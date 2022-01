Die Lektion von Covid: Wenn Menschen ängstlich, isoliert und hoffnungslos sind, sind sie weniger bereit, kritisch zu denken

Von Jonathan Cook: Er ist ein Mitarbeiter von MintPress. Cook wurde mit dem Martha-Gellhorn-Sonderpreis für Journalismus ausgezeichnet. Seine neuesten Bücher sind Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (Zed Books). Seine Website lautet www.jonathan-cook.net.

Die Konzernmedien sind nicht unsere Freunde. Ihre Berichterstattung über die Pandemie ist nicht dazu da, das öffentliche Wohl zu fördern. Sie sind dazu da, unsere Ängste zu nähren, uns dazu zu bringen, immer zurückzukehren, und diese Ängste zu Geld zu machen. Das einzige Heilmittel gegen diese Krankheit? Viel mehr kritisches Denken.

Wenn ich die Einmischung Großbritanniens und Amerikas in Syrien oder ihre Unterstützung von Gruppen, die anderswo als Terroristen gelten, kritisiere, heißt das nicht, dass ich die Diktatur von Bashar Assad befürworte oder der Meinung bin, dass den Syrern ein besseres politisches System verwehrt werden sollte. Wenn ich Joe Biden oder die Demokratische Partei kritisiere, folgt daraus nicht zwangsläufig, dass ich denke, Donald Trump wäre ein besserer Präsident gewesen.

Ein wichtiges Ziel des kritischen Denkens besteht darin, sich von Stammesdebatten, bei denen die Menschen stark auf bestimmte Ergebnisse fixiert sind, abzugrenzen und die Art und Weise zu untersuchen, wie die Debatten geführt werden. Das ist wichtig, denn eine der wichtigsten Formen, in denen sich Macht in unseren Gesellschaften ausdrückt, ist die Konstruktion offizieller Narrative – in der Regel durch die von Milliardären kontrollierten Medien – und die Kontrolle und Gestaltung der öffentlichen Debatte.

Sie werden manipuliert – propagiert – noch bevor Sie sich mit einem Thema befassen, wenn Sie nur auf den Inhalt einer Debatte achten und nicht auf andere Aspekte: z. B. den Zeitpunkt, warum die Debatte stattfindet oder warum sie zugelassen wurde, was nicht erwähnt oder verschleiert wird, was hervorgehoben wird und was als gefährlich oder abscheulich behandelt wird.

Wenn Sie wie ein Erwachsener behandelt werden wollen, ein aktiver und informierter Teilnehmer an Ihrer Gesellschaft und kein unbeschriebenes Blatt, auf das mächtige Interessen ihre eigenen eigennützigen Geschichten schreiben, müssen Sie so viel wie möglich kritisch nachdenken – vor allem über die wichtigsten Themen des Tages.

Lernkurve

Noch nie war die Chance größer, sich besser zu informieren und zu erkennen, wie Debatten geführt werden und nicht, worum sie vordergründig gehen. In den letzten zehn Jahren haben die sozialen Medien, auch wenn das Zeitfenster, das sie bieten, rapide schrumpft, vielen von uns ermöglicht, zum ersten Mal jene Autoren zu entdecken, die uns durch ihre tiefere Vertrautheit mit einem bestimmten Thema und ihre daraus resultierende größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Propaganda helfen können, kritischer über alle möglichen Themen zu denken – Russland, Venezuela, Iran, Israel-Palästina, die Liste ist endlos.

Dies war für die meisten von uns eine steile Lernkurve. Sie hat uns vor allem dabei geholfen, Erzählungen in Frage zu stellen, die „offizielle Feinde“ des Westens verunglimpfen oder die Macht der Konzerne verschleiern, die die einst sichtbare und daher rechenschaftspflichtige politische Macht der westlichen Staaten an sich gerissen haben. In dem neuen, kritischeren Klima ist die Rolle der Kriegsindustrie – die uns vom westlichen Kolonialismus hinterlassen wurde – besonders deutlich geworden.

