht. Doch um das Jahr 2015 herum begann sich die Entwicklung umzukehren, und jetzt geht der Trend genau in die falsche Richtung. Nach Angaben der Vereinten Nationen hatten im vergangenen Jahr 2,4 Milliarden Menschen nicht genug zu essen, und 900 Millionen von ihnen waren von schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Diese Zahlen werden in diesem Jahr mit ziemlicher Sicherheit noch höher ausfallen, da es für die armen Länder immer schwieriger wird, die für die Ernährung ihrer Bevölkerung erforderlichen Nahrungsmittel zu beschaffen.

Man denke nur an die Entwicklung der Reispreise.

Reis ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt, und Indien ist mit großem Abstand der wichtigste Exporteur von Reis…

Mehr als die Hälfte der Reisimporte in rund 42 Ländern stammt aus Indien, und in vielen afrikanischen Ländern liegt der Marktanteil Indiens an den Reisimporten laut Ifpri bei über 80 %. In den asiatischen Ländern mit dem höchsten Verbrauch – Bangladesch, Bhutan, Kambodscha, Indonesien, Thailand und Sri Lanka – liegt der Anteil des Reiskonsums an der täglichen Gesamtkalorienzufuhr zwischen 40 % und 67 %.

Was werden diese Länder tun, nachdem Indien die Reisausfuhr stark eingeschränkt hat?

Der BBC zufolge hat das indische Exportverbot „Sorgen über einen Ausbruch der weltweiten Reispreise ausgelöst“…

Weißer Indica-Reis macht rund 70 % des Welthandels aus, und Indien hat nun die Ausfuhr dieses Reises eingestellt. Dies kommt zu dem Verbot der Ausfuhr von Bruchreis im vergangenen Jahr und einem Zoll von 20 % auf die Ausfuhr von Nicht-Basmati-Reis hinzu. Es überrascht nicht, dass das Ausfuhrverbot vom Juli die Sorge vor einem Ausufern der weltweiten Reispreise geweckt hat.

Traurigerweise beginnt dies bereits zu geschehen.

In der Tat ist der Preis für thailändischen weißen Reis bereits „seit Anfang 2022 um über 50 % gestiegen„…

Am Mittwoch teilte der thailändische Verband der Reisexporteure mit, dass der Preis für thailändischen weißen Reis (5% broken), eine wichtige asiatische Benchmark, den höchsten Stand seit der Großen Finanzkrise erreicht hat. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die zunehmende Angst vor einer weltweiten Verknappung aufgrund der schädlichen Auswirkungen des El-Nino-Wetterphänomens auf die asiatischen Anbauflächen und die jüngste Entscheidung Indiens, bestimmte Reisausfuhren zu beschränken, zurückzuführen. Thailändischer weißer Reis erreichte diese Woche mit einem Preis von 5 % auf 648 $ pro Tonne den höchsten Stand seit Oktober 2008. Die Preise sind seit Anfang 2022 um über 50 % gestiegen.

Natürlich ist es nicht nur der Reispreis, der steigt.

Hier in den Vereinigten Staaten wird so ziemlich alles in unseren Lebensmittelläden sehr viel teurer…

