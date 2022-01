Wo endet die NATO-Erweiterung?

Nachdem 1989 die Berliner Mauer gefallen und der Warschauer Pakt aufgelöst worden war, begann der Zerfall der UdSSR. Die Auflösung endete jedoch nicht damit, dass die 14 sowjetischen „Republiken“ ihre Unabhängigkeit von Moskau erklärten.

Die Zersetzung hatte gerade erst begonnen.

Transnistrien löste sich von der Republik Moldau. Südossetien und Abchasien spalteten sich von Georgien ab. Tschetschenien löste sich von Russland, wurde aber nach zwei grausamen Kriegen wieder von Moskau kontrolliert. Die Krim und der Donbass wurden von der Ukraine abgetrennt.

Was haben die Ukraine, die Republik Moldau und Georgien außer diesen von Russland unterstützten Amputationen nach dem Kalten Krieg noch gemeinsam?

Sie alle streben die Aufnahme in die NATO an und damit auch die Kriegsgarantien nach Artikel 5, die die Vereinigten Staaten verpflichten, im Falle eines Angriffs gegen Russland Krieg zu führen, um ihre Souveränität und territoriale Integrität wiederherzustellen.

Es ist leicht zu verstehen, warum diese Staaten wollen, dass die USA sich verpflichten, für sie zu kämpfen. Nicht verständlich ist jedoch, warum die USA solche Kriegsgarantien abgeben würden. Warum sollten wir uns verpflichten, einen Krieg mit einem atomar bewaffneten Russland im Namen von Nationen zu riskieren, die niemand jemals als lebenswichtige Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika angesehen hat?

Man bedenke, wie viele Staaten nach 1991 in die NATO aufgenommen wurden und somit Kriegsgarantien der USA erhalten haben.

Es sind 14: Tschechien, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen, Slowenien, Litauen, Lettland, Estland, Albanien, Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien.

Diese 14 neuen NATO-Mitglieder stellen eine Ausweitung der amerikanischen Kriegsverpflichtungen dar, die in mancher Hinsicht riskanter ist als die ursprüngliche Gründung der NATO, als wir zur Verteidigung von zehn westeuropäischen Staaten verpflichtet waren.

Heute verteidigen wir 29 Staaten, die weit in den Osten Europas hineinreichen.

Dennoch könnte eine weitere NATO-Erweiterung ins Haus stehen.

Wie bereits erwähnt, wollen Georgien und die Ukraine der NATO beitreten und die USA damit verpflichten, Russland zu ihrer Verteidigung zu bekämpfen. Zwei weitere Staaten, Schweden und Finnland, erwägen, ihre traditionelle Neutralität zugunsten einer NATO-Mitgliedschaft und amerikanischer Kriegsgarantien aufzugeben.

Bosnien und Herzegowina ist ebenfalls ein NATO-Beitrittskandidat. Die Hauptstadt des Landes ist Sarajevo, wo 1914 der österreichische Erzherzog durch die Kugel eines Attentäters getötet wurde, ein Vorfall, der unmittelbar zum Ersten Weltkrieg führte.

Am Ende des Kalten Krieges soll Michail Gorbatschow gegenüber dem amerikanischen Außenminister James Baker erklärt haben, dass Russland der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland zustimmen würde, wenn die USA garantieren würden, dass die NATO nicht weiter nach Osten verlagert würde.

Baker soll zu Gorbatschow gesagt haben: „Nicht einen Zentimeter“.

Unabhängig von der Wahrheit können wir nicht verstehen, warum ein russischer Nationalist wie Wladimir Putin das Gefühl hat, dass sein Land eingekesselt und bedroht wird, wenn ein NATO-Bündnis, das zur Eindämmung Russlands geschaffen wurde, kürzlich 14 Mitglieder aufgenommen hat, von denen die meisten ehemalige Verbündete oder Republiken der UdSSR waren?

Wie die New York Times am Montag schrieb:

„Putins Bedenken sind nicht völlig von der Hand zu weisen. Würde die Ukraine der NATO beitreten, hätte das Bündnis eine knapp 2000 Kilometer lange Landgrenze mit Russland, eine Situation, die keine Großmacht dulden würde, egal wie lautstark das atlantische Bündnis behauptet, rein defensiv zu sein.“

Hier ist der genaue Wortlaut von Artikel 5.

„Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen … als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird, und sie kommen daher überein, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen … die angegriffene(n) Vertragspartei(en) unterstützen wird, indem sie unverzüglich … die Maßnahmen ergreift, die sie für notwendig hält, einschließlich des Einsatzes von Waffengewalt, um die Sicherheit des nordatlantischen Raums wiederherzustellen und zu erhalten.“

Offenbar erstreckt sich der „nordatlantische Raum“ jetzt auch auf das östliche Baltikum und den Balkan. Wenn die Ukraine und Georgien in die NATO aufgenommen werden, würde der nordatlantische Raum den Kaukasus und fünf der sechs Staaten am Schwarzen Meer umfassen. Nur Russland würde außerhalb der NATO bleiben.

Am Freitag sagte Außenminister Antony Blinken: „Die NATO hat nie versprochen, keine neuen Mitglieder aufzunehmen; sie könnte und würde es nicht tun.“

Doch das ist Unsinn. Es gibt keine Verpflichtung für die USA, alle Staaten, die einen Antrag auf Aufnahme stellen, in die NATO aufzunehmen.

Aus welchen Gründen auch immer wir uns entscheiden, wir können gegen jeden Bewerber ein Veto einlegen. Und die Vermeidung eines Krieges mit Russland könnte einer dieser Gründe sein.

Angesichts der kontinuierlichen Erweiterung der NATO nach dem Ende des Kalten Krieges nach Mittel- und Osteuropa muss sich Amerika fragen: Wenn die Gefahr eines Krieges mit Russland mit jedem neuen Mitglied an seinen Grenzen wächst, das in die NATO aufgenommen wird, warum tun wir das? Gibt es keine rote Linie in Putins Russland, die wir nicht überschreiten werden?

Glauben wir, dass Putin die Einkreisung und Eindämmung seines Landes durch Nationen, die in einem Bündnis vereint sind, das geschaffen wurde, um Russland einzukreisen, auf unbestimmte Zeit hinnehmen wird?

Die Präsidenten Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter und Ronald Reagan waren sich oft uneinig, aber in diesem Punkt einig: Die Kriegsgarantien der USA und der NATO hörten an der Elbe auf. Jenseits des Flusses in Deutschland bekämpften wir die UdSSR mit Waffen der Diplomatie, Politik und Wirtschaft, nicht mit Kriegswaffen.

Wie hätten wir reagiert, wenn wir nach der Niederlage im Kalten Krieg russische Kriegsschiffe auf dem Ontariosee gesehen hätten und Moskau Kanada Kriegsgarantien gegeben hätte?