Das Enttäuschendste an den vergangenen zwei Jahren des Covid ist jedoch die rasche Umkehrung der Errungenschaften des kritischen Denkens. Vielleicht sollte uns das nicht völlig überraschen. Wenn Menschen Angst um sich selbst oder ihre Angehörigen haben, wenn sie sich isoliert und hoffnungslos fühlen, wenn die „Normalität“ zusammengebrochen ist, sind sie wahrscheinlich weniger bereit, kritisch zu denken.

Die Erschütterungen, die wir alle während des Covid erlebt haben, spiegeln die emotionalen und psychologischen Angriffe wider, die kritisches Denken auslösen kann. Kritisches Denken verstärkt die Angst, indem es uns auf unangenehme Weise dem oft künstlichen Charakter der offiziellen Realität aussetzt. Es kann dazu führen, dass wir uns isoliert und weniger hoffnungsvoll fühlen, vor allem, wenn Freunde und Familie von uns erwarten, dass wir genauso tief in die Substanz – das Schattenspiel – der offiziellen Stammesdebatten verstrickt sind wie sie selbst. Und es untergräbt unsere Vorstellung davon, was „normal“ ist, indem es offenbart, dass es oft eher das ist, was den Machteliten nützt, als das, was dem öffentlichen Wohl dient.

Emotionale Widerstandsfähigkeit

Es gibt Gründe, warum sich Menschen zu kritischem Denken hingezogen fühlen. Oftmals, weil sie sich eingehend mit einem bestimmten Thema befasst haben, das ihnen die Augen für umfassendere narrative Manipulationen bei anderen Themen geöffnet hat. Weil sie die Mittel und Anreize – die Ausbildung und den Zugang zu Informationen – haben, um sich mit einigen Themen eingehender zu befassen. Und, was vielleicht am wichtigsten ist, weil sie über die emotionale und psychologische Belastbarkeit verfügen, die es ihnen ermöglicht, die Fassade der offiziellen Narrative abzustreifen, um die düstere Realität darunter zu sehen und die furchterregenden Hindernisse zu erkennen, die sich uns in den Weg stellen, um uns von den korrupten Eliten zu befreien, die über uns herrschen und uns in die ökologische Vergessenheit treiben.

Die Ängste, die durch kritisches Denken, das Gefühl der Isolation und den Zusammenbruch des „Normalen“ hervorgerufen werden, sind in gewissem Sinne selbst gewählt. Sie sind selbstverschuldet. Wir entscheiden uns für kritisches Denken, weil wir uns in der Lage fühlen, mit dem zurechtzukommen, was es ans Licht bringt. Aber Covid ist anders. Im Gegensatz zum kritischen Denken waren wir dem Covid völlig unkontrolliert ausgesetzt. Und was noch schlimmer ist, es hat unsere emotionale und psychologische Unsicherheit vertieft. Kritisches Denken in einer Zeit des Covid – und ganz besonders über den Covid – bedeutet, eine zusätzliche Schicht von Angst, Isolation und Hoffnungslosigkeit hinzuzufügen.

Covid hat die Schwierigkeiten hervorgehoben, die damit verbunden sind, unsicher und verletzlich zu sein, und damit unterstrichen, warum kritisches Denken, selbst in guten Zeiten, so schwierig ist. Wenn wir ängstlich und isoliert sind, wollen wir schnelle, beruhigende Lösungen, und wir wollen jemanden, dem wir die Schuld geben können. Wir wollen Autoritätspersonen, denen wir vertrauen und die in unserem Namen handeln.

Komplexes Denken

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum während der Pandemie so eifrig nach dem Wundermittel Impfstoff gegriffen wurde – unter Ausschluss von allem anderen. Das ausschließliche Vertrauen auf Impfstoffe war für unsere korrupten, inkompetenten Regierungen eine großartige Möglichkeit zu zeigen, dass sie wissen, was sie tun. Die Impfstoffe waren ein ideales Mittel für korrupte medizinisch-industrielle Unternehmen – einschließlich des größten Übeltäters, Pfizer -, um ihr Image zu pflegen und uns alle dazu zu bringen, dass wir uns nach so vielen früheren Skandalen wie Oxycontin ihnen gegenüber verpflichtet fühlen. Und natürlich waren die Impfstoffe für uns, die Öffentlichkeit, ein Trostpflaster, da sie versprachen, Null-Covid zu bringen (falsch), langfristige Immunität zu bieten (falsch) und die Übertragung zu beenden (falsch).

