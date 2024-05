Die Logik einer vergessenen amerikanischen Gräueltat lebt noch heute

Washington kann viel von den neuen Forschungsergebnissen über das US-Massaker an den Moros auf den Philippinen im Jahr 1906 lernen

Daniel Larison

Im März 1906 griffen US-Truppen eine Gruppe von Moros an und töteten mehr als 900 Männer, Frauen und Kinder auf dem Gipfel des Berges Dajo auf der Insel Jolo im Süden der Philippinen.

Obwohl die Zahl der Todesopfer höher war als bei den bekannten Massakern amerikanischer Soldaten in Wounded Knee und My Lai, ist das Massaker von Bud Dajo außerhalb der Philippinen so gut wie vergessen.

Die Aufarbeitung der Geschichte dieses Ereignisses ist das Thema eines wichtigen neuen Buches des Historikers Kim Wagner, Massacre in the Clouds: eine amerikanische Gräueltat und die Auslöschung der Geschichte. Das Buch ist eine meisterhafte Rekonstruktion der Ereignisse, die zu dem einseitigen Gemetzel auf dem Berg führten, und Wagner stellt das Massaker in den richtigen historischen Kontext während der Zeit des amerikanischen Kolonialismus in Übersee zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er bietet auch wichtige Lektionen darüber, wie die Entmenschlichung anderer Menschen zu schrecklichen Gräueltaten führt und wie die imperiale Politik auf die Anwendung brutaler Gewalt angewiesen ist.

In den Jahren vor dem Massaker hatten die USA ihre Kontrolle über die südlichen Philippinen ausgeweitet, nachdem sie die nördlichen Inseln annektiert und die lokalen Unabhängigkeits-Kräfte im Philippinisch-Amerikanischen Krieg (1899-1902) besiegt hatten. Die Beziehungen zwischen den USA und dem Sultanat Sulu wurden zunächst durch den Bates-Vertrag von 1899 geregelt, doch innerhalb weniger Jahre kündigten die USA diesen Vertrag auf und versuchten, eine direkte Herrschaft durchzusetzen. Auf Empfehlung von General Leonard Wood, der damals als Militärgouverneur auf Mindanao stationiert war, setzten die Vereinigten Staaten den Vertrag außer Kraft.

Das Massaker war Teil einer größeren Geschichte des gewaltsamen amerikanischen Expansionismus und das Ergebnis einer imperialen Politik, die darauf abzielte, den Philippinen eine Kolonialherrschaft aufzuerlegen. Die Bemühungen der USA, die Cedula-Steuer einzutreiben, riefen bei den Moros erheblichen Unmut und Widerstand hervor. (Der Name Moro war derjenige, den die früheren spanischen Kolonisatoren den muslimischen Tausugs des Sulu-Archipels gegeben hatten und den die Amerikaner weiterhin benutzten).

Wie Wagner erklärt, war der Widerstand der Moro gegen die Steuer in der Verteidigung ihrer religiösen Identität begründet, von der sie glaubten, dass sie kompromittiert und geschwächt würde, wenn sie sich einer von nicht-muslimischen Herrschern auferlegten Steuer unterwerfen würden.

Die Moros, die in Bud Dajo Zuflucht suchten, protestierten gegen das Vordringen einer neuen Kolonialmacht und wehrten sich gegen die Einmischung in ihre Lebensweise. Die US-Behörden betrachteten sie als Geächtete, und unter dem Kommando desselben Generals Wood löschten die US-Streitkräfte fast alle von ihnen aus. Daniel Immerwahr schreibt in How to Hide an Empire: “Massaker wie dieses waren in den Vereinigten Staaten nicht unbekannt… Doch Bud Dajo stellte sie alle in den Schatten.”

Die Gräueltat löste zunächst eine gewisse Kontroverse im eigenen Land aus, und antiimperialistische Kritiker der amerikanischen Herrschaft auf den Philippinen versuchten, sie zu nutzen, um die Politik der Roosevelt-Regierung anzugreifen. Die Kritik war jedoch nur von kurzer Dauer, und niemand, der auf irgendeiner Ebene an dem Massaker beteiligt war, wurde später bestraft. Das Massaker wurde schnell rationalisiert und normalisiert, indem man sich auf die “Notwendigkeit” und den Glauben an die expansive Mission Amerikas berief.

