Es ist weiterhin aktuell: WHO-Chef Tedros ist zuversichtlich über Pandemievereinbarung

WHO-Chef Tedros ist zuversichtlich, dass der internationale Pandemievertrag doch noch zustande kommt. Das sagte er am Montag vor der Weltgesundheitsversammlung.

Seit zwei Jahren wird vergeblich über einen neuen Pandemievertrag verhandelt. Am vergangenen Freitag konnten sich die Unterhändler nicht auf einen endgültigen Entwurf einigen, der den Mitgliedsstaaten auf der jährlichen Weltgesundheitsversammlung in dieser Woche vorgelegt werden sollte.

WHO Director-General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admits defeat on the WHO Pandemic Agreement.



After more than two years of negotiations, member states have failed to come up with a final draft, which—it was hoped—would be agreed upon at the 77th World Health Assembly, starting… pic.twitter.com/ciGcLa8X0t