Und als zusätzlicher Bonus haben Impfstoffe es sowohl unseren korrupten Führern ermöglicht, die Schuld für ihre andere gescheiterte öffentliche Gesundheitspolitik von sich wegzuschieben, als auch unseren korrupten „Gesundheits“-Konzernen, die Aufmerksamkeit von ihrem Profitstreben abzulenken, indem sie die geimpfte Mehrheit ermutigten, eine ungeimpfte Minderheit zum Sündenbock zu machen. Teilen und herrschen par excellence.

All dies bedeutet nicht, dass man gegen die Impfstoffe ist oder glaubt, dass das Virus die Bevölkerung zerreißen und die Schwachen töten sollte, genauso wenig wie die Kritik an dem Kriegsverbrechen der USA, Syrien zu bombardieren, eine begeisterte Unterstützung für Assad bedeutet. Es geht nur darum, anzuerkennen, dass die politischen Realitäten komplex sind, und dass auch unser Denken komplex sein muss.

Herdenimmunität

Auslöser für diese Überlegungen war ein Beitrag in den sozialen Medien, den ich neulich verfasst habe und der sich auf die Entscheidung des Guardian bezog, fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie die Kritik eines „bedeutenden“ Epidemiologen, Prof. Mark Woolhouse, an der frühen Abschottungspolitik der britischen Regierung zu veröffentlichen. Bis jetzt war jede Infragestellung der Abriegelungsmaßnahmen eine der großen Unaussprechlichkeiten der Pandemie außerhalb rechter Kreise.

Ein weiteres prominentes Beispiel ist die Verwendung des Begriffs „Herdenimmunität“, der bis vor kurzem genau das war, was die Gesundheitsbehörden als Mittel zur Beendigung der Ansteckung anstrebten. Er bezeichnete den Zeitpunkt, an dem genügend Menschen eine Immunität erworben hatten, entweder durch eine Infektion oder durch eine Impfung, so dass es zu keiner gemeinschaftlichen Übertragung mehr kam. Da das Ziel von Covid jedoch nicht die gemeinschaftliche Immunität, sondern die universelle Impfung ist, wird der Begriff „Herdenimmunität“ nun mit einer unheilvollen politischen Agenda in Verbindung gebracht. Er wird als eine Art rechtes Komplott dargestellt, um gefährdete Menschen sterben zu lassen.

Dies ist nicht zufällig. Es handelt sich um ein völlig erfundenes, wenn auch weithin akzeptiertes Narrativ. Die Genesung von einer Infektion – die heute für viele Menschen zutrifft – wird von den politischen oder medizinischen Behörden nicht mehr als Immunität angesehen. Im Vereinigten Königreich beispielsweise sind Personen, die sich von Covid erholt haben, selbst wenn dies erst vor kurzem geschehen ist, nicht wie die Geimpften von der Selbstisolierung befreit, wenn sie in engem Kontakt mit einer mit Covid infizierten Person gestanden haben. Außerdem haben Covid-Erkrankte natürlich keinen Anspruch auf einen Impfpass. Schließlich handelt es sich nicht um einen Immunitätspass. Es ist ein Impfpass.

Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat sich zumindest offen zu den Gründen für diese Art von Diskriminierung geäußert. „In einer Demokratie“, sagt er scheinbar unironisch, „sind die schlimmsten Feinde die Lüge und die Dummheit. Wir üben Druck auf die Ungeimpften aus, indem wir ihren Zugang zu Aktivitäten im gesellschaftlichen Leben so weit wie möglich einschränken. … Die Nichtgeimpften möchte ich wirklich verärgern. Und das werden wir auch weiterhin tun, bis zum Ende. Das ist die Strategie.“

Man beachte, dass die Lügen und die Dummheit hier von Macron ausgehen: Er schürt nicht nur in unverantwortlicher Weise gefährliche Spaltungen innerhalb der französischen Gesellschaft, er hat auch nicht verstanden, dass die wichtigsten Unterscheidungen aus Sicht der öffentlichen Gesundheit zwischen denen mit und ohne Immunität gegen Covid und denen, die für einen Krankenhausaufenthalt anfällig sind, und denen, die es nicht sind, liegen. Dies sind die aussagekräftigsten Unterscheidungsmerkmale für den Umgang mit der Pandemie. Die Besessenheit mit der Impfung dient nur dem Ziel, zu teilen und zu herrschen, und fördert die Profitgier der Pandemie.

Erdrückendes Zögern

Das Paradoxe ist, dass diese Narrative dominieren, obwohl sich die Beweise häufen, dass die Impfstoffe nur eine sehr kurzfristige Immunität bieten und dass letztlich, wie Omikron zu betonen scheint, viele Menschen wahrscheinlich eine längerfristige Immunität durch eine Covid-Infektion erlangen werden, selbst diejenigen, die geimpft wurden. Aber das Ziel der öffentlichen „Debatte“ zu diesem Thema war nicht Transparenz, Logik oder informierte Zustimmung. Vielmehr ging es darum, eine mögliche „Impfmüdigkeit“ zu unterdrücken.

Ich habe immer wieder versucht, auf den Mangel an kritischem Denken hinzuweisen, wenn es um die ausschließliche Konzentration auf Impfstoffe und nicht auf die Gesundheit des Immunsystems geht, um die Entscheidung, Kinder trotz des starken, wenn auch weitgehend heruntergespielten Widerstands von Fachleuten zu impfen, und um die spaltende Frage der Impfpflicht. Ich habe mich jedoch kaum direkt zu den Impfverboten geäußert, die mir vor allem wie verzweifelte Notmaßnahmen erscheinen, mit denen die Mängel unseres unterfinanzierten, ausgeschlachteten und zunehmend privatisierten Gesundheitswesens vertuscht werden sollen (ein dringlicheres Problem). Ich neige auch zu der Ansicht, dass es schwierig ist, ohne ein gewisses Maß an Sachkenntnis abzuwägen, inwieweit Schließungen von Nutzen sind oder ob sie funktionieren. Das ist ein Grund, warum ich während der gesamten Pandemie dafür plädiert habe, dass Experten eine offenere, solidere und ehrlichere öffentliche Debatte ermöglicht werden muss.

Das ist auch der Grund, warum ich einen kurzen Kommentar zu Prof. Woolhouse‘ Kritik an der nationalen Abschottungspolitik abgegeben habe, die diese Woche im Guardian veröffentlicht wurde. Dies rief bei vielen Anhängern eine vorhersehbar harsche Gegenreaktion hervor. Sie sahen darin einen weiteren Beweis dafür, dass die „Covid-Leugner mich gefangen genommen haben“ und ich nun kaum besser bin als ein Pandemie-Verschwörungstheoretiker.

Die Debatte einrahmen

Das ist an sich schon seltsam. Prof. Woolhouse ist ein anerkannter, angeblich „renommierter“ Epidemiologe. Seine Eminenz qualifiziert ihn offenbar auch dazu, im Guardian ausgiebig und unkritisch zitiert zu werden. Die Anhänger, die ich jedes Mal verärgere, wenn ich über die Pandemie schreibe, scheinen den Guardian als ihre Kovid-Bibel zu betrachten, wie die meisten Liberalen. Und sie geißeln mich regelmäßig dafür, dass ich mich auf die Art von Experten beziehe, die der Guardian sich weigert, zu zitieren. Wie kommt es also, dass mein Retweeten eines Guardian-Artikels, der unkritisch über Kommentare eines angesehenen Mainstream-Epidemiologen gegen das Einsperren berichtet, so viel Zorn hervorruft – und anscheinend nur gegen mich gerichtet ist?