Die Ähnlichkeiten mit Verbrechen, die das Militär an amerikanischen Ureinwohnern begangen hatte, veranlassten die meisten Amerikaner dazu, das Massaker in Bud Dajo zu rechtfertigen, anstatt es zu verurteilen. Die Ähnlichkeiten mit Verbrechen, die von zeitgenössischen europäischen Kolonialmächten begangen wurden, veranlassten die meisten Amerikaner nicht dazu, das Expansionsprojekt zu überdenken, sondern dazu, ihre frühere Kritik an europäischen Gräueltaten zurückzunehmen. Die bloße Aufdeckung einer Gräueltat im Ausland hat oft keine politische Wirkung, wenn die meisten Menschen zu Hause entschlossen sind, sie zu ignorieren oder zu entschuldigen.

Wagner beschreibt detailliert, wie Wood und die Roosevelt-Regierung versuchten, den Informationsfluss über das Massaker zu kontrollieren, aber das Massaker war nie ein Geheimnis. Es wurde nie versucht, es zu vertuschen, weil das Massaker so weithin als “notwendig” akzeptiert wurde. Die Offiziere und Soldaten, die an der Tötung beteiligt waren, schrieben Briefe nach Hause über das, was sie in Bud Dajo gesehen und getan hatten, und ihre Korrespondenz ist eine der Quellen, die Wagner für die Rekonstruktion der Ereignisse auf dem Berg verwendet.

Die Entmenschlichung der Moros in den Augen der meisten Amerikaner war so umfassend, dass die fotografischen Beweise der Opfer zu beliebten Postkarten wurden, die Soldaten und Touristen kaufen konnten.

Das von Aeronaut Gibbs aufgenommene Foto von den Folgen des Massakers sticht in Wagners Bericht hervor. Das Foto zeigt einen mit toten Moros gefüllten Graben, neben dem eine Gruppe amerikanischer Soldaten posiert. Auf dieses Bild kommt Wagner in seinem Buch mehrmals zurück, um die Brutalität des Ereignisses zu verdeutlichen und zu zeigen, wie sehr die Opfer des Massakers entmenschlicht wurden. Das Grabenfoto ist ein Bild der Gräueltat “durch die Augen der Täter”, wie Wagner es ausdrückt, und er erklärt, dass das “Bild nicht nur ein Beweis für ein Massaker ist – in der Art, wie wir ein Tatortfoto betrachten könnten – sondern selbst ein Artefakt der Gewalt ist”.

Die amerikanische Herrschaft über die Philippinen wurde durch das Beispiel des europäischen Kolonialismus in Asien und Afrika inspiriert, und die amerikanischen Verwalter des Überseeimperiums versuchten, die Methoden der europäischen Imperien bei der gewaltsamen Unterdrückung lokaler Opposition zu kopieren. Heute blicken einige Befürworter der amerikanischen Vorherrschaft immer noch auf diese Ära der direkten Kolonialherrschaft als Beweis für Amerikas wohlwollenden Imperialismus zurück, doch dabei wird die Bilanz brutaler Gewalt ignoriert, die zur Errichtung und Aufrechterhaltung dieser Herrschaft eingesetzt wurde.

Bud Dajo war ein schockierendes Beispiel für diese Gewalt, und er war das Produkt eines Systems, das routinemäßig solche Gewalt gegen die unter amerikanischer Herrschaft lebenden Menschen forderte und rechtfertigte. Obwohl sich nur wenige Amerikaner an sie erinnern, waren die US-Kriege auf den Philippinen für den Tod von bis zu einer Million Menschen verantwortlich.

Die Amerikaner müssen sich an diese Periode der US-Geschichte erinnern, aber es ist auch wichtig zu erkennen, dass viele politische Führer heute dieselbe Art von Rationalisierungen verwenden, um moderne Gräueltaten zu rechtfertigen, unabhängig davon, ob sie von US-Streitkräften oder von Klientelstaaten begangen werden, die mit Unterstützung der USA handeln.

Wagner drückt es so aus: “Während die eigentliche Geschichte der US-Gräueltaten auf den südlichen Philippinen weitgehend in Vergessenheit geraten ist, gilt dies nicht für die rassistische Logik, die der Gewalt im März 1906 zugrunde lag.” Genau wie die Expansionisten vor 118 Jahren entschuldigen einige Befürworter der amerikanischen Vorherrschaft weiterhin Kriegsverbrechen, indem sie die Opfer entmenschlichen und sie für ihren eigenen Untergang verantwortlich machen.