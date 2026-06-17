Die Mainstream-Medien geben es endlich zu: KI ist eine „Waffe“, die gegen Sie eingesetzt wird

Von The Vigilant Fox

Die „Verschwörungstheoretiker“ hatten wieder einmal recht.

In einem seltenen und schonungslosen Eingeständnis hat ein Gast bei Fox News gerade laut ausgesprochen, was die „Verschwörungstheoretiker“ seit Jahren in die Leere der Schattenzensur hinausschreien:

Die KI, über die die Big Tech-Konzerne und die Regierung verfügen, unterscheidet sich deutlich von der KI, zu der die Öffentlichkeit Zugang hat, denn ihre KI ist ein Waffensystem, das gegen uns eingesetzt werden wird.

Hören Sie selbst. (Siehe Clip unten)

Die einzige Frage, die nun noch offen bleibt, ist: Wenn dies zu diesem Zeitpunkt bei Fox News zugegeben wird, ist es dann bereits zu spät, uns davor zu schützen? Für viele Menschen ist es das. Aber nicht für diejenigen, die diese Sendung hören.

Sehen Sie, wir sind der Ansicht, dass wir ein ziemlich fundiertes Verständnis davon haben, wohin das alles führt – wir berichten schon seit Jahren darüber. Sie sprechen nicht nur von einem Sozialkreditsystem, sondern von etwas weitaus Unheimlicherem, weitaus Durchdringenderem – einer Art von System, das Ihnen den Zugang zu Grundbedürfnissen wie Nahrung, Strom und sogar Wasser verweigert, basierend auf Ihrem Verhalten.

Und Sie müssen uns nicht einfach glauben; es gibt unzählige Reden auf dem Weltwirtschaftsforum, die Ihnen genau das versprechen.

Was können wir also dagegen tun? Einer der wichtigsten Schritte ist, der Maschine die Nahrungsquelle zu entziehen. Ihre Daten sind das, was das Ungeheuer braucht, um zu wachsen.

Jeder Einzelne kann heute Maßnahmen ergreifen, um die unaufhörliche Überwachung jedes Aspekts seines Lebens zu beenden, und er kann kostenlos lernen, wie das geht.

Glenn und Eric Meder sind heute bei uns zu Gast, um darüber zu diskutieren.

A Fox News guest just said out loud what the “conspiracy theorists” have been screaming into the shadowbanned void for years:



The AI Big Tech and Big Government have is distinctly separate from the AI the public gets access to, because the AI they have is a weapons system that… pic.twitter.com/HzxflzBtuP — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 12, 2026

Du bist diese Woche an einer vorbeigefahren und hast sie wahrscheinlich gar nicht bemerkt. 100.000 Flock-Kameras säumen mittlerweile Amerikas Straßen – und jeden Monat kommen Tausende weitere hinzu.

Sie filmen nicht nur den Verkehr. Sie erkennen Gesichter. Sie sind mit Mikrofonen ausgestattet. Sobald das System weiß, wer du bist, wird alles, was es aufzeichnet, deinem Profil zugeordnet – wohin du gefahren bist, wann und wie oft.

„Es ist wie in der Truman Show, nur dass es 1984 wäre“, sagte Eric.

Wollen Sie Beweise? Gehen Sie auf deflock.me und wählen Sie Ihre eigene Stadt aus. Die Karte ist atemberaubend.

Was das Ganze noch beunruhigender macht, ist, dass es bereits Videos gibt, in denen diese Kameras gehackt wurden. Es ist also nicht nur die Regierung, die dich beobachtet. Es kann potenziell jeder sein.

Du wirst ständig ausspioniert. Und die Heimtechnik ist der größte Spion von allen.

Deine Alexa, dein Smart-TV, dein Smartphone – jedes einzelne davon ist ein Mikrofon, für das du bezahlt hast. Das WEF veröffentlichte bereits 2017 Artikel darüber, wie eine einzige Kamera es einem Computer ermöglicht, dich „auf einer sehr tiefen Ebene“ zu verstehen.

Smart-City-Pläne in Australien sehen „Stadtmobiliar“ vor, das die Stimmung in der Öffentlichkeit überwacht – KI, die rund um die Uhr deine Stimmung ausliest. Wenn du dich am falschen Ort falsch fühlst, wirst du markiert.

Von wem markiert, wofür? Da wird es düster.