Die Antwort liegt vermutlich in dem kurzen angehängten Kommentar in meinem Retweet, der verlangt, dass man sich von der scheinbar inhaltlichen Debatte – Lockdowns, gut oder schlecht? Diese Diskussion ist für mich sicherlich interessant, vor allem wenn sie ehrlich geführt wird. Aber die kontextuellen Fragen rund um diese Debatte, die ein kritisches Denken erfordern, sind noch wichtiger, weil sie der beste Weg sind, um zu beurteilen, ob eine ehrliche Debatte tatsächlich gefördert wird.

Mein Kommentar, der absichtlich zweideutig ist, verlangt von den Lesern implizit, dass sie weitergehende Fragen zum Guardian-Artikel untersuchen: den Zeitpunkt seiner Veröffentlichung, warum eine Debatte über Sperrungen im Guardian bisher nicht gefördert wurde, jetzt aber offenbar möglich ist, wie die Debatte von Woolhouse und dem Guardian gestaltet wird und wie wir, die Leser, durch diese Gestaltung möglicherweise manipuliert werden.

Echte, lebendige Verschwörung

Interessanterweise war ich nicht der Einzige, der sich über die seltsame Art und Weise, wie die Debatte geführt wurde, wunderte. Auch ein zweiter Epidemiologe, Martin Kulldorff, Biostatistiker in Harvard und Mitglied eines wissenschaftlichen Ausschusses der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sah Probleme in dem Artikel. Leider scheint Prof. Kulldorff jedoch nicht „bedeutend“ genug zu sein, als dass der Guardian ihn unkritisch zitieren könnte. Das liegt daran, dass er einer von drei hoch angesehenen Akademikern war, die sich im Oktober 2020 durch die Verabschiedung der Great Barrington Declaration in Ungnade fielen.

Wie Woolhouse bot auch die Erklärung eine Alternative zu landesweiten Abriegelungen – der offiziellen Antwort auf die steigenden Krankenhausaufenthalte -, allerdings zu einem Zeitpunkt, als diese Abriegelungen aggressiv verfolgt wurden und keine anderen Optionen in Betracht gezogen wurden. Der Guardian gehörte zu denjenigen, die die Erklärung und ihre Verfasser an den Pranger stellten, indem sie sie als unverantwortliche rechte Politik und als ein Rezept für Covid darstellten, das sich durch die Bevölkerung zieht und erhebliche Teile der Bevölkerung auslöscht.

Es geht mir hier nicht darum, die Erklärung von Great Barrington zu verteidigen. Ich fühle mich nicht qualifiziert genug, um eine konkrete, öffentliche Meinung über ihre Vorzüge zu äußern. Der Grund für dieses Zögern liegt zum Teil darin, dass zu jener Zeit jede sinnvolle Diskussion unter Experten rücksichtslos unterdrückt wurde. Die Kosten der Abriegelung waren in offiziellen Kreisen und den „liberalen“ Medien weitgehend unerwähnt geblieben. Sie wurden sofort als die politische Präferenz der „bedauernswerten“ Rechten stigmatisiert.

Das war nicht zufällig. Wir wissen jetzt, dass es sich um eine echte, lebendige Verschwörung handelte. Durchgesickerte E-Mails zeigen, dass Anthony Fauci, der oberste medizinische Berater des Präsidenten, und seine Lakaien ihre zuverlässigen Kontakte zu prominenten liberalen Medien nutzten, um die Verfasser der Erklärung von Great Barrington zu verleumden. „Es muss eine schnelle und vernichtende Veröffentlichung der Prämissen erfolgen. Ich habe noch nichts dergleichen online gesehen – ist es in Arbeit?“, schrieb ein hoher Beamter an Fauci. Der Plan war ein reiner Rufmord, der nichts mit Wissenschaft zu tun hatte. Und die „liberalen“ Medien haben diese Aufgabe gerne und schnell übernommen.

