Die Lockdowns in den USA hat mehr als die Hälfte der Einwanderer ohne Papiere in New York arbeitslos gemacht

In New York gibt es 476’000 Einwanderer ohne Papiere. Etwa 60 Prozent von ihnen haben ihren Arbeitsplatz verloren oder laufen Gefahr, ihn zu verlieren, verglichen mit 36 ​​Prozent der übrigen Arbeitnehmer.

Mit der Sperrung hat sich die Arbeitslosigkeit hispanischer Einwanderer unabhängig von ihrem Einwanderungsstatus in den Vereinigten Staaten von 4,8 Prozent im Januar letzten Jahres auf 8,8 Prozent im Februar dieses Jahres verdoppelt.

Einwanderer ohne Papiere haben keinen Zugang zu öffentlicher Finanzhilfe, sie haben kein Zuhause und müssen auf der Straße leben. Einige Städte und Bundesstaaten haben jedoch Hilfspakete für sie genehmigt.

„Ich habe eine Zunahme von Obdachlosenlagern in Queens gesehen. Jedes hat fünf oder sechs Zelte “, sagte Yessenia Benítez, eine 30-jährige Sozialarbeiterin, die diesen Gruppen hilft.

In Los Angeles hat die Hilfsgruppe The Coalition for Humane Immigrant Rights in den letzten sechs Monaten einen „deutlichen Anstieg“ der Anrufe bei einer Einwanderungshilfe festgestellt, sagte Jorge-Mario Cabrera, ein Sprecher der Organisation.

„Wir haben eine Zunahme von Anrufen von Personen gesehen, die auf der Straße leben, in Autos leben, in Garagen leben oder oft mit Freunden unter unwürdigen Bedingungen leben“, sagte Cabrera. „Sie haben nicht einmal Geld, um ihre Handyrechnungen zu bezahlen“, fügt er hinzu.

Eine der Nebenwirkungen der Sperrung war die vollständige Zerstörung des Sicherheitsnetzes für Einwanderer ohne Papiere. „Während andere Gemeinden (finanzielle) Unterstützung erhalten, erhalten Einwanderer die meiste Zeit nichts.“

Die Armutsquote für Einwanderer ohne Papiere in New York beträgt 29,2 Prozent, gegenüber 27 Prozent für Einwanderer mit Green Cards oder anderem Status.

Kalifornien hat im vergangenen Jahr nicht autorisierten Einwanderern Geld gegeben, und der Gesetzgeber in New York hat kürzlich einen Fonds in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar eingerichtet, um Arbeitnehmern zu helfen, die während der Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben und aufgrund ihres Migrationsstatus von anderen staatlichen Hilfsprogrammen ausgeschlossen wurden. Das Programm ist das größte seiner Art in den Vereinigten Staaten.

Sprecher des US-amerikanischen Ministeriums für Wohnungsbau und menschliche Entwicklung gaben an, noch keine Daten zu den Auswirkungen der Sperrung auf Obdachlose zu haben. Laut einem Bericht der Agentur stieg die Obdachlosigkeit zwischen 2019 und 2020 um 2 Prozent, der vierte jährliche Anstieg in Folge. Fast ein Viertel der Obdachlosen im Land waren Hispanoamerikaner.