What makes this even more concerning is that people have hacked these cameras on video. So it’s not just the government watching you. It’s potentially anyone.



You’re being spied on constantly. And the home tech is the biggest spy of them all.



Your Alexa, your smart TV, your… pic.twitter.com/doAWzCcohG — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 12, 2026

Jeder Tyrann in der Geschichte hat sich dieses System gewünscht. Ihnen fehlten lediglich die Mittel dazu.

„Die Tyrannen im Laufe der Geschichte hätten sich nichts sehnlicher gewünscht, als über die Technologie zu verfügen, die sie heute haben“, sagte Glenn. Seine Methode, die Zukunft vorherzusagen: sich zu fragen, was ein Psychopath mit dieser Macht anstellen würde. Und dann zuzusehen, wie es eintritt.

Es geschieht bereits. KI-Preismodelle berechnen dir bereits höhere Preise, basierend auf dem, was sie über dich wissen. Zahlen des WEF deuten darauf hin, dass KI entscheidet, welchen Job du ausüben und welche Wohnung du mieten kannst. Harari sagte es selbst: KI verleiht Tyrannen Macht, von der die alten nur träumen konnten.

Dann kam die Bombe, die wir zu Beginn der Sendung erwähnt haben: Holman Jenkins vom Wall Street Journal bestätigte, dass die Elite-KI-Modelle zurückgehalten werden, weil sie „Waffen“ sind – während KI-Unternehmen zugeben, dass das US-Kriegsministerium ihre Modelle für Überwachung und militärische Operationen nutzt.

Eric beschrieb, wohin die Reise geht: „Wir bewegen uns auf eine genehmigungsbasierte Gesellschaft zu und nicht auf eine rechtsbasierte Gesellschaft.“

Zuerst ein CO2-Score, um „den Planeten zu retten“. Dann häufen sich die Scores, bis für alles in deinem Leben eine Genehmigung erforderlich ist. Schneller als du denkst, „sind Leute wie wir erledigt“.

Maria sprach mit Aktivisten, die gegen Rechenzentren kämpfen. Die Infrastruktur ist seit über 15 Jahren geplant – und die Zentren entstehen immer wieder in ländlichen Gebieten, in denen es ohnehin schon an Wasser und Strom mangelt.

Ihre Theorie: Man macht das Land unbewohnbar und treibt die Menschen dann in die Smart Cities, die gebaut wurden, um sie zu überwachen.

Aber hier liegt der Schwachpunkt: All diese Datenerfassung läuft über Ihre Zustimmung. Vielleicht ist Ihnen einfach nie bewusst geworden, dass Sie diese erteilt haben.

Every tyrant in history wanted this system. They just didn’t have the tools.



“The tyrants throughout history would love, would have always loved to have the technology that they have now,” Glenn said. His method for predicting the future: ask what a psychopath would do with this… pic.twitter.com/0JJm1w7JJJ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 12, 2026

Man gibt Walgreens seine Telefonnummer für einen Rabatt von fünf Cent. Sie verkaufen diese Daten für Milliarden. Die Regierung ist einer der Käufer.

Warum? „Das ultimative Ziel ist es, deine Daten gegen dich einzusetzen“, sagte Glenn.

Diese Flock-Kameras? Sie erfassen auch die WLAN- und Bluetooth-Signale deines Handys, wenn du vorbeifährst – und verknüpfen so deine physischen Bewegungen mit allem, was du online tust. Eine Datei. Dein ganzes Leben.

Und der Plan beschränkt sich nicht auf deine Geräte. Das Internet der Dinge wird zum Internet der Körper. Das WEF hat offen über die Überwachung von Träumen diskutiert.

„Ziel Nummer eins ist es, ein System der Überwachung und Kontrolle zu sein, und alle sind miteinander vernetzt“, sagte Eric. Bequemlichkeit ist der Köder. Während Dissens die größte Bedrohung für all das darstellt.

Hier ist der Beweis: Ein Risikoprofil könnte erstellt werden, um dich allein anhand dessen zu profilieren, was du während eines Gesprächs mit deiner Großmutter gesagt hast.

Demonstranten gegen Rechenzentren werden bereits als „Anti-Tech-Extremisten“ bezeichnet – nur einen Schritt entfernt von inländischen Terroristen.