Der Guardian schloss sich diesen Verleumdungen natürlich an. Aus diesem Grund hat Prof. Kulldorff jedes Recht, sowohl die Entscheidung des Guardian, Prof. Woolhouses Kritik an der Abschottungspolitik – so sehr verspätet – zu veröffentlichen, als auch Prof. Woolhouses öffentliche Distanzierung von der nun radioaktiven Great-Barrington-Erklärung mit Verachtung zu betrachten, obwohl seine veröffentlichten Kommentare sich eng an die in der Erklärung vorgeschlagenen Maßnahmen anlehnen. Wie Prof. Kulldorff bemerkt:

Ein lustiger logischer Salto. Im Guardian argumentiert Mark Woolhouse, dass [das] Vereinigte Königreich den gezielten Schutz, wie er in der Erklärung von Great Barrington definiert ist, hätte anwenden sollen, während er die Erklärung von Great Barrington aufgrund ihrer falschen Darstellung durch den Guardian kritisiert.

Schädigung des Rufs

Wenn wir für einen Moment unsere Hüte des kritischen Denkens aufsetzen, können wir einen plausiblen Grund für diese Fehldarstellung ableiten.

Wie der Rest der „liberalen“ Medien ist auch der Guardian seit der Veröffentlichung der Great Barrington Declaration vor mehr als einem Jahr ein eifriger Befürworter des Einsperrens und ein erklärter Gegner jeder sinnvollen Diskussion darüber. Darüber hinaus hat er jede Kritik an den Abriegelungen als rechtsextreme Position bezeichnet. Doch nun möchte die Zeitung einen Raum für eine kritischere Diskussion über die Vorzüge von Abriegelungen eröffnen, und das in einer Zeit, in der das grassierende, aber mildere Omikron nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Vertriebsketten und Gesundheitsdienste lahm zu legen droht.

Die Forderungen nach Abriegelungen kehren zurück – auf der Grundlage der früheren Argumente für sie -, aber die früher verdeckten Kosten sind jetzt viel schwerer zu ignorieren. Sogar Befürworter von Abriegelungsmaßnahmen wie der Guardian haben endlich verstanden, was Experten wie Prof. Kulldorff und seine Kollegen schon vor 15 Monaten klar war.

Was der Guardian zu tun scheint, ist, die Argumente der Great Barrington Declaration wieder in den Mainstream zu schmuggeln, aber auf eine Art und Weise, die seine Glaubwürdigkeit nicht beschädigt und nicht wie eine Kehrtwende aussieht. Es ist eine reine Täuschung. Und das Vehikel, um dieses Ziel zu erreichen, ist ein anderer Kritiker von Lockdowns, Prof. Woolhouse, der keine verdorbene Ware ist wie Prof. Kulldorff, auch wenn sich ihre Ansichten erheblich zu überschneiden scheinen. Über Prof. Woolhouse wird die Kritik an Lockdowns rehabilitiert, während Prof. Kulldorff ein Ausgestoßener, ein Bedauernswerter bleibt.

Mit anderen Worten, es geht hier nicht um eine Entwicklung im wissenschaftlichen Denken. Es geht darum, dass der Guardian einen Imageschaden vermeiden will – und zwar um den Preis, dass er den Ruf von Prof. Kulldorff weiter schädigt. Prof. Kulldorff und seine Autorenkollegen wurden zum Sündenbock gemacht, als ihr fachlicher Rat als politisch unbequem galt, während Prof. Woolhouse gefeiert wird, weil ein ähnlicher fachlicher Rat jetzt bequem ist.

So funktioniert ein Großteil unseres öffentlichen Diskurses. Die Guten kontrollieren die Berichterstattung, damit sie weiterhin gut dastehen, während die Bösen geteert und gefedert werden, selbst wenn sie nachweislich Recht haben. Der einzige Weg, um wirklich zu verstehen, was vor sich geht, besteht darin, sich von dieser Art von politischem Tribalismus zu lösen, Zusammenhänge zu untersuchen, sich nicht so sehr auf die Ergebnisse zu versteifen und hart daran zu arbeiten, die Ängste und Befürchtungen zu verstehen, die jeder von uns empfindet.