In den letzten Wochen haben die Amerikaner viele ausverkaufte Noten in den Costco-Regalen bemerkt. Engpässe bei Haushaltswaren und Grundnahrungsmitteln scheinen sich in den Costco-Lagern rasch zu verbreiten. Die meisten Beschwerden wurden jedoch von Kunden veröffentlicht, die die Preiserhöhungen in ihren örtlichen Geschäften einfach nicht glauben können. Ein wichtiges Beispiel dafür war die Preiserhöhung um 250 % bei 40er-Packungen von Wasserflaschen der Marke Kirkland. Ein Redditor berichtete, dass der Großeinkauf, der noch vor einem Jahr 1,44 Dollar kostete, jetzt 4,99 Dollar kostet. „Ja, das war zu Beginn des Jahres der Fall, ich habe gerade gestern nachgesehen, und 4,99 $, lächerlich“, schrieb der Nutzer u/ghx16. Benutzer jasonsparks19 sagte, dass sich der Preis für Krabbenbeine im letzten Jahr mehr als verdoppelt hat: „Königskrabbenbeine sind von $23/lb auf $48/lb gestiegen“. Das ist ein Anstieg von 110 %. Für die Kunden war es schwierig, bei Costco Hähnchen-Nuggets auf Lager zu finden, da sie in der Tiefkühlabteilung aufgrund der hohen Nachfrage oft ausverkauft sind. Früher kostete ein Vier-Pfund-Beutel 13 Dollar, jetzt kostet er 19,99 Dollar, was einige Kunden veranlasste, ihren Unmut über die Preiserhöhung auf Reddit zu äußern. „Ich habe sie heute auch zum ersten Mal seit einer Weile gesehen. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, als ich den Preis gesehen habe, und ich bin weitergelaufen“, sagte ein Kommentator.

Haben Sie ähnliche Dinge bei Ihnen festgestellt?

Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass es bald eine Erleichterung geben wird, aber das kann ich nicht tun.

Wie ich auf meinen Websites regelmäßig erörtere, wird die weltweite Nahrungsmittelproduktion derzeit von einer Krise nach der anderen erschüttert.

Und die Lebensmittel, die im Jahr 2023 nicht mehr produziert werden, sind Lebensmittel, die im Jahr 2024 nicht mehr in den Regalen der Geschäfte zu finden sein werden.

Hier in der westlichen Welt wird das zu noch höheren Preisen führen, aber auf der anderen Seite des Planeten wird das bedeuten, dass noch weniger arme Menschen genug zu essen haben werden.

Eine weltweite Hungersnot hat bereits begonnen, und in einem kürzlich erschienenen Artikel erklärte James Lasher, dass sich viele Amerikaner fieberhaft auf noch härtere Zeiten vorbereiten…

Die Preise für Lebensmittel steigen weiter und machen Millionen von Menschen in den USA nervös, was die Verfügbarkeit von Lebensmitteln angeht. Viele stellen sich darauf ein, dass noch härtere Zeiten auf das Land zukommen, und bereiten sich vor, ähnlich wie Josef es als Herrscher in Ägypten vor der Hungersnot tat.

Hört man jedoch nur auf die Mainstream-Medien, so erwecken diese den Anschein, als sei alles in Ordnung.

Das Folgende stammt zum Beispiel aus einem Artikel, den USA Today gerade veröffentlicht hat, mit dem Titel „Need an afternoon sweet treat? McDonald’s neuer Peanut Butter Crunch McFlurry is out now„…

Wenn du dich von den lila Fratzen-Shakes von McDonald’s erholen konntest, hat die Fast-Food-Kette für eine begrenzte Zeit eine neue süße Leckerei im Angebot. Versuchen Sie nur, dieses Mal nicht wegen eines viralen TikTok-Trends in Ohnmacht zu fallen, okay? Der Peanut Butter Crunch McFlurry wurde am Mittwoch in den teilnehmenden Filialen landesweit eingeführt. Das Dessert besteht aus Vanille-Softeis, das mit einer knusprigen Getreidemischung und schokoladigen Erdnussbutterkeksen vermischt ist.

Sehen Sie, alles muss großartig sein, wenn dies auf der Titelseite steht!

Erstaunlicherweise ist das die Art von Brei, die heutzutage als „Journalismus“ durchgeht.

Sie sagen Ihnen nicht die Wahrheit.

Die Wahrheit ist, dass wir wirklich vor einer historischen globalen Nahrungsmittelkrise stehen, und in den kommenden Monaten und Jahren wird es noch viel schlimmer werden.

Doch im Moment ignorieren viele in der westlichen Welt die Millionen und Abermillionen zutiefst leidender Menschen auf der anderen Seite des Planeten völlig.

Wenn man sie ignoriert, wird das Problem natürlich nicht verschwinden, und es wird auch nichts an den langfristigen Trends ändern, die die weltweite Nahrungsmittelkrise mit jedem Tag noch schlimmer machen.