Eric bestätigte, dass Listen erstellt werden, die sich nicht wesentlich von den kommunistischen Beobachtungslisten der 50er Jahre unterscheiden, um herauszufinden, wer die „Extremisten“ sind.

Seine unverblümte Warnung: „Ihr müsst handeln, bevor diese Listen gegen euch verwendet werden können. Denn sobald das geschieht, könnt ihr nichts mehr tun.“

You give Walgreens your phone number for a nickel off. They sell that data for billions. The government is one of the buyers.



Why? “The ultimate goal is to weaponize your data against you,” Glenn said.



Those Flock cameras? They also log the Wi-Fi and Bluetooth coming off your… pic.twitter.com/drvLBWnr3O — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 12, 2026

Das Fenster ist offen. So nutzt du es.

Schritt eins kostet nichts: „Werde dumm. Mach dein Haus dumm.“

Dein Smart Home ist ein Überwachungsknoten, den du selbst aufgebaut hast. Schalte Alexa aus. Schmeiß den Smart-Kühlschrank raus. Dein Zuhause sollte der einzige Ort auf der Welt sein, an dem du frei sprechen kannst – im Moment ist das nicht der Fall.

Schritt zwei: Ihr Auto. Glenn fährt nichts, was neuer ist als etwa 2012. „Neue Autos sind reine Überwachung.“ Sie hören zu, beobachten, verfolgen und können aus der Ferne abgeschaltet werden.

Und Eric hat den nächsten Schritt vorausgesehen: Kill-Switches werden gerade eingebaut, also rechnen Sie damit, dass alte Autos innerhalb von ein oder zwei Jahren verboten oder eingeschränkt werden. Sie wollen kontrollierbare Autos. „Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr ungesehen machen“ – wenn man die Agenda einmal durchschaut hat, kann man jeden Schritt vorhersagen.

Kämpft die lokalen Kämpfe.

Aber die wahre Macht ist der Entzug. Jedes Datenelement, das ihr nicht mehr preisgebt, ist Nahrung, die das Ungeheuer nicht bekommt.

Genau deshalb unterrichten Glenn und Eric kostenlos.

The window is open. Here’s how to use it.



Step one costs nothing: “Get dumb. Get your house dumb.”



Your smart home is a surveillance node you built yourself. Kill the Alexa. Ditch the smart fridge. Your home should be the one place on earth you can speak freely — right now it… pic.twitter.com/M4flXPT5Yl — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 12, 2026

Denken Sie daran: Die Entwickler dieser Systeme sagen, ihre besten Modelle seien zu gefährlich, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie trauen ihrer eigenen Schöpfung in Ihren Händen nicht – aber sie richten sie gerne auf Sie.

Doch die Maschine ist auf eine Sache angewiesen: Ihre Daten. Und Sie kontrollieren die Zufuhr.

Deshalb veranstalten Glenn und Eric Meder von der Privacy Academy ein kostenloses Live-Webinar, das den weltweit koordinierten Angriff auf Freiheit und Privatsphäre aufdeckt.

Sie werden über das Flock-Kameranetzwerk sprechen, darüber, was KI-Unternehmen hinter den Kulissen wirklich tun, und über die Gesetze zur digitalen Identifikation, die im Vereinigten Königreich und in verschiedenen US-Bundesstaaten wieder auftauchen.

Technische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs vermittelt Ihnen einfache erste Schritte, mit denen Sie sofort den Zugriff auf große Mengen Ihrer Daten unterbinden können – einschließlich der Frage, wie Sie verhindern, dass Ihr Browser und Ihre Suchmaschine Sie überwachen.

Eines ihrer Mitglieder ist etwa 70 Jahre alt und nutzt mittlerweile Passwortmanager, Hardware-Schlüssel, E-Mail-Aliase und Kreditkarten-Aliase. Wenn sie das kann, können Sie es auch.

Der Kurs findet am Donnerstag, den 18. Juni, um 19:00 Uhr Central Time statt – weltweit zugänglich. Passen Sie einfach Ihre Zeitzone an.

Melden Sie sich kostenlos unter privacyacademy.com/pulse an.

Wir möchten uns bei Glenn und Eric Meder dafür bedanken, dass sie heute bei uns zu Gast waren – und vor allem möchten wir euch dafür danken, dass ihr zuschaut und eure Pflicht erfüllt, euch zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.



Schaut Euch hier die ganze Folge an:

